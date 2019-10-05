DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

AVCILAR'da bir sokakta İSKİ'nin yaptığı çalışma ardından yağmurun da etkisiyle yolda çökmeler oldu. Oluşan çukurların içine düşen araçlar sahipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.Denizköşkler Mahallesi Faik Bey Sokak'ta İSKİ tarafından bir süre önce kanalizasyon boruları değiştirilirken, yol çalışması yapıldı. Çalışmanın tamamlanması ardından dün gece yarısı yağan şiddetli sağanak yağmurun da etkisiyle sokakta çökmeler görüldü. Yolda mahsur kalan otomobil ve cipin sahibi sabah gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın özensizliğine dikkat çekti. Askıda kalan otomobiller, mahalle sakinleri tarafından lastiklerin altına tahta ve kalaslar konularak kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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Yoldaki çökmelerden görüntüler

Altları boşalan, bir bölümü oluşan çukurların içerisinde kalan otomobillerden görüntüler

Sokak sakinleri ile röportajlar

Otomobilleri çukurlardan çıkarma çalışmalarından görüntüler

05.10.2019 - 13.21 Haber Kodu : 191005114

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(ÖZEL)

4- TARİHİ EYÜPSULTAN MEZARLIĞI'NDA MEZAR TAŞLARINDA MERMİ İZİ ŞÜPHESİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN / Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL -

Eyüpsultan Camii'nin yan tarafında bulunan mezarlık bölümünde mezar taşlarındaki izlerin kurşunlama sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Eyüpsultan Camii'nin yan tarafındaki tarihi mezarlıkta iki mezar taşı zarar gördü. Kapının kilitli olduğu mezarlık bölümüne girişin yasak olduğu belirtilirken, mezar taşlarında mermilerden kaynaklandığı tahmin edilen üç ayrı izin olduğu görüldü.

Çevre böyle bir olayın daha önce yaşanmadığı ifade edildi. 30 yıldır Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Şevki Şahin, hemen hemen her gün Eyüpsultan Camii ve mezarlık bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, "Büyük bir saygısızlık. Yetkililer bu kişileri yakalasın. Bu kişinin bulunmasını, yakalanmasını istiyorum. Tarihimize, ecdadımıza, mezara saygısızlık bu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eyüpsultan tarihi mezarlığından görüntüler

-Zarar gören mezarlıktan görüntüler

-Vatandaş röportajı (Şevki Şahin)

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

05.10.2019 - 12.09 Haber Kodu : 191005095

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5 - FATİH'TE TARİHİ KARAKOLA KEPÇELİ TAHRİBAT



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, Fatih'te bulunan, 2. Mahmut dönemine ait tarihi Mevlanakapı Karakolu'nun bir duvarı gece yarısı kepçeyle yıkıldı. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan tahribat üzerine Kültür Varlıkları Koruma Kurulu konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Fatih Belediyesi "şikayette bulunduk" açıklamasını yaptı.

Tarihi İstanbul Surları'nın şehre giriş çıkışı sağlayan her bir kapısının sol tarafına 2'nci Mahmut tarafından inşa ettirilen karakollardan biri olan Mevlanakapı Karakolu'nun bir duvarı 28 Eylül'de saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kepçe ile yıkıldı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine kepçeyle birlikte Mevlanakapı'dan ayrılan kişiler kayıplara karıştı. Bunun üzerine Fatih Belediyesi duvarı yıkılan tarihi yapının çevresini metal levhalarla çevreleyerek kapattı. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun konuyu soruşturduğu öğrenilirken, Fatih Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fatih Belediye'nden ise, "Durumu önceki gün 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdik. Şikâyetimizi yaptık. Sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedik. Tarihi binanın etrafını geçtiğimiz pazartesi günü demir panellerle kapatarak koruma altına aldık. Tarihi yapıyla ilgili restorasyon proje çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Timur isimli mahalle sakini ise, "Gece saatlerinde kepçeyle geldiler, iki kere müdahale ettiler duvara, yıktılar. Kim olduklarını bilmiyorum. Mahalle sakinleri tepki gösterince kaçtılar, gittiler. Tarihi eserdir bu yapı. Tarihi eser yıkılır mı yahu? Avrupa'da tarihi eserleri el üstünde tutuyorlar, ama Türkiye'de neden böyledir, bilmiyorum yani" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Duvarı yıkılan tarihi yapı

- Röportaj

- Genel ve detaylar

05.10.2019 - 13.25 Haber Kodu : 191005117



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6- İSTANBUL'DA YASADIŞI ORGAN TİCARETİ OPERASYONLARI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Organ Ticareti' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarıyla ilgili Eylül ayında yaptığı 3 farklı organ ticareti operasyonunda 9'u yabancı uyruklu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk operasyon 2 Eylül'de Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede oldu. Hastaneye sahte belgelerle böbrek nakli için başvuru yapan ve kendilerini akraba olarak tanıtarak müracaat eden kişilere şüpheliler hastaneye geldikleri sırada ekipler tarafından yakalandı. Bulgaristan uyruklu Kırıl N.İ. (47) ve verici olarak müracaat eden Ukrayna uyruklu Marııa O. (30) ve tercümanlık yapan Moğolistan uyruklu Munkhjın D. (30) ile Dungarmaa C. (32) gözaltına aldı.

HAKKINDA ARAMA KARARI OLMASINA RAĞMEN BÖBREĞİNİ SATMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikinci operasyonu ise 10 Eylül'de yapıldı. Böbrek nakli için toplanan Etik Kurul'da nakil için başvuru yapanlardan Tuncay Ü'nün geçmişte çeşitli internet sitelerinde organlarını satmak için ilan koyduğunu fark edildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mavuş D. ve Tuncay Ü.'nün Etik Kurula gelip kurul önünde kendilerini anlatacakları sırada baskın düzenleyerek Mavuş D. ve Tuncay Ü.'yü gözaltına aldı. Tuncay Ü. polis ekiplerine verdiği ifadesinde maddi durumunun kötü olduğunu, bu sebeple böbreğini satmak istediğini ve 100 bin lira karşılığında anlaşma sağladıklarını itiraf etti. Mavuş D. ise ifadesinde organ yetmezliğinin bulunduğunu, bunun için organ nakli yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.

KUZENİNİN BÖBREĞİNİ ORGANINI SATACAKTI

Üçüncü operasyon ise 18 Eylül'de Küçükçekmece'de bulunan özel hastanede yapıldı. Hastaneye organ nakli için başvuran Ürdün uyruklu Nassem Yousuf Mohammed A., İsrail uyruklu Gamal Abu L. (58) ve Mahran Abo L. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakınları olan İsrail uyruklu Olmazia G.(39) ve Ürdün uyruklu vericinin akrabası ve organ ticaretinin organizatörlüğünü yapan Emad Abdel Halim Ahmad Q. (30)'yi gözaltına aldı. Emad Abdel Halim Ahmad Q., kuzeninin böbreğini İsrail'li bir kişiye satması için ikna ettiği ve böbreği alacak kişiyi bularak tarafları buluşturduğu ortaya çıktı.

4'Ü EMNİYETTEN SERBEST, 6'SI ADLİ KONTROL, 1 TUTUKLU

3 operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden tercüman olan Munkhjın D. ve Dungarmaa C. ile Mavuş D. ve Tuncay Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kırıl N.İ, Marııa O, Olmazıa G, Gamal Abu L., Mahran Abo L., ve Nassem Yousuf Mohammed Abu A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatörlük yaptığı belirlenen Emad Abdel Halim Ahmad Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(Polis kamerası)

Emad Abdel Halim Ahmad Q.'nin adliyeye sevk edilmesi

05.10.2019 - 13.28 Haber Kodu : 191005120

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7 - KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - KADIKÖY'de bir binanın 5. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kadıköy Recaizade Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan daire (cep telefonu)

-İtfaiyenin çalışması

05.10.2019 - 12.34 Haber Kodu : 191005101_



