DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

SULTANBEYLİ'nde Özcan Bingöl adlı kişinin ölümüyle sonuçlanan sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Olayın iki aile arasında yaşanan bir evliliğin boşanmayla sonuçlanması üzerine başlayan husumet nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi arıyor.Sultanbeyli, Battalgazi mahallesinde 27 Ağustos'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir otomobilin içindekilerle sokaktakiler arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu Özcan B.(35), Cihan B.(27), Abdulbaki K.(26), Zahir K.(36) ve Fesih T.(49) yaralandı. Yaralılardan Özcan Bingöl kaldırdığı hastanede 6 Eylül'e hayatını kaybetti.

KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayının bazı anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ellerinde silah bulunan kişilerin bir sokağın başına koşarak beyaz renkli bir otomobile doğru ateş ettikleri görüldü. Otomobili yaya olarak kovalayan bu kişilerin bir süre sonra ellerindeki silahla geri dönerek kameranın önünden geçtikleri görüldü.

OLAYIN SEBEBİ BOŞANMAYLA BİTEN BİR EVLİLİK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma olayının boşanmayla biten bir evlilik sonucu oluşan husumet yüzünden yaşandığı ortaya çıkarıldı. Boşanmanın ardından ayrılan kadının başka biriyle yaşamaya başlanması üzerine son aylarda bu iki aile arasında kavgalar yaşanmaya başladığı öğrenildi.



8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olaya karışan Osman K.'yı aynı gün gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda il dışına kaçmaya çalışan 6 şüpheli Kocaeli'nde 3 gün sonra bir diğer şüphelide İstanbul'da gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgularında cinayet iddialarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan 3 kişiyi daha aramaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çatışmayla ilgili yeni görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Olay günü çekilen görüntüler



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6 - ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

- Hesap kavgası ve sonrasında yaşananlar kamerada

Haber: Elif YAVUZ - İstanbul - ZEYTİNBURNU'nda bir restoranda meydana gelen silahlı kavga ve sonrası yaşanan dehşet dolu dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz pazartesi günü meydana olayda, İlker H. ve arkadaşı Bahadır G. gittikleri restoranda hesaba, fazla geldiği gerekçesiyle itiraz etti. İş yeri sahipleri ve müşteriler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından buradan ayrılan İlker H. ve Bahadır G. mekana geri dönerek silahla saldırdı. İş yeri sahiplerinin de silahla karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Araçlarına kurşun isabet eden iki kişi kaçarken de kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan İlker H. ve Bahadır G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., ve Muhyettin A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Restorandaki kavga

-Çatışma

-Kaçmaları

-Kaza

-Olay günü çekilen görüntüler



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7- İMAMOĞLU ADANAFEST'E KATILDI

Haber:İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'nda, "Adanalıyık İstanbuldayık" sloganıyla düzenlenen "Adanafest"e katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İmamoğlu'nu park girişinde karşıladı. Ekrem İmamoğlu, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, beraberindekilerle stantları gezdi ve kendisine ikram edilen yiyecekleri tattı.

Festivalde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar , Adana'nın kültür, sanat ve lezzet kenti olduğunu söyledi. Karalar'ın ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, Adana'nın lezzetinin bugün İstanbul'a taşındığını belirtti.

"Türkiye'yi hissetmek İstanbul'dan geçer" diyen İmamoğlu, "Güleceğiz, konuşacağız. Aklı ve bilimi konuşacağız, gelişmeyi konuşacağız. Çocuklarımızın iyi eğitimi için mücadele vereceğiz. Ondan sonrası hallolur. Konu budur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Stantları gezmeleri

Karalar'ın konuşması

İmamoğlu'nun konuşması

Yemek yemeleri

Detaylar

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8- BEYLİKDÜZÜ'NDE OYUN FUARI KUYRUĞU

Haber-kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Büyükçekmece'de düzenlenen oyun fuarına girebilmek için yüzlerce kişi sıraya girdi

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı" düzenleniyor. Fuarının 3'üncü gününde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler uzun kuyruklar oluştu. Oyun oynamak çeşitli kostümler giyen oyun severler fuarın girişinde saatlerce bekledi. Cem Şener, "Edirne'den geliyorum. İki günlüğüne geldim. Bugün ve yarın geleceğim. Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum" dedi. Başka bir kişi ise, "İki saattir sıra bekliyorum. Diğer girişleri izdiham olmasın diye kapatmışlar. Hep böyle kalabalık oluyor. Genelde izdiham yaşandığı için, bazen aksaklıklar olabiliyor kavgalar yaşanıyor. Sevdiğim oyunları oynayacağım ve youtuberlar ile fotoğraf çektirmeyi amaçlıyorum" diye konuştu.

Oyun fuarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sıra bekleyenlerden görüntü

-Oluşan kuyruktan görüntü

-bekleyenler röp

-Genel ve Detaylar



