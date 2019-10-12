DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

BAĞCILAR'da bulunan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yoğun dumanın çıktığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı (cep telefonu)

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Binadan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar



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2- TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BAŞTA AVRUPA ÜLKELERİ KENDİ VATANDAŞLARINI BÖLGEDEN GERİ ALMALI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Buğra BENLİOĞLİ/ İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile görüşmelerimizin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık" dedi. Şentop Avrupalı ülkelerin DEAŞ ve PKK içindeki kendi vatandaşı teröristleri almaları gerektiğini belirterek, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi.

Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda konuştu.

Şentop, geçen yıl Tahran'da yaptıkları toplantıdan bu yana terör, bölgemizin en büyük güvenlik sorunlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

'TERÖRÜN YAŞATTIĞI ACILAR ORTAKTIR

Özellikle İslam düşmanlığını merkezine oturtan, beyaz, üstünlükçü, ırkçı ve aşırı sağcı terör eylemlerinde son dönemde gözlenen artışın endişe verici olduğunu söyleyen Şentop, "Terörün yaşattığı acılar ortaktır. Hepimizi derinden yaralamakta ve infiale sürüklemektedir" dedi. Terörle mücadelenin samimiyetle yapılacak uluslararası işbirliğiyle mümkün olabileceğini söyleyen Şentop, "İyi veya yararlı terörist yoktur ve hiçbir amaç terörü haklı kılmaz. Terör örgütler arasında ayrım yapılması terörle mücadelede zafiyet sebebidir" diye konuştu.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEM

PKK üzerinde kurulan operasyonel baskının somut sonuçlar verdiğini söyleyen Şentop, "Bu örgütün Türkiye içerisinden terör faaliyetlerinde kullanmak üzere terörist devşirme gücü kalmamıştır. Bu açığını kapatabilmek için 14-15 yaşlarındaki çocukları ailelerinden zorla kopartmaya teşebbüs etmektedir. Bu noktada, Hacire Akar isminde, çocuğunu PKK'nın elinden geri almak isteyen acılı bir annenin Diyarbakır'da başlattığı eylemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu acılı annenin feryatları toplumumuzda karşılık buldu. Çocuklarını PKK'ye kaptırmış diğer anneler de seslerini birleştirdiler. Bu aileleri terör kurbanları olarak görmemiz ve desteklememiz gerekiyor" dedi.

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLIMIK İÇİN BARIŞ PINARI HAREKATINI BAŞLATTIK'

Suriye'den kaynaklanan ve sınırlarımızı hedef alan terör tehdidinin henüz sona ermediğini söyleyen Mustafa Şentop, "Haklı güvenlik endişelerimizi gidermek ve DEAŞ'e karşı mücadelemizi sürdürmek amacıyla güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile yürüttüğümüz görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Türkiye'nin sınırlarında teröristlerin varlığına müsamaha gösterilmesinin beklenmemesi gerektiğinin altını tekrar tekrar çizdik. Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu sayede Suriyelileri bölgedeki teröristlerin baskısından ve zulmünden kurtarmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bu harekatın yegane amacı son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız bölgelerden Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini önlemektir" şeklinde konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENDİ: KENDİ VATANDAŞLARINI ALIP YARGILAMALI

DEAŞ ve PKK içinde yabancı terörist savaşçıların olduğunu söyleyen Şentop, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi.

AFGANİSTAN HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman da, terörizm bütün ülkeler için bir tehlike olduğunu belirterek, "ABD ve Taliban arasında barış görüşmeleri başladı ama çıkmaza girdi. Taliban ile barış sürecinin devam etmesi anlamında desteklerinizi istiyoruz. Barış görüşmelerinin yeniden başlaması, terörist grupların masaya çağrılması Afganistan halkı için çok önemli" dedi.

Konferansta, Pakisten Meclis Başkanı Esad Kayser, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Dongming Wang, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de birer konuşma yaptılar.

Görüntü Dökümü

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Konferanstan genel ve detay görüntü

Konferansa katılanların aile fotoğrafları

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman'ın konuşması



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3 - 'TRAFİKTE KÜÇÜK HATA YOKTUR' PROJESİ TANITIMI YAPILDI

* Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

"Çocuklarımıza verilen bu eğitimle öğrencilerimizin trafik şuuru gelişecek ve artacak. Bu sayede maddi ve manevi kayıpların azalması artacaktır"

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla "Trafikte küçük hata yoktur" projenin tanıtımı yapıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce kampüsünde yapılan tanıtım toplantına konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak güvenlik güçlerimizin görevlerini yapmaları için dua ettiklerini belirterek, "Elimizden gelen her türlü gayreti ve müspet dilekleri onlar için sarf ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla vazifelerini yerlerine getirecekler ve getiriyorlar" dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN TRAFİK ŞUURUNUN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Bakan Selçuk, trafik konusundaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti. Selçuk, "Çocukların güvenliği konusunda birlikte güzel projeler yapıyoruz. Çocuklarımıza verilen bu eğitimler sonrası trafik kazalarında büyük ölçülerde azalmalar meydana geldi. Çocuklarımıza verilen bu eğitimle öğrencilerimizin trafik şuuru gelişecek ve artacak. Bu sayede maddi ve manevi kayıpların azalması artacaktır. Trafik kazalarının azalmasının çocuklarla büyük ilgisi mevcut. Çocuklarımız trafikle ilgili eğitim gördükçe onların eğitim seviyesi yükseldikçe kazaların azalmasının çocuklarla büyük bir ilgisi var. Bu eğitimler sayesinde trafikte bizi parlak günler bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak trafik güvenliği konusunda çeşitli projelerimiz var" diye konuştu.



TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN SAYISI ADETA BİR SAVAŞ GİBİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu 'Trafikte küçük hata yoktur' projesiyle trafik kazalarının azaltılmasına yönelik ilkokul öğrencilerine trafik bilinci öğretmeyi amaçlandığını söyledi. Oğurlu, 'Bununla ilgili olarak öğrencilerimize trafik bilincini oluşturmak amacıyla bu kapsamda çok sayıda eğitim ve etkinlik düzenlenecek. Ülkemiz trafik kazalarındaki azalmanın yanı sıra Almanya'nın sonrasında ikinci sırada, ölümlü kazalarda ise ne yazık ki ilk sırada bulunuyor. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 1 milyon 203 bin trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 6 bin 600 kişi yaklaşık olarak hayatını kaybetti. 307 bin kişi ise yaralandı. 2017 yılında ise ölü sayısı 7 bin 400 bu rakamlar gerçekten korkunç adeta bir savaş gibi… Trafik kazalarının yüzde 90'ına yakını sürücü hatalarından kaynaklanıyor istatistikler bize bunları gösteriyor" dedi.

YOL EMNİYETİNİ ARTTIRMA ÇABASI İÇİNDEYİZ…

Shell & Turcas CEO'su Felix Faber trafik kazaları ve ölümlerin sebebini trafik kurallarındaki farkındalık eksikliği olduğunu söyledi. Faber, "Trafikte ki eğitimlerimiz sayesinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Shell olarak 1923 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Bu ülkede epey evveliyatımız var. Bu toplumda bu konuyla ilgili bir etki yaratmak istiyoruz. Bunun için sizlerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Shell küresel bir şirket ve 70 üzerinde ülkede faaliyet göstererek 2 milyon kilometre yol kat ediyoruz. Her yıl 50 kez dünyayı turluyoruz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için yol emniyetini arttırma çabası içindeyiz" diye konuştu.

TİYATRO GÖSTERİLERİ İLE TRAFİK KURALLARI ANLATILACAK'

İlk etapta İstanbul'da uygulanmaya başlanacak Trafikte küçük Hata Yoktur projesi ile 8 aylık eğitim-öğretim döneminde 39 ilçedeki 110 okulda 3-11 yaş arasındaki toplam 61 bin çocuğa ve dolaylı olarak ailelerine trafik kuralları hakkında eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin birinci yılında öğrenciler, veliler ve diğer aile fertleri ile birlikte ortalama 240 bin kişiye ulaşılmaya planlanıyor.

Tiyatro gösterileri ile verilecek eğitimlerde; trafik işaret ve levhalarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, hız limiti ve araç sürerken cep telefonu kullanmanın riskleri gibi konular işlenecek. Tiyatro gösterisinin ardından trafik kurallarının bulunduğu bir kontrol çizelgesi doldurulmak üzere çocuklara verilecek. Kontrol çizelgeleri ile çocuklarla ilk imzalarını atacakları sertifikalar da paylaşılacak. Çocuklar verilen bu kontrol çizelgelerine araç kullanırken ailelerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edip kaydedecek. Çocuklar tarafından doldurulan çizelgelerin Shell istasyonlarına teslim edilmesi ile iki ayda bir yapılacak olan çekilişlere katılım hakkı kazanılacak. Çekiliş sonrasında belli sayıda çocuğa trafik kurallarını hatırlatacak sürpriz hediyeler verilecek.



Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntü

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması

-Shell & Turcas CEO'su Felix Faber'in açıklaması

-Rektör Prof. Dr.Yücel Oğurlu'nun açıklaması

-Tiyatro gösterisinden görüntü

-Öğrencilerin sertifika alması

-Genel ve detay görüntüler



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4- İBB'NİN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASINA SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ

Emin YEŞİL - İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin twitter paylaşımına sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi tepki gösterdi.

Sultangazi'de oturan bir kişi, meydan aydınlatmasının çalışmadığını sosyal medya üzerinden İBB'nin "Beyaz Medya" hesabına iletti.

İBB'nin twitter hesabından ise, "Konu hakkında Sultangazi Belediyesi yetkililerine bilgi paylaşıyoruz" cevabı verildi. Ancak İBB'nin bu paylaşımına Sultangazi Belediyesi'nden tepki geldi. Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Merhaba @ibbBeyazmasa

; bizce artık her şikayeti ilçe belediyesine yönlendirme anlayışını terketmeniz, sizin ve paydaşlarınızın sorumluluk alanlarınızı iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Vatandaşımızın şikayetinde ilçe adını görüp ilçe belediyesine topu atmak hiç etik değil..." cevabı verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Twitterdaki açıklamalar



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5- (havadan görüntülerle) AVCILAR'DA YIKILAN MİNAREDE 14 YERİNE 8'LİK DEMİR KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

- DEPREM SIRASINDA YIKILAN MİNARENİN GERİ KALAN KISMI KALDIRILIYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ-Şahin BOZKURT- Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,