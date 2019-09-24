DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde günlük hayatta kullanılan endüstriel ve sanayi araçlarının ilk örneklerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip. Müzede sergilenen bu ürünler içerisinde Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdülhamid'in Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton ve 150 yıllık yangın tulumbası ziyaretçiler tarafından en çok ilgi duyulan koleksiyonlar arasında yer alıyor.Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenen objeler, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçların, neredeyse 200 yıllık değişimini anlatan örneklerle dolu. Telefon santrali, panorama makinesi, kâğıt imha makinesi gibi ilginç objelerin bulunduğu müzede sergilenen araçlardan en çok dikkat çekeni Sultan II. Abdülhamit Han'ın Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton.

SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN'IN KENDİ KULLANDIĞI FAYTON ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Müzede bulunan fayton hakkında bilgi veren Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin, "Bu fayton Yıldız Sarayı envanterinden bizim müzemize geldi. Şimdi Mart ayından beri burada sergiliyoruz. Sultan II. Abdülhamid önceleri Cuma namazına atla gidiyordu. Ancak daha sonra dört atın çektiği arabalarla Cuma namazına gitmeye başladı. Cuma namazı dönüşlerinde ise kendi kullandığı iki beyaz atın çektiği işte bu faytonu kullanırdı. Arkada fotoğrafta görülen Abdülhamid'in Cuma namazına giderken kullandığı fayton. Arkamızda duran fayton da Abdülhamid Han'ın kendi kullanmış olduğu faytondur. Fransa Paris yapımı bu faytonun bir de özelliği var. Atlar kontrolden çıkarsa koşum takımı ve okuyla birlikte atlar da ayrılıyor. Bu arabanın devrilmesini engelleyen bir sistem olarak son derece önemli bir fonksiyona sahiptir" dedi.

SARAY KOLEKSİYONUNDA 150 YILLIK ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ YANGIN TULUMBASI DA VAR

İtfaiyeciler haftası nedeniyle sarayda kullanılan yangın tulumbasından da bahseden Karahüseyin, yaklaşık 150 yıllık tulumbanın halen çalışır vaziyette olduğunu söyledi. Karahüseyin, "1870 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe'de ya da diğer saraylarda çıkabilecek yangınlara karşı tedbir amaçlı olarak satın alınmış. Halen Milli Saraylar Müze Sergi salonunda sergilenmektedir. Bu tulumba emme-basma tulumba olarak yangınlara müdahale etmek amacıyla kullanılmış. Bu tulumbayı dört kişi kullanıyor. Su kaynağının başına gelerek bu kovalarla sular taşınıyor. Bu tulumbayla ve hortum sayesinde yangına müdahale ediliyor. Şuanda yangın tulumbası halen çalışır vaziyette bulunuyor" dedi.

İLK TELEFON SANTRALİ SİSTEMİ SARAY MÜZESİNDE

Müzede sergilenen telefon santrallerinden de bahseden Güller Karahüseyin, Osmanlı Saraylarına ilk telefonun Sultan Abdülhamid tarafından 1880 yılında alındığını belirterek Sultan Reşat zamanında ise 20 abonenin aynı anda görüşme imkanı sağladığı santral sisteminin kurulduğunu söyledi.

Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda kullandığı ve makinede bulunan mercekler sayesinde üç boyutlu panaromik fotoğraf görünümünü sağlayan panaromik fotoğraf makinesi de müzede sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin ile röp

-Karahüseyin'in eserleri tanıtması

-Sultan Abdülhamit'in kullandığı fayton

-150 yıllık yangın söndürme tulumbası

-Evrak imha makinesi

-Bahçe makinesi

-Sarayda kullanılan ilk telefon santrali

-Panaromik fotograf makinesi

-Sinema makinesi

-Depodan görüntü

-Genel ve detaylar

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924136

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924138

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7- 10 YILDIR ARANAN HÜKÜMLÜ SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()

İstanbul'da sahte polis kimliğiyle yol keserek silahla, birden fazla kişiye yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Polis kayıtlarına göre yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmekten polise geliş kaydı da bulunduğu öğrenilen şüphelinin 10 yıldır arandığı öğrenildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği mahkeme tarafından 10 yıldır aranan Murat Kablan (43)'ın Ümraniye'de yaşadığı tespit edildi. Bir düğün salonu işlettiği öğrenilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri 22 Eylül 2019 tarihinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskında Murat Kablan gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada iki adet sahte polis kimliği, 1 adet ruhsatsız silah ve 15 mermi ele geçirildi. Murat Kablan'ın polis kayıtlarına göre daha önceden yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmek suçlamasıyla daha öncede gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Murat Kablan adliyeye sevk edildi. Mahkemesinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Kalban'ın fotoğrafı

-Sahte kimliklerin fotoğrafı

-Silahın fotoğrafı

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924117

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8- FETÖ'YLE İRTİBATTAN MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN HAKİM YILMAZ'A 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, ()

Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Sanık Menderes Yılmaz'ın, 'TBMMyi ortadan kaldırmaya teşebbüs' , 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' , 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Menderes Yılmaz SEGBİS'le bağlandı. Yılmaz'ın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, kamuoyunda "Faili meçhul cinayetler" , " JİTEM" , " KCK" , " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" davası olarak bilinen birçok önemli davada görev yapıyordu. Menderes Yılmaz üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Menderes Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Yılmaz'ı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Menderes Yılmaz'ın yaptıığı hukuka aykırı olarak nitelenen işlemler sıralanıyordu. Eski Kayseri İl Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı fail meçhul cinayetlere ilişkin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık ve gizli tanıkların, soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifadelerinin alındığı, Temizöz'ün yer ve zaman olarak olay bölgesi dışında olduğunu belgeleriyle ortaya koymasına rağmen, haksız yere tutuklu olarak yargılama yaptığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Yılmaz'ın örgüt için mahrem kabul edilen ve kamuoyu için önemli olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme başkanı olarak görev yaptığı belirtiliyordu.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan şüphelinin, "Anayasayı İhlal", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.



