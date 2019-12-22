DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

()Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak 27 numarada 10.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş hanının profil çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Demir doğramadan yapılan çatı, iş hanının karşısındaki binaya çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Çatının sokağa düştüğü sırada bir kişi kucağında çocuğuyla can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Çatının düşme anı, baba ve çocuğunun saniyelerle kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba ve çocuğunun sokaktan geçip başka bir apartmana girdiği ve çatının düştüğü görülüyor.

SOKAK TEMİZLENİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis herhangi bir tehlikeye karşı sokaktaki meraklı kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri ise çatının demirlerini keserek altta kalan araçları çıkardı. Sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor.

1 HAFTA ÖNCE YAPILMIŞ

İş hanının kiremit çatısının ağırlık yaptığı gerekçesiyle bir süre önce kaldırıldığı, profil çatının 1 hafta önce yapıldığı öğrenildi. Sokak sakini Erkan Onur, "7-8 katın üzerindeki binaların çatısının rüzgar akımını hesaplamadıkları için, bir de sert bir fırtına olduğu için ya betondan, kaynak yerlerinden koptu veya eksik vidalar vardı onlardan dolayı uçtu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Burada yüzlerce insan var. Eğer hafta arasına denk gelseydi burada iç savaş çıkmıştı. Çünkü burası hep yerleşik ve akraba. Büyük bir felaketi çok şükür atlatmışız. Çatıyı bir hafta önce yapmışlar. Epoksi kurumamış da olabilir. Sağlık bir iş yapılmamış" diye konuştu.



Ek görüntüler

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-Güvenlik kamerası

-Baba ve çocuğunun gelişi

-Kaldırıma çıkmaları

-Babanın düşen çatıyı fark etmesi

-Kaçması

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Bir kişinin sokak yürümesi

-Çatının araçların üzerine devrilmesi

-Araçtaki bir kişinin dışarıya çıkması

-AKTÜEL

-Çatıdan genel ve yakın detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Çatının altından kalan araçlardan detay görüntü

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Çatısı uçan binadan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

22.12.2019 - 14.37 - Haber Kodu : 191222123

22.12.2019 - 12.23 - Haber Kodu : 19122208

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2- KARTAL'DA LODOSUN DEVİRDİĞİ AĞAÇ CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () Kartal'da şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaç park halindeki bir cipte maddi hasara yol açtı.

Olay saat 11:30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki cipin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle cipin aynası ve tavanı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın yola devrilen parçalarını keserek kaldırıma çektiler. Araç sahibi Sadık Arı "Fırtına çıktı. Fırtınadan dolayı ağaç aracımın üzerine devrildi. Aynası kırıldı bazı yerleri ezildi. Aracımda maddi hasar oluştu. Camları kırıldı. Tavanı çöktü."şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin ağacı kesmeleri

-zarar gören cipin görüntüsü

-ağacın görüntüsü

-Araç sahibinin konuşması

-genel ve detay görüntüler

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3- BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de uzun süredir işsiz olan Cezayir uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp polise teslim oldu.

Olay sabah saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Fetih 1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezayir uyruklu 42 yaşındaki Rached H. evli olduğu 52 yaşındaki eşi Mazouzi Fatiha ile gece boyunca tartıştı. Bir süredir eşine şiddet gösterdiği de iddia edilen Rached H. saat 04.00 sıralarında eline aldığı bıçakla Mazouzi Fatiha'yı öldürdü.

Sabah 08.00'de Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önüne giderek orada bulunan polis ekiplerine eşini öldürdüğünü söyleyen Rached H., polislerle beraber kirada oturdukları eve giderek cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Cinayetin işlendiği eve giren polis ekipleri salonda yerde üzeri örtülü yüz kısmı açık bir kadın cesedi ve masada üzerinde kan bulunan 1 adet meyve, 1 adet ekmek bıçağı buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekipleri, yerde yatan Mazouzi Fatiha'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de Rached H.'yi gözaltına alıp polis aracıyla karakola götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mazouzi Fatiha'nın cesedi tabuta alınarak cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Rached H.'nin uzun süredir çalışmadığı ve sürekli evde olduğu öğrenildi. Mazouzi Fatiha'nın ise yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time çalıştığı ve sürekli evde olan kocasının iş bulup çalışmamasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Sağlık ekiplerinin eve girmesi

-Polis araçları ve daireden görüntü

-Rached H.'nin polis aracına götürülmesi

-Tabutun evden çıkarılması

-Mazouzi Fatiha'nın fotoğrafı

22.12.2019 - 13.19 - Haber Kodu : 191222106

22.12.2019 - 13.54 - Haber Kodu : 191222113

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4- ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI

Haber-Kamera: Halil YILMAZ- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, ()

Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı. Cenazeye sanatçı Ceylan, oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı. Ceylan yeğenini gözyaşları içinde uğurladı.

Ünlü Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanatçı Ceylan, oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı. Ceylan ve Arkan'ın annesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ceylan "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" dedi.

CEYLAN'I KIZI GİBİ SEVİYORDU

Basın mensuplarına konuşan oyuncu Berdan Mardini, "İnşallah mekanı cennet olur, ölüm herkese olduğu gibi bize de haktır. Dolayısıyla bizde bu acıyı paylaşmaya geldik. Gençlerin ölümü daha zordur, ailesine ve Ceylan'a başsağlığı diliyorum. Ceylan da zaten kızı gibi seviyordu yeğenini. Mekanı cennet olsun." dedi.

Arkan'ın babasının eniştesi Mahmut Karakuzu ise "Kızımızı kaybettik, çok sevdiğimiz bir yavrumuzdu bizim. Onu içimizden atamayacağız, onu içimizde yaşatacağız ama. Rabbim onu çok sevdi de yanına aldı. Bütün sevenleri de burada hepsine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"BİZ ÖLECEKTİK"

Ceylan ise gözyaşlarını tutamayarak "Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ceylan'ın tabut başında ağlaması

-Berdan Mardini'den açıklama

-Arkan'ın büyük eniştesi Mahmut Karakuzu'yla röportaj

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze arabasına konulması

22.12.2019 - 14.54 - Haber Kodu : 191222125

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(ÖZEL)

5- 15 GÜN KAMERALARI İNCELEDİ, MOTOSİKLETİNİN ÇALINMA ANLARINI BULDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,KAĞITHANE'de, iş yerinin önünden motosikleti çalınan Volkan Maden, tek tek güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, motosikletini bir sitenin bahçesine bırakıldığını belirledi. Motosikletini çaldıklarını iddia ettiği sitedeki 3 kişi hakkında şikayette bulunan Volkan Maden, gözaltına alınan şüphelilerin suçu kabul etmediklerini belirterek, "Ben bütün kamera kayıtlarını tek tek takip ede ede motorun götürüldüğü yere kadar takip ettim. Topladığım belgeleri, kamera kayıtlarını polise bildirdim. Savcılık delil yetersizliğinden serbest bıraktı." dedi.

Seyrantepe'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Volkan Maden'in 60 bin lira değerindeki motosikleti, iş yerinin önünden kasklı 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlıkla ilgili olarak polise başvuran Maden, daha sonra, iş yerinin güvenlik kamerasından başlayarak 15 gün boyunca, hırsızların kullandığı güzergahtaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Volkan Maden, incelediği görüntüler vasıtasıyla zanlıların motosikleti, bir sitenin bahçesine bıraktığını tespit ettiğini belirterek, şüphelilerin aynı sitede yaşadıklarını öğrendiğini, şikayeti sonrası gözaltına alınan 3 kişinin kişi sorgularında suçlamaları reddettiğini, savcılıkta da motosikletin kendilerine ait olduğunu iddia ettiklerini söyledi. Savcılıkta bu kişillerin delil yetersizliğinden serbest bıraktığını anlatan Maden,şöyle konuştu:

"Motorum burada şirketin önünden çalındı. Ben bütün kamera kayıtlarını tek tek takip ede ede motorun götürüldüğü yere kadar takip ettim. Topladığım belgeleri, kamera kayıtlarını polise bildirdim. Savcılık delil yetersizliğinden serbest bıraktı. Çalan arkadaşlar da 'biz kendi motorumuzu kamyona yükledik' dediler. Hiçbir şey yapılmadı; benim motorum gitti. Ben çabalarımla buraya kadar getirdim. Getirdiğim yerde de kaldım. Motosikleti bulabilme şansımız yok, artık parçalamışlardır. Benim motordan da bir umudum yok, motorun peşinde değilim. Ben çalan arkadaşların peşindeyim. Daha önce Kağıthane'de birçok motor hırsızlığına karışmışlar. Benim motorumdan bir saat sonra da bir motor daha çaldılar. Bu motor hırsızlığına bir bisiklet hırsızlığıymış gibi bakılıyor. Bir suçu yok, çalanlar elleri kolları serbest şekilde dolaşıyor."

HIRSIZLIK ANI VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık ve motosikletin bir kamyona yüklenmesi Volkan Maden'in kendi imkanlarıyla ulaştığı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, iki motosikletle iş yeri önüne gelen kasklı 3 kişi, park halindeki motosikletin tekerlek kilidini kırıyor. Motosikleti yokuş yukarı ayaklarıyla iten hırsızlar daha sonra motosikleti bir sitenin otoparkına park ederek ayrılıyorlar. Bir süre sonra otoparka bir kamyonla gelen hırsızlar, motosikleti kamyona yüklüyorlar. 3 hırsız kendi motosikletleriyle yaşadıkları siteye geliyor. Burada motosikletleri park eden hırsızlar, bir otomobile binerek uzaklaşıyor.

AYNI HIRSIZLAR MI?

Volkan Maden'in sokakta park halindeki motosikletinin kafasında kask olan 3 kişi tarafından çalınması Kağıthane'de meydana gelen bir başka hırsızlık girişimi ve silahlı saldırıyı da akla getirdi. Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, yol üzerinde park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan kasklı 3 kişi, bir vatandaşın dikkati sayesinde hırsızlık yapamadan kaçmak zorunda kalmıştı. Aynı kişilerin 2'nci kez motosiklet çalmasını engelleyen vatandaş, daha sonra kişilerin silahlı saldırısından yara almadan kurtulmuştu.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların motosikletin kilidini koparması

-Motosikleti götürmeleri

-Motosikleti diğer motosiklettekilerin ayağı ile iterek götürmesi

-Bir sitenin otoparkına motosikleti park etmeleri

-Kamyonetin sokağa yanaşması

-Hırsızların motosikleti kamyonete yüklemeleri

-Hırsızların olay yerinden ayrılışı

-Hırsızların ikametlerine gelip otomobil ile ayrılmaları

(AKTÜEL)

-Motosikleti çalınan Volkan Maden ile röportaj

-Volkan madenden genel ve yakın detaylar

-Motosikletin çalındığı yerden genel ve yakın detaylar



22.12.2019 - 12.38 - Haber Kodu : 191222091_

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6- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( ) İSTANBUL Havalimanı'nda 1 Şubat ile 20 Aralık arasında yapılan kontrollerde, piyasa değeri 5 milyon 43 bin 239 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 bin 665 kilo kaçak tütün yakalandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bakanlık nezdinde kullanılan analiz programlarından yararlanılarak yapılan istihbari çalışmalar, saha devriyeleri, pasaport ve profil çalışmalarının yanı sıra sabit ve Mobil x-ray tarama cihazlarıyla çok sayıda denetim gerçekleştirdi. 1 Şubat ile 20 Aralık tarihleri arasından kontrollerde çok sayıda tütün ürünü ve elektronik sigara ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Söz konusu 11 aylık dönemde yapılan denetimler sonucu gümrüklenmiş değeri 3 milyon 202 bin 844 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara ve 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü yakalandı. Yine aynı dönemde yapılan kontrollerde piyasa değeri bir milyon 840 bin 395 lira olan 19 bin 953 paket Sigara, Sigarillo, Puro ve 362 bin 665 kilogram tütün, nargile tütünü ve çiğneme tütünü ele geçirildi. Toplamda ise piyasa değeri 5 milyon 43 bin 239 lira olan ürün tespit edildi.

KAPALI ALANLARDA SİGARA DENETİMİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda bulunan kapalı alanlardaki sigara denetimleri de sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nin çalışmaları neticesinde havalimanında bazı önleyici kontrol ve denetimler yapıldı. Terminal içerisinde biri komiser yardımcısı olmak üzere toplam 6 polis memuru tarafından giden yolcu katı, ofisleri ve servis katında dün yapılan rutin kontroller sırasında kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen bir personele idari para cezası uygulandı. Bugüne kadar polisler tarafından yapılan toplam 40 denetimde ise 33 kişiye para cezası uygulandı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan yolcular ve personeller için toplam 21 sigara içme alanı bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Gümrük ekiplerinin denetimleri

-Kaçak sigara tütünü yakalanması

-Tütünlerin sergilenmesi

-Yolculara yönelik denetimler

-X-ray cihazı

-Polisin sigara denetimi

-Genel ve detaylar

22.12.2019 - 13.26 - Haber Kodu : 191222108_

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7- ORMANLIK ALANDAKİ KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul

Sancaktepe'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bugün 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yangının ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığını belirlemesi üzerine kundaklama şüphesini göz önüne alarak bölgeye takviye polis ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ormanlık alanda ve çevredeki şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alanda bulunan polis ekipleri

-Ormanlık alandaki itfaiye ekipleri

-Ormanlık alandan çıkan duman

-Genel ve detay

22.12.2019 - 15.08 - Haber Kodu : 191222127

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8- HALASININ GELENEKSEL ÖKSÜRÜK ŞURUBUNU GELİŞTİRDİ, HER YAŞ GRUBU KULLANABİLECEK

Beyza Nur GÜLER/Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, () HALASININ çam ağacından yaptığı, çocukken kendilerine de içirdiği öksürüğe iyi gelen karışımı, TÜBİTAK'tan aldığı 200 bin liralık destekle geliştiren girişimci Dr. Hande Karagedik, " Önümüzdeki sene itibarıyla mayıs ayından sonra şurubun ruhsatlandırılmasına başlayacağız." dedi. Şurubun patentlendiğini söyleyen Karagedik, seri üretim için de yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Diyabetikler normalde şurup içemiyorlar çünkü içeriğindeki şeker oranından dolayı. Fakat biz tatlandırmak amacıyla içeriğindeki şeker yerine alternatif başka bitkiler kullanıyoruz. Aynı zamanda çam özütü kullandık. Bu şurubu her yaş grubu ve diyabet hastaları da gönül rahatlığıyla kullanabilecek" dedi.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR TİCARİ ÜRÜN OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Halasının karışımında yola çıkarak formüle ettiği yerli ve tamamen bitkisel içerikli öksürükte kullanılacak şurubun hikayesini Karagedik, şöyle anlattı: "İstanbul Üniversitesi Moleküler Tıp üzerine doktora yaptım, ayı zamanda bir TÜBİTAK projesi yazdım. Çam bitkisinden öksürük şurubu geliştirilmesine dair bir projeydi bu. Bununla alakalı da TÜBİTAK'tan 200 bin liralık bir destek aldım. Küçükken halamın yaptığı şurubu aslında biraz formüle edip, onun üzerine bir proje yazdık. Halam ev hanımı fakat onun annesinden ve geleneksel olarak gelen bir karışım hazırlıyordu. Biz öksürdüğümüz zaman içiriyordu ve tadı çok güzel olduğu için de ben çok severek içiyordum. Bir gün "Kızım buna bir baksana içindekilerin neye etkisi var?" dediğinde ben de bir literatür taradıktan sonra baktım ve aslında Kuzey dünya ülkelerinde kullanılan bir şeymiş. Geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor ve oradan geliyormuş. Benim halamın bunu bilmesine imkan yok, o yüzden biraz daha derinlemesine bakınca, Türkiye'de böyle ticari bir ürünün olmadığını fark ettim. Ve yurt dışında belli yerlerde geleneksel olarak yerel halkın kullandığını fakat ticari bir formun olmadığını gördüm. Bunun üzerine bir proje geliştirdim. Bu proje ile birlikte yerli bir ürün oluşturacağız ki ülkemiz bu konuda bitkisel zenginlik açısından çok zengin fakat bunu alternatif bir şekilde kullanabilecek insan sayısı çok az. Bu yüzden de böyle bir şeyin olması çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

TAMAMEN MİLLİ BİR ÜRÜN OLACAK

Bu tarz şurupların genellikle ithal edildiğini ve fiyatlarının kur farkı dolayısıyla yüksek olduğunu vurgulayan Karagedik, "Ülkemize baktığımız zaman bu tarz öksürük şurupları OTC diye geçiyor, Türkçede tam bir karşılığı yok ama 'geleneksel bitkisel gıda takviyeleri' gibi. Bu tarz ürünler genellikle ithal ediliyor ve kur farkından dolayı da çok fazla etkileniyor. Yani kullanıcılar da bu konuda mağdurlar aslında çünkü kur farkıyla ürünün fiyatı da artmış oluyor. Bizimkisi yerli bir ürün olduğu için kurdan falan etkilenmeyecek. Bu tamamen milli bir ürün olmuş olacak" şeklinde konuştu.

DİYABETİKLER DE BU ŞURUBU KULLANABİLECEK

Diyabetiklerin piyasada bulunan şurupları, içindeki şeker oranı nedeniyle tüketemediğini ancak bu şurubu gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini vurgulayan Karagedik, "Diyabetikler normalde içeriğindeki şeker oranından dolayı şurup içemiyorlar. Fakat biz tatlandırmak amacıyla içeriğindeki şeker yerine alternatif başka bitkiler kullanıyoruz. Aynı zamanda çam özütü kullandık. Bu şurubu her yaş grubu ve diyabet hastaları da gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Zaten iki formda çıkacak büyük bir olasılıkla şurup. Bir tanesi normal, bir tanesi diyabetik hastalar için çıkacak. İki formunu da aynı anda piyasaya sunacağızö dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE PİYASAYA SUNULACAK

Önümüzdeki yıl Mayıs ayında piyasaya sunulması beklenen şurubun seri üretimine başlanması için yatırımcılar ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Karagedik, "Şimdi şurubu geliştiriyoruz. Standart bir form oluşturmaya çalışıyoruz ve inşallah önümüzdeki sene de piyasaya sunacağız. Yaklaşık 2 senedir projenin hazırlanması, sunulması, destek alınması gibi süreçler var. TÜBİTAK belli bir kısmını karşılıyor. Sadece ARGE kısmını karşılıyor ve biz bunu seri üretebilir forma getirebilmemiz için de yatırımcılar ile görüşmeler yapıyoruz. Birkaç tane yatırımcı ile görüşme sağladık, yurt dışı yatırımcılarla da görüşme sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

BU ŞURUP ANNELERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Yaklaşık 2 yıl süren TÜBİTAK sürecinin ise zorlu olduğunu dile getiren Karagedik, "Yaklaşık 2 senelik bir süreç oldu. Öncelikle projeyi yazdık, bize eğitimler verildi. Bu eğitimler sonucunda Ankara'da 5 dakikalık bir sunumla projemizi anlattık ve uygun görüldüğüne karar verildi. Proje içeriğine bakıyorlar ve belli bir kısmını karşılıyor aslında TÜBİTAK, tamamen karşılıyor demek biraz yanlış olur. Sonuç olarak böyle desteklerin verilmesi de ülkemiz için önemli, insanları teşvik eden bir durum. Süreç zorlu bir süreç fakat bir şeyi kafanıza koyduktan sonra o zorlukların üstesinden gelebiliyorsunuz. Önümüzdeki sene itibarıyla Mayıs ayından sonra şurubun ruhsatlandırılmasına başlayacağız. Aslında 18 aylık bir proje, son altı aya kalmadan biz projeyi kapatacağız büyük bir olasılıkla. Daha sonrasında da piyasaya sunabileceğiz. Çocuklara şurup içermek zordur. Bu şurubu çocuklar da severek içecekler. Annelerin işi de kolaylaşacak" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Dr. Hande Karagedik'in çalışma yaparken görüntüleri

-Şurup görüntüleri

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

22.12.2019 - 12.47 - Haber Kodu : 191222092

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9- FATİH'TE YANKESİCİLİK ANLARI KAMERADA

İSTANBUL, ()

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin yolda vatandaşları durdurarak yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık 23.15 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli Hüseyin Y.'yi (44) Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde 3 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirlendi. Şüphelinin 4 olaydan yankesicilik yöntemiyle 4 bin 170 dolar, 150 avro, 2 bin 380 lira ile 500 Türkmen Manatı çaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yoldan geçenleri soru sorma bahanesiyle durdurduğu, el çabukluğuyla vatandaşların çanta ve ceplerinden para çaldığı anlar görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri