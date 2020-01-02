DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1- DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞTA ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DİKKAT ÇEKEN İKİ UÇUŞ

Enver ALAS / İSTANBUL, - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada aralarında pilotların da olduğu havacılık çalışanı 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 29 ve 30 Aralık'ta Osaka-İstanbul-Beyrut hattında, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, her iki uçuş da tüm yönleriyle inceleniyor.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un Beyrut'a özel uçakla İstanbul aktarmalı kaçırıldığı iddia edilirken, 29 ve 30 Aralık'da Osaka-İstanbul-Beyrut hattında gerçekleşen iki ayrı uçuş dikkat çekiyor.

İlk olarak Osaka'dan kalkan, TC-TSR kuyruk tescilli uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden rota izleyerek 29 Aralık'ta 05.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. İnişinin ardından uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda yer alan hangara çekildi.

Olayla ilgili şüpheli ikinci uçuş ise 30 Aralık sabahı yaşandı. TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a gitmek üzere havalandı. Her iki özel uçağın yolcularının kim veya kimler olduğu ise henüz bilinmiyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin de yer hizmeti veren özel bir şirketin çalışanı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçakların uçuşlarıyla ilgili radar görüntüsü

-Jetin arşiv görüntüsü

-Havalimanı arşiv

02.01.2020 - 14.14 Haber Kodu : 200102110

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2- İSTANBUL VALİLİĞİ: 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Ali ABLAY - İSTANBUL - İSTANBUL Valiliği, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

istanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir havayolu

şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S ., şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ve İ.M.H adlı 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

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3- DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (3)

Ali ABLAY- İSTANBUL - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a

İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiası üzerine İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn'un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketi çalışanı uçaktaki 4 pilot, özel yer hizmetleri şirketinin 2 çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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4- TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI

İSTANBUL, () TMSF, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde çıkan 'Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

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5- HASTANE ÇALIŞANLARI ŞİKAYET ETTİ, AFAD VE İTFAİYE İNCELEDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,()

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı. Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı. Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AFAD ekiplerinin hastaneye gelişi

Hastane içinden görüntü

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6- BEYAZIT'TA EYLEM YAPAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - Beyazıt Meydanı'nda eylem yapan grup, İstanbul Üniversitesi kampüsüne girmek isteyince polis müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı protestolar bir süredir devam ediyor. Bugün de fakültelerde toplanan öğrenciler yürüyüş yaptı. Eylemlere dışarıdan geldiği öne sürülen grup da destek vermek istedi. Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan gruba özel güvenlikçiler kapıyı açmadı. Rektörlüğü dilekçe vermek istediğini belirten grup kapıyı salladı. Polisin dağılın uyarısına rağmen grup eylemlerine devam etti. Polis, müdahale etti. Müdahale edilen öğrencilerden gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Eylemden görüntü

-Polisin müdahalesi

02.01.2020 - 16.10 Haber Kodu : 200102143

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(Geniş Haber)

7-FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI; DUMANDAN ETKİLENEN KADIN KURTARILDI

Ali ABLAY / İstanbul

FATİH'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı. Yangın hemen yanındaki metruk eve de sirayet etti. Yan binanın üst katında bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 Fatih, Hırka-ı şerif Mahallesi Yenibahçe sokakta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, bitişikteki tek katlı eve de sirayet etti. Yangını gören çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa ve Fatih itfaiye ekipleri, yangın sırasında yan binanın en üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen Halime Mangaoğlu'nu itfaiye merdiveni yardımıyla sepetle aşağıya indirdi. Tedavi altına alınan Mangaoğlu'nun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, birbirine bitişik ve 3 ay önce belediye tarafından mühürlenerek boşaltıldığı öğrenilen biri iki katlı diğeri ise tek katlı olan metruk evlerdeki yangını söndürdü. Yanan evlerde kimsenin olmadığı ve bir süredir depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Halime Mangaoğlu'nun oğlu Halil İbrahim Mangaoğlu "Burayı belediye bir kaç ay önce mühürlemişti, içerisinde yaşayanlar çıkmıştı. Ön tarafı kullanılıyordu, malları vardı ne oldu bilmiyorum. Elektriğini biz kesmiştik 1 ay önce. Rant için çıkartıldığından şüpheleniyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Dumandan etkilenerek kurtarılan kadın

-Halil İbrahim Mangaoğlu röp.

Detaylar

02.01.2020 - 16.00 Haber Kodu : 200102140

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8- İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Güneş ise ara ara kendini gösterdi. Öğle saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreliğine İstanbullulara renkli görüntüler sunan gökkuşağı daha sonra kayboldu. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı balıkçılarla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Gökkuşağından detay

-Balıkçılardan detay

-Genel ve detaylar

02.01.2020 - 13.43 Haber Kodu : 200102098

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9- BEŞİKTAŞ'TA KADINA SALDIRAN SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altında tutulan sanık Berrak Karaoğlu'nun daha önce beş kez yatarak tedavi gördüğü ve olay anında akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Berrak Karaoğlu getirildi. Müşteki Şüheda Nur Eriş ile Aile Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Müştekiyi 28 avukat temsil etti.

"OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Berrak Karaoğlu yazılı savunma sunarak "Olay günü resim sergisinden keyifli ve alkollü olarak çıkmıştım. Hatta bağıra bağıra gidiyordum. Olay anını hatırlamıyorum. Hiç kimsenin yaşayışına karşı şiddet göstermem mümkün değil. Mağdurun başörtülü olması tesadüftür. 'Basit yaralama' suçundan beraatime, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise davanın düşürülmesini talep ederim" dedi.

"BU TARZ İLK DEFA BAŞIMA GELDİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Şüheda Nur Eriş ise olay günü evine gittiğini, sanığın kendisini eliyle işaret ettiğini belirterek "Sonra geldi, beni darp etti. Kulaklığım olduğu için ne dediğini duyamadım. Ne yapıyorsun dediğimde bana 'Bir şey yapmıyorum' dedi. Arkamdan gelen beyefendi sanığa müdahale etti. O beyefendiyi de darp etti. Hatta 'Kadına şiddet var, üzerime yürüyorlar' diyerek olayı provoke etti. Bu yüzden beyefendi gitti. Görüntü itibariyle sokakta yürürken gerek imalar, gerekse sözlü tacizlere çok maruz kalıyorum. Ancak bu tarz ilk defa başıma geldi. Şikayetçiyim" dedi.

"AKIL HASTALIĞINA ÖZGÜ TEDBİRLER ALINMALI"

Müşteki avukatları, sanığa ait akıl sağlığı raporu varsa okunmasını buna göre beyanda bulunacaklarını belirttiler. Bunun üzerine hakim, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 25 Aralık tarihli rapor geldiğini söyleyerek sanığın hastanede yapılan gözlemi ve eski kayıtlarının incelendiği ifade edildi. 30 Ocak 2015'ten itibaren sanığın 5 kez yatarak tedavi gördüğü, sosyal ve mesleki anlamda gerilediği, bipolar bozukluk ve şizoafektif bozukluk görüldüğünün saptandığını belirtti. Raporda sanığın olay günü cezai sorumluluğunun olmadığı ve akıl hastalığına özgü tedbirlerin uygulanması gerektiği belirtildi.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI RAPORU KABUL ETMEDİ

Müşteki avukatı Mustafa Doğan İnal, "Sanık savunmalarına bakıldığında, olay anında gayet siyasi, politik öngörüleri olan ve gayet bilinçli yapmıştır. Hastanenin raporunu kabul etmiyoruz, adli tıp kurumundan rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulunarak sanığın adli tıp kurumuna gönderilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. KADEM avukatı da katılma talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müşteki avukatı dışında hiçbir katılma talebini kabul etmediklerini söyledi.

TANIK: BİR ŞEY SÖYLEMEDEN SALDIRDI

Duruşmada, dinlenen görgü tanığı Bahri Biçer ise sanığın, hiçbir şey söylemeden başörtülü müştekiye saldırdığını, daha sonra da müdahale eden bir beyefendiye de saldırdığını belirtti.

"HASTALIĞI İLERLEMİŞTİR, TAHLİYESİNE KARAR VERİLSİN"

Sanık avukatı ise müvekkilinin, sanığa karşı hiçbir söz söylemediğini belirterek "Bu eylem başı açık bir kişiye karşı gerçekleşmiş olsaydı aynı şekilde mi yargılama olacaktı. Halkı kin ve aşağılama suçunun oluşmadığını düşünüyoruz. Olayda basit yaralama vardır. Rapora sığınmıyoruz. Ancak müvekkilin cezai ehliyeti olmadığı açıktır. Müvekkilim hastalığı ilerlemiştir. Delilleri karartma durumu yoktur, tahliyesine karar verilmesini talep ederim" dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, KADEM'in katılma talebini reddederken, Aile Bakanlığı'nın avukatının katılma talebini kabul etti. Sanığın tüm eski raporlarının Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenerek Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine de hükmeden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 31 Ocak'a bırakıldı.

KADEM ÜYELERİ AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma öncesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına açıklama yapan avukat Canan Sarı, Karaköy'deki çirkin saldırının hemen akabinde Beşiktaş'ta yolda yürüyen bir kadının başörtüsü gerekçe gösterilerek hiçbir tanışıklığı olmayan hemcinsinin şiddetine maruz kaldığını söyledi. Sarı, "Başörtülü kardeşimizin hür iradesiyle karar verdiği kıyafet seçiminden dolayı şiddete maruz kalması toplumsal yapımız ve kadim değerlerimiz açısından endişe vericidir. Mağdurun daha önce sanıkla hiçbir tanışıklığının olmaması gözetildiğinde sırf dini inancından dolayı tercih ettiği kıyafet nedeni ile sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldığı bu eylem, hakaret, tehdit ve yaralama suçları kadar toplumsal barışı da hedef alması yönüyle TCK'nin 216. maddesi unsurlarını da içerdiğinden 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun da varlığını göstermektedir." dedi.



DURUŞMA SONRASINDA MÜŞTEKİ VE AVUKATLARI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Duruşma çıkışında adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını yapan avukat Neslihan Evci, "Bu tarz olaylarda yaklaşım peşin hükümlü olarak bu şahısların meczup, akıl hastası gibi gösterilip olayların üstünün kapatılması yoluna gidilmesine biz tamamen karşıyız. Zira bu tarz olayların üzerinin örtülmemesi gerekiyor. Şayet bu kişilerin akıl sağlığı yerinde değilse de buna özgü tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Çünkü bu tarz kişilerin toplum içerisinde bu tarz eylemler gerçekleştirmesi toplumdaki güven ortamını da zedeliyor" dedi. Avukat Neslihan Evci'nin ardından konuşan müşteki Şüheda Nur Eriş, "Olayın takipçiyiz. Bekliyorum ben sadece. Kendisi pişmanlığını dile getirmedi. Dava süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım 2019, müşteki Şüheda Nur Eriş'in Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürürken daha önceden tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığını ve ne olduğunu anlayamadığını, kadına bir erkeğin sözlü müdahalede bulunduğu, ancak kadının bu erkek şahsa da saldırdığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi. Savcılıkça yapılan soruşturma sonunda, görüntü izleme tutanaklarından sanığın daha önceden hiç tanımadığı müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Berrak Karaoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edildi.



Görüntü Dökümü

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-KADEM avukatı Canan Sarı açıklama

-Avukat Neslihan Evci ile Şüheda Nur Eriş toplu açıklama

-Genel ve detaylar

02.01.2020 - 13.09 Haber Kodu : 200102081

02.01.2020 -14.02 Haber Kodu : 200102105

02.01.2020 - 14.57 Haber Kodu : 200102127

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10-HAVA HARP OKULU DAVASINA DEVAM EDİLDİ

Haber: Halil YILMAZ / İSTANBUL, () FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Sanık savunmalarını ve avukat taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'ndeki Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, 14 tutuklu sanık getirilirken tutuksuz yargılanan 1 er ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar beraatlerini isterken, sanık avukatları da mahkemeye taleplerini sundu. Talepleri dinleyen mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı, 23 Kasım 2019 tarihinde açıkladığı mütalaasında darbe girişimi eylemi haricinde sanıkların FETÖ ile irtibatlı olduklarını belirtti. Asker öğrenci sanıkların bir kısmının ankesör-sabit hat kontrollü hatta örgütle iletişime geçtiği, bir kısmının daha önce örgüt evine kaldığı veya toplantılara eşlik ettiğini ifade etti. Savcı, Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığını ve olayın bu aşamasında hataya düşürdükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

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11-ELEKTRİKLİ ISITICILARA DİKKAT...

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () HAVALARIN soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcı kullanımı da artıyor. Evinde, dükkanında ya da iş yerinde elektrikli ısıtıcı kullananların, olası yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Ankara'da yılbaşı gecesi açık unuttukları elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesi, elektrikli ısıtıcıları yarattığı olası yangın riskini gündeme getirdi. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar elektrikli ısıtıcılara yöneliyor. Elektrikli ısıtıcı satışı yapanlar ise, belli bir ısıya ulaştığında ya da devrildiğinde kendini kapatma teknolojisine sahip olmayan ısıtıcıların, yangınlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca evde kullanılacak ısıtıcıların 3 bin watt'ın üzerinde olmaması, kablo ve prizlerin ise yangın tehlikesine karşı kaliteli olması gerekiyor.

"BELLİ BİR ISIYA ULAŞINCA YA DA DEVRİLİNCE KENDİNİ KAPATAN ISITICILARI TERCİH EDİN"

Karaköy'de bir elektrik dükkanı olan ve elektrikli ısıtıcılar da satan Ahmet Söğüt, şunları söyledi:

"Infared ısıtıcı kullanmaları onlar için daha mantıklı, sağlıklı oluyor. Bir de tanıdık markalar almalılar. Her ısıtıcıyı almamaları gerekiyor. Yer sobalarının altında emniyet mandalları vardır. Devrildiği zaman otomatikman altındaki düğme boşta kalır ve ısıtıcı kendisini otomatik olarak kapatır. O, onun emniyet kilididir. Aynısı duvardaki ısıtıcılar için de geçerlidir. Onda da belirli bir ısıya geldiği zaman kendini kapatan bir sistem vardır. Onları kullanmaları gerekir. Fiyatı uygun olduğu için insanlar bu teknolojilere sahip olmayan ürünlere yöneliyor ama onları da çok kontrollü kullanmak gerekiyor. Yeniden ek bir anahtar ya da bir düğme ile kapatmaları gerekiyor belirli bir ısıya geldiği zaman. Onu da kapatmayı unuttukları zaman kablo ısınıyor ya da kullandıkları kablo düşük enerji çeken bir kablo oluyor o yüzden yanıyor."

“KULLANILAN KABLOLARIN İNCE OLMASI DA YANGINA NEDEN OLABİLİR"

Isıtıcıların kalitesinin yanı sıra kullanılan ara kablo ve takılacak olan prizin de önemini vurgulayan Söğüt, şöyle devam etti:

"Biz genelde infrared ısıtıcılar satıyoruz. Onlar belli bir sıcaklığa ulaşınca kendiliğinden kapanan ısıtıcılar. Emniyetli ısıtıcılar. 30 liradan başlayıp, 300 liraya kadar olan ısıtıcılar var. Kullanılan tesisat kablosunun ince olması da yangınlara sebep olabilir. Sonuçta ısıtıcı dediğimiz ürün 2 bin watt bir güç çekiyor. Sobanın çekmiş olduğu enerjideki prizin kablosu inceyse, oradaki tesisatı komple yakar. Isıtıcıya göre tesisatın da uygun olması gerekiyor. Ya da ara kablo yaptıracaklarsa hazır almamaları gerekiyor. Daha kalın kesit bir kablo ile kullanmalılar. Saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, kızartma makinesi ve ısıtıcılar çok elektrik çeken malzemeler. Bunların normal hazır grup prizlerle kullanamazlar. Onlar için priz yaptırmaları gerekiyor. İnsanlar bunlara dikkat ederse, böyle kazalar çıkmaz."

EVDE KULLANMAYA UYGUN WATTLI ISITICILAR TERCİH EDİLMELİ

Elektrikli ısıtıcı satın alırken önce evde kullanmaya uygun watt'lı olmasına dikkat etmek gerektiğini anlatan elektrikçi İlyas Özmen de, “Elektrikli ısıtıcı alırken önce watt'ına dikkat edilmeli. Hangi watt'lar evde, hangi watt'lar sanayide kullanılır buna bakmak lazım. Sonra kalitesine dikkat etmeli. Birkaç kalite var bunlarda. Bir sürü de marka var. Kablosuna dikkat etmeliler, kendi kullandığı priz enerjiyi kaldırabilir mi, diye dikkat etmeli. Önce marka ile başlıyor zaten, kalite markada saklı. Evdeki prizler 3 bin watt'a kadar çeker. Hatta 2 bin 500 olursa daha doğru olur. Çünkü evdeki elektrik belli. Aksi takdirde elektrik çekmez, kablolar ısınır yangın çıkar. Ya da kaçak akımı varsa kaçak akımı tutmaz zaten atar, kullanamaz. Evde kullanılacak ısıtıcılar termostatlı olmalı, devamlı yananlar açık alanlarda kullanılabilir. Evde termostatsız kullanımı önermiyoruz. Termostat belli bir ısıyı bulunca kendini kapatır, açar. Ama devamlı yanarsa sıkıntı, kablosu ısınır ve sıkıntı çıkarır" şeklinde konuştu.

ISITICIYI TAŞIYAMAYAN BASİT AYAKLAR YANGINA SEBEBİYET VERİYOR

Isıtıcıları basit ve ucuz ayaklarla kullanmanın sakıncalı olduğunu söyleyen Özmen, “Bunlarda iki çeşit ayak var. Ayaklı alıp kullanacakken en basit, en ucuz ayak osun mantığıyla gidiyorlar. En ucuzu olması değil, kaliteli olması önemli. Müşteri önce kaliteye, sonra kabloya bakacak, kendinin elektriği kaldırır mı onu öğrenecek, sonra da ayaklara bakacak. Basit ayaklar ısıtıcıyı taşıyamıyor. Isıtıcıyı taşıyamadığı için de düşüyor, yangın çıkıyor. Bunlara dikkat ettiğin zaman sorun çözülüyor" dedi.

"ISITMASI BİZİM İÇİN YETERLİ OLUYOR"

Dükkanında ısınmak için elektrikli soba kullanan Emircan Kılıç da “Elimizden geldiğince markalı ürünler ve elimizden geldiğince CE belgeli ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bir de genellikle özelliklerine bakmıyoruz da, ısıtması bizim için yeterli oluyorö ifadelerini kullandı. Isıtıcı alırken özelliklerini incelemediğini ifade eden vatandaş İlhami Görmez ise, “Ben hiçbir özelliğini sormadan alıp geldim. Kendi kendine ısısına göre otomatik olarak kapanıyor. Ama bu özelliğine dikkat etmemiştim alırken, akşam giderken fişini çekerim, ona dikkat ederim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Isıtıcı satıcılarıyla röp.

-Isıtıcı görüntüleri

-Satıcıların nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaları

-Vatandaş ile röp.

-ısıtıcı başında ısınan insanlar

-Genel ve detay

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12- SİLİVRİ'DE KURŞUNALANARAK FELÇ KALAN KÖPEK TEDAVİ İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Uğur AVCI-İSTANBUL, () Silivri Kavaklı Mahallesi'nde kurşunlanan köpek felç kaldı. Şirin adı verilen köpek dün akşam tedavi için hayvan ambulansı ile Silivri'den Ankara'ya nakledildi.

Silivri Kavaklı Mahallesi'nde kurşunlandığı ihbar edilen ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından tedaviye alınan köpek için veteriner hekimler kalıcı felç raporu vermişti. Son bir kaç gündür sağ arka ayağında his olduğu gözlenen köpek yeniden muayene edildi. Yapılan testlerde uygulanan basıya tepki verdiği gözlenen köpek tedavi için dün akşam hayvan ambulansı ile Silivri'den Ankara'ya nakledildi.

"EN UFAK UMUDUN BİLE PEŞİNDEN GİDECEĞİZ"

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Köpeğimizin arka ayağında his olduğunu fark ettiğimiz anda Ateş hoca ile irtibata geçildi. Sevgili Sinem Umaş en başından beri bu kızımızın yürütülebilmesi için desteğini esirgemedi. Sağ olsun kendilerinin de desteği ile Şirin kızımız yola çıktı. İnşallah O yürüyecek ve ondan güzel haberler alacağız. Bu bir mucize" dedi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Köpeğin görüntüsü

-Ankara'ya gitmek için araca bindirilmesi

02.01.2020 - 13.29 Haber Kodu : 200102092



