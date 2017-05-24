DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- "TENTE FACİASI"NDA BİLİRKİŞİ : İBB İMAMLARI ASLİ KUSURLUDUR

* Ataköy 5. Kısımda Ömer Duruk Camii'ndeki tente faciasına ilişkin bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

* Bilirkişi raporundan,

"Çökme riskini bilmelerine ve uyarılmalarına rağmen cemaati tente altına çağıran ve namazı kıldıran İBB imamları güvenliksiz bir davranış sergilemişlerdir"

"Eğer İBB imamları yapılan uyarıları dikkate alarak namazı açık alanda kıldırmış olsalardı bahse konu olan olay yaşanmazdı"

"Çökme riskinin bilinmesine rağmen cemaati tenteler altına çağıran mevcut uyarılara rağmen namazı kıldıran İBB imamları Mustafa K. ve Mustafa Ç. meydana gelen kazada asli kusurludur"

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Ataköy 5. Kısımda Ömer Duruk Camii'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Bilirkişi raporunda çökme riskini bilmelerine ve uyarılmalarına rağmen cemaate tente altında namaz kıldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmamları Mustafa K. ve Mustafa Ç.'nin asli kusurlu oldukları belirtildi. Caminin imam hatipleri Faruk Y. ve Adem K.'nın da cami avlusunda gerekli kontrolleri yapmamaları ve vatandaşların tente altına girmesini engellemedikleri gerekçesiyle tali kusurlu oldukları ifade edildi. Raporun kanaat bölümünde kazanın oluşumunda kasıt unsurunun bulunmadığı, ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu görüşüne yer verildi.

7 SAYFALIK BİLİRKİŞİ HAZIRLANDI

Ömer Duruk Cami'nde 10 Ocak günü meydana gelen tente faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 3 iş güvenliği uzmanı tente faciasında kusur oranlarına ilişkin 7 sayfalık bilirkişilik raporunu soruşturma savcısına sundu. "Olay 10 Ocak 2017 tarihinde saat 13.09 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da bulunan Bakırköy Ömer Duruk Camii'nin tentelerinin üzerine biriken kar yüzünden çökmesi sonucu Feruzan Eryürek, Mustafa Ümit Şengezer ve Zihni Ganiç'in ölmesi ve birçok kişinin yaralanması şeklinde olmuştur" denilen bilirkişi raporunda kazanın meydana gelişi anlatıldı.

BELEDİYE YETKİLİLERİNE DURUM BİLDİRİLDİ

Olay bilirkişi raporunda şöyle anlatıldı: Öğle namazına müteakip iki adet cenazenin namazı kılınması için toplanıldı. Saat 11.00 sıralarında cami avlusundaki tentelerde biriken kar çökme tehlikesi oluşturdu. Demirlerinin eğik ve baskılı olduğunun görülmesi üzerine belediye yetkililerine durum bildirildi ve yardım istendi.

ZABITA GÖREVLİSİ TENTENİN ÇÖKEBİLECEĞİNİ ANONS ETTİ

Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ekiplerinden yetkililer camiye geldi. Ekipler 12.30 sıralarında cami önünden geçen trafiği düzenlendi. Tente üzerinde biriken kar yüzünden zabıta görevlisi Harun Özer megafondan ile avluda bulunan insanlara yoğun kar nedeniyle tentenin çökebileceğini anons etti, ve tente altının boşaltılmasını istedi. Vatandaşlarda tente altını boşalttı, tentenin altına emniyet şeridi çekilerek kapatıldı.

İMAMLARDAN 'KISA SÜREDE' KILMA DAVETİ

Fen İşleri Müdürlüğünden ekipler geldi ve cenaze namazına yakın cenaze namazının dışarıda kılınmasına yönelik anonsta bulundu. Olay günü 2 adet cenazenin olduğu, öğle namazı bittiğinde musallanın etrafındaki ikaz bantları hala durduğu, 3 adet tentenin ikisinin etrafında şerit olduğu görüldü. Tentenin altında namaz kılınmaması anonsunun tekrarlandığı buna rağmen cenaze başında duran imamlardan 'kısa sürede kılma' daveti üzerine cemaatin çoğunluğu tentenin altına girdi. Cenaze namazı kılındı, tabutlardan birinin çıkartılıp araca yüklendiği esnada tente çöktü.

"İBB İMAMLARI GÜVENLİKSİZ BİR DAVRANIŞ SERGİLEMİŞLERDİR"

Kusur değerlendirmesine ilişkin bölümde cenaze namazını İBB İmamları Mustafa K. ile Mustafa Ç.'nin kıldırdığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi: "Çökme riskini bilmelerine ve uyarılmalarına rağmen cemaati tente altına çağıran ve namazı kıldıran İBB imamları güvenliksiz bir davranış sergilemiştir. Eğer yapılan uyarıları dikkate alarak namazı açık alanda kıldırmış olsalardı bahse konu olan kaza yaşanmazdı. Çökme riskinin bilinmesine rağmen cemaati tenteler altına çağıran mevcut uyarılara rağmen namazı kıldıran İBB imamları Mustafa K. ve Mustafa Ç. meydana gelen kazada asli kusurludur" denildi.

"CAMİNİN İMAM HATİPLERİ TALİ KUSURLUDUR"

Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi: "Kazanın meydana geldiği Bakırköy Ömer Duruk Camii'nin imam hatiplerinin şüpheli Faruk Y. ve Adem K. olduğu anlaşılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 40. maddesine göre imam-hatipler 'Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almakla' yükümlüdür. Bakırköy Ömer Duruk Camii'nin imam hatipleri Faruk Y. ve Adem K.'nın yoğun kar yağışı olacağının bilinmesine rağmen tentenin kapatılmasını sağlamayarak kar birikmesine sebep oldukları, cami avlusunda gerekli kontrolleri yapmamaları sonucu vatandaşların tente altına girmesini engellemediği, cenaze namazını kıldıracak İBB imamları ile yeterli koordinasyonu sağlamadıkları anlaşılmıştır. İzah edilen nedenlerden dolayı Bakırköy Duruk Camii'nin imam hatiplerinin Faruk Y. ve Adem K. meydana gelen kazada tali kusurludur."

BAKIRKÖY BELEDİYESİNİN KUSURU YOK

Bakırköy Belediyesi Trafik Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin kaza meydana gelmeden önce olay yerine intikal ettiği, tentelerin etrafını güvenlik şeridi ile çevirip tentelerin altına girilmemesine yönelik gerekli anonsları yaptığının anlaşıldığı belirtilen bilirkişi raporunda Bakırköy Belediyesi Trafik Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin gerekli işlemleri yaptığı ve önlemleri aldığından meydana gelen kazada kusuru olmadığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda caminin müezzini Selçuk D., temizlik görevlisi Ali R. M. , müftülüğün ve vatandaşların üstüne devrilen tenteyi yapan firmanın meydana gelen olayda kusurunun olmadığı belirtildi.

ÖNLENEBİLİR NİTELİKTE BİR KAZA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Raporun sonuç ve kanaat bölümünde kazanın oluşumunda kasıt unsurunun bulunmadığı, ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu görüşüne yer verildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

24.05.2017 - 11.38 Haber Kodu : 170524038_

================

2- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK'TE 350 GRAM PİDE 85 KURUŞ

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını değiştirmiyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr pide 85 kuruştan satışa sunulacak.

=========================

3- ŞÜPHELİ PANKART OKMEYDANI BAĞLANTI YOLUNU TRAFİĞE KAPATTIRDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL

TEM - Okmeydanı bağlantı yolunda yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın ucundaki paket polisi alarma geçirdi. Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının patlattığı paketten kağıt parçaları çıktı.

TEM- Okmeydanı bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucunda paket olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bomba imha uzmanı pakete fünye yerleştirerek patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan paketten gazete parçaları çıktı. Pakette bomba olmadığının anlaşılmasıyla bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.

Tellere bağlanan pankart ise kesilerek alındı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kapanan yoldan görüntü

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

-Zırhlı polis aracının yolda beklemesi

-Bomba imha uzmanının pakete fünye yerleştirmesi

-Paketin patlatılması

-Paketten çıkan kağıt parçaları

-Pankartın toplanması

-Trafiğin açılması

-Genel ve detaylar

24.05.2017 - 08.44 Haber Kodu : 170524010

===========================

4- TERS YÖNDE İLERLEDİ, KARŞISINA ARAÇ ÇIKINCA KONTAĞI KAPATIP TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da tek yönlü caddeye ters yönde giren kadın sürücü, viraja yaklaştığı sırada başka bir kadın sürücünün kendisine yol vermemesi üzerine kontak anahtarını alıp araçtan inince trafik 15 dakika kilitlendi.

Merkez Mahallesi'ndeki tek yönlü trafiğe açık Talimhane Caddesi'ne ters yönde girerek ilerleyen 34 LN 1982 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, çift yönlü araç trafiğine açık Denizköşkler Caddesi'ne yaklaştı. Ancak, bu sırada karşı yönden gelen 34 LGD 79 plakalı otomobilin kadın sürücüsü de ışık ardından korna ile uyararak yol istedi. Ters yönden gelen sürücü, yolun büyük bölümünü geçtiğini belirterek, karşıdan gelen sürücünün biraz geri giderek kendisine yol vermesini istedi. Ters yönden gelen sürücü, karşı yönden gelenin geri gitmemesi üzerine dörtlü lambalarını yaktı, kontak anahtarını da yanına alarak hemen yanındaki bir işyerine girdi. Dakikalar ilerlemesine ve trafiğin kilitlenmesine rağmen aracının başına gelmedi. Yola girmek isteyen diğer sürücülerin ve çevredekilerin tepkileri ve polis çağıracaklarını söylemeleri de kadının aracının başına gelmesine yetmedi. Trafiği kilitleyen kadının girdiği işyerinin önüne gelen bazı kişiler sinirlenerek, sürücüye bağırmaya başladı. Dakikalar ilerkerken, yolun bir türlü açılmaması üzerine ricalar üzerine doğru yönde gelen sürücü aracı ile geri giderek yolu açtı. Diğer sürücü ise, kendisini alkışla protesto eden ve yuh çekenlere aldırmayarak ters yönde, açılan yolda devam etti, trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü:

------

-Kilitlenen trafikten görüntüler

-Korna çalanlar

-Yolu açmaya çalışanların çabaları

-Kendi yolundan giden kadın geri giderek yolu açarken

-Ters yönden giren kadın tepkiler arasında otomobile binerek giderken

24.05.2017 - 10.01 Haber Kodu : 170524016

============================

5- YÖK BAŞKANI SARAÇ, ERASMUS KUTLAMASINDA KONUŞTU

* YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,

"2001 yılında 75 olan yükseköğretim kurumun sayımız son dönemde 182'ye ulaşmıştır. Öğrenci sayımız ise 7 milyon 2 yüz bine ulaşmıştır"

"Üniversite sistemi güçlü olmayan bir ülkenin onu yarınlara taşıyacak bir sanayisi, teknolojisi, tıbbı, eğitimi, sanatı ve adalet sistemi olamaz"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ERASMUS'un 30. yılı kutlamaları toplantısına katıldı. İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Avrupa ülkelerinden temsilciler, öğretim görevlileri ve öğrenciler de yeraldı.

Toplantıda bir konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Türk Yükseköğretimi olarak bilimin evrensel değerlerine inanıyor, bu değerlerin dünya bilim tarihinde yerleşmesinde kadim geçmişimizin, geniş coğrafyamızın kültürlerinin payının altını çizerek bu payı daha da görünür kılmak istiyoruz. Bunu hem bilimsel birikimimizi daha iyi sergileyerek, hem de ulusal, bilimsel değerlerimize desteği artırarak yapmaktayız. Üniversite sistemi güçlü olmayan bir ülkenin onu yarınlara taşıyacak bir sanayisi, teknolojisi, tıbbı, eğitimi, sanatı ve adalet sistemi olamaz. Biz tüm alanlarda donanımlı gençler, bilim üreten akademisyenler, sanayi ile işbirliği içerisinde araştırma kuruluşları ve toplumun taleplerine duyarlı bir üniversite inşası için çalışıyoruz. Güçlü, istikrarlı ve huzurlu Türkiye'nin gençliğini dünya standartlarında bir donanımla yetiştirmek için çaba sarfediyoruz. Bütün bu kavramlar için Dünya'ya ve Avrupa'ya açılan bir gençlik açısından ERASMUS programlarını da son derece önemsiyoruz. Ülkenin geleceğinin inşasında yetiştireceğimiz genç nesillerin fikirleri ve ürettikleri en önemli rolü oynayacak. Türk Yükseköğretiminin görevi, bu gençliği güçlü, özgür ve saygın fikirlerle donatmaktır olacaktır" dedi.



"YÖK'E ÇOK DAHA BÜYÜK SORUMLULUKLAR YÜKLEMEKTEDİR"

"Yükseköğretim sisteminin gelişmesine baktığımızda, son dönemde bu gelişmenin büyüme tabiriyle tavsif edilmekten çok daha bir tarzda bir sıçrama yaşadığını söylememiz icap eder" diyen Saraç, "2001 yılında 75 olan yükseköğretim kurumun sayımız son dönemde 182'ye ulaşmıştır. Öğrenci sayımız ise 7 milyon 2 yüz bine ulaşmıştır. 7 milyon 2 yüz bin sayısı gerçekten pek çok Avrupa ülkesinin nüfusunun daha üzerindedir. Öğretim elemanı sayımız ise 150 bini geçmiştir ve bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Tabii ki şunu da ifade etmek istiyoruz. Bölgenin Rusya'dan sonraki bu öğrenci sayısı ile en büyük 2'nci ülkesi olma durumundayız. Bu sayılar Türk yükseköğretim sisteminin yönetilmesinden koordinasyondan ve denetlemesinde sorumlu olan YÖK'e çok daha büyük sorumluluklar yüklemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-------

- Salondan detay

- YÖK konuşması

- Genel ve detaylar

24.05.2017 - 12.04 Haber Kodu : 170524043

=======================

6 - "SOCİAL MEDİA AWARDS TURKEY" ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: İstanbul

BoomSonar ve Marketing Türkiye tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey Ödül Töreni Doğan TV'ye bağlı tüm markaların iletişim ortaklığında dün akşam Shangri-La Bosphorus Hotelde gerçekleşti.

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura başkanlığında, alanında uzman jüri üyelerinden oluşan 30 kişilik grup, her kategoride oy kullanarak ödül alacakları belirledi.

Sosyal medya sektörünün liderlerini bir araya getiren ödül töreninde, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans ve kişilerin başarılı çalışmalarından dolayı taçlandırıldığı gecede; En Başarılı Youtube Ünlüsü Orkun Işıtmak, En Başarılı Instagram Ünlüsü Berkcan Güven, En Başarılı Twitter Ünlüsü Pucca, En Başarılı Facebook Ünlüsü Baho, En İyi Tematik Blog Biz Evde Yokuz, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktör Cem Yılmaz, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktris Ezgi Mola, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı Demet Akalın Kurt, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı Kenan Doğulu, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sporcu Sinan Güler ödüllerin sahibi oldu.

SocialBrands'teki 7 bin marka arasından, sektör bağımsız, veriye dayalı en iyi performans ile Grand Prix kazanan marka ise Türk Hava Yolları oldu.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Ödül töreninden görüntüler

-Ödül alanlardan görüntü

-Detaylar

