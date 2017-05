DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- FENERBAHÇELİ FUTBOLCU OZAN TUFAN GÖZALTINDA (2)

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İFADE VERİYOR

Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da var. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Tufan'ın şu sıralarda ifade verdiği öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Soruşturması sürerken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi.

2- İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 144 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

FETÖ/PDY yapılanması içinde bulunan askerlerden sorumlu oldukları belirtilen 144 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 42 ilde 175 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda İstanbul polisi şimdiye kadar 884 kişiyi gözaltına almıştı. Bu kişilerden itirafçı olanların verdikleri bilgiler doğrultusunda sabah erken saatlerde yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında öğretmen, savcı, öğretim görevlisi, emniyet mensubu, avukat, asker ve profesörlerinde olduğu 144 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alma, arama, el koyma ve inceleme kararı verildi. 42 ilde 175 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla şimdiye kadar 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin By-Lock kullanıcısı olduğu, mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları, FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde bulunan askerlerden sorumlu oldukları, şimdiye kadar deşifre edilmemiş kişilerden oluştukları ve gaybubet adı verilen gizli evlerde kaldıkları belirtiliyor.

3- İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL

İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin hemen ardından yapılan terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken 59 kişi ise yaralandı. Yaşanan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.



23.05.2017 - 10.53 Haber Kodu : 170523027

4- "ŞİKEDE KUMPAS" DAVASININ 7. DURUŞMASI BAŞLADI

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 7. celsesi başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın'ın da aralarında bulunduğu bir çok kişiye, "Futbolda şike" soruşturması adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada 7 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşma, eski emniyet amiri Soner Koç'un dün yarım kalan savunmasıyla devam ediyor.



5- PİLOT : MÜMKÜNSE İNELİM ARTIK YAKITIMIZ KALMADI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN - İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek dün 5 uçağı pas geçirtmişti. Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy'e doğru alçalan bir uçağın pilotu pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti. Daha sonra arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçak da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistte bulunan köpek uçuşları etkilerken olay ses kayıtlarına da yansıdı. Kayıtlarda, Hava trafik kontrolörü bir pilota, "Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin indirmeye çalışacağız" anonsunda bulundu. Pilot ise, "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd (başka bir meydana yönlenmek ) edeceğim aksi takdirde" dedi. DHMİ ekipleri seferber olurken köpek bulunamadı.



6- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN EMEKLİ POLİSLERLE BULUŞTU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve 2016 yılında emekli olan polisler onuruna Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende, emekli polisler biraraya geldi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan de katıldığı törene, "Polis Bandosu" bünyesinde kurulan Mehteran Takımı sahne aldı.

İl Emniyet Müdürü Çalışkan yaptığı açıklamada," Tüm personelimiz bir gün emekli olacak. Bu bilinçle emekli personellerimizi unutmadığımızı iyi ve kötü günlerinde daima birlikte olacağımızı göstermek amacıyla bu organizasyonları düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi. Çalışkan, "Bir polisin ailesi de polis gibidir. Mesleğin tüm zorluklarına bizlerle beraber göğüs geren , her şartta sonsuz desteklerini esirgemeyen eşlere ve çocuklarımıza da minnet borçluyuz" diye konuştu.

Mehter takımının gösterisinden sonra emekli olan emniyet mensuplarına İl Emniyet Müdürü Çalışkan plaket verdi

7- "HAY'CAN"SEVER MUHAMMED'E ADINA YAPTIRILAN PARKTA DOĞUM GÜNÜ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da liseye gitmeye hazırlanan, çok sevdiği "hay'can" olarak tanımladığı sokak hayvanları için çalışırken 9 ay önce, 'Aort yırtılması' sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Muhammed Ali Yürekli adına yaptırılan parkta doğum gününde anıldı.

'Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanlığı yapan, işçi bir baba ile ev kadını annenin iki çocuğundan biri olan, burslu eğitim gördüğü okulda sınıfını her yıl takdir belgesi ile geçen Muhammed Ali Yürekli, geçen Ağustos ayında fenalaştı. Kalbinden rahatsızlanan Yürekli, kaldırıldığı Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Derslerinden artan zamanlarında evinde beslediği hayvanların yanı sıra Avcılar'daki sokak hayvanları için uğraşan, belediyeye ait hayvan barınağına sık giderek oradaki her birini 'Can' olarak görerek "hay'can" olarak nitelendirdiği hayvanlara yiyecek veren Yürekli'nin ölümü yakınları ve hayvanseverleri üzdü. Küçükçekmece'de yapılan cenaze törenine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katılırken, acılı annesi Selma Selin Yürekli'yi güçlükle teselli etti. Hayvansever çocuğun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Hayvanseverler, Muhammed Ali Yürekli'nin ismini yaşatabilmek için internette İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yönelik olarak içinde sokak hayvanları için su kaplarının bulunduğu bir parka verilmesi için imza kampanyası başlattı. Hızla yayılan kampanya üzerine Avcılar Belediyesi Gümüşpala Mahallesi'nde Muhammed Ali Yürekli ismi verilecek, hayvanseverlerin sevimli dostlarını gezdirip spor yaptırabilecekleri parkurları olan park yapılacağını açıkladı. Bu konuda belediye meclisinde karar alındı. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan kısa süre sonra açılışı yapılacağı belirtilen parkta Yürekli için 15'inci doğum günü düzenlendi.

"EMANET "HAY'CAN"LARINA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Üzerinde Yürekli'nin fotoğrafı bulunan pastayı annesi ile birlikte kesen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "O sokaktaki canlılar için hazırladığı projeleri bizimle paylaşan, sokak hayvanları için hiç yorulmadan çalışan ve gelecekte gen mühendisi olmayı kafasına koyan pırıl pırıl bir gençti. Emaneti olan hay'canlara sahip çıkıyoruz. Azminin ve çalışkanlığının Avcılarlı gençlerimize örnek oluşturması için bu parkta ismini yaşatmaya devam ediyoruzö dedi.

HER GÜN OĞLUNA İÇİNİ DÖKTÜ

Oğlu ile gurur duyduğunu belirten anne Selma Selin Yürekli, Muhammed Ali'nin ölümünü kabullenemediğini, onun bir yerlere gittiğini düşünür gibi hareket ettiğini, içini dökebilmesi için yakın arkadaşının önerisi üzerine ilk haftadan itibaren ona her gününü anlattığı günlük yazdığını söyledi. Günlüğünü hergün sosyal medya hesabında paylaşan acılı anne, oğlunun baktığı 16 kedi ve 4 köpeğin yanı sıra 2 kuş ve tavşanı beslemeye devam ettiğini ifade derken muhabirine şöyle dedi:

"Henüz 3 yaşındayken bir kedinin arabanın altında kaldığını görünce ağladı. O günden itibaren hayvanları bırakmadı. Ben de teşvik ettim. Sokak hayvanlarını besledi, bazılarını eve getirdi. 'İnsan eve fare getirilmesini kabul eder mi?' kabul ettim. O gittiğinden bu yana bizim için hayat kalmadı. Dostlarımız destek oldu. Arkadaşım bana 'Her gününü yaz rahatlarsın' dedi. Ona yazdığım, içimi döktüğüm mektuplar kitap oldu. Bu kitapta Alim, ben, herkes var. Geliri sokak hayvanlarına verilecek bu kitapta her şeyimiz, beslediğimiz canlardan oğlumun mezar taşına kadar her şey var. Allah herkese Ali gibi evlat versin. 14 seneye bir ömür sığdırdı. Para versen bu kadar insanı toplayamazsın. Ben ona böyle bir doğum günü yapamamıştım.ö

İTÜ'DEN 'UMUT ÖDÜLÜ'

Anne Selin Selma Yürekli, adına park yapılan binlerce kişinin sevdiği bir çocuğun annesi olarak acılı, gururlu olduğunu herkesin koşarak doğum gününe geldiğini, İTÜ'nün önümüzdeki günlerde kendisine böyle bir çocuk yetiştirdiği için kendisine 'Umut Ödülü' verileceğini söyledi.

