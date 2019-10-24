DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 3

1- KİPTAŞ'IN ARSA VE ARAZİLERİ İLE LÜKS ARAÇLARININ MÜZAYEDEDE SATIŞI BAŞLADI

- Yenikapı'da sergilenen ve İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtilen makam aracı açık artırmada 260 bin liraya alıcı buldu.

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç bugün satışa sunuldu.

İlk kez halka açık bir şekilde gerçekleştirilen müzayedede açık artırmaya sunulan ilk araç Yenikapı'da sergilenen ve İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtilen Mercedes marka makam aracı oldu. 185 bin 625 lira muhammen bedeli ile müzayedeye çıkarılan 34 ER 5875 plakalı otomobil açık artırmada 260 bin liraya alıcı buldu.

KİPTAŞ Zeytinburnu Konferans salonunda düzenlenen müzayedeye internet üzerinden de katılarak teklif verildi. Müzayede hakkında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Yüksek diyebileceğimiz bir katılım var. Müzayedede yüksek bir satış yapmayı planlıyoruz. 110 milyon lira değerinde bir gayrimenkul piyasaya arz ettik. Müzayede ile sosyal medyada 2-3 milyon arasında bir etkileşimimiz oldu. Bu rakama göre katılım daha az ancak bu gayrimenkul piyasasında ufak bir hareketlenme olduğunu gösteriyor. Bu müzayedede biz bunu amaçlamıştık. Araçlara 55-60, arsalara 20-25, dükkanlara da 15-20 katılımcı var" dedi.



FİYATLAR 20 BİN LİRA İLE 9 MİLYON ARASINDA

Müzayedeye ilginin yüksek olduğunu belirten Kurt, "Dükkanlar 586 bin liradan başlıyor, 7 milyon liraya kadar dükkanlarımız var. Arsalarda da 20 bin liradan, 8-9 milyona kadar çıkan fiyatlarımız var. Büyük arsalara katılım çok. Muhammen bedellerin üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Ciddi bir rekabet ortamı yaratırsak gayrimenkullerimizin gerçek değerinden satılacağını öngördük. Sektörün neye nasıl tepki vereceğini görmenin en güzel yolu müzayedir. Sosyal medyada 3 milyona yakın etkileşim insanların gayrimenkulle ilgilendiğini gösteriyor" diye konuştu.

"ARAÇLARIN MALİYETİ YÜKSEKTİ. TASARRUF İÇİN SATIYORUZ"

Belediyeye ait 3 lüks aracında satılmasına ilişkin olarak, "Araçların maliyeti bize yüksekti, tasarruf amacıyla ve kaynak üretme amacıyla satıyoruz. Araçların da muhammen bedellerinin üzerinde satılacağını öngörüyoruz. Çünkü ciddi bir talep varö diye konuşan Kurt iki ay içerisinde yeni bir müzayede yapılacağını da duyurdu.

200 BİNDEN AÇILDI 512 BİNE SATILDI

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı açık artırmada 200 bin TL muhammen bedeli ile satışa çıkarılan Mercedes marka 34 GHB 34 plakalı otomobil, üst üste tekliflerin ardından Mehmet Lütfi Özkaya tarafından 512 bin liraya satın alındı. Koleksiyon için aldığını belirten Özkaya, "100 bin dolara kadar (574 bin lira) ilerleyecektim. Bu ödediğimiz para da devlete gittiği için son derece müsterihim. Değerinde bir satış. Devletin hiçbir kuruşunu da zarara uğratmadan hakkaniyetle yapılan bir alışveriş. Rakiplerimin yaptığı tekliflere de gönül koymuyorum. Bir laf vardır "Hasan almaz, basan alır". Halka açık bir müzayede olmasını son derece doğru buluyorum. Devam etmesini diliyorum. Bu araç 2009 yılında sonra vergisinin yüksek olması sebebiyle üretilmedi. Çok özel bir dizayn. Kısmet olursa ailenin koleksiyoneri olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Müzayede detayları

-Teklif verenler

-KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt röp

-Satılacak araçlardan detaylar

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(geniş haber)

2- HAVALİMANI GİRİŞİNDE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA: ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS POLİS ARACINA ÇARPTI

Enver ALAS - İstanbul - İSTANBUL Havalimanı girişinde yanan VIP minibüs kayarak çarptığı polis aracının da yanmasına neden oldu.

Olay saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı girişinde, giden yolcu terminaline giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havaalimanına yolcu getiren Beser Kuzu'nun kullandığı, 59 TR 600 plakalı VIP minibüs yanmaya başladı. Aracın ön tarafından alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı anında yolun ortasında durdurarak yolcusu ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Bu sırada yangını gören havalimanı girişindeki polis ekipleri, yanan aracın olduğu yere ekibe ait araç ile gelerek, yolu anında trafiğe kapattı.

POLİS ARACI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa bir sürede alevlerin sardığı VIP araç, bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. Yanan araç, trafik polisi aracına çarparak durdu. Çarpmanın ardından trafik polisin aracı da ön tarafından yanmaya başladı. Yanan araçlara kısa sürede İstanbul Havalimanı İtfaiyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından İstanbul Havalimanı girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süre gidiş yolcu terminali araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yolcular geliş terminaline yönlendirildi. Araçlar çekiciler ile yoldan kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yolu yıkamasının ardından da kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Aracın yanması

-Yanan aracın kayması

-Polis aracına çarparak durması

-Polis aracıyla birlikte iki aracın yanması

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinde söndürme çalışmaları

-İtfaiye ekiplerin çalışmaları

-Araçların çekicilere yüklenmesi

-Her iki aracın çekilmesi

-Lüks VIP aracın şoförünün polise bilgi vermesi

-Şoförden görüntüler

-Havalimanı girişinde yaşanan trafik

-Genel ve detaylar

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(Geniş haber)

3- 10 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTEN OPERASYON KAMERADA

*Evlere giren hırsızlar güvenlik kameralarına böyle yakalandı.

*Hırsızlar gece saatlerinde sahiplerinin kapılarını kilitlemeden uyuduğu evlere giriyorlardı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,()

İstanbul' da 21 ayrı eve girerek 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 10 kişilik çete çökertildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zeytinburnu, Başakşehir, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Avcılar'da son 3 ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Hırsızların gece saatlerinde sahiplerinin kapılarını kilitlemeden uyuduğu evlere girdikleri tespit edildi. Polis, kapıları kolayca açan hırsızların, evlerden ziynet eşyası, nakit para, cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalarak ortadan kaybolduklarını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Adreslerini tespit ettiği 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Esenler ve Ümraniye'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

19 YAŞINDA ÇETE LİDERİ

Polis soruşturmasında 10 kişilik hırsızlık çetesinin 3 ayda girdikleri evlerden 1 milyon lira değerinde olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Kenan D. (19) hırsızlık çetesine liderlik ettiği belirtildi. Şüphelilerin çok sayıda hırsızlık suçlarından poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Çeteye bağlı olduğu tespit edilen diğer 10 şüphelinin önceden yapılan aralıklı operasyonlarla yakalandığı ve tutuklandıları belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI

Hırsızların apartman dairelerinin kapılarını kredi kartıyla açmaya çalışması, kapının kilitli olduğunu anladıklarında üst katlara çıkmaları açmaya çalıştıkları dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan operasyon polis kamerası tarafından kaydedildi.

Ek görüntü

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-Polislerin baskın yapması

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızların evlerin kapılarını zorlaması

-Açılmayınca yukarı katlara çıkmaları

-Hırsızların sokakta yürümeleri

-Şüphelilerin şube çıkışı

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4 - BAKAN DÖNMEZ: BOR KARBÜR TESİSİ, BORUN NİTELİKLİ UÇ ÜRÜNE DÖNÜŞMESİ HEDEFİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI



Gülseli KENARLI - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, () ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın temelini atacağımız bor karbür tesisimiz borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayağını oluşturuyor. Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalürji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramiklerle rafine bor ürünlerinden yaklaşık 2 yüz kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getireceğiz" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, "4. AR-GE ve İnovasyon Zirvesiöne katıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Bakan Dönmez, "Yaşadığımız döneme damga vuran kavram hiç şüphesiz AR-GE ve inovasyon. Aslında söyleyene de ayrı bir hava katıyor ama aslında herkesin konuştuğu 'İnovasyon nedir' diye kendimize sormak istiyorum. Kavramı doğru yerden alıp tartışıyor muyuz? Ne yazık ki bizde b tür konular magazinleştirilip içi boşaltılıyor. Konu temel düzleminde uzakta, içi boş, anlamsız ve kısır tartışmalarla heba edilip gidiyor. İnovasyon nedir? İnovasyon değer katan değişimdir, daha iyisini bulmak için sonsuz bir gayret içine girmektir benim açımdan" dedi.

"AR-GE KOORDİNASYONU VE DESTEĞİ KONUSUNDA BİR YAPILANMA İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bakan Dönmez, "Biz dünyayı kopyalayamayız, çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Bizim orijinal, farklı ve yenilikçi bakan bir insan gücü ile dünyayı şekillendirmemiz lazım. Bu hedefimiz doğrultusunda bir süredir Bakanlıkta her seviyede AR-GE, start-up'lar ve insan kaynakları konusunda toplantılar yaptık. Start-up'larda yaklaşım ve görüşler belgemizi yayınladık. AR-GE'de yaklaşım belgemiz yayınlanmıştı, görüşler belgemiz için geçen haftaya kadar görüşler gelmeye devam etti. Bir iki haftaya kadar AR-GE görüşler belgemiz de yayınlanacak. Bu istişarelerden bir şey öğrendik ki o da koordinasyon ve ortak hareket etme bilinciyle ortaya çıkan sinerjinin değişime önderlik edeceğidir. Gelen görüşlerde özellikle enerji sektöründe AR-GE koordinasyonu ve desteği konusunda bir yapılanma ihtiyacı olduğunu gördük. Bu yapı, belki de her sene tüm sektörlerle ayrı ayrı bir araya gelerek öncelikleri belirleyecek. Bakanlığın elindeki laboratuvar ve kaynakları özel sektör kullanımına açacak. Üniversitelerle daha yakın çalışacak ve belki de bir üniversite arazisinde kurulacak, projeler verecek, hem devlet hem de özel sektörde AR-GE yapanları ortak projelerde çalıştıracak bir hüviyet, kimlik kazandırmış olacağız" diye konuştu.

BOR TESİSİ

Dönmez, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ilan ettiğimiz Yeni Bor Stratejisi ile borda AR-GE ve inovasyon odaklı bir dönemi başlattık. Yarın temelini atacağımız bor karbür tesisimiz borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayağını oluşturuyor. Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalürji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramiklerle rafine bor ürünlerinden yaklaşık 2 yüz kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getireceğiz. Özellikle savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimiz. Çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet/yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbürü kullanacağız. Ayrıca, nükleer uygulamalarda nötron tutucu, yüzeylerin parlatılmasında aşındırıcı, karbon içeren ateş tuğlası üretiminde antioksidan olarak da farklı alanlarda da kullanımını yaygınlaştıracağız. Enerjinin diğer alanlarında da yenilenebilir teknolojilerde, enerji verimliliğinde, elektrik araba ve pil teknolojilerinde, kayıt zinciri gibi geleceğimizi şekillendirecek konularda bizlerle takım oyunu oynayacak taraflara ve ortaklara ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"YERLİ TEKNOLOJİNİN ÇOK BÜYÜK BİR PAYI VARö

Dönmez, "Savunma sanayi yerli teknolojinin geliştirilmesinin bizler için hayal olmadığını gösterdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı dünyanın haksız karşı çıkışlarına, ambargolarına, yaptırım tehditlerine karşı başarıyla yürütüldüyse eğer bunda yerli teknolojinin çok büyük bir payı var. Enerji sektörü de yerli teknoloji, AR-GE ve inovasyon konusunda benzer bir başarı hikâyesini yazacak tüm enstrümanlara sahip. Nitelikli insan kaynağı, gelişmiş pazar, istikrarlı büyüme… Enerjide sadece geçiş ülkesi olmak bize yetmez. Enerji teknolojilerinin üretildiği ve ihraç edildiği bir ekosistemle ancak bu jeopolitik güç bir üstünlüğe dönüşebilir. Yenilenebilir enerjide, kömür teknolojilerinde, nükleer enerjide, borda, hidrokarbon arama ve üretiminde, elektrik altyapısının dijitalleştirilmesinde yerli teknolojinin geliştirilmesi adına önemli adımlar attık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın açıklaması

-Detaylar

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5- MALTEPE'DE FATURA ÖDEME MERKEZİ DOLANDIRICILIĞI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul - MALTEPE'de mahalle sakinleri fatura ödeme merkezinin dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Maltepe Cevizli 'de mahalle sakinlerinin yıllardır faturalarını yatırdığı fatura ödeme merkezi, 1 ay önce el değiştirdi. Vatandaşlar, paralarını yatırdığı faturalarının ödenmediğini cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. Soluğu fatura ödeme merkezinde alan mahalle sakinleri, içeride kimsenin olmadığını gördü. Elektrik ve sularının kesilmemesi için faturalarını başka yerden yeniden ödeyen vatandaşlar, kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

"BEN VE BÜTÜN MAHALLE MAĞDURUZ"

Fatura ödeme merkezine para ödeyerek mağdur olan mahalle sakinlerinden Hasan Sayar, "Vatandaşların gelmesinden huylandık. Biz de baktırdık, kontrol ettirdik. Baktık ki faturalarımız ödenmemiş. Ben ve bütün mahalle mağduruz. Tanımıyorduk kendilerini yeni devralmışlardı 1 ay önce. Eskisi dürüsttü, güvenilirdi. 400 lira, 6 tane fatura yatırdım" dedi.

Bir başka mahalle sakini olan Meryem Yılmaz ise, "Öğrendikten sonra PTT'ye gittim. Tekrar yatırmak zorunda kaldım. Büyük söylemeyeyim bir daha böyle insanlara para yatırmayı istemiyorum. 200 liraya yakın para yatırmıştım" diye konuştu.

Faturalarının yatırılmadığını öğrenen bir mahalle sakini şikayetçi olduğunu belirterek, "250 lira yatırdım. Benim emeklim yok, bir şeyim yok, bir yerden gelirim yok. Beni bile dolandırıldım" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Fatura ödeme merkezinden görüntüler

-Mağdur mahalle sakinleri ile röp

-Muhabir anons

-Genel ve detay

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6 -İSTANBUL TRAFİĞİNDE 'EĞLENCE' İŞKENCESİ: 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Küçükçekmece'de kapattıkları yolda eğlenerek diğer sürücülere zor anlar yaşatan 6 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 19 Eylül akşamı 23.50 sıralarında yolu trafiğe kapatarak araçlarından inen 6 kişi cadde ortasında oynayarak eğlendi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri görüntülerde bulunan araçları ve araç plakalarından şüphelileri tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda Mehmet Masum K.(19), Oğuz E.(24), Hasan Ç.(20), Berkant B.(22), İsa K.(22) ve Yakup A.(21) yakalanarak gözaltına alındı.



KİŞİ BAŞI 324 LİRA CEZA

6 şüpheliye Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 2918 sayılı Trafik Kanununa göre 'Kavşaklarda geçiş hakkı', 'Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması' ve 'Tedbirsiz ve saygısız araç sürme' suçlarından kişi başı toplamda 324 lira ceza kesilirken, bir otomobilin muayenesi olmadığı için de otomobil sürücüsüne 488 lira daha ceza kesildiği öğrenildi.



SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında, 'Trafik Güvenliğinin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay gününe ait görüntüler

-Şüphelilerin otomobillerinden görüntü



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7- SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN 2 MAYMUN SATMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

'Sanal Devriye' polislerinin tespit ettiği, sosyal medyada 2 maymun satmaya çalışan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Sanal Devriye' ekipleri, yasadışı yollardan Irak'tan yurda sokulan 2 maymunu sosyal medya üzerinden satılmaya çalışıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık polisleri şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilan üzerinde anlaşmaya vararak şüpheliyle buluşma ayarladı. Kaçakçılık polisleri 'Örümcek' ve 'Rhesus' cinsi maymunları görmek üzere alıcı gibi davranarak şüpheli Y.T.'nin Zeytinburnu'nda ki evine gitti. Polis ekipleri şüphelinin 6 aylık olanı 7 bin ve 4 aylık olanı ise 8 bin 500 liraya satmaya çalıştığı 2 maymuna el koydu. 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Y.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Y.T.'nin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Maymunların, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Maymunlardan görüntü

-Genel ve detaylar

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8- MİLLİ SPORCU TRAFİKTE YOL TARTIŞMASI DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, ()

SERBEST dalış şampiyonu, milli sporcu Rüstem Derin'in trafikte yol tartışması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi'nin engelli kadrosunda çalışan inşaat mühendisi Abdülkadir Akay'ın burnunu kırdığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Derin savunmasında, "Pişmanım, keşke böyle bir şeye karışmasaydım. Milli sporcuyum" dedi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Rüstem Derin ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Abdülkadir Akay ise duruşmaya katılmadı. Sanık Rüstem Derin kimlik sorgusunda, milli sporcu olduğunu belirterek aylık gelirinin 10 bin TL olduğunu belirtti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Rüstem Derin savunmasında, olay günü gelişli gidişli bir yolda seyir halinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kendi şeridimde ilerliyordum. Müşteki tarafın şeridinde başka bir araç park ettiği için benim şeridime girdi. Ben ani fren yapmak zorunda kaldım. Pencereyi açarak 'yol benim' dedim. Karşı taraftan özür bekledim. Sonra yoluma devam etmeye başladım. Müşteki araç içinden bana sinkaflı küfür etti. Araçtan inerek müştekinin yanına gittim. 'Sen ne dedin' dedim. O da araç içerisinden kolunu çıkararak 'Hadi git ya' diye çıkıştı. O sırada bana birşey yapacağını düşünerek kendimi korumak için müştekiye yumruk attım. Müşteki o sırada yere doğru eğildi. Ben birşey arıyor zannettim ve araca binerek devam ettim. Burnunun kanadığını görmedim. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Milli sporcuyum. Sabıkam yoktur."

Sanık avukatı ise "Müştekinin burnunun dahi kanadığını fark etmemiştir. Müştekinin öne eğilmesi üzerine silah bile alması söz konusu olabilirdi. Araçtan silah alabileceğini düşünerek müvekkilim olay yerinden ayrılmıştır. Müvekkilim milli sporcudur. Suça meyilli bir kişi değildir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve lehine olan yasanın uygulanmasını talep ederiz" diye konuştu.

"SANIĞIN İFADESİ ÇELİŞMEKTEDİR"

Şikayetçi Abdülkadir Akay'ın avukatı Yüksel Demir ise, "Müvekkilimizi hazır edemedik, kendisi Beşiktaş Belediyesi'nde engelli kadrosunda mühendis olarak çalışmaktadır. İzin alamadığı için gelememiştir. Gelecek celse hazır edeceğiz. Sanığın mahkeme aşamasındaki soruşturma aşamasında bahsetmediği bazı hususlardan bahsettiğini görmekteyiz. Sanık ilk aşamada müvekkilimin el kol hareketi yaptığından bahsetmektedir. Sanığın bu beyanını kabul etmiyoruz, emniyetteki ifadesiyle çelişmektedir. Her iki taraf da birbirinin ters yoldan geldiğini iddia etmektedir. Haksız tahrik hükümleri uygulanacak ise hangisinin ters yoldan geldiğinin tespiti gerekir" diye konuştu. Mahkeme, şikayetçinin bir sonraki duruşma dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, 26 Kasım 2018 tarihinde Beşiktaş'ta Cevahir ve Seher Yıldızı sokağı kesişiminde yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, sanık Rüstem Derin'in, müşteki Abdulkadir Akay'ın yüzüne eliyle vurduğu ve kemik kırığına neden olacak şekilde yaraladığı anlatıldı. Sanık Rüstem Derin'in "Kasten Yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görüntü dökümü:

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-Derin'in görüntüsü

-Genel ve detaylar



