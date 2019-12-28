DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

AVCILAR'da oyuncak tabanca satın aldıktan sonra müşteri gibi girdiği bankadan 95 bin TL'yi alarak kaçtıktan sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Tahir Y.'nin, iflas ettiği, eşinin ikiz bebek beklediği öğrenildi.Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Banka şubesine gelerek sıra numarası alan ve diğer müşteriler gibi beklemeye başlayan Tahir Y. daha sonra ATM'den getirilen parayı görünce belinde sakladığı tabancayı çıkararak, görevliden bütün paraları uzattığı siyah poşete doldurmasını istedi. Şüpheli yan tarafta oturan kadın görevliden de kasadaki paraları torbaya koymasını istedi. Güvenlik görevlisini yanına yaklaşmaması için tehdit eden Tahir Y. daha sonra koşarak uzaklaştı. Banka görevlilerinin panik butonuna basması sonucu Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek ilçenin giriş ve çıkışlarını tuttu. Yaya olarak kaçtıktan sonra bir araca binen ve Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'ne gelen şüpheli her tarafta polis olduğunu görünce '155'i arayarak teslim olacağını söyledi. Kısa sürede gelen ekiplere torba içerisindeki paraları teslim eden ve sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürülen Tahir Y.'nin bir süre öncesine kadar alçıpan sattığı işyeri bulunduğu, borçlanarak iflas edince bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başladığı belirlendi.Tahir Y., sorgusunda, Merkez Ulu Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra buradan çıkınca yakındaki bir oyuncakçıya giderek bir oyuncak tabanca satın aldığı anlaşıldı. Şüphelinin oyuncak tabanca seçtikten sonra doğruca bankaya giderek soygunu yaptığı ortaya çıktı. Hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne bu sabah sevk edilen Tahir Y.'nin eşinin ikiz çocukları için hamile olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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(DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER)

-Banka soygunundan sonra çekilen görüntüler ve soygun tanıkları ile röportaj

-Şüpheli oyuncakçıdan oyuncak tabanca beğenerek satın alırken (Güvenlik kamerası)

-Şüpheli soygun yaparken (Güvenlik kamerası)

-Şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken

28.12.2019 - 16.13 Haber Kodu : 191228149

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5- BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

İstanbul'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kar küreme araçları

- Yol kenarına bırakılan tuz

- Yağmur yağışı ve trafik

- Genel ve detay görüntüler

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6- PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ: DOKTORLARIN KADERİNİ TIPTA UZMANLAŞMIŞ HAKİMLER TAYİN ETMELİ



Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,