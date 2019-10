DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

(ÖZEL)

1- SULTANGAZİ'DE DEHŞET SAÇAN GASPÇILAR KAMERADA; ÖNCE DAYAK SONRA GASP

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de 3 gaspçının güpegündüz sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gasplar güvenlik kameralarına yansıdı

İlk olay Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. Serkan O. (17), Şerif K. (17) ve Ömer Y. (18) ,caddede yürüyen Suriye uyruklu Abdullah Rasheed (16)'ı takip etti. Şüpheliler daha sonra Rasheed'ın önünü keserek dövmeye başladılar. Şüpheliler, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Rasheed'in içinde kimliği ve 800 TL parası bulunan cüzdanını alarak kaçtı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DEHŞET ŞAÇAN GASPÇILAR KAMERADA

Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen Abdullah Rasheed, bir sokağa girdiği sırada kendisini takip eden 3 kişinin koşarak, önünü kestiği ve feci şekilde dövmeye başladıkları görülüyor. Rasheed yumruk darbeleriyle yere yığılıyor. Gaspçılar yere yığılan genci tekmelemeye devam ediyor ve içinde para ve kimliği bulunan üzerindeki cüzdanı çalarak, olay yerinden koşarak ayrılıyorlar. Gencin yardımına ise yoldan geçen bir kadının koştuğu görülüyor.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

3 şüpheli aynı, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde takip ettikleri bir kişiyi daha gasp etti. Takip ettikleri kişiye koşarak saldırmaya başlayan şüpheliler, daha sonra cebindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Gasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekilerin yaşanan olaya sessiz kaldıkları görüldü.

ÜÇ KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Gaspa uğrayan iki kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Serkan O. ve Ömer Y., tedavi için gittikleri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alınırken, Şerif K., İsmetpaşa Mahallesi ailesiyle birlikte ikamet ettiği evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan O. ve Şerif K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Darp ve gasp anları

07.10.2019 - 14.59 - Haber Kodu : 191007114

==================

2- ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA BU SABAH

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,()

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.

Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse giden üst geçitte uzun kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşlar duruma tepki göstermiş, metrobüs girişlerindeki turnikeler yoğunluğun azalması için üst geçit girişlerine alınmıştı. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Söğütlüçeşme'den kalkan boş metrobüs araçları yoğunluğu azaltmak için Altunizade istasyonuna yanaştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Metrobüs istasyonundan görüntüler

-Üst geçitten görüntüler

-Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

07.10.2019 - 12.55 - Haber Kodu : 191007080

===================

3- YARIM ASIRDIR TARİHİ PİYANOLARA HAYAT VERİYOR

-Kastamonu'nun Kayran Köyü'nden Sultan Abdülmecit ve Atatürk'e uzanan bir 'piyano hikayesi'

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL,()

69 yaşındaki Mustafa Bardakçı, 52 yıldır piyano tamir ediyor. Tamir ettikleri arasında dünyaca ünlü piyanistlerin piyanoları da yer alırken, Bardakçı, Sultan Abdülmecit ve Atatürk'e ait piyanoları da tamir etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kayran köyünden 1967 yılında çıkarak İstanbul'a gelen Mustafa Bardakçı torna tesviye çıraklığı yapmayı düşünürken eniştesinin isteği üzerine piyano tamirciliğini seçti. İlkokul mezunu olan ve yarım asrı piyano başında geçiren Bardakçı, bugüne dek onlarca ünlü isim için çalışırken, Türkiye'nin en değerli piyanolarının da tamirini üstlendi. Sultan Abdülmecid'in 1873 yapımı piyanosu da, tamir için Bardakçı'nın elinden geçti. 5 yetkili imzası ile çıkarılan piyanonun polis eskortu eşliğinde atölyesine getirildiğini söyleyen Bardakçı, 2 ayda piyanoyu tamir edip Dolmabahçe Sarayı'na teslim etti.

POLİS EŞLİĞİNDE GELEN PİYANO MUSTAFA USTA'YA EMANET

Meslek hayatının en heyecan verici işinin, Sultan Abdülmecit'e ait olan piyanoyu tamir etmek olduğunu belirten Bardakçı, "Şu ana dek yaptığım en eski piyano, Abdülmecit'e ait olan piyanodur. Tamiri yaklaşık 2 ay sürdü. Tamamen eskiye sadık kalarak yaptık. Yeni ilave bir parça kullanmadık. Titizlikle yaptığımız çalışma sonucunda piyano eski görünümüne kavuştu. Saraya teslim ettik ve sonrasında da teşekkür belgesi aldık. Tamirini yaptığım bir diğer önemli piyano ise Atatürk'ün piyanosuydu. Atatürk'ün 1928'de aldığı Berlin yapımı C. Bechstein tam kuyruk konser piyanosunu da ben tamir ettim. Bu çalışmamdan kaynaklı da TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı'ndan teşekkür belgesi ile ödüllendirildim" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERİN PİYANOSUNU TAMİR VE AKORT ETTİ

Piyanonun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu ifade eden Bardakçı, şöyle konuştu:

"Fazıl Say'ın, İdil Biret'in piyanosunu akort etme şansım oldu. Fazıl Say her zaman performansı yüksek bir piyano kullanır. Bir ralli pilotu her arabayı kullanmaz. Çok süratli araç ister. Onların da konser piyanoları kendileri için çok hassastır. Her piyano ile konser vermezler. O yüzden uzun süre bakıma ihtiyacı olan piyanoyu sıfırı ile değiştirirler, çok fazla tamir ettirmezler. Kerem Görsev, Sinan Çetin, Mustafa Altıoklar, Metin Ülkü, Melih Kibar benim müşterilerim arasında. Bazı insanlar, 'Piyano çalmayı bilmediğiniz halde nasıl tamir edip akort ediyorsunuz?' diye soruyor. Bizim işimiz daha zor aslında. Bir lokantada çok iyi yemek yapılır. O yemeği garsonlar servis eder ama mutfakta o lezzetli yemeği yapan aşçılardır. Piyano tamiri de böyle bir şeydir. Çok incelik isteyen bir iştir. Ben bir resital veremem ama tamir ettiğim bir piyano ile resital verilmesini sağlarım. Ben bu meslekte 50 yılı devirdim. 50 yıl da çocuklarım ve torunlarım devirirse, Bardakçı ailesi bir asrı piyano ile geçirmiş olacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü.

------------------

-Mustafa Bardakçı ile röportaj

-Bardakçı'dan çalışırken detaylar

-Bardakçı'nın piyano tamiri ve akort yapması

-Bardakçı'nın varisi olan oğullarıyla çalışması

-Sultan Abdülmecit'in piyanosunun fotoğrafları

-Genel ve detaylar

07.10.2019 - 15.16 - Haber Kodu : 19100712

======================

4- TBMM BAŞKANI ŞENTOP MARMARA ÜNİVERSİTESİ YENİ AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI



Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/İstanbul,()

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop yüksek lisans, doktora ve öğretim üyeliği görevi de yaptığı Marmara Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.

Marmara Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesinde gerçekleşti. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Tören, Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğunun müzik dinletisi ile başladı. Ardından üniversite tanıtım filmi gösterildi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aldığı Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevi de yapan Şentop, törende konuşma yaptı. Programın sonunda Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Şentop'a günün anısına plaket takdim etti.



"ÜNİVERSİTELERDE 7 MİLYON 750 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR"

Türkiye'deki öğrenci sayısının dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu vurgulayan Şentop, "İlk ve ortaöğretimde 18 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Üniversitelerde 7 milyon 750 bin öğrencimiz var. Bu nüfus, dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bütün hepsi Eylül ayı ortasından itibaren yeni öğretim yılına başladı. Tabii velileri ile, öğretmenleri ile, öğretim üyeleri ile beraber Türkiye'nin aşağı yukarı nüfusunun tamamını ilgilendiren bir dönem başlamış oldu. Ben hayırlı olmasını, verimli, faydalı sonuçlar çıkarmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Az önce ifade ettim, üniversitelerde 7 milyon 750 bin öğrenci var. Bunların 4 milyona yakını örgün öğretimden. Marmara Üniversitemizde 85 binin üzerinde öğrencimiz var. Dolayısıyla Marmara Üniversitesi'ndeki öğrenci sayımız, üniversite öğrencisi sayısının aşağı yukarı yüzde 1'ini geçiyor. Öğretim üyesi bakımından daha iyi bir durumda Marmara Üniversitesi. 170 bine yaklaşan öğretim üyesi, Türkiye'deki sayı. Bunun yaklaşık 3 bin 360'ı Marmara Üniversitesi'nde. Yüzde 2 civarında. Dolayısıyla öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından, Marmara Üniversitesi'nin Türkiye ortalamasına göre 2 kat daha fazla avantajlı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



"TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERİ AVRUPA VE DÜNYA İLE YARIŞIR HALE GETİRMEK GEREKİYOR"

Mensubu olduğu üniversitede ilk kez onur konuğu olarak bulunmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Şentop, "Marmara Üniversitesi'nde bulunmaktan ayrı bir heyecan duyduğumu belirtmek isterim. Bu salonda daha önce birçok defa bulundum. Bu üniversitenin mensubu olarak bulundum. Bir akademisyen olarak bulundum. Ondan sonra da zaman zaman bazı programlar vesilesi ile buraya geldim. Şimdi Meclis Başkanı sıfatı ile ilk defa huzurlarınızdayım. Bu bakımdan ayrı bir memnuniyet, heyecan içerisinde olduğumu ifade etmeliyim. Türkiye'de yaklaşık son 15 yıldan fazla bir zamandır eğitim-öğretim alanında, özellikle fizik altyapı alanında çok önemli gelişmeler kaydedildi. İlk, orta öğretimden üniversite öğretimine kadar birçok alanda önemli eksikliklerimiz vardı. Derslik sayısından, dersliklerin mekanlarının iyileştirilmesi ile ilgili ciddi problemlerimiz vardı. Öğrencilerimizin ilk ve orta öğretimde sınıflarda çok yoğun olarak yer aldığını biliyorduk. Öğretmen sayısında eksiklerimiz vardı. Son 15 yıl içerisinde bunlar büyük ölçüde giderildi. Yaklaşık 460 bin civarında ilave derslik yapıldı Türkiye'de. Öğretmen sayısında mevcudun yüzde 120'si kadar artış sağlandı. 600 binden fazla yeni öğretmen göreve başladı. Akıllı tahtalardan, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasına, tabletlere yerleştirilerek öğrencilere verilmesine kadar çok önemli imkanlar sağlandı. Üniversiteler açısından da ben 18 yıldan fazla bir zamanı burada geçirdim. O süre içerisinde öğretim üyelerine tanınan imkanlar bakımından bir çok değişikliği, gelişmeyi burada beraber yaşadık. Tabii bu işin devlete düşen tarafı. Bu konuda her şey yapılmıştır demiyorum. Elbette daha yapılacaklar var. Türkiye büyüyen bir ülke. Genç nüfusun talepleri, ihtiyaçları farklılaşıyor. Çağımızın getirdiği bazı değişiklikler ihtiyaçları artırıyor. Bu bakımdan her şey tamam demiyorum ama çok büyük değişiklikler kaydedildi. Bunu söylemek bir hakkın teslimi olacaktır. Bunun tabii öbür tarafında ise öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve üniversite yönetimlerimize düşen bir husus var. Bu imkanların içini doldurmak, ilk ve orta öğretimdeki müfredatları çağımıza, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek, üniversitelerde de aynı şekilde bu imkanlar ile Türkiye'deki üniversiteleri Avrupa'da ve dünyadaki üniversiteler ile yarışır hale getirmek gerekiyor. Bunlar da akademisyenlerimize, üniversite yönetimlerimize ve tabii ki öğrencilerimize düşen görevler. Az önce bahsettiğim gibi, dünyanın önümüzdeki yüz yılında etkili ve iddialı bir ülke durumundaki Türkiye'nin sahip olduğu birikimi bunlar ifade etmiyor. Bu bakımdan bizim üniversitelerimizin mevcut bilgileri değerlendirme ve Türkiye odaklı bilimsel üretim bakımından çok daha fazla gayret göstermeye, çalışmaya ihtiyacı var. Hepimizin buna ihtiyacı var, Türkiye'nin buna ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

-Müzik dinletisinden görüntüler

-Tanıtım filmi gösteriminden görüntüler

-Dinleyici detayları

-Rektör'ün konuşmasından görüntüler

-TBMM Başkanı Şentop'un konuşması

-Plaket takdimi

-Genel ve detay



07.10.2019 - 13.32 - Haber Kodu : 191007094

======================

5-DEMET AKALIN'IN, EŞYALARINA ZARAR VERİLDİĞİ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU İCRA MEMURUNUN DAVASI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () ESKİ eşi Okan Kurt'un ortak olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine hacize gidilen Demet Akalın'ın, haciz işlemi sırasında eşyalarına zarar verildiği gerekçesi ile şikayetçi olduğu icra memuru hakkında açılan davaya devam edildi. Savunması alınan icra memuru, alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda görevini yaptığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Demet Akalın da haciz işlemi sırasında eve gittiğini belirterek, "Cazgırlık yapmadım, kahve ikram ettim. Evimin anahtarını sanık olan memura teslim ettim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Şikayetçiyim" dedi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Yavuz Nar ve avukatları Eşref Altınok ile Adem Sağır katıldı. Müşteki Demet Akalın da Avukatı Şeyda Yıldırım ile birlikte duruşmaya katıldı.

Sorgusu yapılan Yavuz Nar, suç tarihinde Beykoz İcra Dairesi'nde görevli olduğunu söyledi. İstanbul Adliyesi'nde gelen haciz talimatı ile müştekinin adresine gidildiğini söyleyen Nar, "Adres inşaat halinde olduğu için kullanımda olmadığını tespit ettik. Alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda site yöneticisine gittik. Site yöneticisi bize farklı bir adres gösterdi. Önce kendisi evde yoktu, çalışanı vardı. Sonra avukatıyla kendisi de geldi. Daha sonra alacaklı, müştekinin adresinde haciz işlemi yapmamı istedi. Haciz talebinin reddi yetkisi bende yoktur, benim yetkim haczi talep edilen malın hacize kabil olup olmadığı hususudur" dedi.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Evdeki haciz işlemi bittikten sonra alacaklı vekilinin mallarının muhafaza altına alınarak evden kaldırılmasını istediğini söyleyen Nar, "Müşteki istihkak iddiasında bulundu. İstihkak iddiası talebini karara bağlama yetkisi bende değildir. Bu sebeple alacaklı vekilinin muhafaza talebini reddettim. İstihkak iddiasının çözümü için esas icra dairesine gönderdim. O tarihte alacaklı vekili müştekinin adresinin home ofis olarak kullanıldığını söylemişti. Adreste borçlu şirkete ait birçok evrak bulunuyordu. Görevimi kötüye kullanmadım. Sahte belge düzenlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

'CAZGIRLIK YAPMADIM, KAHVE İKRAM ETTİM'

Beyanı sorulan müşteki Demet Akalın, borçlu olmadığı halde o tarihte evli olduğu eşinin ortağı olduğu şirketler nedeniyle evine hacze gelindiğini söyledi. Akalın, "Borçlu olmadığım halde evime haciz getirmişler. Evde küçük kızım vardı. Cazgırlık yapmadım, kahve ikram ettim. Evimin anahtarını sanık olan memura teslim ettim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Bu nedenle zararım vardır. Şirket borcuydu. Haciz tarihinde eşimle birlikte aynı evde kalıyorduk. Eşim evi home ofis olarak kullanmıyordu. Evimizde bilgisayar bile yoktu. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Akalın'ın Avukatı Şeyda Yıldırım, sanığın site yönetimine giderek müvekkilinin adresini almasının doğru olmadığını savunarak, "Borçlunun adresini alması gerekir. Borçlular arasında müvekkilim yoktur. Ayrıldığı eski eşi de yoktur. Eski eşinin kardeşi ve 3 tane şirket bulunmaktadır. Borçluları sorsalardı böyle bir şey meydana gelmeyecekti. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SAVCI SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın suç işleme kastı ile hareket etmediğini savunarak beraatine karar verilmesini istedi. Sanık ve müştekiye esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz 2018 tarihinde Demet Akalın'ın, borçlusu olmadığı halde eski eşinin ortağı olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine hacze gidildiği belirtiliyor. Haczedilen klimaların muhafaza altına alınması sırasında kablo ve borularının zarar gördüğü, yağmur sularının müştekinin evine girip eşyalarına zarar verdiği, şüphelinin gerekli önlemleri almayarak görevini kötüye kullandığı belirtilerek, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevini kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Demet Akalın ve Avukatı Şeyda Yıldırım'ın duruşma çıkışı adliye koridorunda görüntüsü

07.10.2019 - 14.43 - Haber Kodu : 191007112

===========================

6- ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA BU SABAH

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN / Kubilay ÖZEV - İSTANBUL -

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.

Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse giden üst geçitte uzun kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşlar duruma tepki göstermiş, metrobüs girişlerindeki turnikeler yoğunluğun azalması için üst geçit girişlerine alınmıştı. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Söğütlüçeşme'den kalkan boş metrobüs araçları yoğunluğu azaltmak için Altunizade istasyonuna yanaştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Metrobüs istasyonundan görüntüler

-Üst geçitten görüntüler

-Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

07.10.2019 - 12.55 - Haber Kodu : 191007080

============================

7- ŞİŞLİ'DE ÇOCUKLARIN ORTADA KALDIĞI ÇATIŞMAYA 13 GÖZALTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Şişli'de çocukların arada kaldığı çatışmayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Yayla Mahallesi'nde 3 Ekim'de silahlı kavga çıktı. Kavgada iki grubun arasında kalan çocuklar büyük panik yaşadı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mutalip B.(43), Ramazan A.(41), Mustafa Ş.(42) ve İhsan Y.'nin (30) olay yerinden lüks bir araçla kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri 5 Ekim'de şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y.(19), Mehmet A.(34), Özgür N.(29), Kadri Ç.(51), Hakan Ç.(31), Sıraç K.(18), Ferhat S.(38), Muhammed Emin B.(21) ve Sevgi B.(42) gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

---------------

-Güvenlik kamerasından çatışma anı

07.10.2019 - 15.13 - Haber Kodu : 191007119

====================

(ÖZEL)

8- KADIKÖY'DE 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Kadıköy'deki 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle polis ve zabıta kontrolünde tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle belediye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Belediye ekipleri 3 gün önce içinde 8 daire ve 4 dükkân bulunan binada oturan apartman sakinlerine apartmanı boşaltmaları gerektiğini tebliğ etti. Bugün sabah saatlerinde binaya gelen zabıta ekipleri, daire sakinlerini eşyalarıyla birlikte tahliye etti. Binanın tahliyesi sırasında zabıta ekiplerine polis de eşlik etti. Binanın zemin katında bulunan 4 dükkan sahibi ise en kısa sürede dükkanların tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Vatandaşların tahliyesinin ardından apartman zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bir apartman sakini "Belediye binamıza geldi, gözle görülür şekilde bakıldı. Depreme dayanıklı olmayacağından dolayı kapatılmasına karar verildi. Ben rahatsızım çalışmıyorum da, tek yaşıyorum. Eşyalarımı şu an hemen tahliye etmemi istiyorlar. Mühürlüyorlar. Ben şimdi bunları nereye koyayım. Kaymakamlığa gittim, kaymakamlık yardım etmiyor. Belediyeye gittim, belediyeciler de burada. Biz bir şey yapamayız. Başının çaresine bak diyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Mühürlenen bina

-Zabıta ekiplerinin binayı mühürlemesi

-Apartman sakini ile röp

-Apartman sakinlerinin binadan eşyalarıyla ayrılması

-Eşyaların kamyonete yüklenmesi

-Apartman sakinlerinin imza atması

-Genel ve detay

07.10.2019 - 14.14 - Haber Kodu : 191007104

======================

9- METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARI

İstanbul - METEOROLOJİ, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Arşiv