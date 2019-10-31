DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1- ÇAKAR SÖKÜMÜNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU

- ÇAKARLAR SÖKÜLÜYOR, TEPE LAMBASI YETİŞMİYOR

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK , İSTANBUL

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Yasak öncesi çakar sökülen iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İkitelli'de çakar sökümünü yapan iş yerinin görevlisi Mehmet Keleş, "Yoğunluk daha da arttı, bundan sonra cumartesiden pazartesiye daha da yoğunluk yaşanacak. Çünkü çakarı hala sökülmeyen araçlar var. Son 3 günde 500 tane civarında söküldü, bundan öncede 1000 - 1100 civarında sökülmüştü. 2 bine doğru yaklaştık" dedi.

Keleş, "Resmi ve sivil olan araçlar ama bundan sonra gelecekler genelde resmi araçlar, çakarlar sökülüyor. Yerine tepe lambası kullanılıyor. Bunları kullananlar da resmi araçlar olacak, sivil araçlar kullanamayacak. Tepe lambasına talepte ciddi anlamda arttı, artık yetiştiremiyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 500 adet tepe lambası sattık ve siparişlerimiz var. Artık randevuyla çalışıyoruz yoğunlukta sürekli artıyor. Sabah 08.00'da akşam 22.00'a kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2 BİN 4 LİRAYA KADAR İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLECEK

İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman uyarı sistemleri kullanılmayacak. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek. Resmi ve özel araçlardaki çakarlarının sökümüne sanayilerde bir süre önce başlanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu ( Ali ABLAY )

-Elektronikçi röp

-Çakar detay

-Genel ve detay

31.10.2019 -12.29 Haber Kodu : 191031092

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(ÖZEL)

2- DAMACANALAR, MEYVE SULARI HAVADA UÇUŞTU, MARKET SAVAŞA ALANINA DÖNDÜ

- Sultangazi'de bir markette çıkan inanılmaz kavga kameraya yansıdı

- Marketçi ile öğrencilerin kavgasında damacanalar meyve suları havada uçuştu

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de, kalabalık öğrenci grubu bir arkadaşlarına mesaj attığı iddia edilen market sahibine saldırdı, marketin camlarını kırarak işyerini yerle bir ettiler. Market sahibi öğrencilerden şikayetçi olurken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir lisede eğitim gören öğrenciler, iddialara göre bir kız arkadaşlarına mesaj gönderdiğini öne sürdükleri Cihan İlgazi'nin sahibi olduğu markete geldi. Okulun yakınlarında bulunan markete gelen öğrenciler, İlgazi ile kısa bir süre konuştuktan sonra saldırdı.

MARKET SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, okulun yakınlarında bulunan İlgazi'ye ait marketin önüne gelen kalabalık bir öğrenci grubu bir süre İlgazi ile konuşuyor. Daha sonra öğrencilerden biri İlgazi'ye kafa atıyor. Diğer öğrencilerde Cihan İlgazi'ye saldırmaya çalışırken, içeride bulunan bir müşteri araya girerek öğrencileri dışarı çıkarmaya çalışıyor.

Müşterinin tüm çabalarına rağmen öğrenciler İlgazi'ye saldırarak, reyonlarda bulunan ürünleri İlgazi'ye fırlatıyor. İlgazi'de ürünleri fırlatarak öğrencilere karşılık veriyor. Daha sonra öğrenciler dışarı çıkıyor. Cihan İlgazi ise marketin giriş kapısını kapatmaya çalışıyor. İçeride bulunan bir çocuğun ise tüm yaşananların arasında kaldığı, içeride bulunan müşteri tarafından marketin arka tarafına götürüldüğü kameraya yansıyor. Dışarı çıkan öğrencilerin sopalarla, tekmelerle, dubalarla marketin camlarını kırdıkları ve elindeki sopa ve dubaları Cihan İlgazi'ye fırlattıkları görülüyor.

ÖĞRENCİLERE TEK DAL SİGARA SATTIĞI ANLAR DA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Cihan İlgazi'nin işlettiği markete gelen öğrencilere 'dal' diye tabir edilen taneyle sigara sattığı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan önce markete gelen çok sayıda öğrencinin tek dal sigara alarak, marketten ayrıldıkları görülüyor.

"BENİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER"

Market sahibi Cihan İlgazi, taciz iddialarını reddetti. Öğrencilerle abi, kardeş gibi olduklarını söyleyen İlgazi, "Aşağı yukarı 30-35 kişilerdi. Camları kırdılar. Ben kendimi zor içeri attım. İçerdeydim zaten. Beni dışarı çıkarmak istediler. Ben dışarı çıkmadım. Baktım kapı, pencereyi kırınca ben kendimi arka tarafa attım" dedi.

Kız öğrenciye gönderdiği mesajın yanlış anlaşıldığını söyleyen İlgazi, "Emniyete ve savcılığa bana saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;

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-Kavgadan görüntüler (farklı açılar)

-Market sahibi ile röp

-Detaylar

31.10.2019 -12.59 Haber Kodu : 191031103

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3- AMBULANS ÇALAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden ambulans çalan şüpheli Emre Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken Salı gecesi saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı dün Göktürk'te buldu. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulansta oturan 34 yaşındaki Emre Çelik gözaltına alındı. Çelik, dün akşam Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Çelik'in olay yerindeki ilk ifadesinde 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı için ambulans hakkında bilgisi olduğunu söylediği öğrenildi. Eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu belirten Çelik'in Ankara'da oturan annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söyleyen Emre Çelik'in "Hakaret" ve "yaralama" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

31.10.2019 - 13.02 Haber Kodu : 191031104

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4-KADIKÖY'DE TAKSİCİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: SİLAHIM YANLIŞLIKLA PATLADI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()

Kadıköy'de taksi şoförü arkadaşını silahla öldüren şüpheli Yunus K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetten çıkışta, "silahım yanlışlıkla patladı, yemin ediyorum ben vurmadım pişmanım" dedi.

Olay Salı gecesi saat 03.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (32), taksi şoförü arkadaşı Yunus Sancak (64)'ın kullandığı araçla Gebze'den İstanbul'a yola çıktı. İddiaya göre, bir süre Yunus K. taksi şoförü arkadaşı Yunus Sancak ile usulsüz çalıştığı için tartışmaya başladı ve o anları cep telefonuyla kaydetti. İkili Kadıköy'e geldiklerinde Yunus Sancak, Yunus K.'den çektiği videoyu silmesini istedi ve ikili arasında yeniden tartışma başladı. Ardından Yunus K. belinden çıkarttığı ruhsatsız silahıyla taksi şoförü arkadaşının sağ baldırına ateş etti. Olayın ardından Yunus K. kaçarken, kanlar içerisinde kalan Yunus Sancak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Yunus K. Esenyurt'ta annesinin evinde yakalandı.

"SİLAHIM YANLIŞLIKLA PATLADI"

Gözaltına alınan Yunus K. emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Ayağına sıktım, öleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus K. adliyeye sevk edilirken, "Silahım yanlışlıkla patladı, yemin ediyorum ben vurmadım pişmanım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin şube çıkışı

-Öldürülen taksicinin fotoğrafları

31.10.2019 - 13.23 Haber Kodu : 191031110

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5- BEYOĞLU'NDA ÇİN'Lİ KADINA KAPKAÇ ŞOKU; TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI KAMERADA

Çağatay KENARLI, İstanbul

BEYOĞLU'nda Çinli kadın turistin cep telefonu çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli yakalandı.

Olay, Beyoğlu Feridiye Caddesi'nde 21 Ağustos'ta meydana geldi. Caddede bekleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Li X.'in telefonu yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Kapkaça uğrayan Çinli kadın korku ve panik yaşarken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaçı gerçekleştiren 18 yaşından küçük Ç.E.'yi 20 Ekim'de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

9 SUÇTAN KAYDI, HIRSIZLIK VE KAYIP OLARAKTA ARANMASI VAR

Ç.E.'nin yapılan detaylı incelemesinde 'Kapkaç', 'Gasp', 'İkametten hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından 9 suç kaydı olduğu tespit edilirken 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu ve 'Kayıp' olarak arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.E. 21 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Çinli kadının telefonunu çalması caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çinli kadın kaldırımda beklerken, yanından geçen şüpheli telefonu alarak, kaçıyor. Çinli kadın bir şüphelinin arkasından bir süre koşuyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çinli turistin cep telefonunun kapkaç yapılması

-Genel ve detaylar

31.10.2019 - 12.35 Haber Kodu : 191031093

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(Geniş haber)

6-KAĞITHANE'DE YIKIM GERGİNLİĞİ

*Kağıthane Belediyesi, "Yıkımı gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan yurt ve lojman binasının bulunduğu alan; 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir. Dolayısı ile 3.kişilerin herhangi bir kaybı söz konusu değildir."

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL-Yılmaz OKUR/İSTANBUL () KAĞITHANE'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı.

"BİNAMIZ SAĞLAMDIR"

Kağıthane Sadabad Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği Başkanı Erdal Köseoğlu "30 yılı aşkın bir zamandır hizmette bulunan derneğimize ait yurt binası Kağıthane Belediyesi tarafından hiç bir bildirimde bulunmaksızın yıkım emri vakisi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Buna gerekçe olarak binanın eski ve yıpranmışlığı ifade edilmektedir. Belediye tarafından tanınan sertifikalı kuruluşlar tarafından verilen raporlara göre binamız sağlamdır. 59 öğrenci ve personelimizin alelacele tahliyesi ve binanın yıkılması tamamen hukuk tanımazlıktır" dedi.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kağıthane Belediyesi de yıkımla ilgil açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kâğıthane İlçesi, Çağlayan Mh. 5815 Ada, 15 Parsel (31.12.2007 - 07.11.2010 Onaylı Kâğıthane 4. Etap Uygulama İmar Planlarında Dini Tesis Alanı- Cami Alanı) üzerinde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binasının 6306 Sayılı Kanun kapsamında Risk Tespiti için Kağıthane Kaymakamlığı talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON tarafından 31.01.2017 tarihine saha çalışması yapılarak yapının betonarme kısımlarından alınan numunelerden (karot) hazırlanan Riskli Tespit Raporu sunulmuş ve hazine arazisi üzerindeki yurt ve lojman binası Depreme karşı statik yönden tehlikeli olduğu can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu alanda kalan işgalciler 2017 yılında Riskli Yapı Tespit Tutanağına yaptıkları itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca reddedilmiştir. Aynı arazi üzerinde daha önce riskli olduğu tespit edilen Ayazma Camii 2016 yılında bu doğrultuda kontrollü şekilde yıkılmış ve bölge halkının can ve mal güvenliği konusunda duyarlı davranılmıştır. Bugün yıkımı gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan yurt ve lojman binasının bulunduğu alan; 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir. Dolayısı ile 3.kişilerin herhangi bir kaybı söz konusu değildir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul Depreminden sonra Riskli olduğu tespit edilen bu yapıların yıkılması ve tedbir alınması ile ilgili belediyemize çok sayıda müracaatta bulunulmuştur."

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

Sabah saatlerinde binaya gelen görevliler

Binanın camlarının kırılması

Ekiplerin yıkıma geçmesi

Yıkıma direnenlere biber gazı ile müdahale edilmesi

Binanın yıkılması

(AKTÜEL)

Binadan görüntü

Yıkım çalışmaları

Polisin güvenlik önlemi

Kağıthane Sadabad Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanı Erdal Köseoğlu'nun basın açıklaması

Genel ve detaylar

(HAVADAN)

-Binanın yıkılması

-Detaylar

31.10.2019 -10.03 Haber Kodu : 191031027

31.10.2019 - 10.07Haber Kodu : 191031028

31.10.2019 -10.28 Haber Kodu : 191031038

31.10.2019 - 11.16 Haber Kodu : 191031064

31.10.2019 -12.04 Haber Kodu : 191031085

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7-ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU; İRAN UYRUKLU 3 KİŞİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Semiha Şakir Caddesi'nde seyir halindeki bir takside yolcu olarak bulunan İran uyruklu Hadi Harouni K.(33)'yı gözaltına aldı. Hadi Harouni K.'nın üst aramasında kemerinin altına gizlenmiş 124 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu aldığı eve düzenlenen baskında İran uyruklu Mohammad Javad E.(31) ie Parviz P.(33)'yi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda sigara kutusu içinde satışa hazır 15 parça 11.70 gram gelen marihuana, 2 hassas terazi, alüminyum folyo ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ve 750 euro ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

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8-ÇAVUŞOĞLU IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu konferansta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Çavuşoğlu ve El Hekim'in görüşmesi

-Detaylar

31.10.2019 -12.04 Haber Kodu : 191031087



