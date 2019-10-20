DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şişli Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen törene Ara Güler'in yakınları, Güler'in asistanı Fatih Aslan, gazeteci yazar, belgeselci Nebil Özgentürk, gazeteci Coşkun Aral ve sevenleri katıldı. İlahilerin söylenmesiyle başlayan anma töreni dua okunmasıyla son buldu.

BENİM İÇİN YOLDAŞTI, ARKADAŞTI BABAYDI…

Anma törenin ardından konuşan Ara Güler'in 20 yılık asistanı Fatih Aslan, "Zaman ne kadar hızlı geldi geçti insan inanamıyor. Ara Güleri'i tanımak, Ara Güler ile iş yapmak ondan bir şeyler öğrenmek insana o kadar keyif veriyordu ki onunla birlikte çalıştığım zamanlarda inanın eve gitmek istemezdim. Aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Hiç unutamadık herhalde hiç unutamayacağız. Hayatımızda öyle derin izler bıraktı ki. Bu izler aslında hem keyifli hem de hüzünlü izler. O yüzden onunla çalıştığım için çok mutluyum. Benim için yoldaştı, arkadaştı, babaydı ben ondan hiçbir zaman patronluk görmedim. Paylaşmasını çok iyi bilen, insanları çok seven bir insandı. Bize çok büyük eserler bıraktı gitti, ruhu şad olsun" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ara Güler'in mezarından görüntü

-Mezara gönderilen çelenkler

-Anma için gelenler

-İlahi ve duaların okunması

-Fatih Aslan ile röp

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 15.28 - Haber Kodu : 191020105

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4- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULARDAN "SAHİLDE MANGAL YASAĞI" DEĞERLENDİRMELERİ

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, () ÖZELLİKLE hafta sonu vatandaşlar, mangal yapmak için sahilleri tercih ediyor. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor" açıklamasında bulunmuştu. Kimi vatandaş sahillerde mangal yakmanın yasaklanması gerektiğini savunurken, bazı vatandaşlar ise mangal yapmak için en uygun yerlerin sahiller olduğunu savunuyor. Sahillerde mangal yakmanın yasaklanıp yasaklanmayacağı ise merak konusu.

"BÖYLE BİR YERDE YAPILMIYORSA NEREDE YAPACAĞIZ"

Hafta sonunu değerlendirmek için Zeytinburnu sahilinde mangal yapmayı tercih ettiğini söyleyen Recep Kenar, "Böyle bir yerde yapılmıyorsa biz nerede yapacağız? Yapacağımız yer neresi? Onu düşünmeleri lazım. Yasaktan önce onu ayarlasınlar ona göre yasaklasınlar. Yeşil alan lazım" şeklinde konuştu.

Sahillerde mangalı yasaklamak yerine vatandaşların mangal yapması için belirli alanların oluşturulması gerektiğini savunan, sahile mangal yapmaya gelen Erdem İnal da , "Yer yer doğru bir karar olabilir ama her yer için aynı kararı uygulamak olmaz. Sonuçta insanların hafta sonları veya izin günlerinde veya bizim sınıfımızdaki insanların yapabileceği tek eğlence mangaldır yani. Bunun da yasaklanması bir yerde doğru, bir yerde değil. Çünkü ben 42 yaşındayım. 42 yıldır Zeytinburnu'nda oturuyorum. Cumartesi ve Pazar buraya geliyorum. Gerçekten çöplük dolu oluyor burası. İnsan gibi yaşadıktan sonra bence hiçbir şeyin yasaklanmasına gerek yok. Ya da bunun için belirli alanlar yapılabilir. Çimlerin üzerinde değil de buraya sabit bir şekilde mangal yapılabilir. Sadece orada yakmalarına izin verilebilir. Bu şekilde bir uygulama olursa güzel olabilir ama tamamen yasaklanması olmasa daha iyi olur yani" dedi.

Zeytinburnu sahilinde mangal yapan Tayfun Kaplan, "Bizim kültürümüz bu. Hafta sonları gelip burada kafa dağıtıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Başka çıkabilecek bir yerimiz yok. Atıyorum tatile gidemiyoruz. Nereye gideceğiz? Mecburen sahile geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOKUSU AYRI KİRLİLİĞİ AYRI BİR DERT"

Sahillerde mangalın yasaklanmasının doğru olacağını savunan Emine Karaşen ise "Doğru bir karar bence. Yapılmasın ızgara sahillerde. Temiz bırakmıyorlar. Ben yürüyüş yaparken rahatsız oluyorum. Kokusundan, dumanından sonra pisliğini bırakıyorlar ondan rahatsız oluyorum. Doğru bir karar bence" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu sahilindeki duman ve kötü kokudan rahatsız olduğunu ifade eden Hasan Göksu, "Yasaklansın çünkü hiç hoş bir şey değil. Milleti rahatsız ediyorlar. Kokusu ayrı bir dert, kirliliği ayrı bir dert. Ben yasaklanmasından tarafım. Çimenlerin üzerinde mangal yapıyorlar, kömürlerini atıyorlar. Yedikleri atıklarını atıyorlar. Her taraf leş gibi oluyor" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Sahillerden HAVADAN görüntüler

-Mangal yapan vatandaş görüntüleri

-Vatandaş röportajları

-İmamoğlu'nun ifadeleri (ARŞİV)

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay



20.10.2019 - 13.18 - Haber Kodu : 191020071

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ EVİNDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()

BEYLİKDÜZÜ'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayı soruşturan polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde 14 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce eşinden ayrılan 27 yaşındaki Mert Eden dün gece saatlerinde yakınlarının telefonlarına mesaj attı. Mesajdan sonra Eden'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. Eve giren yakınları Eden'i silahla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Eden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eden'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Binadan görüntü

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Genel ve Detaylar

20.10.2019 - 14.09 - Haber Kodu : 191020085

20.10.2019 - 14.52 - Haber Kodu : 191020097

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6- BAŞAKŞEHİR'DE NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

*Polis aracının şüpheli aracı takibi ve polislerin durdurdukları araçtaki şüpheliyi yakalamaları kamerada

*676 kilogram sentetik uyuşturucu 'skunk'ın yakalandığı operasyon

İSTANBUL,