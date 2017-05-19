DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ek bilgilerle yeniden)

1- SÖZCÜ GAZETESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul /

Sözcü gazetesinin avukatlarından İsmail Yılmaz 'ya yaptığı açıklamada, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olmadığını, sadece arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca, yapılan aramalarda Burak Akbay'ın bir tablet bilgisayarına el konulduğunu, finans müdürü Yonca Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapmadan evden ayrıldıklarını, muhabir Gökmen Ulu'nun evinde ise aramanın devam ettiğini söyledi. Avukat Yılmaz, Mediha Olgun'un ise gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini söyledi.

"FETÖ'YE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE…"

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri" iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın yanı sıra, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı var.

Görüntü Dökümü;

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-Sözcü gazetesi binasından genel görüntüler

19.05.2017 - 10.51 Haber Kodu : 170519035_

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(ÖZEL)

2 - İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN'DAN SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYON AÇIKLAMASI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Sözcü Gazetesine yönelik operasyonla ilgili 'ya açıklama yaptı. Operasyon bilgisini doğrulayan Fidan, "Sözcü Gazetesinin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.

Kimler hakkında işlem yapıldığı sorusuna da Fidan, "Sadece patronu ve birkaç çalışanı" karşılığını verdi.

Görüntü dökümü:

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- Başsavcı Fidan'dan detay

- Başsavcı Fidan'ın açıklaması

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3- BASIN KONSEYİ'NDEN SÖZCÜ GAZETESİ OPERASYONU İÇİN AÇIKLAMA



İstanbul

Basın Konseyi'nden Sözcü Gazetesi'ndeki operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi; "19 Mayıs'ın yıldönümünü kutlamak için Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri olarak geldiğimiz Samsun'da, Sözcü gazetesine yönelik operasyonu şaşkınlıkla öğrendik.Gazetecilere yönelik yeni bir baskı örneği ile karşı karşıya kaldığımız anlaşılıyor. Hatta 10 aydır süren bir soruşturmada harekete geçmek için 19 Mayıs'ın seçilmesini de anlamış değiliz. Savcılar, isimleri ve adresleri belli gazetecileri normal günlerde ifadeye çağırabilir, her türlü soruyu yöneltebilir"

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4- TAKSİM'DE 19 MAYIS TÖRENİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Törende İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören son buldu. Törene CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partililer, öğretmenler, öğrenciler ve Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin davetlisi olarak gelen Azerbaycanlı gazi askerler katıldı.

Tören sonrası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklama yaptı. Tanrıkulu, "Değerli arkadaşlar bayramınızı kutluyorum 19 Mayıs ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı gündür İstanbul'dan başlamış ve bütün anadoluya yayılmıştır ve tarihte örneği olmamış bir mücadele verilmiştir. O mücadelenin kahramanları burada hepsinin anıtının önünde saygıyla eğiliyoruz. Dünyada gençliğe adanan tek bayramdır, 19 Mayıs şimdi bu bayramı anlamından koparmak istiyorlar yasaklamak istiyorlar bütün yasaklara rağmen bizler Türkiye'nin her yerinde bu mücadelenin anlamını ve değerini herkese anlatmaya devam edeceğiz bayramınız tekrar kutlu olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplananlar

-Törene katılan Azerbaycanlı gazi askerler

-Öğretmen ve öğrenciler

-Anıta çelenk bırakma

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı

-Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

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5- KARTAL'DAKİ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 6 YARALI

* Araçların birinde bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara bulaştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Kartal Sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza saat 08.00 saatlerinde Kartal Kordon boyu mahallesi sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İlhan Çalıkoğlu'nun kullandığı otomobille, İhsan Elbaşoğlu'nun kullandığı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters yöne girdiği belirtilen araçta bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara sıçradı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Kaza anının görüntüsü

///////////AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Araçtan çıkartılan kadın

-Yaralının ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlar

-Kaza yapan araçtan yola dökülen boyalar

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve Detay

19.05.2017 - 11.04 Haber Kodu : 170519048_

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6- YASTIĞI ALIRKEN PENCEREDEN DÜŞTÜ

Haber: Mustafa ÖZDABAK-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda ikinci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek, apartman boşluğuna düşen Gökhan E. dakikalarca ecel terleri döktü. Düştüğü yerden hareket edemeyen Gökhan E.'nin çığlıklarına komşuları koştu. Yaralı gencin durumunu gören komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Cihangir'de saat 09.00 da meydana gelen olayda itfaiyenin kurtarma ekibi , sağlıkçılar yaralının yanına ulaştı ve burada ilk müdahale yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı ve kırıkları olan genç adam ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada olayı duyarak sokağa koşan Gökhan E.'nin kız arkadaşı, 'Pencerden düşmedi değil mi" diyerek, kısa süreli şok geçirdi. Mahalle sakinlerinden Cemal Can, "İkinci kattan yastıkları almak isterken, kafa aşağıya düşmüş. Bacağında kırıklar var, zannedersem. Hayati tehlikesi görünmüyor" dedi.



Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Apartman boşluğuna düşen kişinin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-Düşen kişiyi apartmanın penceresinden alınması

-Yaralı kişinin ambulansa alınması

-Yaralan kişinin kız arkadaşının olay yerine gelmesi

-Düşen kişinin kız arkadaşından detay görüntüler

-Cemal Can ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

19.05.2017 - 10.36 Haber Kodu : 170519030

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