DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

AVCILAR'da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan kişi, kadının işlettiği kuaför önünde polis tarafından yakalandı.Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi.Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi'nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etti. Polisler, İsmibey L.'yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı. İsmibey L.'nin bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.'yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi. 3 çocuk annesi H.L.'nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi. Gözaltına alınan İsmibey L.'nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi. Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.'nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli polislerin arasında emniyete getirilirken

-El konulan silah ve kapsuller

-Kadına ait kuaför ve önünde polis aracı

-Öldürülmek istenen Hülya L. (Fotoğraf)

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6 - BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, BAKIRKÖY'de aynı zamanda profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesi sürerken, şüpheli lise öğrencisi genç ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında yaşandı. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 'nde öğrenci olan ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunda dansçı olan Berhan Tamalan (17), iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Tamalan ve arkadaşlarının önünü başka bir lisede okuyan B.Ç. (17) ve arkadaşlarının olduğu bir grup kesti. B.Ç ve arkadaşları 3 gence saldırarak darp etmeye başladı. Bu genç dansçının iki arkadaşı grubun ellerinden kurtularak olay yerinden kaçtı. Tamalan ise kaçamayarak B.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından aldığı iki bıçak darbesinden biri genç dansının akciğerine isabet etti. Ağır yaralanan ve kan kaybeden genci orada bırakan saldırganlar olay yerinde uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye yaptığı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen genç dansçıyı bıçaklayan saldırgan B.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli B.Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DUYDUK Kİ SERBEST BIRAKILMIŞ. BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIK."

Gencin dayısı Zafer Aldoğan, saldırganın serbest kalmasına üzüldükleri söyledi. Aldoğan, "Okul çıkışında dövülüyor. Yetmezmiş gibi bir kişi tarafından bıçaklanıyor" dedi. Yeğenin bir çok ödülü olduğunu ve grubuyla dans yarışmalarında Türkiye'yi ülkemizi temsil ettiğini belirten dayı Aldoğan, "Halbuki bizim çocuğumuz bu işlerin içinde olmayan kendi işinde gücünde bir çocuk. Sokakta gezen bir çocuk değil. O sırada 3 kişiler. Hepsi darbe alıyor ama 2'si kaçıyor ama Berhan kaçamıyor" diye konuştu. Gencin bir başka akrabası Ruhi Özek ise, "Ailesine bağlı bir çocuk. Dövüşle kavgayla işi olmayan bir insan. Çocuğun hayatı tehlikesi var. O gruplarla hiç bir ilgisi yok" şeklinde konuştu. Saldırgan B.Ç.'nin de aralarında olduğu bir grubun daha önce de bir başka öğrenci grubunu darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Dans ettiği görüntüler

Okulundan görüntü

Aile yakınları ile röportaj

Hastaneden görüntü

Saldırganın önceki olayla ilgili cep telefonu görüntüsü

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7- SİLİVRİ'DE LODOSUN BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,()

Silivri'de lodos nedeniyle 2 apartmanın çatısı zarar gördü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle sahildeki kaldırım taşları yerlerinden söküldü. Bazı balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Silivri'de lodos etkisiyle oluşan zararın boyutu gündüz ortaya çıktı. Mimarsinan Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısı lodos nedeniyle zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tehlike yaratan parçaları topladı.

Silivri'de sahilinde ise dev dalgalar sahil yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Zarar gören balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı. Dev dalgalar Yarlar mevkisinde çocuk parkını sular altına bıraktı. Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar nedeniyle kaldırımlar taşları yerlerinden söküldü. Balıkçı Hakan Eken, "Sabah işe geldiğimiz de masalar, sandalyeler her taraftaydı." dedi.



Görüntü dökümü:

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-Silivri sahilinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Denizden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin kopan parçaları toplaması

-Röportajlar

-Genel görüntüler





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8- KADIKÖY'DE SAHİLDEKİ ÇAY BAHÇESİNİ LODOS NEDENİYLE SU BASTI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu. Dalgalar nedeniyle çay bahçesinin içi ve bahçesi su ile doldu. Çalışanlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmakta zorlanınca itfiaye ekiplerinden yardım istendi. Erenköy itfaiye ekipleri kurdukları tahliye pompası ile suyu boşalttı. Masa ve sandalyeler sular altında kaldı. Çay bahçesinde hasar meydana geldi. Çay bahçesi sahibi Harun Coşkun, "Sabaha karşı aradılar. Geldik su basmış. Sabah daha fazla dalga vardı. Şimdi biraz yavaşladı. Moralimiz bozuldu üzüldük." diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Dalgalardan görüntü

-Çay bahçesinden görüntü

-İçeriye dolan su

-Sular altında kalan sandalye ve masalar

-Vatandaşlar ile röp

-İşyeri sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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9- BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

BÜYÜKÇEKMECE'de yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan bir ay ölümle pençeleştikten sonra hayatını kaybeden 29 yaşındaki Hüseyin Kılıç'ı öldürdüğü tespit edilen arkadaşı Ahmet Ü. polis tarafından yakalandı. Ahmet Ü.'nün araçla gelip yoldaki Kılıç'a ateş etmesi kameralara yansıdı.

BİR AY ÖLÜMLE PENÇELEŞTİ

Büyükçekmece, Mimar Sinan Mahallesi üzerinde 7 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hüseyin Kılıç adlı kişi, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Kılıç, yaklaşık 1 ay ölümle pençeleştikten sonra 10 Ekim 2019 tarihinde hayatını kaybetti.

KAMERALAR CİNAYET ANINI ÇEKMİŞ

Polis olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde saldırganların kamera görüntülerine yakalandığını tespit etti. Görüntülerde saldırganların iki ayrı otomobille olay yerine geldikleri, bir süre sokak üzerinde gidip geldikten sonra olayı gerçekleştirdikleri görüldü. Olay sırasında önde bulunan otomobilden açılan ateş sonucu Hüseyin Kılıç'ın vurulduğu kayıtlara yansıdı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli Ahmet Ü.'yü gözaltına aldı. Operasyon sırasında Ahmet Ü. ile aynı otomobilde bulunan B.V.'de yakalandı. Ahmet Ü.'nün Hüseyin Kılıç'la aynı mahallede oturdukları ve çocukluk arkadaşları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Ü.'nün arkadaşından para istediği ama Kılıç'ın vermemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, kavga etmek için randevulaştıklarını söylediği öğrenildi. Ahmet Ü.'nün öldürmek için değil korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet Ü., çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganla aynı otomobilde bulunduğu için gözaltına alınan B.V. ise serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Yoldaki Hüseyin Kılıç

-Araçların gelişi

-Öndeki araçtan ateş edilmesi

-Araçların kaçışı

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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10- (ÖZEL) - ÜMRANİYE'DE ÇATIŞMADA YAKALANAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - ÜMRANİYE'de polisten kaçarken çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olay önceki akşam Esenşehir Mahallesi İlkyaz Sokak'ta meydana geldi. Sancaktepe Asayiş Büro ekipleri 19 Mayıs Caddesi'nde Ü.Ç ve E.B. üzerinde yaptıkları çalışmada 90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler zanlılardan aldığı ilk ifadelerden sonra operasyonu genişleterek uyuşturucunun nerde alındığına yönelik çalışma başlattı.

POLİS ALICI KILIĞINA GİRDİ

Asayiş büroda görevli bir polis memuru alıcı gibi irtibata geçerek satıcıların belirlediği adreste buluştu. Satıcılar ile uyuşturucu alışveriş yapılıp suçüstü yapıldığı sırada şüphelilerden O.N. polis ekiplerine ateş açtı. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis ekipleri de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüphelilerden biri bacağından vuruldu. Şüphelilerden B.T.'nin hastanede tedavisi devam derken Ü.Ç, E.B, O.N, Y.K. emniyetteki işlemelerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlıların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama gibi birçok suçtun sabıkası olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden görüntü

-Zanlıların çıkışı

-Soruları cevapsız bırakması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Olayla ilgili görüntüler (ARŞİV)



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11- (ÖZEL) ESENYURT'TA KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,()

Esenyurt'ta yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, cadde seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada önde seyreden araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kıraç Mahallesi Gazi Caddesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir iş merkezinin otoparkından caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan 34 BH 6403 plakalı Hafif ticari araç, caddede seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Öndeki ticari aracın ön sağ koltuğunda oturan Zülbiye Mutlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zülbiye Mutlu, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa konuldu. Mutlu, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonette sıkışan kadın

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yaralı kadının ambulansa taşınması

-Kazaya karışan kamyonetler

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

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13- AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL,