DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

KÜÇÜKÇEKMECE'de tekstil atölyesinden pantolon çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden biri polis kovalamacası sonrasında yakalanırken, diğer şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.Olay, 7 Ağustos'ta Halkalı'da meydana geldi. Burada bulunan bir tekstil atölyesine gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, atölyede satışa hazır haldeki pantolonları çaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, kovalamaca sonucunda Doğuş K.(19) isimli şüpheliyi kaçtıkları araç içinde yakaladı. Kaçan diğer şüphelinin arama çalışmaları devam ederken, mahkemeye çıkarılan Doğuş K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı soruşturmada şüphelilerin hırsızlık olayında kullandıkları aracın çalıntı, plakasının da sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerin Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ilçelerinde bulunan başka tekstil atölyelerine de girdikleri 740 adet çocuk giysisi, 320 adet pantolon, 30 bin lira değerinde tekstil malzemesi çaldıkları ortaya çıktı. Öte yandan, hırsızlık anları ise atölyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler, geldikleri aracı atölyeye yanaştırıyor. Kepengi açarak, içeriye giren şüpheliler, pantolonları araca yüklüyor. Şüpheliler daha sonra hızla buradan uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

(AKTÜEL)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

22.08.2019 - Haber Kodu : 190822085