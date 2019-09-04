DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

SON dönemde İstanbul'da sinek sayısının arttığı yönündeki şikayetleri değerlendiren bilim insanları, bunda küresel iklim değişikliğinin önemli rol oynamış olabileceğini, sineklerle mücadelede zamanlama ve ilaç miktarının gözden geçirilebileceğini söyledi.İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında geçen yıllara oranla kara sineklerin yanı sıra sivrisineklerin artış kaydettiği yönündeki şikayetler üzerine Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Turan ile aynı fakültedeki Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, bunun nedenlerini değerlendirdi. Prof.Dr. Turan, sinek popülasyonundaki artışın en önemli sebeplerinden birisinin çevre ısısı ve yağış miktarındaki değişiklikler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nuri Turan, dünyada küresel iklim değişiklikleri görüldüğünü, alışılmışın dışında bölgelere göre sıcaklıkların ve yağış rejiminin değişiklik gösterdiğini ifade ederken şöyle dedi: "Buna bağlı olarak bazı bölgelerde su miktarının, belki bataklık benzeri yerlerin artması bölgedeki sinek popülasyonunu arttırabiliyor. Bu da sineklerle birlikte taşınabilen hayvanlar ve insanlar için bazı hastalıkların da riskini arttırmış oluyor. Sineklerle bulaşabilen ciddi enfeksiyonlar var. Bunun en iyi çözümlerinden biri tabii ki sineklerle mücadeledir. İlçe ve büyükşehir belediyeleri ergin ve larva sinekler ile ilgili düzenli olarak ilaçlamaları yapıyor, farklı ilaçlar kullanıyorlar. Belki bunların daha sık kullanılması gündeme gelebilir. Ama bunun dışında kullanılan ilaçların çevreye vereceği zararı da göz önüne alarak ilaçlamayı belli düzeyde yapmak gerekiyor. Sinek, larva sayısı ve yağış miktarı göz önüne alınarak bu mücadelenin gözden geçirilmesi gerekebilir. Etkili mücadele için zamanlama ve ilaçlama miktarı gözden geçirilebilir"

"HASTALIK RİSKİNE KARŞI CİDDİ BİR SİVRİ SİNEK MÜCADELESİ GEREKİYOR"

Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, Avcılar'da bir süre önce görülen Batı Nil Virüsü hastalığının insanlara kuşlar ve sivrisineklerle bulaştığını hatırlattı. Bu hastalığın kuşları ısıran sivrisinekler aracılığı ile at ve insanlara yayıldığını kaydederek şöyle dedi: "Sivrisinekler virüsü hasta kuşlardan alıyor. Kuşların ve sivrisineklerin zaman zaman test edilmesi ve virüsün hangi ülkelerde, bölgelerde olduğunun belirlenmesi gerek. Kuş ve sivrisineklerden örnekler alınıp incelendiği takdirde virüsün hangi ülke, hatta kıtalarda olduğu araştırılabilir. Hastalık riskine karşı ciddi bir sivri sinek mücadelesi gerekiyor. Bir ülkeden diğerine uçan göçmen kuşlara bir şey yapamayız. Ancak sinek mücadelesi yapılırsa iyi sonuç alınabilir. Dünya Salgınlar Ofisi ve Hastalıkları Koruma Merkezi, hastalıklarla mücadele için ciddi sivrisinek mücadelesi ve halkın bilinçlendirilmesi çalışması yapmasını istiyor. Halk, hangi hastalıkların bulaşabileceği konusunda bilgilendirilmeli, Kişisel korumada lavanta, kolonya gibi kimyasal ve biyolojik maddeler, izin verilen sinek kovucular, ilaçlar kullanılabiliyor. Evlere sinekliler taktırmak, dışarıda sineklerin yuvalanabileceği evlerin etrafındaki su birikintilerinin giderilmesi gerek. Erişkin sineklere ayrı larvalara ayrı mücadele yapılmalı. Kimyasal ilaç kullanımında çevreye dikkat edilmeli. Biyolojik mücadelede göllere sinek yiyen balıklar bırakılabiliyor. Parafin gibi bazı maddeler kullanılabiliyor. Bazı yöntemler uygulanıyor. Sineklerin popülasyonunu azaltılarak hastalığın yayılmasının önüne geçilebilir. İyi bir mücadele gerekiyor. Kişisel anlamda alınması gereken önlemlerin yanı sıra bataklıklarda ciddi ilaçlama yapılmalı"

Görüntü Dökümü:

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Prof. Dr. Nuri Turan'ın açıklaması (İlk konuşan)

Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz'ın açıklaması

-Sineklerden şikayet eden vatandaşlar ile röp

Avcılar'daki sinekle mücadele için yapılan ilaçlama görüntüleri (arşiv)

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(ÖZEL)

2-ATAŞEHİR'DE HASTANE ÖNÜNDE "YOL PARASI" BAHANESİYLE DİLENENLERE GÖZALTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Ataşehir'de hastane çıkışında, yanlarında hasta varmış gibi bekleyip, eve gidecek paralarının olmadığını söyleyerek çevredekilerden ve sürücülerden para dilendikleri ileri sürülen 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 153 lira çıktı.

Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, yanlarında hasta varmış gibi bekleyip, il dışından geldiklerini ve yol paralarının olmadığını söyleyerek yoldan geçenlerden para istedikleri öne sürülen 3 kişi polise ihbar edildi. Polis şüphelileri takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden iki kadın ile hasta gibi davranan erkek, telefonla arayarak kendilerini oradan alması için arkadaşlarını çağırdı. Dilencilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, hastane önüne gelen arkadaşlarının aracına binmek üzereyken polis tarafından yakalandı. Sürücü arkadaşları da gözaltına alındı. 4 şüpheli, İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerin üzerlerinde 153 lira bozuk para bulundu. Çeşitli suçlardan poliste suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilere, kabahatler kanunundan 156 lira para cezası verildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bir görgü tanığı, "Arada bir görüyorum onları, her gün değil. Geldiklerinde 'biz hastaneden çıktık, yolda kaldık, taksi paramız yok' diyorlar. Milletten öyle para toplayıp gidiyorlar. Az önce de polis geldi, aldı, götürdü onları. Suç ortaklarıyla beraber. Onları takip eden bir de adam var. Suçüstü yakaladılar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dilencilerin araç ve yayaları durdurması

-Dilencilerin sürücü ve yayalardan para istemesi

-Dilencilerin kendilerine ait araca binmeye çalışması

-Polis ekiplerinin dilencileri araçtan indirmeleri

-Dilencilerin kimlik kontrollerinin yapılması

-Dilencilerin gözaltına alınarak polis aracına bindirilmesi

-Polis aracı ve dilencilerin aracının hastaneden ayrılması

-İçerenköy Polis Merkezi'nden görüntüler

-genel ve detay

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3- ŞİŞLİ'DE KALDIRIMA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Şişli'de yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Şişli Esentepe Mahallesi, Kasap Sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EY 8014 plakalı hafif ticari araç yokuş yukarı çıkarken sürücüsü Dursun Kütükkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç ise çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerindeki polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

-Yan yatan aracın görüntüsü

-Yan yatan aracın vatandaşlar tarafından düzeltilmesi

-Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detaylar

04.09.2019 - Haber Kodu : 190904051

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4- TELEFONLA 5 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()

İSTANBUL'da telefonda kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 12 mağdurdan 5 milyon lira para aldıkları tespit edildi. Yakalanan kişilerin bağlı olduğu dolandırıcılık çetesinin 23 üyesinin geçen Mayıs ayında yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

POLİS 4 KİŞİNİN İZİNİ ARNAVUTKÖY DE BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri telefonla vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Takibe aldığı şüphelilerin Arnavutköy'de oturdukları ve dolandırılan paraların aktarılması için bazı kişilere 1000 lira karşılığında hesaplar açtırdıkları öğrenildi. Mağdurların polis sanarak bu hesaplara yatırılan paraların çete elemanları tarafından çekildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 30 Ağustos günü yapılan operasyonda adresleri tespit edilen Erman K.(21), Kadir B.(19), Gökhan K.(20) ile Engin K.(21) Arnavutköy'de gözaltına alındı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada şüphelilerin suç ortaklarının rastgele aradıkları telefon numaralarından karşılarına çıkan kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıklarını tespit etti. Şüphelilerin mağdurlara "FETÖ" ya da "PKK" terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini bu nedenle paralarını hemen çekerek söyledikleri hesaba havale etmelerini istedikleri belirlendi. Şüphelilerin mağdurları "Paranızı operasyon bitince örtülü ödenekten geri alacaksınız " diye kandırdıkları öğrenildi. Yatırılan paranın bankamatiklerden çete elemanları tarafından çekildiği belirlendi.

5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin 12 kişiden toplamda 5 milyon lira parayı dolandırıcılık yaparak çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarından para sayma görüntüleri çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı çete üyesi olduğu öğrenilen 23 kişi de geçen Mayıs ayında Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin para saymaları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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5 - İSTANBUL'DA "10 NUMARA YAĞ OPERASYONU" KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL'da 8 günde 4 ilçede 20 ton 700 litre 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Polis ekipleri bazı ilçelerde 10 numara yağ olarak bilenen kaçak akaryakıt satışı yapan adresleri belirledi. Polis ekipleri 21-29 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Esenyurt, Ataşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde bulunan plastik tanklarda ve bir kamyonetin içerisine satışa hazır halde toplam 20 ton 700 litre '10 Numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonda ele geçirdiği kamyonete el koydu.

Operasyon kapsamında O.P., M.B.Ç., H.Ö., A.Ç., R.A. ve T.A. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçundan adli işlem yapıldı. Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin baskına gitmesi

-Ekiplerin şüpheli bir kişinin üstünü araması

-Polis ekiplerinin araması

-Yakıt tanklarından görüntü

-Genel ve detaylar

04.09.2019 - Haber Kodu : 190904052

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6- İETT GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Mehmet DEMİRKAYA - İstanbul - İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Ahmet Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçeyi de paylaştı.

Bağış, dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun İETT'de kendisiyle yola devam etme kararı almasından onur duyduğunu ifade etti.

Bağış istifasının nedenini ise şöyle belirtti:

"Üst yöneticinin kurumu birlikte yöneteceği ekibi seçmesi konusunda yetki sahibi olması, kurumun başarısı açısından son derece önemlidir. İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesine karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24 Kasım 2017'den itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum"

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7-TÜRKİYE-ÇEKYA İŞ FORUMU'NDA BAKAN VARANK'TAN YATIRIM ÇAĞRISI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Çekya İş forumu'nda yaptığı konuşmada, yatırım çağrısında bulundu. Bakan Varank, "Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum, gelin, Türkiye Cumhuriyeti'nin avantajlarından, sunmuş olduğu bu cömert imkânlardan sizler de istifade edin; yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın. Emin olun, Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse yarı yolda kalmamış, bir zarara uğramamıştır" dedi.

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş forumu, Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşti. Foruma Çekya Başbakanı Andrej Babis, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı. Ayrıca Çekya ve Türkiye iş dünyasından temsilciler de foruma katıldı.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 5 KATINA ÇIKTI"

Forumda konuşan Bakan Mustafa Varank, "Türkiye ve Çekya arasındaki ekonomik işbirliği son yıllarda önemli mesafeler katetti. Hedefimiz, Avrupa'nın 2 önemli aktörü olan ülkelerimizin çok daha verimli ve yoğun bir işbirliği içinde olmasıdır. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında yalnızca 633 milyon dolar seviyelerindeydi. 2018 yılı itibariyle 5 katına çıkarak 3,65 milyar dolara ulaştı. Yine geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti'ne yaptığımız ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 1 milyar dolar sınırını ilk defa aştı. İnanıyorum ki ülkelerimizin sahip olduğu potansiyel bu rakamları çok daha yukarılara taşımaya müsait. Ülkemizde 81 Çek firmasının 623 milyon dolarlık yatırımları söz konusu. Daha sağlıklı ve kalıcı ilişkiler tesis etmek için karşılıklı yatırımları çok daha üst seviyelere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

"TÜRKİYE YATIRIM KONUSUNDA AVANTAJLI BİR TERCİH"

Türkiye'nin yatırım konusunda oldukça ileri bir noktada olduğunu ifade eden Varank, "Global firmaların Türkiye'deki yatırımlarıyla dünyadaki diğer yatırımlarını şöyle bir kıyasladığınızda, Türkiye'nin ne denli avantajlı bir tercih olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Elbette bunun birden fazla sebebi var. Bunların ilki Türkiyenin stratejik konumu. Türkiye'den yapacağınız 4 saatlik bir uçuşla Avrupa'ya, Avrasya'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya…Yani 2 milyara yakın bir nüfusa ve toplamda 27 trilyon dolarlık bir pazara doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bir diğeri; sahip olduğumuz genç, eğitimli, dinamik ve çalışkan nüfusumuz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE KAZANDIRAN BİR YATIRIM ÜLKESİ"

Yatırımcıların özgün fikirlerini ürün haline getirebileceği teknoparklar, ar-ge ve tasarım merkezlerinin olduğunu dile getiren Varank, "Buralarda sunduğumuz destek ve vergi muafiyetleriyle, girişimcilerin fikre ve somut ürüne odaklanmasını sağlıyoruz. Kısacası Türkiye hem verimli hem dinamik hem de kazandıran bir yatırım ülkesidir. Ben bu vesileyle Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum, gelin, Türkiye Cumhuriyeti'nin avantajlarından, sunmuş olduğu bu cömert imkânlardan sizler de istifade edin; yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın. Emin olun, Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse yarı yolda kalmamış, bir zarara uğramamıştır" ifadelerini kullandı.

"ÇEK DOSTLARIMIZIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Görüşmelerinin en önemli konularından bir tanesinin gümrük olduğunu ifade eden Varank, "Biz Gümrük konusundaki düzenlemeler ile ilgili Çek dostlarımızın desteğinin önemli olduğuna inanıyoruz ve onların desteğiyle bu konuda artık somut adımlar atmak istiyoruz. Yine demir-çelik tarifeleriyle ilgili Avrupa Birliği'nde (AB) yapılan görüşmelerde, yine Çek dostlarımızın bize sağlayacağı desteğin önemli olduğu kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

"TÜRK İŞ İNSANLARINA SESLENİYORUM: ÇEKYA'DAKİ PROJELERİ TAKİP EDİN"

Türk iş insanlarının Çekya'daki projeleri takip etmesini konusunda çağrıda bulunan Varank, "Sayın Başbakan dün önemli bir konuyu gündeme getirdi. müteahhitlik alanında Çekya önemli projelere imza atacak. Ben burdan türk iş insanlarımıza sesleniyorum: Çekya'daki bu projeleri sıkı takip edelim ve bu ihalelere girmekten çekinmeyelim. Oradaki imkanları kazan-kazan esasına göre beraber değerlendirelim" dedi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK ORTAK ADIMLAR ATABİLİRİZ"

Bu yıl 7. si düzenlenecek Türkiye - Çekya Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı'nın 17 Ekim'de Prag'da gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Varank, "Bu toplantının, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından son derece somut sonuçlar doğuracağına eminiz. Bizler ticaretimizi geliştirmekle kalmayıp üçüncü ülkelere yönelik ortak adımlar da atabiliriz. Her iki ülkenin de bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. İhtiyacımız olan tek şey, bu potansiyeli harekete geçirmektir" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Varank'ın salona gelişi

-Varank'ın konuşması

-Dinleyici görüntüleri

-Varank'ın hediye takdimi

-Genel ve detay

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8 - BİNALARI ÇÖKEN AİLELERDEN ARDA TURAN'IN KARDEŞİNE TAZMİNAT DAVASI

Hayati ARIGAN/İSTANBUL SÜTLÜCE'de futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının istinat duvarının yıkılması sonucu evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararlarının karşılanmadığını ileri sürerek tazminat davası açtı.

TAHLİYENİN ARDINDAN ÇÖKTÜ

Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde 24 Temmuz 2018'de Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan 'a ait AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 katlı Ertürk Apartmanı ile toplam 7 komşu binada hasar meydana gelmişti. Belediye ekipleri 7 binayı tahliye etmiş, Ertürk Apartmanı tahliyenin ardından çökmüştü.

ZARARIMIZ KARŞILANMADI

Ertürk Apartmanı sakinleri olayda Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin kusur ve ihmali olduğunu belirterek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Otel inşaatın başlamasının ardından çevredeki binalarda hasar oluştuğunun belirtildiği dava dilekçesinde durumun belediyeye haber verildiği, 7 binada çatlaklar ve kaymalar meydana geldiği anlatıldı. Dilekçede AOT Yapı şirketinin inşaat çalışmasının usulüne uygun olarak yapıldığını, her türlü önlemi aldıklarını belirtmesine rağmen istinat duvarının devrilmesi sonucu 7 binanın tahliye edildiği anlatıldı.

İnşaatının ne zaman, hangi şartlarda, kimin sorumluluğunda yapıldığına dair bir tabela bulunmadığının belirtildiği dilekçede, "Olaydan sonra inşaatın izinlerine ilişkin kuşkular da medyaya yansımıştır. Bu hususta da davalı belediyenin kusurlu olduğu çok açıktır" ifadeleri yer aldı.

TEKNİK BİLİRKİŞİ USULE UYGUN DEĞİL

Dilekçede apartman sakinleri tarafından mahkemeden alınan teknik bilirkişi raporunda ise inşaatın temel kazısı çalışmalarının usulüne uygun olmadığı ileri sürüldü. Teknik bilirkişi raporunda, istinat duvarının yeterli derinlikte olmadığı, perde betonlarında filiz demirlerinin yetersiz olduğu, ankraj plakalarının yetersiz ve projesine uygun çakılmadığı, inşaatta yeterli teknik düzeyde mühendislik hizmetleri ve işçilik teknik uygulamasının yapılmadığı belirtildi.

EVSİZ KALDILAR

Dilekçede Apartman sakinlerinde Dal Ailesi, Yılmaz Ailesi, Sekmen Ailesi ve Burhan Eracar, AOT Yapı İnşaat ve Turizm A.Ş. ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı'dan 35 bin maddi, 220 bin TL manevi olmak üzere toplam 255 bin TL tazminat istedi. Apartman sakinleri evlerinin yıkılmasından sonra yeni bir daire tutamadıklarını, evlerinin yıkılması sonucu tüm eşyaların enkaz altında kaldığını ve yeni bir ev bulana kadar evsiz kaldıkları belirterek maddi tazminat istedi. Evsiz kalmaları sonucu apartman sakinlerinin psikolojik rahatsızlıklar geçirdiklerinin belirtildiği dilekçede kimi apartman sakinlerinin enkazdan kıl payı kurtulduğu belirtildi.

Dava, İstanbul Asliye Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek.

Görüntü Dökümü:

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