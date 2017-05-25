DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATI AÇIKLANDI

* İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,

"350 gram sade pide 1 lira 80 kuruş, 350 gram susamlı yumurtalı pide 2 lira..."

"Geçen yılki fiyatla aynısı devam ediyor. Fırıncılarımızın bu konuda anlayış göstereceğine inanıyoruz"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Akın ÇELİK / İstanbul

İstanbul'da 350 gram pide 1 lira 80 kuruşa satılacak.

İstanbul için pide fiyatı belli oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'nin kararına göre, İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruşa satılacak. 'ya açıklama yapan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, "Bu sene herkes merak ediyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu sene pideye zam vermedik. Çünkü girdi maliyetlerinin bize intikali daha halen sağlanmadı. Ondan dolayı bu sene de İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruş, 350 gram susamlı yumurtalı pide 2 lira, 500 gram susamlı yumurtalı pide 3 lira, 1000 gram susamlı yumurtalı pide 6 liradan satılacak. Geçen yılki fiyatla aynısı devam ediyor. Fırıncılarımızın bu konuda anlayış göstereceğine inanıyoruz. Diğer iller kendi birliklerinde zam tekliflerini değerlendiriyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Faik Yılmaz'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

25.05.2017 - 12.25 Haber Kodu : 170525069

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2- 1 MAYIS'TA TOMA'NIN ÇARPTIĞI KİŞİNİN ÖLÜMÜ: DAVA DOSYASI ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Beyoğlu'nda, 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü polis memurunun dava dosyası Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek sanığın ve ölenin olayda kusurlu olup olmadığının belirlenmesi için rapor hazırlanılmasına karar verildi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 1 Mayıs 2016'da kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)'nın çarpması sonucu Nail Mavuş'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yılla yargılanan polis memuru A.O.'nun dava dosyası Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

SANIK AVUKATI UZLAŞMA İSTEDİ

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutukuz yargılanan sanık polis memuru A.O., ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanığın avukatı Şevki Lülecioğlu, maktulün ailesiyle uzlaşmak istediklerini beliterek, müvekkilinin gücü oranında bir ödeme yapabileceklerini söyledi.

MAHKEME, BİLİRKİŞİYE KUSURUN KİMDE OLDUĞUNU SORDU

Hakim, dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek, iddia, savuma ve delillerin tartışılmak suretiyle sanığın ve ölenin olayda kusurlu olup olmadığının belirlenmesi için rapor hazırlanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık avukatının uzlaşma girişimlerini tamamlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayıo erteledi.

İDDİANAMEDEN

Beyoğlu Tarlabaşı'nda 1 Mayıs 2016'da TOMA'nın çarpması sonucu yaralanan 57 yaşındaki Nail Mavuş kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TOMA'nın sürücüsü polis memuru A.O. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

25.05.2017 - 11.37 Haber Kodu : 170525048

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3- BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARAZİYE EN AZ 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞAAT

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA - Ali AKSOYER /İSTANBUL, ()

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de içinde yer aldığı arazi için yapılan imar değişikliğini değerlendiren Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, hastanenin ormanlarıyla kentin nefes alabileceği bir alan olduğunu, yenilenmesi halinde araziye bugünkü mevcut yapıların 10 katı büyüklüğünde, 1 milyon 500 bin metrekarelik inşaat yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Ormancılar Derneği, Denetleme Kurulu Üyesi olan Yüksel Erdoğan da İstanbul'daki yeşil alanların azlığına değinerek, "Belediyenin 5 sene önceki verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6.2 metrekare. Bizim tespitlerimize göre ise 1 metrekare" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de yer aldığı yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana yönelik yaptığı imar planı değişikliğinin ardından, meslek odaları süreçle ilgili bilgi vermek üzere toplantı düzenledi. Bakırköy Altan Erbulak sahnesinde düzenlenen toplantıya Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, İstanbul Tabip Odası adına Dr. Vahap Karabulut, Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Sekreteri İlknur Türkoğlu, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül katıldı.

"İMAR RANTININ ÇOK YÜKSEK BİR BÖLGEDE YER ALIYOR"

Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, arazinin kentin en değerli bölgelerinden biri olduğunu söyleyerek, "İmar rantının İstanbul'da çok yüksek olduğu bölgelerin, ulaşım akslarının ortasında bir alan. Kentin merkezinde ormanlarıyla kentin nefes alabileceği bir alan. Bu anlamda çok önemli bir kent parçası" diye konuştu.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin yaklaşık 90 yıllık tarihi ile Türkiye'de tıp biliminin tarihine tanıklık ettiğini söyleyen Fazlıoğlu, ülkemizde yetişen psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahisi gibi alanlardaki uzmanlarının birçoğunun buradan yetiştiğini vurguladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi kapsamında yaklaşık bin 400, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamında ise 400 yataklı hastaya hizmet verildiğini belirten Fazlıoğlu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin 110 bin metrekarelik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise 50 bin metrekarelik inşaata sahip olduğunu söyledi. Şimdiki verilerle yeni plandaki verileri kıyaslayan Fazlıoğlu araziye 1 milyon 500 bin metrekarelik inşaat yapılabileceği' tespitinde bulundu.

"AYNEN KÖPRÜLERDE OLDUĞU GİBİ SAYI GARANTİSİ VERİLECEK"

"Burada en az 5 bin yataklı bir şehir hastanesi planlayabileceklerini düşünüyoruz. 5 bin yataklı bir yer bu bölgeye yaklaşık 40 bin kişinin girip çıkması demektir" diyen Fazlıoğlu, proje ile ilgili süreçlerin şeffaf yürütülmediğini, gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı eleştirisinde bulundu. Fazlıoğlu, "Bu büyüklükte bir tesisin konaklama tesislerine, restoranlara, kafelere ihtiyacı olacak. Bütün bunlar özel ortak tarafından işletilecek. Aynen köprülerde olduğu gibi bakanlık yüzde 70 doluluk garantisi verecek. 5 bin kişilik bir hastaneye devlet 3 bin 500 hasta garantisi verecek" şeklinde konuştu.

"KAMUSAL SAĞLIK OLARAK HİZMET VERMEYE DEVAM ETSİN"

Fazlıoğlu, "Bu büyüklükte hastanelere kentin içinde ihtiyaç yok. Yeşilin içerisinde hep birlikte kullandığımız, spor da yapabildiğimiz, kamusal sağlık hizmeti veren 2 bin yataklı bir sağlık hizmeti var. Buradaki hastaların çoğu uzun vadeli tedaviye ihtiyaç duyan hastalar. Onlar için yeşil alan çok önemli. Buradan siyasal iktidara sesleniyoruz, 'Burayı iyileştir, teknolojinin ve tıbbın gerekleri ile donat. Ancak kamusal sağlık hizmeti olarak İstanbul halkına hizmet vermeye devam etsin2 dedi.

EMEKLİ ORMAN MÜHENDİSİ: 17 BİN 685 AĞAÇ TESPİT ETTİK

Bakırköylülerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, izleyiciler arasından söz alan emekli Orman Mühendisi Yüksel Erdoğan'ın 'yeşil alanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız' sözleri salondan büyük alkış aldı .Türkiye Ormancılar Derneği, Denetleme Kurulu Üyesi olan Yüksel Erdoğan, 2015 yılında orman ve harita mühendislerinden oluşan bir ekiple Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de yer aldığı araziyi 13 ayrı parçaya bölerek incelediklerini anlattı. 2015 yılında .bu bölgede yer alan ağaçları cinsine, özelliklerine göre tek tek tespit ederek bölgenin ağaç envanterini hazırladıklarını aktaran Erdoğan, içlerinde anıt ağaçlardan meyve ağaçlarına kadar 17 bin 685 ağaç tespit ettiklerini söyledi.

"BİZİM TESPİTLERİMİZE GÖRE İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 1 METREKARE2

İstanbul'daki yeşil alanların azlığına değinen Erdoğan, "Belediyenin 5 sene önceki verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6.2 metrekare. Bizim tespitlerimize göre ise 1 metrekare. Bugün kişi başına düşen yeşil alan Stockholm'de 86, Londra'da 66, her tarafı beton gibi görünen New York'ta bile 23 metrekare. Avrupa'da hiçbir ülkede 15 metrekarenin altında kent yok. İstanbul'da Bakırköylüler olarak şanslıyız; 7-8 metrekare civarında. Yeşil alanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin yer aldığı ormanlık arazide Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Müzesi ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı planda Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, Basketbol Süper Ligi'nin düzenlediği Ahmet Cömert Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Türkiye Su Topu Federasyonu Olimpik Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor il müdürlüğü havuzu gibi önemli spor tesisleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü :

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- Toplantıya katılanlardan görüntü

- Konuşmacılardan görüntü

- Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu'nun konuşması

- Emekli Orman Mühendisi Yüksel Erdoğan'ın konuşması

- Yüksel Erdoğan ile röp.

-Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi kampüsünün havadan görüntüsü (EK GEÇİLECEK)

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4- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN: (PTTCELL'İN ABONE SAYISI) BU SENE SONUNDA EN AZ BİR MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul /

Türk Telekom ve PTT, mobil iletişim hizmetleri kapsamında, 2013'te 'Pttcell' ile başlattıkları iş birliklerini gerçekleştirdikleri imza töreniyle 5 yıl daha uzattı. Törende konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Pttcell, bugüne kadar 500 bin aboneye hizmet etti. Ancak hedef bu sene sonunda bunu en az ikiye katlamaktır. En az ifadesini bilinçli kullanıyorum, bu sene sonunda en az 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Pttcell işbirliği imza töreni Sirkeci'deki Posta Müzesi'nde Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Türk Telekom CEO'su Paul Doany'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

PTT VE TÜRK TELEKOM ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Törende konuşan Bakan Ahmet Arslan, 176 yıllık geçmişe sahip iki kurum arasında bugüne kadar bir çok alanda iş birliği olduğunu söyledi. 2013'te başlatılan Pttcell işbirliğini örnek gösteren Arslan, "Bunun çok daha dinamik çok daha kaliteli hizmet vermesi adına 5 yıllık yeni bir süreçle bugün lansmanı yapılan Pttcell, bugüne kadar 500 bin aboneye hizmet etti. Ancak hedef bu sene sonunda bunu en az ikiye katlamaktır. En az ifadesini bilinçli kullanıyorum, bu sene sonunda en az 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"KALİTELİ VE UYGUN FİYATA MOBİL İLETİŞİM HİZMETİNİ VATANDAŞIMIZ ALMIŞ OLACAK"

Bakan Arslan, "Gerek Türk Telekom'un güçlü altyapı ağı gerek PTT'nin 2 bin noktada bulunan yaygın ofis ağının birlikte bu sonucu doğuracağı konusunda hiç şüphem yoktur. Kaliteli ve uygun fiyata mobil iletişim hizmetini vatandaşımız almış olacak. Pttcell olarak geçen günlerde imzalanan bir anlaşma ile Türk Telekom ve PTT sahip oldukları ortak gayrimenkulleri de değerlendirerek ülkemize katma değer oluşturma hedefi oluşturma adına daha çok önemli adım attılar" dedi.

"2020'DE 5G KALİTESİNDE ÇOK DAHA YÜKSEK STANDARTLARDA İNSANIMIZA HİZMET SUNACAĞIZ"

İletişim alanında büyük atılımlar yapıldığını kaydeden Bakan Arslan, şunları söyledi:

"80 bin kilometre olan fiber uzunluğu 300 bin kilometreye geldi. 2009'da 3G hizmetini verirken yaklaşık bir yıldır 4,5G hizmeti sunmaya başladık. 4,5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısının bir yılda 52 milyona gelmesi bu sektörün çok daha gelişeceği anlamına geliyor. Dünyayı takip eden değil dünya ile eş zamanlı sektörü geliştiren ve vatandaşına hizmet sunan bir bakanlık olarak inşallah 2020'de 5G kalitesinde çok daha yüksek standartlarda insanımıza hizmet sunacağız."

E-TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Ahmet Arslan, 2016 yılında e-ticaret alanında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdiklerini ve bu sene de e-ticaret hacmini en az yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Arslan, " Türk Telekom ve PTT'nin el ele vererek, Türkiye'deki e-ticaretin gelişmesi için lojistik hizmetlerinde çok daha kullanıcı dostu, pratik ve verimli çözümler geliştireceklerine inanıyorum. Türk Telekom ve PTT arasında potansiyel işbirliği fırsatı gördüğümüz bir diğer alan ise 'Fintek'(Finansal Teknolojiler). Bu alanda PTT'nin hali hazırdaki bankacılık faaliyetlerini e-bankacılık ve tüketici finansmanı hizmetleriyle genişletebileceğine inanıyoruz" dedi.

İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMİNİ ANLATTILAR

Törende konuşan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise iki kurum arasında 5 yıl daha uzatılan işbirliğinin önemine değindi. Bozgeyik, "Türkiye'nin en köklü iki markası olarak yaptığımız güç birliği ile halkımıza daha iyi hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte çok daha güçlüyüz ve iş birliğimiz Türkiye'nin güzide iki markasının birbirine kattığı gücün somut bir göstergesi" diye konuştu. Türk Telekom CEO'su Paul Doany de "Türk Telekom ve PTT iş birliklerini daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

BAKANA ÖZEL Pttcell HAT

Konuşmaların ardından Bakan Ahmet Arslan'ın huzurunda Kenan Bozgeyik ve Paul Doany iki kurum arasında 5 yıl daha uzatılan anlaşmayı imzaladılar. İmza töreninin sonunda ise Bakan Arslan'a ismine özel hazırlanan Pttcell hattı Kenan Bozgeyik tarafından hediye edildi.

TÜRK TELEKOM, PTTCELL'İN MOBİL ŞEBEKE VE TEKNİK ALTYAPISI, 2022 YILINA SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Gerçekleştirilen işbirliği anlaşması kapsamında, Pttcell'in mobil şebeke ve teknik altyapısı, 2022 yılına kadar Türk Telekom tarafından sağlanmaya devam edecek, PTT'nin yaklaşık 2 bin noktasından sunulacak olan Pttcell abonelik hizmetleri, Türkiye'nin her köşesindeki kullanıcılara, Türk Telekom'un mobil şebekesi ve alt yapısı ile ulaştırılacak.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın konuşması

-PTT Yönetim Kurulu Başkanı Bozgeyik'in konuşması

-Paul Doany'nin konuşması

-İmza töreni

-Hediye takdimi

-Genel ve detaylar

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5- 'RİTİM EĞİTİMLİ' RAMAZAN DAVULCULARINA ÖZEL KİMLİK VE YELEK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da Ramazan davulcusu olarak başvuran ve elemeleri geçen 38 davulcuya ritim hocaları tarafından eğitim verildikten sonra kendileri için hazırlanan kimlik ve yelekleri dağıtıldı.

Ramazana kısa süre kala Avcılar'da çeşitli etkinlik ve hazırlıklar yapılırken ilçedeki 10 mahallede sahur vakti davul çalacak kişiler için başvurular belediyeye yapıldı. Avcılar Belediyesi tarafından incelenen ve elemeleri geçen 38 davulcuya eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Ramazan davulcuları adayları halk oyunları ve ritim konusunda uzman eğitmenler Feyza Biçer ve Mert Örkmen tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde toplu eğitime alındı. Ferdi olarak iyi davul çalan ancak ortak çalgıda ritmi tam tutturamayan davulculara eğitim verildi. Bir bölümü ilkokul ve ortaokul mezunu davulcular ritim eğitiminden mennun olduklarını belirtirken, "Dersler kolaydıö dedi. Ritimli davul çaldıklarını, kursa girdiklerini, kendilerine kimlik ve kıyafet verileceğini belirten davulcular, 'Korsan' olarak nitelendirdikleri belgesiz ve dağıtılacak kıyafetleri bulunmayan meslektaşlarına bahşiş verilmemesini istedi.

Ramazan davulcuları eğitimi ardından Havuz Meydanı'nda toplu gösterisine katıldı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, kimliklerin dağıtımı sırasında asırlardan bu yana gelenek haline gelen ramazan davulculuğunu sertifikasyona bağlayarak bunu hizmet haline getirdiklerini söyledi. Benli, "Avcılar'da ramazan ayında davul çalmak isteyenlerin durumları titizlikle incelenir. GBT sorgulamalarına kadar bakılır. Ramazan davulculuğu yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Ama istismara da açıktır. Kamu görevi, kamu güvenliği sağlanarak yapılır. Ritm eğitimi alanı, üzerinde kimliği ve yeleği olmayanlara halkımız itibar etmemeli bunları zabıtaya bildirmelidir" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Davulcular toplandıkları alanda davul çalarak gösteri yaparken

-Davulculara ritm eğitmenleri tarafından eğitim verilirken

-Davulcuların şovlarından görüntüler

-Davulculara kimlik dağıtım töreninde kendilerini kaptırarak piste fırlayanlar

-Belediye Başkanı konuşurken

25.05.2017 - 09.58 Haber Kodu : 170525018

25.05.2017 - 10.02 Haber Kodu : 170525020

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