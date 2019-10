DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

Karaciğer sirozu nedeniyle bir yıl boyunca organ nakli sırası bekleyen Sezgin Gülboy'a (42), müjdeli haber Kurban Bayramı'nda gittiği memleketi Ordu'da geldi. Bayramın son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunlukta uçaklarda yer bulamayan Gülboy, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve Kaptan Pilot Emrah Özgüleş'in çabasıyla, 15 Ağustos'ta sabaha karşı bindirildiği uçakla İstanbul'a getirilerek, nakil oldu. Hayatında ilk kez uçak yolculuğu yaptığını söyleyen Gülboy, "Bir bayram yaşamak için memlekete gittim. Telefon geldiğinde ikinci bayramımı yaşadım. Bu bileti ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi.

BAYRAMIN SON GÜNÜ İKİNCİ BAYRAMI YAŞADI

Sezgin Gülboy, 15 yıldır karaciğer sirozu nedeniyle tedavi görüyordu. Doktorları geçtiğimiz yıl artık tek çarenin organ nakli olduğunu söyleyince, annesi, karaciğerinin bir kısmını oğluna vermek istedi. Ancak yaşlı olduğu için tıbben uygun bulunmadı. Gülboy da 2018'in Ekim ayında Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde organ bekleme listesine alındı. Kurban Bayramı için memleketi Ordu'ya gitmek istedi. Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık, "Gidebilirsin ancak telefonun 7/24 açık olacak çünkü organ çıkarsa acil buraya gelmen gerekebilir" dedi. Gülboy'un hayatı bayramın dördüncü günü gelen telefonla değiti.

'OTOBÜS BAGAJINDA BİLE GELİRİM' DİYE ESPRİ YAPMIŞTIM

Er geç bir organ bulunacağı umuduyla beklediğini söyleyen Gülboy, "Memlekete giderken Esin Hanım'a 'Organ çıkarsa hemen arayın. Uçakla, bulamazsam otobüs bagajında, hatta merdiven basamaklarında bile gelirim diye espri yapmıştımö. Gerçekten de organ çıkmıştı ama uçaklarda yer yoktu. Otobüsle zaten yetişemezdim. Bakanlığın ambulans uçakları da yoğundu o gün. Kara ambulansı ile geç kalacağım söylendi. Esin Hanım'ın devreye girmesiyle konu çözüldü ve havaalanına gitmek için gece yarısı 5 kilometre uzaktan taksi çağırdık, Ordu-Giresun Havaalanı'na ulaştım. Önce özel izinle hostes koltuğunda gideceğim söylendi. Ama normal yolcu koltuğunda geldim. Meğer THY ekibi çok uğraşmış arka planda. Bana hissettirmemişler heyecanlanmamam için. Hem onlara hem Kaptan Emrah Bey'e en önemlisi de organlarını bağışlayan aileye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TAM 12 SAAT SÜREN NAKİL SEFERBERLİĞİ

Koordinatör Esin Gülkaya Anık ise organın bulunduğu 14 Ağustos akşamı saat 19.00'dan sabah 7'ye kadar süren koşuşturmacayı şu şekilde özetledi: "Sezgin Bey çok nadir bulunan bir kan grubuna sahip. Organ çıktığında gelemeseydi belki başka şansı olmayacaktı. En son bayramdan önce kontrole çağırmıştık. Memleketine gitmek istedi. Şans işte oradayken donör çıktı. Ordu'da bir köydeydi. Telefonları bile doğru düzgün çekmiyordu. Zorla da olsa iletişimi sağladıktan sonra 'onu buraya nasıl alabilirizi' düşünmeye başladık. Bayram dönüşü, bütün uçaklar doluydu. Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi, Ulusal Koordinasyon Merkezi ve İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi, seferber oldu. Gece yarısına kadar tüm firmalardan uçak araştırdım. THY ile onlarca telefon görüşmesi yaptım. Sonunda beni 04.30 uçuşunun pilotu ile görüştürdüler. Ona dedim ki 'bir daha organ çıkamayabilir ve nakil olamayabilir, bu şansı ona vermek zorundayız, sizin de desteğinize ihtiyacımız var'. THY'ye ve Kaptan Pilot Emrah Bey'e çok teşekkür ediyorum, ellerinden gelen özveriyi gösterdiler ve Sezgin Bey'i o uçağa aldılar. Sabah 07:15'de hastanedeydi ve çok başarılı bir karaciğer nakli ameliyatı geçirdi."

HER İMKANIMIZ VAR AMA YETERLİ ORGAN BAĞIŞI YOK!

Organ Nakli Koordinatörü Anık, organların dağıtılırken merkezlerin sırasına göre dağıtıldığına ve perde arkasında inanılmaz bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak şu mesajı verdi: "Örneğin İstanbul bölgeyi baz alırsak 16 tane karaciğer nakil merkezi var. Bir merkezin yıllık nakil yapma sayısı 6-7 civarında. Sezgin Bey'in şansı aslında sadece 100'de 6-7'ydi. Dünyanın en çok canlı nakil yapan ülkesiyiz, çok ciddi bir lojistiğe sahibiz, büyük bir profesyonel ekibimiz, mükemmel cerrahlarımız ve nakil merkezlerimiz var. Ama maalesef yeterli kadavra organımız yok. Bizim toplumumuzun kadavra bağışına ihtiyacı var. Vatandaşlarımız bu sisteme güvenmeli. Organ bağışından çekinmemeli."

BAŞKA BİR ORDU UÇUŞUMDA KUTLAMA ÇAYI İÇECEĞİZ

Uçuşun Kaptan Pilotu Emrah Özgüleş de zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: "THY'de 11'inci yılım bitiyor. Tabii ki öncelikli yolcular olarak gördüğümüz bu misafirlerimizi güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Ordu'dan İstanbul'a seferimizi icra etmeden önce uçak başı yaptık ve harekatçı arkadaşım vasıtasıyla haberim oldu beyefendiden. O gün de hatlarımız yoğun, uçakta yer yoktu. Harekatçı arkadaşımın önerisi ile şirketimizle bir görüşelim, yapabileceğimiz, elimizden gelecek maksimum neyse bunu yapalım dedik. Şansımıza, gelmeyen bir misafirimiz nedeniyle yer açıldı ve yolcumuzu sağ salim, normal yolcu koltuğunda getirebildik. En sevindiğimiz taraf çok şükür şu an kendisi sağlıklı ve hayatına devam ediyor. İlk Ordu uçuşumda onunla beraber bir çay içeceğiz."

Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de 8 ay önce bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz'ı bıçakla tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu, celse arasında verdiği savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Davanın ardından açıklama yapan şikâyetçi Sevgi Yılmaz, "Kadına şiddete ve hayvana şiddete karşıyım. Bunların son bulmasını istiyorum. Bitsin artık. Kanunların yasaların çıkmasını istiyorum. Sözün bitiği yerdeyim bir şey diyemiyorum. Haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu katılmadı. Şikayetçi Sevgi Yılmaz ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı çok sayıda hayvansever de izleyici olarak katıldı. Hakim, sanığın celse arasında savunmasının alındığını ve bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Aytuğ Koyuncu'nun ifadesinde, elindekinin bıçak olmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

SANIK TUTUKLANSIN

Söz alan Sevgi Yılmaz'ın avukatı Cansın Mayda, "Kamera kayıtlarında sanığın 'dangalak' dediği, elinde bıçak olduğu sabittir. Bu nedenle saldırgan davranışları nedeniyle sanık tutuklu yargılansınö dedi. Söz alan sanık Aytuğ Koyuncu'nun avukatı Güler Akkaya Karasu da , "Kamera kayıtlarında müvekkilimin elindeki cismin bıçak olduğu sabit değildir. Ayrıca müştekinin de 'Bacaklarını kırdırtırım' dediği sabittir. Karşılıklı söz dalaşı olmuştur. Tutuklama talebinin reddini reddine karar verilsinö diye konuştu. Tutuklama talebinin reddine karar veren mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin son beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, karar için duruşmayı Aralık ayına erteledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Bilirkişi raporunda, 5 Şubat 2019 tarih ve 20:19:38 zaman diliminde apartman önünde siyah renk bir kedinin kamera kaydına girdiği, Aytuğ Koyuncu'nun da kamera kaydına girdiği ve kedinin olduğu yöne bakındığı belirtildi. Raporda 20:19:51'de Aytuğ Koyuncu'nun kedinin yanına giderek sol bacağı ile kediye doğru tekme salladığı, güvenlik kamerasının konumu itibariyle kediye tekmesinin değip değmediğinin net bir şekilde gözükmediği ifade edildi. Ardından Koyuncu'nun bina içine girerek asansöre bindiği ve kamera kayıtlarının sona erdiği anlatılan raporda, telefon ile çekilen tarih ve saat ibaresinin olmadığı ses kayıtlarının da mevcut olduğu kamera kayıtlarının da incelendiği belirtildi. Aytuğ Koyuncu ile Sevgi Yılmaz arasında tartışma yaşandığı, Sevgi Yılmaz'ın 'Bana bıçak çekiyor' dediği, Koyuncu'nun 'Bacağımı kırdıracaksın' dediği ve Sevgi Yılmaz'a yönelik el hareketi yaptığı ve kadınlara yönelik 'Geri zekâlı, dangalak' diyerek hakaretlerde bulunduğu ve bir süre sonra kamera kaydının sona erdiği belirtildi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Suç tarihinde sitenin bahçesinde Aytuğ Koyuncu'nun Sevgi Yılmaz'a karşı orta parmağını ve kolunu göstererek, 'Dangalak' dedi. Ayrıca Aytuğ Koyuncu'nun ele geçirilemeyen çakıyı Sevgi Yılmaz'a göstererek, 'Yaklaş seni öldürürüm, kedilere baktığın için seni öldüreceğim' şeklinde sözler söyledi. Tanıklar olayı doğrularken, Aytuğ Koyuncu ise suçlamaları reddetti. İddianamede, şüpheli Koyuncu'nun "Hakaretö suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, "Silahla tehditö suçundan ise 2 yıldan 5 yıla hapsi isteniyor.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Davanın ardından şikâyetçi Sevgi Yılmaz, avukatı Cansın Mayda ile birlikte açıklama yaptı. Avukat Mayda, duruşmanın ertelendiğini belirterek, "Müvekkilim Sevgi Yılmaz hayvansever olması sebebiyle sanık tarafından birtakım tehditlere, hakaretlere maruz kalmıştır. Bu çok acı bir şeyö dedi. Bir sitede sahipsiz bir kediye tekme atılmasına ilişkin bir görüntü olduğunu, ancak yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini anımsatarak, "Sevgi hanımın sahibi olduğu bir kedisi var. Ona da zarar geldi bu sanığın davranışlarından dolayı onunla ilgili ayrı bir suç duyurusunda bulunacağız. Bu gün görülen dava kadına şiddet davası kapsamında. Bıçak ile bir tehdit ve hakaret söz konusu müvekkilime karşı. Sanık bıçak olmadığını iddia ediyor. Duruşmada karşı taraf ek savunma yapmak için süre istedi. Çok söyleyecek bir şey yok duruşmada. Önümüzdeki duruşmada muhtemelen karar çıkar diye düşünüyorum" dedi.

"KADINA VE HAYVANA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUM"

Şikâyetçi Sevgi Yılmaz da "Kadına şiddete ve hayvana şiddete karşıyım. Bunların son bulmasını istiyorum. Bitsin artık. Kanunların yasaların çıkmasını istiyorum. Sözün bitiği yerdeyim bir şey diyemiyorum. Haklarımı sonuna kadar arayacağım" şeklinde konuştu.

"Sadece hayvanlara mama verdiğimiz için şiddet görüyoruzö diyen bir hayvanseverleren Esra Altuntay da hukuk süreçlerini takip edeceklerini söyledi. Küçükçekmece Atakent Mahallesi Muhtarı Halime Totkanlı da, "Yaklaşık 3 yıldır bu şahısla ilgili şikâyetler almaktayım. Kedilere zarar verdiğine dair, kedileri ezdiğine ve darp ettiğine dair şikâyetler almaktayım. Hem hayvanlara şiddet hem kadına şiddet, hakaret var. Bir an önce bu olayın çözülmesini istiyoruz. Gerçekten mahalleli çok huzursuz. Ne gerekiyorsa o yapılması lazım. Sonuçta burada komşuluk ilişkileri de bozuluyor. Bir an önce bunun çözümüne ulaşmak istiyoruzö ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından davayı izleyen kadınlar "Kadına hayvana şiddete hayır" şeklinde slogan attı.

9- BAKAN KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA, HİÇBİR ENGEL YOK

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, ()

6. Sosyal Fayda Zirvesi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok" dedi.

Birleşmiş Milletler ve Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA/Forgood tarafından düzenlenen 6. Sosyal Fayda Zirvesi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin açılış konuşması ile başladı. Tomasi'nin ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, "Fayda için Genç Gücü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın moderatörlüğünü ise UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık yaptı.

"GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA HİÇBİR ENGEL YOK"

Geçen yılki Sosyal Fayda Zirvesi'nin bakanlık için motivasyon kaynağı olduğunu ve gönüllülükle ilgili daha çok çalışma yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizde gençlerimiz arasında ciddi bir gönüllü olma potansiyeli var. Bu potansiyeli açığa çıkartmakla ilgili tabii ki bir takım teknik faaliyetler gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim "gencgonulluler.gov.tr" platformumuz. Geçen yıl ilan ettiğimiz günden itibaren platformumuzun üye sayısı, etkileşimi çok ciddi anlamda arttı. Ben özellikle bugün burada olan genç arkadaşlardan ve STK'lardan bu platforma henüz üye olmayanları bugün itibari ile bu üyelikler noktasında süreci tamamlamalarını istirham ediyorum. Çok önemli. Bu halkayı genişletmek lazım. Az önce belirttiğimiz mobil aplikasyon var. Ve her şeyden önemlisi gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok."

"SPOR TESİSLERİMİZ 7/24 AÇIK"

Spor konusundaki alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Önce şunu söyleyeyim, tesisleşme noktasında muazzam durumdayız. Statlardan, salonlara kadar. Açık ve kapalı kortlara kadar. Her branşta. Havuzlara kadar, her türlü tesisimiz var. Bir defa tesis açığı noktasında, pek çok engeli aştık. Fakat aşmamız gereken tek bir konu var. Spor noktasındaki alışkanlıklar. Bu alışkanlıkları daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Spor kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da başarabilirsek hem performans noktasında ulusal ve uluslararası anlamda başarılar daha da katlanacak hem de bedenen ve ruhen daha sağlıklı bir toplum olacağız. Sporun pek çok katkısının yanında beden ve ruh sağlığını da önemli katkıları var. O yüzden bizim iki temel amacımız var spor ile ilgili. Bir, sporun tabana yayılması. İki, sporda performans. Ona yönelik çalışmalarımız var. Bu noktada iş birliği, gönüllü faaliyetler çok önemli. Çünkü kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden herkesin spora erişimini sağlamak durumundayız. Örneğin gündüz işim var diyen, akşam vaktim oluyor diyen arkadaşlarımız için spor tesislerimiz 7/24 açık. Yüzmek istiyorsanız gece 3'te gelip havuzlarımızı kullanabiliyorsunuz. Her türlü imkan için tesislerimiz tüm toplum için hizmetinizde" şeklinde konuştu.

"KADINLARIN SPORA ERİŞİMİNE ÖNCELİK TANIYORUZ"

Kadınların spora erişimi noktasında yeni bir strateji belirlediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bir de yeni bir spor stratejimiz var. Kadın odaklı spor stratejimiz var. Bunda da temel amacımız, kadının toplumun merkezinde yer alması. Ailede kadının önemli bir direği olması açısından. Bir anne olarak, bir eş olarak o ailenin sportif motivasyonunu daha yukarıya taşıması için çok değerli bizim için. Kadınlarımıza biz çok güveniyoruz. Onların erişimine öncelik tanıyarak spor kültürünü çok daha yaygınlaştıracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNÜN, TASARLAYIN, GERÇEKLEŞTİRİN"

Gençlerin bakanlığın proje desteklerinden yararlanmasının önemine değinen Kasapoğlu, "Biliyorsunuz her yıl proje desteklerimiz var. Düşünün, tasarlayın, gerçekleştirin diyoruz. Bu proje desteklerimizi bu yıl rekor bir başvuru ile götürüyoruz. Geçen yıl 3 bin olan sayı, bu sene 20 bine ulaştı. O yüzden dedik ki, bu başvuru sürecini uzatalım. Bir hafta daha uzattık. 29 Ekim son günü. Kültür sanattan çevreye, hayvan haklarına kadar bu sene yeni birtakım temalar geliştirdik. Gönüllülüğe kadar, pek çok alanda fiziksel aktiviteye kadar girişimcilik projelerinizi, bize başvurduğunuz takdirde desteklemeye hazırız. Ve proje çağrılarımızı daha da sıklaştıracağız. Bu başvuru süresini kaçırmayın isterim. Temalar çok önemli, girişimcilik çok önemli, inovasyon önemli, çevre, insan hakları… Ben de heyecanlıyım. Bu yıl ayrıca şöyle bir ilki gerçekleştirdik. Gençler belli bir yaşı kapsıyor ama gençlik potansiyeli olan çocuklarımız bizler için çok değerli. İlk kez proje çağrılarını ilk okullara indirdik. Diyelim ki, Kars'ta öğrencilerin öğretmenlerinin öncülüğünde, proje çalışması yapması ve bizim o projeye destek olmamız çok önemli" dedi.

