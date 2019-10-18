DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  3

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.Leyla Bayram İlkokulu'ndaki ikili öğretim gören öğrenciler iki grup halinde okul bahçesinde toplandı. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının da getirildiği bahçede yapılan anons üzerine binlerce öğrenci Mehmetçiğe asker selamı verdi. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, Türkiye ve bölgenin huzur ve güvenliği için canlarını hiçe sayan Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini, 147 öğretmen ve 5 bine yakın öğrencileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin görüntüleri

-Selam durmaları

-Havadan görüntüler



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7 - TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

İstanbul - FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) destek mesajı verdi.

Vakıf üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut,

"Türkiye, emperyalist (sömürgeci) güçlerle savaşmaktadır. DEAŞ terör örgütüne karşı operasyon yapacağız diyerek, 65 ülkeyle koalisyon kuran ABD, teröristlere binlerce tır silah vermiş ve onları eğitmiştir. Desteğini de sürdürmektir. Bu gerçekler ortadayken, ABD'ye birşey demeyenler, Türkiye'ye dil uzatıp, ordumuzu yıpratmak istemektedirler. Ordumuz, sivil halka zarar vermemek için gerekli hassasiyeti göstererek terörle mücadele etmektedir" dedi.

Akbulut, "Devletimiz, güvenliğimiz bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için adım atmıştır. Vatandaşlar ve sivil kuruluşlar olarak beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek destek olmalıyız. Bu günler siyasi hesapların yapılacağı günler değildir. Her türlü ambargo ve saldırıyı, milli dayanışmayla yenecek güçteyiz. Türkiye'nin başarısı mazlum milletlere ve İslam Dünyasına moral vermektedir. Korku, tuzak ve tehditle kendi içine hapsedilen İslam alemi, inşallah Barış Pınarı zaferi ile vurulan prangaları söküp atacaktır. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, üyeleriyle birlikte 'Barış Pınarı Harekâtını' desteklemektedir. TGTV, Kahraman Ordumuzun, Devletimizin, devletimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Emperyalist güçlerle savaşan ordumuzun muzaffer olacağına inancımız tamdır. Dua etmekteyiz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Ordumuza zafer diliyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplu fotoğraf çekimi sırasında vakıf üyeleri Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklaması

-Asker selamı

-Detaylar

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8- TARTIŞTIĞI KADININ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇEKMİŞTİ; 3 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde okulda tartıştığı siyasi parti temsilcisinin başörtüsünü çeken Sühendan Göy, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Zeynep Yıldırım (34) ve avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Sühendan Göy (77) ve kardeşi Emel Oral'ı (89) ile avukat Arzu Acımaz temsil etti.

Sanıkların Avukatı Arzu Acımaz, her iki müvekkilinin de beraatine karar verilmesini istedi.

'KASTEN YARALAMADAN' YARGILANIYORDU 'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Emel Oral'ın beraatine, kardeşi Sühendan Göy'ün ise "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Göy'ün cezası 3 bin TL adli para cezasına çevrildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sırasında siyasi parti temsilcisi olarak Kadıköy'de bir okulda görev yapan Zeynep Yıldırım ile Yıldırım'ın görev yaptığı okula oy kullanmaya giden Emel Oral ve Sühendan Göy'ün tartıştıkları, şüphelilerin müşteki Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri belirtiliyor. İddianamede her iki şüphelinin, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

GÜVENLİK KAMERASI

Olay ayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de Sühendan Göy2ün Zeynep Yıldırım'ı bir süre takip ettiği ve başörtüsünü çektiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Zeynep Yıldırım'ı takip eden Sühendan Göy'ün, kısa bir süre Yıldırım'ın başörtüsünü çekme anı (41. saniye)



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9- BAKAN ERSOY: BU YILIN SONUNA KADAR 500 BİN ÇİNLİ TURİST BEKLİYORUZ

Haber-Kamera : Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,()

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"nda yaptığı konuşmada, "2018 yılında 400 yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

2018 yılında dört yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katıldı. Foruma, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Cui, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, CIPG Başanı Zhanyuan Du'nun da içinde olduğu davetlilerin katılımıyla forum Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasına Barış Pınarı Harekat'ındaki askerlerimizi anarak başladı. Bakan Ersoy, "2 ülke devlet başkanları tarafından ortaya koyulan yüksek liderliğin öncülüğünde siyaset ve ekonomide olduğu kadar kültür ve turizm alanında da iş birliğimizin güçlenerek sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Bakanlığım ortak bir geleceği paylaşma arzusunda olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı özel ilişkilerin gelecek nesillere aktarılması konusuna büyük önem atfetmektedir. 2018 yılı ülkemiz ve Çin arasındaki turizm ilişkiler bakımından çok güzel ve çok değerli bir yıl oldu. Çin'de Türkiye turizm yılı kapsamında müzikal gösterilerden, resim, fotoğraf ve geleneksel Türk el sanatları sergilerine, edebiyattan sinemaya, gastronomiden turizm etkinliklerine çok geniş bir yelpaze, çok sayıda etkinlik beraberinde gerçekleştirildi. Bu vesileyle Çinli dostlarımızın ülkemizin kültür, sanat ve turizm değerlerinin birbirinden güzel yönleriyle tanışmalarına vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz." dedi.

"ARAMIZDAKİ BİNLERCE KİLOMETRELİK MESAFE ARTIK ÖNEMİNİ YİTİRMİŞTİR "

Bakan Ersoy, " Ülkelerimiz arasındaki bu kaynaşmada havayolu ulaşımının önemi yadsınamaz. Aradaki binlerce kilometrelik mesafe artık önemini yitirmiştir. China Saturn Havayolları'nın İstanbul uçuşlarına yeniden başlaması Sichuan Havayolları'nın bu sene başlattığı direk uçuşlarda memnuniyet vericidir. Türk Havayolları'nın da Xi'an şehrine başlatacağı uçuşları diğer şehirlerin izleyeceğini ve havayolu hattının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Çinlilerin ülkemize büyük bir ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. 2018 yılında 400 yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız. Biz turizmi sadece ekonomik bir aktivite olarak algılamıyoruz. Türkiye olarak turizmin ülkeleri yakınlaştırmada ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Nitekim uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer alabilmek için bir rekabet halindedir. Ülkemiz bu farkındalık ile mevcut yaklaşımımızı zamana uydurarak geleceğe taşıyacak, Asya'nın farklılıklarını gözetirken bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir açılım yapmıştır. Yeniden Asya adını verdiğimiz bu açılımla ilişkilerimizi bundan sonra bütüncül bir çerçevede dahilinde daha da ilerleteceğiz. Türkiye ve Çin, Asya'da kökleri en derine inen, kültürel üretimin başlıca ev sahibi uygarlıklardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70.yıl dönümünü de kutlarım." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: İŞİMİZ GÜCÜMÜZ İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, "Bilişim devrimi ve internet dediğimiz uçsuz bucaksız ortamda toplumlar arasındaki sosyal bariyerler ortadan kalkmış olsa bile görünmeyen engeller, sanal tehditler, bilgi kirliliği, finansal yaptırımlar, çok hızlı değişen politik ortam, tüm dünyanın önüne belirgin duvarlar çekmekte. Küresel büyüme ve küresel ticaret ciddi risk oluşturmakta. Diğer yandan yükselen popülizm çok taraflı ticaret anlaşmalar anlayışını da rafa kaldırarak ticaret savaşları 'Brexit' gibi korumacı yaklaşımlarla küresel ticaretteki sıkışmanın artmasına da neden olmaktadır. Bu tespitler kişisel görüş ve tecrübelerimizin ötesinde IMF, Dünya Bankası, OCDS gibi uluslararası kurumların raporlarında açıkça belirtilmiştir. Geleceğimizi bugünden şekillendirmek istiyorsak Avrasya'da karşılıklı iş birliğine daha fazla yoğunlaşmalı ve kazan kazan çerçevesinde bir çok katma değerli projeye odaklanmalıyız. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak işimiz gücümüz ihracat diyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Türkiye ihracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle konuşması

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşması

-Katılımcı detay

-Hediye verilmesi detay

-Genel ve detay



