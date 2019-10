DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

Beyoğlu'nda down sendromlu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Samet Ç., iddiaya göre oturduğu binanın 4'üncü katındaki balkondan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Samet Ç., olay yerinde hayatını kayberken baba Muammer Ç., kaldırıma oturup oğluna bakarak gözyaşı döktü.

Olay Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Kelkit Sokaktaki 4 katlı binada saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre down sendromlu olan 20 yaşındaki Samet Ç., aile bireyleriyle kahvaltı yaptıktan sonra balkona çıktı. Bir süre sonra Samet Ç., 4'üncü kattan aşağıya atladı. Beton zemine çakılan Samet Ç., ağır yaralandı. Gelen ses üzerine balkona koşan anne ve baba, oğlunu beton zeminde kanlar içerisinde görünce büyük bir şok yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Samet Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ACILI BABA KALDIRIMA OTURUP OĞLUNA UZUN UZUN BAKTI

Oğlunun öldüğünü öğrenen anne ve baba sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muammer Ç., bir süre kaldırıma oturup yatan oğluna bakarak gözyaşı döktü. Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey Murat Ç., de olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Samet Ç'nin cesedi olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

14- KARTAL'DA KOMŞULAR ARASINDAKİ PARK KAVGASI KANLI BİTTİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Kartal Çarşı Mahallesi'nde komşular arasında çıkan park kavgasında bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Kartal Çarşı Mahallesi Vatansever caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde gerçekleşti. İddiaya göre park yeri yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Yıldız omzundan ve boynundan vurularak yaralandı. Yaralının yardımına çevre sakinleri koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapan Yıldız, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

15 - ESENYURT'TA 3,5 LİRA, FATİH'TE 10 LİRA...

- Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor

- Fatih'te lokantalarda lahmacun ortalama 10 lira. Esenyurt'ta ise 3,5 liraya lahmacun yemek mümkün.

- Esnaf fiyat farkının nedeniyle ilgili farklı görüşe sahip.



Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, () YEŞİLLİK, domates ve limonla birleşince sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunda fiyat farkı dikkat çekiyor. İstanbul'da kimi işletmeler lahmacunu 3,5 TL'den satarken, kimi yerlerde fiyatı 10 TL'yi buluyor. Fiyat farkı için 'Kira ve giderlerden kaynaklanıyor' diyen de var, kullanılan ürünü işaret eden de.

Sofraların vazgeçilmezi lahmacun günün her saati rahatlıkla tüketilebiliyor. İstanbul'un farklı ilçelerinde lahmacun fiyatlarındaki farklılık dikkat çekiyor. Bazı ilçelerde lahmacunun tanesi 3,5 TL'ye satılırken, bazı yerlerde ise fiyatı 10 lirayı buluyor. Peki lahmacunda fiyat farkı neden kaynaklanıyor?

"FİYAT FARKINI GİDERLERE BAĞLIYORUM"

Esenyurt'ta yaşayan Cesur Çavuşoğlu, ucuz fiyata lahmacun satan işletmelerden birinin sahibi. Kullanılan ürününün kaliteli olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Lahmacunu 4 TL'den veriyoruz. Böyle olmasının sebebi de giderlerimiz biraz kısıtlıdır. Kimse aç kalmasın, herkes yararlansın istiyoruz. Biz bu ilçede 7, 8 TL'ye lahmacun veremeyiz. Hijyen belgeleri de dahil olmak üzere işletmemize zaten sürekli denetim yapılıyor. Fiyat farkı giderlerden dolayı yaşanıyor. Bazı işletmelerin giderleri fazladır. En başta kira giderleri geliyor. Kira giderleri 50, 60 bin TL olan işletmeler var. Bu yerler lahmacunu 4-5 TL'ye veremez. Bizim personel sayımız az, büyük işletmelerin personel sayısı fazla. Bu nedenle fiyat farkı yaşanıyor. Onlar o fiyatı 8 TL'nin altına çekemez. Kullanılan üründe herhangi bir fark yok. Bizim et aldığımız yer, veteriner tarafından denetleniyor. Aldığımız ürünlerin hepsi kayıt altındadır. Ben fiyat farkını giderlere bağlıyorum" diye konuştu.

"AYAKTA KALMAK İÇİN BÖYLE SATIYORUZ"

Esenyurt'ta bir diğer lahmacun satan yerde fiyat daha da düşüyor. Servet Şahin o işletmenin sahibi. Dükkanda 5 personel çalıştığını ifade eden Şahin, "Lahmacunun tanesi 3,5 TL. Personel olarak kendimiz çalışıyoruz. Sebzeyi halden kendimiz alıyoruz. Bir de hitap ettiğimiz kesim önemli. Kiramız ucuz. Piyasanın durumu belli. Mecbur bu fiyata veriyoruz. Ucuz olduğu için kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Ayakta kalmak için böyle satıyoruz. Kiramız 3000 TL. Dükkanda 5 personel çalışıyoruz. Ürünü kendimiz seçiyoruz, kendimiz alıyoruz. Bodrum'daki gibi 70 TL'ye de lahmacun verebiliriz. Aynı lahmacun, aynı et, dana aynı, ülke aynı ama 70 TL'ye vermiyoruz, 3,5 TL'ye veriyoruz. 1 kilometre ileride aynı lahmacunu 7 liraya satıyorduk, burada 3,5 TL'ye satıyoruz" dedi.

"BİLDİĞİMİZ NORMAL ET KULLANMIYORLAR"

İstanbul'un bir başka ilçesi Fatih'te lahmacun dükkanı bulunan Nazmi Atik ise fiyat farkının lahmacunda kullanılan malzemeden kaynaklandığını savunuyor. Atik, "Şu an bizde lahmacunun fiyatı 10 TL'dir. Fiyat farkı kullanılan malzemeye bağlıdır. Bazı yerler ucuz lahmacun veriyor. Bu yerler tavuk taşı kullanıyor. Şu an burada lahmacun yiyen vatandaşlar bunun uygun olduğunu söylüyor. Bazıları bizim mahallemizde 3, 4 liraya satılıyor diyor. Çünkü onlar kesinlikle et kullanmıyorlar. Etin kilosu bugün 48, 49 lira. Ucuz veren kesinlikle normal et kullanmıyor. Kimi tavuk derisi kullanıyor, kimi tavuk taşı kullanıyor, iç yağı kullanıyor. Bildiğimiz normal et kullanmıyorlar" dedi.

"KİRAMIZ YÜKSEK, ÇALIŞANIMIZ FAZLA O YÜZDEN FİYATI 10 LİRA"

Fatih'te ziyaretçilerin yoğun olduğu bir bölge olan Sirkeci'de lahmacun dükkanı bulunan Emrah Arık, ise "Bizde lahmacun 10 lira. Fiyat farkı mesela kırsal bölgelerde kira fiyat düşüktür, çalışan sayısı azdır. Et aynı ama bu nedenlerden dolayı 3, 5 TL'ye satılabiliyor. Bizim dükkanımız burada turizm merkezinde olduğu için fiyatlarımız biraz daha yüksek oluyor. Kiramız yüksek, çalışanlarımız fazla. Bu yüzden lahmacunumuzun fiyatı 10 lira" diye konuştu.

VATANDAŞ NE DÜŞÜNÜYOR?

Peki vatandaş lahmacundaki fiyat farkı için ne düşünüyor? Bir dükkanda lahmacun tüketen Kamil Yaslan'a ucuz fiyata satılan lahmacun tüketip, tüketmediğini sorduğumuzda, "Tabii ki düşünmek gerekiyor 'neden ucuz?' diye. Ben tüketici olarak bakıyorum mesela 'ne yiyorum' diye. Lahmacun çok önemli bir unsur. Çünkü bir karışım var içinde. Ne yediğimizi bilmemiz gerekir. Et dinlenmiş mi, dinlenmemiş mi, üzerine ne katılmış bakacaksınız. Kaliteli yemek lazım. Ete bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

16- PENDİK'TEKİ CİNAYETİN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBULPENDİK'te silahla kafasından vurularak öldürülen Adem Perçin'in (25) katil zanlısı yakalandı.

Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde 23 Haziran'da saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. evlerinde alkol alıp eğleniyordu. İki arkadaşa gecenin ilerleyen saatlerinde Özbek uyruklu iki kadın katıldı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kadın ve iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre tartışmanın ardından iki kadın evi terk etti. Özbek uyruklu iki kadın tartışma yaşadığı adrese iki erkek arkadaşını arayarak çağırdı.

Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. ile bir süre sonra gelen kadınların arkadaşları tartışma başladı.

İki taraf arasında çıkan tartışmanın ardından Özbek kadınların arkadaşı olan Mehmet F. (24) silahıyla Adem Perçin'in kafasına ateş etti. Silahla kafasından vurulan Adem Perçin olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Mehmet F. ve arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaştı.

ADRESİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında Adem Perçin'in yanında bulunan Mustafa Mutlu U.'nun ifadeleri doğrultusunda cinayeti işleyen şahısın eşkali belirlendi. Ekipler eşkalini tespit ettiği katil zanlısını yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet F., Pendik'te adresinde 30 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te silahıyla birlikte yakalandı. Özbek iki kadının İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildiği belirtildi. Şüpheli Mehmet F. Şubedeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Olay yerine Mehmet F. ile birlikte gelen arkadaşının arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

17 - İSTANBUL'DA EMEKLİ OLAN 528 POLİSE PLAKET VERİLDİ

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerden emekli olan 528 polise plaket verildi. Emniyet müdürü Çalışkan, törene katılan 94 yaşındaki emekli Başkomiser İsmail Demirtaş'ın elini öperek plaket verdi.

Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen plaket törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı.

Emniyet Müdürü Çalışkan, Emekli olan polislere daha iyi hizmet verilebilmesi için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde emekli personelle irtibat bürosu kurulduğunu söyledi. Çalışkan, "Türkiye'de ilk defa İstanbul'da faaliyete geçirilen büro vasıtasıyla emekli olan personellerin iyi ya da kötü günlerinde yanlarında olmak. Sorunları olanların sorunlarıyla ilgilenerek sağlıklı bir iletişim kurmak için kuruldu. Son bir yılda 528 polisin emekli olduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde böyle bir birimin kurulmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Zaman zaman böyle etkinliklerde toplanarak iletişimimizi diri tutmaya özen gösteriyoruz" dedi. Çalışkan, törene katılan 94 yaşındaki emekli Başkomiser İsmail Demirtaş'a da plaket vererek elini öptü.

18- 206 POLİS 100 YENİ MOTOSİKLETLE GÖREVE BAŞLADI (Geniş haber)

Çağatay KENARLI- Mertcan ÖZTÜRK /İstanbul

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motor ile 206 polis göreve başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yunusların İstanbul polisinin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motor ile 206 polis göreve başladı. Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen motosiklet teslim törenine Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ilçe ve bazı şube müdürleri katıldı. Özel Hareket Polisleri Beşiktaş ve Eminönü vapur iskelelerinin çatısında geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görüldü.

YUNUSLAR POLİSİMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜ

Yunus timlerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Çalışkan, "1993'ten bu yana milletin büyük sevgisi ve teveccühüyle destek verdiğimiz bu birim suç önleme görevleri kapsamında yapmış oldukları devriye faaliyetlerinin yanı sıra meydana gelen olaylara hızla müdahale edebilme noktasında da İstanbul polisinin en büyük gücüdür" dedi. 15 milyon 500 bin kişinin yaşadığı metropolde olaylara müdahalede gecikmenin kabul edilemeyeceğini belirten Çalışkan, huzur ve güvenliği sağlama noktasında hız faktörünün büyük önem taşıdığını söyledi.

GÜNLÜK ORTALAMA 22 BİN İHBARI KARŞILIYORUZ

Çalışkan, günlük ortalama 22 bin ihbarın karşılandığı İstanbul'da bir ekibin olay yerine intikal süresinin ortalama 15-20 dakikadan 6,5 dakikaya düşürüldüğünü belerterek, "Bu başarılarından dolayı tüm personelimizi tebrik ediyorum. Sizlerin üstün gayretleriyle İstanbul şehri belki de hiç olmadığı kadar güvenli bir hale geldi. 2017 yılından bugüne evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik, iş yerinden hırsızlık olayların yüzde 43'lük, oto hırsızlığından yüzde 53'lük, otodan hırsızlık olaylarından yüzde 52'lik azalma meydana gelmiştir. Bu rakamları yurt dışındaki bazı büyükşehirlerin suç oranlarıyla karşılaştırdığımızda da ortaya çok büyük bir başarının resmi çıkmaktadır. 100 bin kişiye düşen suç oranlarına göre, evden hırsızlık Berlin'de 211, Brüksel'de bin 907, Londra'da 734, Viyana'da 469'ken, İstanbul'da bu oran 119'dur. İş yerinden hırsızlık olaylarında, Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130'ken İstanbul'da bu oran 55'tir. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37'yken İstanbul'da bu oran 20'dir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana'da 86'yken İstanbul'da bu rakam 39'dur. Bu başarının arkasında, gece ya da gündüz fark etmeksizin sokaklarda tam hakimiyet sağlayan ve uygulamaya koydukları projelerle millete güvenlik hizmetlerinin en iyisini veren İstanbul polisidir" diye konuştu.

Çalışkan'ın konuşmasının ardından motorlar çalıştırılarak göreve yeni başlayan 206 yunus polisi motor bindi. Motorlar seri halde görev yapacakları ilçelere doğru hareket etti.

19- ŞARKICI YAŞAR İPEK TUTUKLANARAK METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

*Şarkıcı Yaşar İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki üç günlük zorlama hapsini çekmek üzere polis eşliğinde Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () BOŞANMA aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek teslim olmak üzere adliyeye geldi. İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki üç günlük zorlama hapsini çekmek üzere polis eşliğinde Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yapan İpek, "Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum" dedi.

Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek, bugün avukatı Begüm Gürel ile birlikte teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girmeden basın mensuplarına açıklama yapan İpek, "Teslim olacağız. Ben bu cezayı herhangi birine fiziki bir şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Seren Hanım'a bunu yaptığım için burada değilim. Konuşma yasağını çıkardılar ve konuşma yasağının arkasına sürekli iddialarda, iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim şu anda böyle bir pozisyonu. Efendi efendi bitsin gitsin isterdim" dedi.

"Ben konuşma yasağından dolayı giriyorum" diyen İpek, "Herhangi bir darp raporu, herhangi bir fiziki şiddet hani bağırmamı çağırmamı çekmişler de FETÖ'cü gibi, kalkıp fiziki bir şekilde vurmamı mı çekmemişler. Ben artık bundan kurtulmak istiyorum. Herkese Allah vicdan rahatlığı versin. Ben onun elini tuttum buralarda, aklıma geliyor şimdi gerçekten çok üzücü bir durum. Bariyerleri kırarak, ellerini tutarak, ben onu götürdüm teslim ettim. O beni bu şekilde hapse soktu" diye konuştu. Seren Serengil'in televizyon programındaki açıklamalarına ilişkin de konuşan Yaşar İpek, "Benim geçmişim ortada. Eğer ki Seren Serengil'den öncesine inerseniz, bir tane boş konserim mi varmış ya da gezmediğim bir ülke mi varmış, yapmadığım şey mi varmış. Çok ayıp. Kendi hayal dünyasına, yalan dünyasına kapılmış konuşuyor. Karşındaki insan artık susmayı bilmeli. Madem bu kadar kötüyüm, madem bu kadar vicdansız, gaddar bir insanım. Neydi 14 ay paylaştığı kocam aşağı, kocam yukarı. Bana diyor ya, 'Benim için projeydin demişim'. Asıl ben onun için projeymişim. Ben onu ses kaydına almadım. Ben ona gizli çekim yapmadım. Ben böyle şeyleri planlamadım. Planlayan kendisi, uygulayan kendisi, zafer de kendisinin mi benim mi bunu Allah bilir. Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmam. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Sonucuna bakıyorum hak etmeyen bir insanla yaşamışım. Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum" şeklinde konuştu.

Yaşar İpek, Serengil'in çocuğunu düşürdüğüne ilişkin sorulara da "Seren Hanım tansiyon hastası zaten. Çocuğunu düşürdü de, ben düşürttüm de, bunlar çok yanlış şeyler. Gerçekten çok çirkin şeyler. Bir çocuk öldüyse o benim de çocuğum olacaktı. Sadece kendi üzerinde, benim çocuğumdu demesi çok çirkin. Allah herkese vicdan rahatlığı versin" diye cevap verdi.

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Şarkıcı Yaşar İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki üç günlük zorlama hapsini çekmek üzere polis eşliğinde Metris Cezaevi'ne gönderildi.



