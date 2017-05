DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASI ADLİYE ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ (1)

İstanbul,

Sözcü Gazetesi'ne 19 Mayıs'ta başlatılan soruşturma ve gözaltılar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde protesto edildi. İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri ile CHP Milletvekilleri, Sözcü Gazetesi'nin bazı yazarları, çalışanları ve gazete okurları biraraya gelerek "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı. "Sözcü susarsa Türkiye susar" pankartı da açan grup adına gazetenin avukatlarından Celal Ülgen açıklama yaptı.

GÖZALTINDAKİ İMAMLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



İSTANBUL

FETÖ-PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında 6 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında eski ve halen çalışan Diyanet İşleri Personelinin bulunduğu 25 kişi Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme sistemi bylock kullandıkları belirtildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında imamlar, kuran kursu öğretmenleri ve Diyanet işleri Başkanlığında veri hazırlama kontrol işletmenlerinin bulunduğu öğrenildi.

5 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 18 Mayıs 2017 tarihinde 5 ilde ortak operasyon yapılmıştı. İstanbul, Bolu, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir Kırıkkale illerinde yapılan operasyonda 7'si kadın 25 kişi gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmek veya bu düzeni fiilen uygulanmasını önleme, darbe girişiminde bulunmak, terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorlar.

ARALARINDA İMAMLAR VE KURAN KURSU ÖĞRETMENLERİ VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olduğu diğerlerinin ise daha önceden görevden alındıkları öğrenildi. Şüpheliler arasında İmam hatipler, kuran kursu öğreticileri ve Diyanet İşleri Başkanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni görevlilerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında Zaman Gazetesi eski yazarı Ali Ünal'ın gelini Kuran kursu öğretmeni Yasemin Ü.'n de bulunduğu belirtildi. Ali Ünal terör örgütü olmaktan daha önce tutuklanmıştı.

POLİS MİDİBÜSLERİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde 8 gün boyunca sorgulanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Çağlayan Adalet sarayına götürüldü.



KÖPRÜLERE FENERBAHÇE BAYRAĞI ASILDI

İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrağı, İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı.

Fenerbahçe'nin THY Euroleague de şampiyon olması sonrası Valilik izniyle sarı-lacivertli bayraklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü asıldı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Sarı-Lacivertli dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" denildi.



26.05.2017

=========================

DOĞUM GÜNÜNÜ 2'NCİ KEZ HASTANEDE GEÇİREN LİSELİ EMRE'YE VİDEOLU 300 KUTLAMA MESAJI KAMPANYASI



İSTANBUL

Sultangazi'deki Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla felç olan lise öğrencisi 19 yaşına giren Ahmet Emre Çavuş, doğum gününü ikinci kez hastanede kutlamak zorunda kaldı. Sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılan aralarında politikacı, sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim Ahmet Emre'ye kısa sürede 300'den fazla videolu kutlama mesajı gönderdi.

Magandanın tabancasından çıkan kurşunlun ensesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak omuriliği zedelenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 ay yoğun bakımda kalan, o tarihte 17 yaşında olan koyu Beşiktaş taraftarı Ahmet Emre Çavuş'un göğüsten aşağısı felç oldu. Ailesinin giderlerini karşılamakta zorlandığı oldukça pahalı fizik tedaviye her geçen gün biraz daha olumlu tepki veren Ahmet Emre Çavuş'u bugüne kadar çok sayıda politikacının yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan 'Çalgı Çengi İkimiz' filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, 'Kardeş Payı' dizisinin oyuncuları Cemil Şahin, Ayhan Taş ve Alper Kadayıfçı'ya kadar çok sayıda isim bizzat ziyaret ederek moral açısından destek verdi.

Oğlunun başından ayrılamadığı için işinden de olan anne Zeynep Çavuş ile işleri büyük ölçüde aksayan yerel gazetenin imtiyaz sahibi baba Bülent Çavuş'a destek amacıyla destek gecesi de düzenlenirken, liseli öğrenci Ahmet Emre Çavuş, bugün 19 yaşına ikinci kez hastane yatağında girdi. Birkaç gün önce aileyi ve liseli genci sevenlerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya her kesimden destek verdi, bu mutlu gününde yanına gidemedikleri Ahmet Emre Çavuş'a videolu doğum günü mesajını iletti. Aralarında CHP milletvekili Muharrem İnce, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, oyuncular; Murat Cemcir, Ahmet Kural, Ayhan Taş, Ahmet Kadayıfçı'nın da bulunduğu çeşitli tanınmış isimlerden liseli gencin mahalle arkadaşlarına, İstanbul dışındaki tanıdıklarına kadar 300'den fazla kişi Ahmet Emre Çavuş'a duygularını dile getirdikleri kısa videoları göndererek doğum gününü kutlaması aileye büyük moral oldu.

Baba Bülent Çavuş oğluna tek tek izlettiği bu mesajlar ile büyük moral bulduklarını ifade ederek teşekkür etti.

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ MEZUNLARINDAN DİPLOMALI GÖSTERİ



İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 120 öğrenciden Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümünü bitiren 17 öğrenci mezuniyet töreninde birbirinden zorlu gösteriler yaptı.

Avcılar'da bulunan Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen törene Veteriner Fakültesi Dekanı Güven Kaşırçı, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, öğretim üyeleri öğrenciler ve yakınları katıldı. Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Mehmet Can Gündüz, öğrencilik dönemini geride bırakan genç meslektaşlarının önünde zorlu süreç bulunduğunu ancak, tüm zorlukları aşacaklarına inandıklarını söyledi. Daha sonra Atçılık ve Antrenörlüğü Programında, 2 yıl içerisinde atın fizyolojisi, anatomisi, reprodüksiyonu, bakım, beslenmesi ve antrenmanına bilimsel olarak yaklaşabilen, ata ilk yardım yapabilen, iyi derecede ata binebilen, yarışçılık, yetiştiricilik ve binicilik sektörleri hakkında eğitilen öğrenciler mezuniyetleri nedeniyle gösteri yaptı. At üzerinde tekli ve bir birinden zorlu akrobatik gösteriler yapan, değişik at biniciliği tekniklerini gösteren, koşan at üzerinden hedefe ok atan ve fayton ile gösteri yapan öğrenciler uzun süre alkışlandı.

Mezun olan öğrenciler daha sonra başta diplomanın kendilerine kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacakları, yaşamlarını insanlığın yararına adayacakları, insan ve hayvan haklarına saygı duyacakları, meslek onurunu koruyacaklarına dair çeşitli konuların öne çıkarıldığı 'Meslek Yüksekokulu Andı'nı okuyup kep fırlattı. Öğrencilerin okuduğu 'Meslek Yüksek Okulu Andı' şöyle;

MESLEK YÜKSEK OKULU ANDI

"Mesleğimin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak; Diplomamın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötü kullanmayacağıma; yaşamını insanlığın yararına adayacağıma, insan ve hayvan haklarına saygı duyacağıma; meslek sahibi olmamda emeği geçerlere saygı ve bağımlılığımı koruyacağıma,; sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimin onurunu gözeteceğime: mesleğimin dünya ölçüsünde geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve uyuş içinde çalışacağıma; mesleki bilgimin gereğini yaparken, sosyal, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeyeceğime; bilimsel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek mesleğimi uygulayacağıma, insanlığın değerleri, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde; şeref sözü verir and içerim."

EFSANE BOKSÖRÜN HAYATI KİTAP OLDU

İSTANBUL

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan'ın hayat hikâyesinin anlatıldığı kitap raflardaki yerini aldı.

Genç yazar Emina Temel'in kaleme aldığı, Bitlis doğumlu Ermeni asıllı Türk boksör Garbis Zakaryan'ın başarı ve aşk hikâyesinin anlatıldığı "Garo Nerdesin" adlı kitap yayımlandı. Pera Palas Hotel Jumeirah'ta dün gerçekleşen kitabın tanıtım toplantısına, yazar Emina Temel ve Garbis Zakaryan'ın yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, modacı Cemil İpekçi ve davetliler katıldı.

Eve katkı için sabahın erken saatlerinde sokaklarda bağırarak gazete satan, aynı zamanda bir çorapçıda çalışan çocuğun 4 kıtada başarılarıyla nasıl bir efsane hâline geldiğinin ve ilköğrenimini bile tamamlayamamış Garbis'le, 5 dil bilen bir İtalyan kızı Ersilya arasındaki ölümsüz aşkın lirik bir üslupla anlatıldığı romanda, "6-7 Eylül Olaylarıöna da başka bir pencereden bakılıyor.

