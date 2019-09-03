DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 

AVCILAR'daki Cihangir Mahallesi'nde kolon ve kirişlerinin çatlaması üzerine yapılan testlerde riskli bina olduğu ortaya çıkınca mühürlenen binadaki eşyaların tahliyesine bugün de devam edildi.İleri Sokak'taki, 5 katlı, 32 yıllık Özbirlik Apartmanı'nın sakinleri geçen Mart ayında özel bir firma ile anlaşarak yer yer çatlayan kolonlardan aldıkları parçaları inceletti. İnceleme sonucu alınan, binanın riskli olduğunu belgeleyen rapor geçen hafta Avcılar Belediyesi'ne teslim edildi. Rapor üzerine bina sakinlerine 2 Eylül pazartesi gününe kadar evlerini tahliye etmeleri için süre tanındı. Bu sürenin tanınması ardından Zabıta Müdürü Mehmet Güven ile görevliler dün öğle saatlerinde tek tek daireleri ardından akşam saatlerinde binayı mühürledi. Binada eşyalarını taşıtamayan 3 aileye hazırlıklarını tamamlamaları halinde taşınma izni verileceği açıklandı. Bina sakinlerinden Aliye Ödemiş, 21 yıldan bu yana oturdukları binadaki eşyalarını bir tanıdıklarının bakkal dükkanının deposuna taşıtmak üzere geldi. Aliye Ödemiş, "Evimizi bırakıp gidiyoruz. Bir süre Hadımköy'deki oğlumun evinde kalacağız. Sonra kiralık ev buluruz. Kısa sürede yeni binaya döneceğimize inanıyorum" dedi.Gün içerisinde taşınacaklarla birlikte kalan 1 dairenin de önümüzdeki günlerde boşaltılacağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

Binanın genel görüntüsü

Belediye Zabıta Müdürünün dün yaptığı açıklama

Binanın mühürü bu sabah açılırken

Aliye Ödemiş binaya ve evine giderken

Eşyalar taşınırken

Aliye Ödemiş ile röportaj

Taşınma görüntüleri

03.09.2019 - Haber Kodu : 190903071

======================================

3-ESENYURT'TA YOLDA KAVGA ETTİĞİ KOMŞUSUNA ATEŞ AÇTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR -Şahin BOZKURT/İSTANBUL, ()-ESENYURT'ta iki komşu arasındaki yolda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Komşusunun ateş açtığı kişi, kolundan ve bacağından yaralandı.

Olay, Üçevler Mahallesi 910 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 09.00 sıralarında sağlık ocağından dönen Beşir S., yolda karşılaştığı komşusuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusu, Beşir S.'ye ateş açtı. Beşir S., koluna ve bacağına kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerini emniyet şeridine alarak inceleme başlattı. Silahlı kavganın yaşandığı sokakta 6 adet boş kovan bulundu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Olay yerindeki polis ve ambulans

-Olay yerinin emniyet şeridine alınması

-Sokağa çıkan mahalleli

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yerdeki boş kovanlar

-Görgü tanığıyla röp.

-Genel ve detay görüntüler

03.09.2019 - Haber Kodu : 190903060

================================

4-UBER'E ERİŞİMİN ENGELLEMESİ DAVASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU: HAKSIZ REKABET KOŞULLARI OLUŞTU

Özden ATİK / İSTANBUL, () İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtığı davada beklenen bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, "İş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet koşullarının oluştuğu" belirtildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e açtığı davada, haksız rekabetin tespiti için istenen bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, UBER'e bağlı olup taşımacılık yapan araçların vergi mükellefi oldukları, e-fatura düzenleyerek vergi beyanında bulundukları ve her hizmetin faturası kesilerek kredi kartı veya nakit olarak tahsil edildiği tespitine yer verildi.

Raporda, "Taksi hizmeti ile UBER XL hizmeti arasında ulaştırma ve taşıma açısından anlamlı bir fark tespit edilmediği" belirtilerek "Uber'in özellikle Uber XL D2 operatörleri bakımından ve fiili uygulama açısından ele alındığında, bunlar için müşteri bulma için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, dolayısıyla uygulamanın salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak nitelendirilemeyeceği, taşımacılık ile bilgi teknolojileri hizmeti kombinasyonu bağlamında taşımacılık sektörü içinde de değerlendirilebileceği, sektör bilirkişisinin de değindiği üzere D2 operatörlerinin taksicilik hizmeti gibi kullanıldığı, bunun ise açıkça yetki belgesini, amacı dışında kullanma ve başkasını faaliyetlerinden yararlandırma şeklinde ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, bunun da TK M. 55/1-e anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağı" ibarelerine yer verildi.

TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU: RAPORLAR LEHİMİZE

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yazılı açıklama yaparak raporu değerlendirdi. Aksu, "Uber'e karşı açtığımız davada mahkemenin tayin ettiği bilirkişilerin hazırladığı rapor mahkeme başkanlığına teslim edildi. Rapor sonucunda UBER'in haksız rekabet yaptığı tespit edilmiş durumda. Raporlar lehimize. Söz verdiğimiz üzere her türlü korsan bitecek. Nitekim diğer yanda ekmeğinden kısıp plaka satın almış taksi sahipleri ve o taksilerde çalışan 50 bin şoför var. Sektörümüzden 250 bin kişi ekmek yiyor. Elbette ki sektörümüzü elbirliği ile temizleyeceğiz ama hiç kimseye de kuruma da oluşuma da yem etmeyeceğiz"dedi.

DAVA 16 EKİM'DE GÖRÜLECEK

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. Holding BV, Uber B.V., Uber Technologies Inc. şirketleri arasındaki dava, 16 Ekim tarihinde görülecek.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

03.09.2019 - Haber Kodu : 190903073

======================================

5-SULTANGAZİ'DE AŞIRI YÜKLÜ KAMYONUN TEHLİKE SAÇAN YOLCULUĞU KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

İstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolunda seyir halinde olan kamyonet, kasasındaki hacminden daha geniş yer tutan ve kayan yükü nedeniyle diğer sürücüleri için tehlike oluşturdu. Her an devrilecek hissi veren kamyonetin kasasındaki aşırı yükle yolda ilerlemesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kasasında hacminden fazla yük taşıyan kamyonet yolda ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Kamyonun yolda seyretmesi

03.09.2019 - Haber Kodu : 190903074

=========================================

6-FATİH'TE ÖLDÜRÜLEN GENCİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Fatih'te dün gece saatlerinde sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları cenaze aracının arkasından "Yusuf gitme " diye gözyaşı döktü.

Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobilin önünde bekleyen Mustafa Yusuf Özbek'e(18), 3 kişi tarafından ateş açıldı. Özbek göğsünden ve bacağına isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze aracı çıkışı sırada Özbek'in yakınları "Yusuf gitme " diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Yusuf Özbek'in babasının işlettiği çay evinde çalıştığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç, Zeytinburnu Kazlıçeşme Fatih Cami'sinde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adli tıptan cenazenin çıkışı

==============================================

7- TURİSTLERİ DOLANDIRAN PAKİSTANLI SAHTE POLİS YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan Pakistan uyruklu bir kişi farklı tarihlerde 3 turisti dolandırarak, 3 bin 200 dolarını aldı. Şüpheli yaptığı son dolandırıcılıktan yaklaşık yarım saat sonra polis tarafından yakalandı.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta Lübnan uyruklu turist Mohammad Alachı A. (49) kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye 500 dolar para kaptırdığını belirterek, polise başvurdu. Turistin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Turistin verdiği bilgilerden yola çıkan polis ekipleri şüphelinin kullandığı aracın kiralık olduğu, otomobilin Zeytinburnu istikametine gittiğini belirledi. Ekipler otomobili Bakırköy Aksu Caddesi'nde durdurdu. Otomobili kullanan Pakistan uyruklu Jan M. (42) yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Jan M.'nin Bakırköy'de 12 Ağustos'ta kendisini polis olarak tanıtıp Hammoud M.'nin 500 Dolarını, 19 Ağustos'ta da Bahçelievler'de yine Abdurrahman Hussein M.'nin 2 bin 200 Dolar ve 105 lira parasını aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Jan M. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

03.09.2019 - Haber Kodu : 19090307