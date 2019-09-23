DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

()Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-HAVADAN

-Ekiplerin yangına müdahalesi

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923116

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923117

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923120

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2- ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ARSLAN: ŞU ANDA DERDEST 47 BİN BİREYSEL BAŞVURU VAR

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, () ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Şu anda derdest 47 bin bireysel başvuru var Anayasa Mahkemesi'nin önünde. AİHM'e 47 ülkeden toplam yapılan başvuru sayısının 62 bin olduğunu düşünürsek 47 bin bireysel başvurunun Türk Anayasa Mahkemesi açısından ne büyük bir getirildiğini daha rahat anlayabilirizö dedi.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekleme ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan "Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi"nin kapanış konferansı gerçekleşti.

"BİRÇOK HUKUKİ MESELEYİ ÇÖZÜME KAVUŞTURDU"

Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvurunun getirilişinin iki temel amacı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Anayasa koyucu bir taraftan ilkesel olarak bireysel başvurunun Türk hukuk sisteminde temel hakların korunması standardını yükseltmek için bu sistemi getirdiğini ifade ediyor. Diğer taraftan da pratik düzlemde Türkiye'de insan hakkı ihlali iddialarının ulusal sınırlar içinde ele alınarak ulusal yargı mercileri tarafından çözümlenmesini, ulusal sınırlar dışına bu iddiaların mümkün olduğu kadar taşınmamasını hedefliyor. İki temel hedefi buydu. Bu noktada 7 yıl sonra bu iki amacın da önemli ölçüde gerçekleştiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Birincisi; ilkesel olarak gerçekten Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru sistemini etkili bir şekilde uygulamak suretiyle Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin standardını yükseltmiştir. Anayasa Mahkemesi 7 yıl önce bugün 23 Eylül 2012'de uygulamaya geçen bireysel başvuruda çok önemli, çığır açan kararlar verdi ve çok zor kararlar verdi, zor şartlarda zor kararlar verdi. Yaşama hakkından ifade özgürlüğüne kadar hemen her alanda; bir taraftan binlerce insanın hak ihlali iddialarını karara bağladı ve ihlal tespiti yaptı, diğer taraftan da bu kararları vermek suretiyle ülkedeki temel hak ve özgürlüklere ilişkin birçok hukuki meseleyi çözüme kavuşturdu" dedi.

"TÜRKİYE'DEN YAPILAN 16 BİN 900 BAŞVURU VARDI. BUGÜN BAKTIĞIMIZDA BU BAŞVURU SAYISI 8 BİN 800"

Başkan Arslan, "İkinci hedef daha ölçülebilir bir hedefti. Anayasa koyucunun amacı hak ihlali iddialarının ülke sınırı içerisinde ele alınmak suretiyle uluslararası yargı organlarının önüne hak ihlali iddialarının taşınmamasıydı. Gerekçeye baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Türkiye'den yapılan başvuru sayısını ve ihlal sayısını azaltma pratik hedefi vardı. 7 yıl sonra geldiğimiz noktada bu pratik hedefin önemli ölçüde gerçekleştiğini görebiliyoruz. 2012 yılında bireysel başvuru henüz başlamadan AİHM'in önünde 16 bin 900 başvuru vardı. Türkiye'den yapılan 16 bin 900 başvuru vardı. Bugün baktığımızda bu başvuru sayısı 8 bin 800. Bunun yaklaşık yarısının da 15 Temmuz 2016 sonrası yapılan başvurular olduğunu ifade ettiler. Türk Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun kabulü ile birlikte anaysa koyucunun pratik amacı da önemli ölçüde gerçekleşmiş oldu. Ve AİHM'ne Türkiye'de yapılan başvuru sayısı da, ihlal sayısı da önemli ölçüde azaldı" şeklide konuştu.

Arslan, "Anaysa Mahkemesi'nin ihlal bulmadığı veya kabul edilemezlikle sonuçlandırdığı başvuruların bir kısmı AİHM'ne gitti ve AİHM bu başvuruların çok azından ihlal buldu. Bu da bireysel başvurunun önemli ölçüde amaca hizmet ettiğini göstermektedir" dedi.

"ŞU ANDA DERDEST 47 BİN BİREYSEL BAŞVURU VAR ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÖNÜNDE"

Zühtü Arslan, "7 yıllık süreç içerisinde bireysel başvurunun sıkıntılı yanları olmadı mı? Elbette oldu. Bu 7 yıllık süre hiç kolay geçmedi. Bireysel başvurunun hazırlık aşamaları dahil başlangıcına şahit oldum. Bugün hala bireysel başvuruyla uğraşıyoruz. Gerçekten hiç kolay geçmedi. Hiçbir ülkenin bireysel başvuruyu benimseyen hiçbir ülkenin anayasa mahkemesinin görmediği kadar ağır iş yükü ile karşılaştık. Başlangıçta iş yükümüz çok ağır değildi. 4 bin, 5 bin, 10 bin civarında derdest başvurularla gidiyorduk. Fakat bunun böyle olmayacağını biz tahmin ediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten yine dünyada hiçbir anayasa mahkemesinin karşılaşmadığı bir iş yüküyle karşı karşıyayız. Şu anda derdest 47 bin bireysel başvuru var Anayasa Mahkemesi'nin önünde. AİHM'e 47 ülkeden toplam yapılan başvuru sayısı 62 bin olduğunu düşünürsek 47 bin bireysel başvurunun Türk Anayasa Mahkemesi açısında ne büyük bir getirildiğini daha rahat anlayabiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Arslan'ın konuşması

- Konferanstan görüntüler

- Detaylar

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923109

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3-KADIKÖY'DE CİNAYET ŞÜPHELİSİ 4 KİŞİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

Kadıköy'de 15 Eylül'de Özbekistan uyruklu İslam M.'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde 15 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Özbekistan uyruklu İslam M. bıçaklanarak, öldürüldü. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda olayın şüphelilerin aralarındaki alacak verecek tartışması üzerine meydana geldiğini tespit etti. Polis olaya karıştıklarını belirlediği Özbekistan uyruklu Alisher A. (44), Kamul M.(49), Zayniddin A.(42) ve Alisher X.(46)'yı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alisher X., Zayniddin A., ve Kamul M. Savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Alisher A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923118

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4- İBB'NİN "ORTAK MASA TOPLANTILARI" ÜSKÜDAR'DAN BAŞLADI

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i makamında ziyaret etti. Ortak masa toplantılarına Üsküdar'la başladıklarını belirten İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Çakılcıoğlu ve Murat Kalkanlı ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman ile Üsküdar Belediyesi yetkilileri ile bazı meclis üyeleri de eşlik etti.

"NETİCEDE İNSANLAR FAYDA GÖRSÜN"

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Hem Üsküdar'ın, İBB ile bağlantılı bize anlatacaklarını dinlemek hem de o ilçede yürüyen spesifik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu anlamda hem Genel Sekreterimiz hem Genel Sekreter Yardımcılarımız bize eşlik edecek. Bugün, sizin hazırlığınız tarafıyla Kirazlıtepe Mahallesi'nin sorunlarını dinlemek istiyoruz; nedir, ne değildir, kurum hafızası açısından. Bu sohbet öncesinde arkadaşlarımızdan sizinle ilişki kurulup bilgi alınmasını istemiştim, 'ön hazırlık yapılsın' diye. Neticede insanlar fayda görsün. Sorun varsa çözülsün. İki kurum da birbirine o anlamda yardımcı olsun. Baktığımız pencere o. O yönüyle bugün ziyaretinize geldik. Bunu daha koordineli ve sık yaptığımızda, bütün ilçelerin kendi sorunları çözülür. İBB'nin de önünde dizilmiş olan sorunlar çözülür. Faydalı bir gün geçirelim istiyoruz" dedi.

"DEVAM EDEN İŞLERİ İNŞALLAH TOPARLARIZ"

Ziyaretten dolayı İmamoğlu'na teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen de "Geçen de konuştuk toplantıda. Üsküdar'dan başlıyor olmanız da bizim için anlamlı. Sunum için hazırlık yaptık. İstanbul neresi? Bize göre Üsküdar; İstanbul. Üsküdar'a yapılacak işler, aslında sadece Üsküdar'la sınırlı değil, tüm İstanbul'u ilgilendiriyor. Sabit nüfusumuz 550 bin civarında, günlük hareketli nüfusumuz 2 milyon. Burası, Anadolu Yakası'nın son ilçesi. Avrupa Yakası'na geçişin ilk ilçesi. Bizim günlük topladığımız çöp miktarı, 750 ton. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz ve hükümetimiz birlikte güzel işler yapacağız. Zaten yapılıyor da. Önemli projelerin başlayıp, bittiği yer burası. Devam eden işlerimiz var. İnşallah toparlarız" diye konuştu.

İMAMOĞLU: "TOPARLAYACAĞIZ TABİİ Kİ"

İmamoğlu, Türkmen'in dileğini, "Toparlayacağız tabii ki. İstanbul'da hem biz hem siz, onun için seçildik. Hep beraber toparlayacağız. Hem entegre işler hem de mevcutta hedefler koymak lazım. Üsküdar, İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Yakın dönemde de hızlı yapılaşmış ve kentsel dönüşüm için de önemli bir merkez Üsküdar. Sadece konuşulan Kirazlıtepe değil, birçok mahallesinde o sorun var, onu biliyorum. Ortak akılla, İstanbul'un hafızasına iyi işleri inşallah hep beraber yaparız. Ortak akıl, hizmet, vatandaş, insanlara açık, vatandaşın isteğini bilmek… İçine siyaseti sokmadan başarabilmeliyiz. Milletin bizden öyle bir beklentisi var bu dönem" şeklinde yanıtladı.

TÜRKMEN, SUNUM YAPTI

İmamoğlu ve Türkmen, daha sonra kurmaylarıyla birlikte sunumun yapılacağı toplantı odasına geçti. Yapacakları sunumun 4 başlıktan oluştuğunu kaydeden Türkmen, İBB'nin Üsküdar'da devam ettiği projeler, vatandaşların istekleri, Kirazlıtepe Mahallesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesi ile bazı özel projeleri İmamoğlu'na sundu. İmamoğlu da "Bu bizim ilk masamız, bir bilgilenme masası. Bizim isteğimiz şu: Bundan sonra ilgili arkadaşlarımız, süreci pratik bir şekilde devam ettirsin" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

-Detaylar

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(ÖZEL)

5-'PSİKİYATRLARIN İŞARET DİLİ BİLMEMESİ, YANLIŞ TEŞHİSE YOL AÇABİLİYOR'

Haber- Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT- Tekin GÜRBULAK/İSTANBUL, TÜRKİYE'de işaret dili bilen tek psikiyatr Erkan Dönmez, danışanın mahremiyetine dikkat çekerek, işitme engelliler açısından işaret dili bilen psikiyatrın önemli olduğunu söyledi. Psikiyatrların işaret dili bilmemesinin, yanlış teşhise yol açabildiğini belirten Dönmez, "Tercüman hatalarından kaynaklanan sorunlar da olabiliyor" dedi.

Her yıl Eylül ayının 4'üncü haftası, 'Uluslararası İşitme Engelliler Haftası' olarak kutlanıyor. Bu sene 23- 29 Eylül olarak belirlenen hafta çerçevesinde, işitme engellilerin sorunları ve ihtiyaçları konuşuluyor. İşitme engellilerde, dil ve iletişim gelişimindeki kısıtlılıklar nedeniyle depresyon, paranoya, anksiyete ve öfke patlaması gibi psikiyatrik rahatsızlıklar, sağlıklı bireylere göre daha çok görülüyor. Artık birçok hastanede işaret dili bilen tercümanlar olsa da mahremiyetin şart olduğu psikiyatrik rahatsızlıklarda işaret dili bilen doktorların olmaması, danışanlarda ciddi sorunlara hatta yanlış teşhise yol açabiliyor.

'İŞARET DİLİNİ ÇOCUKLARDAN ÖĞRENDİM'

Türkiye'de işaret dili bilen tek psikiyatr Erkan Dönmez, ülkede yaklaşık 3 milyon işitme engelli birey olduğunu vurguladı. Danışanın mahremiyetine dikkat çeken Dönmez, işitme engelliler açısından işaret dili bilen psikiyatrın önemli olduğunu söyledi. Dönmez, işaret dili öğrenmeye neden ihtiyaç duyduğunu şöyle anlattı:

"1994 yılında yeni mezun doktor teğmendim. Samsun'da gezerken işitme engelliler okulu gördüm. O an aklıma bir soru geldi. 'İşitme engelli çocuklar, psikolojik sorunlarını profesyonele nasıl anlatabiliyorlar?' Odada tercüman olursa görüşmenin mahremiyeti bozulur, özel sorunlarını anlatamazlar. Tercümandan kaynaklı hatalar olabilir. O anda, 'TUS'ta psikiyatri kazanırsam işitme engellilerle çalışacağım, işaret dilini öğreneceğim' diye karar verdim. Daha sonra psikiyatriyi kazandım ve işitme engellilerle çalışmaya başladım. İşaret dili öğrenmek çok zordu. O zamanlar şimdiki gibi halk eğitim merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği işaret dili eğitimleri yoktu. Ben gidip işitme engelliler okulunda gönüllü doktorluk yaparak, çocuklardan öğrendim işaret dilini."

ÇEVİRİ HATASI YÜZÜNDEN ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ

Dil gelişiminin, düşünce gelişimini yakından etkileyen süreç olduğunu belirten Dönmez, "Dil gelişimindeki kısıtlılıklar, kişinin kendisini ifade etmesinde sorunlara yol açıyor. Bu da düşük benlik algısı, öfke patlamalarına sebep oluyor. İşitme engelli bireylerin hepsinde depresyon, anksiyete ve duyamamaktan kaynaklanan paranoya gibi belirtilere daha sık rastlanıyor" dedi.

Odada tercüman olmasının, görüşmelerin mahremiyetini bozduğunu kaydeden psikiyatr Dönmez, "Kişinin profesyonele anlatmak istediği özel konular var. Tercümanı, bu görüşmenin mahremiyetini bozacağı için rahat olamayabiliyor. Tercüman hatalarından kaynaklanan sorunlar da olabiliyor. Örneğin; bana bir hanım gelmişti, çocuğu küçük yaşlardaydı. Çocuğun yalnızlıktan, kendisini ifade edememekten kaynaklanan hayali arkadaşı vardı. Bu aslında o yaşlardaki çocuklarda çok olağan bir şey; ama tercüman çeviride 'hayali arkadaş' yerine 'hayalet' kelimesini kullanınca psikiyatr da şizofren tanısı koyarak çok ağır ilaçlara başlatmış. Bana geldiklerinde bu durum belli olunca tedaviyi kestik ve sorunlar da düzeldi" diye konuştu.

'SESLERİNİ ÇOK FAZLA DUYURAMIYORLAR'

İşitme engellilerde psikolojik sorunların daha çok görüldüğünü ve bu kişilerin problemlerini anlamanın kolay olmadığını belirten psikiyatr Erkan Dönmez, "Maalesef işaret dili çok zengin bir dil değil. Günlük hayatta kullandığımız her kelimenin işaret dilinde karşılığı yok. Özellikle duyguları, kişinin kendisini ifade etmesi ve benim algılamam, buna cevap vermem, normal bir psikoterapi standardı sağlamak çok zor. Ondan kaynaklanan birçok zorluk olabiliyor; ama bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Psikiyatrların çok tercih etmeyi düşünmedikleri alan işaret dili; ama birilerinin el atması gerekiyor. İşitme engellilerde psikolojik sorunlar çok fazla ve bunlar genelde bir alt kültür olarak yaşayan insanlar. Çok fazla seslerini duyuramayan insanlar" dedi.

Görüntü dökümü

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psikiyatr Erkan Dönmez röportaj

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23.09.2019 - Haber Kodu : 190923088_

