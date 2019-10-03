DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'ya bağlı bazı fakülte veya yüksek okullarda 22 Ekim'e kadar tatil kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Haseki, Bakırköy, Avcılar yerleşkelerinde yeniden düzenlemelere gidilirken, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'nda 22 Ekim'e kadar tatil yapılacak. Hayvan hastanesi faaliyetleri geçici olarak durdurulacak, Mühendislik Fakültesi taşınacak. Yüzlerce öğrencinin kaldığı öğrenci yurt binaları kapatılacak.İÜC Rektörlügü tarafından bugün yapılan basın açıklamasında 28 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen deprem ardından İstanbul Valiliği tarafından 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan ve 2019-62 sayılı basın açıklaması ile üniversiteye bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Birimi, Radyoloji Enstitüsü,(Haseki), Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları ve Veteriner Fakültesi (Avcılar) binalarının 'Az hasarlı' olduğuna dair raporun kamuoyu ile paylaşıldığı açıklandı. İÜC Rektörlüğü'nün isteği üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen teknik ekipler tarafından yapılan ön tespitler ile ortaya çıkan bu durum doğrultusunda rektörlük olarak alınan kararlar şöyle açıklandı:* Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup, mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline* Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yerine taşınmasına,* Haseki Yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitüsü'nün kullanımda olan Mikrobiyoloji Laboratuvar binalarının tahliye edilmelerine,

TATİL EDİLECEK BİRİMLER

* Bakırköy Yerleşkemiz de yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesi'ndeki fakülte binasının tahliye edilerek yeni binasının inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınmasına,

* Avcılar Yerleşkemizde yer alan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine- 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine,

* Avcılar Yerleşkemizde ler alan Veteriner Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Avcılar Yerleşkemizdeki Veteriner Fakültesi'nin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkemize tanışmasına,

* Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir.

MÜHENDİSLİK BİNASI DA TAHLİYE EDİLİYOR

İÜC Rektörlüğü, İstanbul Valiliği'nin tespitlerine ek olarak öğrenci ve personelin güvenliği açısından tedbir mahiyetli olarak Avcılar Yerleşkesi'nde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek yeni fakülte binaları inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece Yerleşkelerinde yer alan diğer binalara taşınmasına karar verildi.

ÖĞRENCİ YURTLARI DA KAPATILIYOR

Bunun yanı sıra Avcılar Yerleşkesi'nde yer alan öğrenci yurt binalarının hizmete kapatılarak 6 Ekim 2019 tarihi itibariyle tahliyesine, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde boşaltılan eski acil binası bünyesinde çocuk nörolojisi, Algoloji ve acil yoğun bakım ünitelerinin sağlık hizmetine yeni yerlerine taşınıncaya kadar ara verilmesine ve bu binaların kullanıma kapatılmasına karar verildi. Rektörlük açıklamasında öğrenci ve çalışanların güvenliğini esas alan bu kararlara ek olarak şu noktalara dikkat çekildi:

İHALELERİ TOKİ YAPACAK

* Avcılar yerleşkemizde yer alan yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında projeleri rektörlüğümüzde hazırlanmış olan binaların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmasına ilişkin ihale süreçlerine başlandığı ve ihalenin en kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığı,

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN BÜTÇE

* Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ait binaların yeniden yapılması sürecinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığı,

* Cerrahpaşa Yerleşkesinin TOKİ tarafından yeniden yapılandırılması projesinin mevcut seyrinde devam ettiği, bununla birlikte planlanan inşaat alanının Sur içi bölgesinde olması nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin süreçlerin de ilerlediği, bu süreçte yerleşkede bulunan birimlerin bir kısmının prefabrik binalarda faaliyetlerine devam ettiği,

* Boşaltma kararı verilen çocuk hastalıkları binasının prefabrik olarak binalara taşınma sürecinin de en kısa zamanda gerçekleştirileceği,

* Üniversitemiz tüm birimlerinin bina envanterlerinin çıkarılarak tüm binaların en kısa sürede bağımsız ve yetkili yapı denetim firmalarınca performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatıldığı bilgileri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

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2- BEYOĞLU'NDA MÜHÜRLENEN BİNA 90 YAŞINDA, YIĞMA YAPI (Havadan görüntülerle)

Ali ABAY-Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda Ayhan Işık Sokak'taki çökme tehlikesi bulunan, tahliye edilerek mühürlenen 3 numaralı bina, edinilen bilgilere 90 yaşında ve yığma yapı. 5 katlı binada 20 gün önce çelik konstrüksiyonla destek çalışması yapıldığı, ancak işe yaramadığı öğrenildi.

Halen dökülmelerin yaşandığı, sokağına kimsenin alınmadığı bina daha önce aile apartmanı olarak kullanılıyordu. Bu gün ise kafe gibi iş yerlerine sahiplik ediyor. İkinci derece tarihi eser nitelediği taşıdığı belirtilen binada, Anıtlar Kurulu'ndan gelen yetkililerin de inceleme yaptığı, binanın geleceği hakkında, yapılacak incelemelerin ardından ortak karar alınacağı öğrenildi.

Binadaki bazı işletmecilerin kendilerine alan açabilmek için binanın duvarlarına zarar verdikleri; havalandırma açabilmek için binanın dış duvarlarının kırıldığı iddia ediliyor. Bina sahibinin, bu durumu öğrendikten sonra, güçlendirmek adına 20 gün önce çelik konstrüksiyon ile destek çalışması yapıldığı ama işe yaramadığı öğrenildi.

BAŞKAN YILDIZ ; SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, binanın bulunduğu bölgede yaptığı incelemelerin ardından şunları söylemişti: " Bina eski, ikinci grup tarihi eser diyebileceğimiz sivil mimari örneklerden biri. Eski bir eser, eski bir mimari yapı. Bununla ilgili bir mukavemet çalışması yapılacak, en azından bölgedeki diğer yapılara bir zarar vermesin. Bina muhafaza edilebildiği şekliyle muhafaza edilebilsin. Bu çalışma tamamlanana kadar da bölgedeki beş, altı esnafımızın tahliyesini istedik. Gerekli mal sahipleriyle görüşmeyi yapıyoruz. Bölgedeki esnafımız can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda. Çalışma yapıldıktan sonra onların dükkanlarını açmalarına müsaade edilecek."

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Aktüel görünütüler

-Binadan düşen parçalar

-Binadaki hasarlı bölgeler

-Sokaktan detaylar



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3- (ÖZEL) -DEPREM SIRASINDA EN ÖZEL TAHLİYE

- Minik yürekli 2 küçük kahraman kamerada

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,