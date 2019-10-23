DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 

Beyoğlu'nda, sokakta oynarken bir arkadaşının itmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan taburcu oldu. Düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını belirten Emir Haktan Doğan yetkililerden çocukların oyun oynayacağı bir parkın yapılmasını istedi.Piyalepaşa Mahallesi Akçay sokakta dün arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan, bir arkadaşı tarafından itilmesi sonucu 2 metre yükseklikten, binanın bodrum katına inen merdiven boşluğuna kafa üstü düşerek yaralandı. Olayın ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Emir, sabaha karşı hastaneden taburcu olarak evine geldi.

DÜŞTÜĞÜM ALANDA HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMAMIŞTI

Olay anını 'ya anlatan Emir, düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Sağ kolunun kırıldığını ve başının da yarıldığını belirten Emir, "Arkadaşlarımla yolda top oynuyorduk. Top bendeydi arkadaşım da benden top almaya çalıştı. Arkadaşım benden topu almaya çalışırken alamadı sonra beni itti. Bende orada korkuluklar olmadığı için oradan aşağıya yuvarlandım. Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok. Düştüğüm alanda bir ağ veya korkuluk gibi önlem olsa bizim için daha iyi olur. Kolumda kırıklar var. Kolum şuanda alçıda, kırık tam olarak kaynamazsa ameliyat olacağım. Kafamda da yarıklar var. Bu yakınlarda park yok bu bölgeye park yapılsa bizim için daha iyi olur" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Evde yatan çocuktan görüntü

-Emir ile röp

-Çocuğun düştüğü yer

-Sokaktan görüntü

-Genel ve detaylar

-GÜVENLİK KAMERASI

-Çocukların top oynaması

-Bir çocuğun başka çocuğu itmesi

-Çocuğun 3 metreden düşmesi

-Diğer çocukların başına toplanması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Çocuğun boşluktaki halinden detay görüntü

-Bir kişinin yaralı çocuğun başında oluşan kanamaya pansuman yapması

-112 Ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa müdahalesi

-Çocuğun annesinden genel ve yakın detaylar

-Çocuğun sedye ile ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Çocuğun düştüğü yerden genel ve yakın detaylar

-Sokak sakini kadın ile röportaj

23.10.2019 - 12.09 - Haber Kodu : 191023084

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2- BEYOĞLU'NDA 4 ARKADAŞININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Özkan Elmas hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Sanık Özkan Elmas'ın avukatları ve yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingözce, yangında yaşamını yitiren Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

" EKYATI ATEŞE VEREREK EVİ YAKTI "

Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, ikinci katta bulunan dairede sanık Özkan Elmas'la birlikte 8 kişinin daha kaldığı ve odalarının temizlenmesi amacıyla aralarında iş bölümü yapıldığı anlatıldı. Sanık Özkan Elmas'ın temizlik yapması gereken yerden ayrıldığı ve Ramazan Cingözce ile aralarında bu nedenle tartışma çıktığı belirtilen mütaalada, "Sanık Özkan Elmas'ın eşyalarının arkadaşları tarafından dışarıya çıkarıldığı, 3 Mart 2019 günü sanık eve gelerek durumu görmesi üzerine saat gece 03.00'te evden ayrıldığı, bu esnada sanık mağdur müştekilerin ve maktullerin evde uyumakta olduğunu görmüştür. Saat 07.00'da sanığın eve tekrar gelerek arkadaşlarının uyuduğu esnada evde bulunan çekyatı ateşe verdiği ve yangının büyümesi sonucunda evden ayrıldığı daha sonra olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına göre yangından dolayı zehirlenerek maktullerin hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. " denildi.

Mütalaaya göre, Özkan Elmas'ın diğer sanık amcası Yusuf Elmas'ın yanına giderek dört kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaraladığını anlattığı ve kendisinden para istediği kaydedildi. Mütalaada, sanık Yusuf Elmas'ın para vermediği ancak sanık Özkan Elmas'ın kaçması için bilet temin ettiği ve bu nedenle eyleminin suçluyu kayırmak olduğu bilgisine yer verildi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 49 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşma savcısı, sanık Özkan Elmas hakkında, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, olaydan sonra sanık Özkan Elmas'ı Hatay'a kaçıran sanık Yusuf Elmas hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaayı okumasının ardından taraf avukatları yazılı savunma yapmak için süre talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Elmas'ın adli kontrol kararının devamına hükmederken sanık Özkan Elmas'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın söz konusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle birlikte kaldığı, mağdur Ramazan Cingözce ile sanık Özkan Elmas'ın ev temizliği konusunda tartıştıkları anlatıldı. İddianameye göre, Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eşyalarını odadan çıkardı. 3 Mart 2019 günü de Özkan Elmas eve gelip durumu gördü, bir süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sıralarında evden ayrıldı. İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyudukları sırada, eve giderek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtildi. Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanık Özkan Elmas'ın 4 kişiyi, "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın ise "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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3- ESENYURT'TA ARKADAŞINI EZEREK ÖLDÜREN SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul - ESENYURT'ta arkadaşı Caner Coşkun'u aracıyla ezerek öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Güner Alvanoğlu toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlu Caner Coşkun'un fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen anne Gülşen Coşkun "Hak yerini buldu. Sanık ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm" dedi.



SANIK ALVANOĞLU: PİŞMANIM

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Güner Alvanoğlu (30) hazır bulundu. Sanık Alvanoğlu, "Ben arkadaşımı görmeye gittim. Keşke gitmeseydim. Çok pişmanım. Keşke telefonu açıp olay yerine gitmeseydim. Olaydan dolayı pişmanım arkadaşımı kaybettim. Caner ile kardeş gibiydik. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesi ve babasından özür diler ve beni affetmelerini istiyorum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" dedi.



DAVA KARARA BAĞLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Güner Alvanoğlu, müşteki Mert Özdağ'a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle iyi hal indirimi de uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Güner Alvanoğlu'nu maktul Caner Coşkun'a karşı "kasten adam öldürme" suçunu işlediğinden müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi olası kast altında işlediğinden cezayı 20 yıla düşüren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti.



GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: HAK YERİNİ BULDU

Davanın ardından ölen Caner Coşkun'un annesi ve babası açıklama yaptı. Oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen anne Gülşen Coşkun "Ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm. Hak yerini buldu. Daha fazla ceza bekliyordum ama yine de 20 yıl alması benim içimi soğutuyor" diyerek gözyaşı döktü. Baba Erdinç Coşkun da "O sonuçta cezasını çektikten sonra dışarıya çıkacak. Ama bizim oğlumuz geriye gelmeyecek. En azından aldığı cezadan ötürü içimize bir su serpildi. Sanık duruşmada pişman olduğunu söyledi ama yüzü gözleri hiç onu göstermiyordu. 'Sürekli ben yapmadım' diyordu ama bugün yaptığından dolayı pişman olduğunu söylediö şeklinde konuştu.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Olay günü arkadaşı Gökhan Çalışkan ile buluşan Caner Çoşkun (24), aracının aküsünün bitmesi nedeniyle daha önceden tanıdığı tamirci arkadaşı Güner Alvanoğlu'nu çağırdı. Güner Alvanoğlu da saat 21.30'da Caner Coşkun'un yanına gitti. Bir süre sonra müşteki Mert Özdağ ve arkadaşları araçla aynı yere geldi ve bilinmeyen bir nedenle Caner Coşkun ve arkadaşları ile bu grup arasında kavga çıktı. Kavganın bitmesinin ardından taraflar araçlarıyla kavganın olduğu yerden ayrıldı. Güner Alvanoğlu, Caner Coşkun ve Gökhan Çalışkan Beylikdüzü'ne gitti, Güner Alvanoğlu Beylikdüzün'den bir tüfek alarak tekrar araca bindi ve Büyükçekmece'ye geldiler. Güner, Caner ve Gökhan Çalışkan, Saat 01.00'da daha önceden kavga ettikleri Mert Özdağ'ı gördü. Caner ve Güner araçtan inerek Mert Özdağ'ı darp etmeye başladı. Gökhan Çalışkan, kavgayı ayırmaya çalıştı başarılı olamayınca olay yerinden ayrılıp gitti. Kavga sırasında Güner Alvanoğlu olay yerine birlikte geldikleri aracın yanına giderek, aracı çalıştırdı. Alvanoğlu, Mert'e çarpmak amacıyla hızla Caner ve Mert'in üzerine aracı sürdü. Aracın geldiğini gören Mert kenara çekildi, aracı göremeyen Caner Coşkun ise aracın altında kaldı. Bu sırada Mert Özdağ olay yerinden kaçtı. Alvanoğlu yerde yatanın arkadaşı Caner olduğunu gördü ve hastaneye götürmek için yardım istedi. Ancak Caner Coşkun yolda hayatını kaybetti. İddianamede, Güner Alvanoğlu hakkında "olası kastla öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 29 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.





Görüntü Dökümü:

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-Anne Erdinç Coşkun'un konuşması

-Baba Gülşen Coşkun'un konuşması

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar



23.10.2019 - 11.51 - Haber Kodu : 191023074

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4- SANCAKTEPE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir kişi, çocuklarının gösterilmediği iddiasıyla, kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Sancaktepe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in ikna ettiği, kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi İntizam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kayınpederinin karısını ve çocuklarını kendisine göstermediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. İkna etmek için olay yerine eşi ve akrabaları getirildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen, yaklaşık 2 saat konuşarak ikna etti ve elindeki silahı aldı. İkna edilen kişi kendi aracıyla ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaş cep telefonu görüntüsü

-Silahı teslim etme anı

-Eşinin olay yerine gelmesi

-Emniyet müdürü ve vatandaşın araca binip karakola gidişi

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5 - (ÖZEL) MARKETÇİYİ CANINDAN BEZDİREN HIRSIZLAR KAMERADA

*3 ayrı hırsızlık olayı kameralara yansıdı

Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,