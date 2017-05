DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TAŞ, SOPA, KREMİT YAĞDIRDI... POLİS ÇATIDAKİ KİŞİYİ 6 SAAT SONRA BÖYLE YAKALADI

* Esenyurt'ta 4 katlı bir binasına çatısına çıkıp eline geçeni çevredekilere fırlatan kişi polise zor anlar yaşattı.

* Olay yerine özel harekat ekipleri de geldi.

* İkna çalışmaları bir türlü sonuç vermedi. Polis dikkat dağıtmak için havaya ateş açıldı, 6 saat süren bekleyiş böyle sona erdi.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- İSTANBUL

Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde çatıya çıkarak eline geçirdiğini polise ve yoldakilere atan Halil K., 6 saat süren çalışmanın ardından özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Saban 04.00 sıralarında çatıya çıkan Halil K. ikna edilemeyince olay yerine özel harekat polisleri gelmişti. Halil K. bu sırada eline geçen taş, sopa ve tahtaları polise ve aşağı atmaya devam etti. Polis, Halil K'yı yakalamak için çay verdi. Çayı alacağı sırada polis hamle yaparak Halil K'yı yakalamaya çalıştı. Ancak Halil K. kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak Halil K'nın dikkatini dağıttı. Bu sırada çatının bir kaç yerinden polis ekipleri Halil K'ya yöneldi. Polisler Halil K'yı yakalayarak etkisiz hale getirdi.Çatıdan indirilen Halil K. daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.



Görüntü Dökümü:

--------------

-Şüphelinin polise taş, sopa ve tahta atması

-Polisin çay vermesi

-Yakalamaya çalışması

-Şüphelinin kaçması

-Polisin havaya ateş açması(ÖZEL)

-Yakalaması, yere yatırması(ÖZEL)

-Şüpheliye vuran polisler(ÖZEL)

-Ambulansa bindirilmesi

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Detaylar



27.05.2017 - 10.34 Haber Kodu : 170527033_

============================

2- VERGİ DAİRELERİNDE "YENİDEN YAPILANDIRMA" MESAİSİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yeniden yapılandırılmış borçların son ödeme tarihine az bir süre kala haftasonu bütün vergi dairelerinin açık olacağını açıklamıştı. İstanbul'daki vergi daireleri de bugün vatandaşların hizmetinde. Bazı mükellefler, Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gelerek ödemelerini yaptı. Borçlarını yapılandıranların ilk iki taksiti ya da peşin ödemeyi 31 Mayıs'a kadar kadar yapması gerekiyor. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek. Vergi daireleri yarın da açık olacak.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı binası

-Vergi dairesine giren vatandaşlar

-İşlemlerini tamamlayanlar

-Ödemelerle ilgili Binaya asılan bilgi pankartı

-Genel ve deatylar

27.05.2017 - 11.46 Haber Kodu : 170527044

===========================

3- EN İLGİNÇ KARAVAN İSTANBUL SOKAKLARINDA

* Bütün Avrupa'yı dolaştığını söylediği karavanla İstanbul sokaklarında ilgi odağı olan Sivaslı Mehmet Şeker'e yolculuğu boyunca sincabı eşlik ediyor

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Kadıköy sokaklarında ilerleyen antika eşyalar ve ışıklı tabelalarla donatılmış karavan ilgi odağı oldu

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Mehmet Şeker, emekli olduktan sonra aldığı karavanını memleketi Sivas'ın kültürel objeleriyle süslemiş. Tanıtım amaçlı yurtiçi ve yurtdışında seyahat eden Şeker'e eşi ve Karagöz adını verdiği sincabı eşlik ediyor. Dün akşam Avrupa yakasındaki evinden bir davete katılmak üzere Kadıköy'e giden Şeker'in karavanı yol boyunca meraklı gözlerin odağı oldu. Şeker'in karavanına D-100 karayolunda ilerlerken bazı sürücüler korna çalarak selam verdi. Daha sonra Kadıköy' yönelen Şeker ara sokaklardan geçerken yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

Mehmet Şeker, "Bu Sivas'ın tanıtım aracı. Başka bir amacım yok. Yıllardan beri yollardayım. Türkiye'de, Avrupa'da her tarafta dolaşıyorum. Aracımla buradan 8 günde Almanya'ya gittim. Bütün Avrupa'yı dolaştım. Ülke içinde gitmediğim yer kalmadı" dedi. Şeker aracını herkesin tanığını belirterek, para kazanma amacında olmadığını, Sivas'ın tanıtımı için yollarda olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Karavan'ın yolda ilerlemesi

-Karavan geçerken bakanlar

-Karavan sahibi ile röportaj

-Genel ve detaylar

==============================

4- BAĞIMLILARA BALIK TUTMA TERAPİSİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Türkiye'de giderek artan uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele için merkez oluşturan ve 3 farklı projeyi okullarda uygulamaya koyan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, farklı bir proje daha başlattı.

Kaymakam Doğan, tedavi gören bağımlıların rehabilite edilebilmesi amacıyla balık tutma seanslarına öncülük etti.Doğan, eğitimci ve psikoterapisterin görev yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi aracılığı ile her ay eğitimcilere uzmanların verdiği konferanslar verdirirken ilkokul ve ortaokullarda uyuşturucu, madde ve elektronik cihaz bağımlılığına ve şiddete karşı oyunlu eğitimi öne çıkaran 'Sanat Çocuğun Oyunudur', 'Benim oyunum, Benim Terapim' ve 'Masal okuma' projelerini uyguladı. Eğitim çalışmalarının yanı sıra bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için de tüm olanakları seferber eden Kaymakam Hulusi Doğan, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Avcılar Belediyesi Bağımlılık Tedavi ve Takip Merkezi'ne devam eden uyuşturucu ve madde bağımlılarının bunlardan tamamen kurtulabilmesi ve sosyal yaşama uyum sağlayabilmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verdi. Belirlenen bağımlılara bu amaçla ilk kez balık tutma projesini başlatan Avcılar Kaymakamı ilçedeki Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Aytaç Saydam'dan bu konuda yardım istedi. Uygulamaya başlanan proje ile uyuşturucu ve madde bağımlıları denize tekne ile açılırken balık tutturarak rahatlamalarının sağlanması hedeflendi. Kaymakamlığa davet edilen bağımlılar,

kendilerine destek olan Kaymakam Doğan ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nde göreli Milli Eğitim psikolojik Danışmanı Fatih Murat Vural ile birlikte Recep Tetik'in tahsis ettiği ve Altuğ Pala'nın kullandığı teknesi ile denize açıldı. Bağımlılar olta atarak balık avlamanın keyfini çıkarırken birkaç saatliğine de olsa farklı bir uğraş içerisinde olmaktan ve kendileri için bir şeyler yapıldığını görmekten mutlu olduklarını söyledi. Kaymakam Doğan, hazırladığı projeye ilişkin, "Türkiye'de ilk defa balık tutarak bağımlılıktan kurtarma terapisi için çalışıyoruz. Balık tutma herkes için rahatlama ve terapidir. Projeye şimdilik 16 uyuşturucu bağımlısını dahil ettik. Bunlar tekne ile denize açıldıktan sonra balık avlarken çok büyük keyif alıyor ve huzur duyuyorlar. Rehabilite olup rahatlıyorlar. Hayatın gerçek tadını yeniden hissediyorlar" dedi.

Balık avlarken Eğitim psikolojik Danışmanı Fatih Murat Vural'ın sorularını da yanıtlayan bağımlılar, "Bugün her günkünden daha güzel", "O ortamdan 2 saatliğine bile olsa bizi uzaklaştırabilen kim olursa olsun Allah ondan razı olsun", "Bambaşka şeylerle ilgilenmek hayata dair çok önemli. Sosyal hayatın farkına varıyoruz", "Maddeye düştükten sonra çevremdeki insanlar bir tarafa hepsi benden tiksindi. Balık tutturularak bana güven duyulduğunu burada yeniden hissetmeye çalışıyorumö ve "Balık tutmaya götürülmemizde bize sahip çıkma durumu var. Devletin güler yüzünü gördük. Daha önce birçok kaymakamlığa başvurdum içeri bile giremedim. Sahipsiz olmadığımızı anladık. Tek başımıza başaramadık, giderek güçleniyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kaymakam Hulusi Doğan'ın daha önceki bağımlılıkla ilgili projelerden görüntüleri

-Bağımlılar teknede balık avlarken

-Kaymakamlıkta psikolojik Danışmanı Fatih Murat Vural'ın bağımlılarla proje hakkındaki sohbeti



27.05.2017 - 10.42 Haber Kodu : 170527034

======================

5- HÜLYA KOÇYİĞİT'E BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİREN 'ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN', 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()-

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki (Okulu) engelli öğrenciler, kendilerine destek vererek okullarına gelen ve 'Ünlülerle Selfie Projesi'ne katılan Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu ünlülerin fotoğraflarını sergiledi. Engelli öğrencilerden Aleyna Aymak, birlikte fotoğraf çektirdiği Hülya Koçyiğit'e "Geçmiş olsunö dileğinde bulundu.

Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki engelli öğrenciler için toplumda farkındalık oluşturmak ve hayran oldukları sanatçılarla tanışma fırsatı vermek amacıyla bir süre önce 'Ünlülerle Selfie Projesi' başlatıldı. Projeye aralarında Hülya Koçyiğit'in de bulunduğu 30 tanınmış isim destek verdi. Koçyiğit ile birlikte 12 sanatçı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki okula gelerek 'Özel 'En özel selfimde olmalısın benimle' sloganı ile başlatılan proje kapsamında öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. Proje sonunda sanatçı ve ünlü isimlerin seçilen 33 fotoğrafı Pelikan Alışveriş Merkezi'nde sergilenirken Türk Halk Müziği sanatçısı Sami Çelik verdiği konserle engelli öğrenciler ve ailelerini coşturdu.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Kısa süre önce Amerika'da oldukça önemli ameliyat geçiren Hülya Koçyiğit'in okulda öğrencilerle verdiği pozlardan ikisi de sergide yer aldı. Koçyiğit ile birlikte fotoğrafları sergilenen engelli öğrencilerden Aleyna Aymak, halen ABD'de tedavi gören Hülya Koçyiğit'i çok sevdiğini belirtirken, bir an önce iyileşmesi için dua eteğini söyledi. Okul Müdürü Recep Sözveren 30 ünlü isimden 12'sinin Avcılar'a gelerek, 18'ine öğrencilerini göndererek sürdürdükleri projede Hülya Koçyiğit'in sergiye katılamamasından üzüldüklerini söyledi. Koçyiğit, Mart ayında ziyaret ettiği okulda "Bu çocuklar için atılan her adım, her birinin topluma kazandırılması demek. Büyük başarı da toplumun bu özel çocuklarımızı içine alması ile gerçekleşebilir. Dilerim bu başarıyı hep beraber yakalarız" demişti.



Görüntü Dökümü:

------

-Hülya Koçyiğit'in okula yaptığı ziyarette engelli öğrencilerle görüntüleri ve sohbeti

-Proje sonunda düzenlenen eğlence ve sergiden görüntüler

-Koçyiğit ile birlikte fotoğrafları sergilenen engelli öğrencilerden Aleyna Aymak, Koçyiğit'le çektirdiği fotoğrafın yanında ve konuşurken

-Okul Müdürü Recep Sözveren'in Hülya Koçyiğit ile ilgili sözleri

27.05.2017 - 10.43 Haber Kodu : 170527035_