DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KILIÇDAROĞLU, GEZİ OLAYLARINDA YARALANAN HÜLYA ARSLAN'IN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI...

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olayları sırasında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan'ın nikah şahitliğini yaptı. Saat 13:00'de Kadıköy Belediyesi Nikah Sarayı'na gelen Kılıçdaroğlu, doğrudan nikahın kıyılacağı salona geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Bozkurt Nuhoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Oğuz Kaan Salıcı da nikah şahitliği yaptı.

BİRAN ÖNCE ANNE OLMASI TEMENNİSİ

Sercan Vargün ile dünya evine giren Hülya Arslan'ın duygulandığı anlar da kameralara yansıdı. Genç çifte mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını Hülya Arslan'a teslim etti. Bugünün anneler günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Hülya Arslan'ın biran önce anne olması temennisinde bulundu.

GELİNE BİLEZİK TAKTI

Hülya Arslan'a bilezik takan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikahın kıyıldığı Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu'ndaki diğer düğünlere de uğrayarak genç çiftlere mutluluk diledi. Kılıçdaroğlu, Marmaris'de dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren İzmirli annelerin cenaze törenlerine katılmak için İzmir'e hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-CHP liderininin gelişi

-Nikah salonuna girişi

-Çiftin salona girişleri

-Nikahın kıyılması

-CHP liderininin konuşması,

-Bilezik takması

-Genel ve detaylar



14.05.2017 - 13.43 Haber Kodu : 170514079

14.05.2017 - 14.00 Haber Kodu : 170514085

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2 - (ÖZEL) JAPON KADINI DOLANDIRAN "O" TÜRK BU KEZDE TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL,

Sultanahmet'te hanutçuluk yapan Mustafa G.,(31) turist olarak Türkiye'ye gelen Japon kadın 48 yaşındaki Y.K.'yı evlenme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hakkında açılan maddi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Mustafa G.'nin, Japon kadın Y.K.'ya 570 Bin TL maddi tazminat ödemesine karar verdi. Y.K.'nın avukatları Enver ve Hülya Aksakal, "Müvekkilimiz evleneceğini düşündüğü Mustafa'nın, evli olduğunu sonradan tapu kayıtlarından öğrenmiş ve dolandırıldığını anladığından bu yana fizik ve ruh sağlığı ciddi ölçüde bozulmuştur. Bu tazminat kararı sevindirici olmuştur. Davalı hakkında manevi tazminat davası da açacağız" dedi.

DİLEKÇEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre olay şöyle oldu: 48 yaşındaki Japon vatandaşı Y.K. 11 Şubat 2013 tarihinde İstanbul'a tatile geldi. Sultanahmet'i gezen Japon kadın, Ayasofya Müzesi'nde video çekimi yaparken, yanına hanutçuluk yapan sanık 31 yaşındaki Mustafa G. geldi. Anadili gibi Japonca konuşan Mustafa G. gün boyu Y.K. ile gezdi. Ertesi gün de birlikte gezen çiftin arasında duygusal yakınlaşma başladı. Tatilin ardından ülkesine dönen Y.K. ve Mustafa G. internet üzerinden de görüşmeye devam etti. Mustafa G., güvenini kazandığı Japon kadından borç para istemeye başladı. Memleketten bir arsa satın aldığını borcu olduğunu söyleyerek para aldı. Ardından kendine Iphone marka telefon aldırdı. Türkiye'den ev almak istediğini söyleyen Japon kadın, Mustafa G.'ye para gönderdi. Japon kadın da birlikte yaşayacakları hayalini kurduğu ev için çeyiz eşyaları alarak Türkiye'ye gönderdi. Mustafa G. bir süre sonra Y.K.'yı arayarak memlekete döneceğini söyledi. Evi sattı. Çeşitli bahanelerle Japon kadından para istemeye de devam etti.

TELEFONLARA ÇIKMAZ OLDU

Mustafa G. ailesinin evinde yapılacak tadilatı gerekçe göstererek kadından yine para istedi, ancak Japon kadın bu talebi reddetti. Y.K, Mustafa G'nin evli olduğunu öğrendiği gün paralarının tamamının geri ödemesini istedi. Mustafa G. de parayı ödeyeceğini, bunu Japonya'ya gittiğinde yapacağını söyledi ama bir süre sonra telefonlara çıkmaz oldu. Bunun üzerine Japon kadın hem maddi tazminat davası açtı hem de suç duyurusunda bulundu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede şüpheli Mustafa G.'nin banka hesaplarına, taşınmazlarına el konulması talep edildi, ayrıca maddi zararın davalı Mustafa G.'den alınması istendi.



HUKUK MAHKEMESİ'NDE DAVANIN KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davalı Mustafa G. katılmadı. Hakim, davalı Mustafa G.'ye yönelik davanın kabulüne karar verdi. 160.452.68 Dolar (570 Bin TL) tazminatın Mustafa G.'den alınarak davacı Japon kadın Y.K.'ya verilmesine hükmetti.



AVUKATLARI: DAVALI HAKKINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇILACAKTIR

Davacı Y.K.'nın avukatları Enver ve Hülya Aksakal davaya ilişkin şunları söyledi: Müvekkilimizi evlilik vaadiyle kandıran ve müvekkilin geleceği için biriktirdiği 160.452,68 USD'yi hile ile alan dolandırıcıya karşı açtığımız maddi tazminat davası sonuçlanmış ve mahkeme davamızın tam kabulüne karar vererek, davalı Mustafa Gümüş'ün 160.452,68 USD'yi müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Müvekkilimiz evleneceğini düşündüğü Mustafa'nın, evli olduğunu sonradan tapu kayıtlarından öğrenmiş ve dolandırıldığını anladığından bu yana fizik ve ruh sağlığı ciddi ölçüde bozulmuştur. Özellikle geçirmekte olduğu kas rahatsızlığı nedeniyle kısa bir zaman sonra yürüyemeyecek hale gelecek olan müvekkilimiz için bu tazminat kararı sevindirici olmuştur. Ayrıca davalı hakkında manevi tazminat davası da açılacaktır."

HAPİS CEZASI DA ALMIŞTI

'Dolandırıcılık' suçundan hakkında dava açılan sanık Mustafa G., 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Yurtdışına çıkışı da yasaklanan Mustafa G. şu sözlerle mahkemede kendini savunmuştu: Y.K.'ya tanıştığında evli olduğumu söyledim.Y.K. ile aramızda ilişki başladıktan sonra problem yoktu ancak Y.K. 'nin kıskançlıkları başlayınca iş para meselesine döndü. Bu sebeple Y.K. kendisini dolandırdığım iddiasıyla şikâyetçi oldu. Ben ona evlenme vaadinde bulunmadım. Birlikteliğimiz vardı. Paraları aldığımı kabul ediyorum. İade edeceğim. Bugüne kadar imkânım olmadığı için iade edemedim" demişti.



DOLANDIRILAN KADINLAR JAPONYA'DA BİRBİRLERİNİ UYARDI

Öte yandan Y.G. gibi dolandıran japon kadınlar Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle Mustafa G. ile ilgili olarak birbirlerini uyarmıştı: "Türkiye'yi seven Japonları dolandıran kötü dolandıcı, yaklaşınca kaç veya polisten yardım iste, en iyisi görmezden gel" , "İstanbul özellikle Mavi Camii veya Ayasofya çevresine gidecek planları olanlar Türk dolandıcıya dikkat ediniz. Türkiye'yi seven Japonları aldatan adam, Japonlara parası ve vücudu için yaklaşır", "Ben ve arkadaşım Türkiye'yi çok seviyorduk.Ama bu adamın bizi dolandırmasından sonra Türkiye'yi ve çok sevdiğimiz için şoktayız", "İyi derce Japonca konuşarak para ve vücudu amaçlayan kötü adam. Arkadaşım gibi acı çekmenizi istemem, dolandırıcıya dikkat ediniz."



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3- (ÖZEL) MAHKEMEDEN DAVUT GÜLOĞLU'NA İKİNCİ ŞOK...

DAVUT GÜLOĞLU'NA VERİLEN 8 BİN 500 TL PARA CEZASININ GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Şarkıcı Davut Güloğlu'nun, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasının gerekçesi belli oldu. Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Güloğlu'nun sinkaflı söyleminin incitici ve küçük düşürücü olduğunu belirterek, " Yasada korunan hukuki yarar sanık tarafından ihlal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEMİ İNCİTİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜDÜR"

Davut Güloğlu hakkında açılan hakaret davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davut Güloğlu'nu 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme kararında şu ifadeleri kulllandı: "Sanık (Davut Güloğlu) sanatçıdır. Kendisi gibi sanatçı olan şikayetçi ( Sıla Gençoğlu) ile ilgili soruya onu hedef alan biçimde 's… olsun gitsin…' sinkaflı söylemi incitici ve küçük düşürücüdür. Bu söylem hakaret suç tipine uygundur. Yasada korunan hukuki yarar sanık tarafından ihlal edilmiştir. Davranışın Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 125 /1 maddesinde ifade edilen suçu oluşturduğu kabul ve benimsenmiştir. Bunun yayınlanacağını bilerek, öngörerek söylemiştir ve birden çok internet sitesinde aynı maddenin 2. fıkrasında (sesli, görüntülü ve yazılı hakeret maddesi) tanımlanan biçimde ileti duyurulmuştur. Eylemde aleniyet unsuru da vardır. Sanık işi, mesleği, toplumdaki sorumluluk taşıyan yeri ve anılan söylemleri meslektaşı kadın sanatçıya karşı icra etmesi, zararın niteliği, birlikte göz önüne alındığında alt sınırdan ayrılmak ve teşdit uygulamak gerektiği kabul de benimsenmiştir. Aksine savunmalarına itibar etmek elverişli görülmemiştir. o halde kabul ve benimseme çerçevesinde sanığın cezalandırılmasına karar vermek gerekir."

DAVANIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Şarkıcı Sıla Gençoğlu katılmamış ve "Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında da Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Mahkeme yargılama sonunda Davut Güloğlu'nu hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

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4 - KENT ENSTİTÜSÜ'NDEN FİNAL GÖSTERİSİ...

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, ()

Avcılar'da yaklaşık 44 bin kişinin eğitim gördüğü Kent Enstitüsü'ndeki kültür sanat topluluklarının final gösterisinde birbirinden renkli danslar sergilendi. 'Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine' sloganı ile eğitim verilen gruplar, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Bir Köy Var Uzakta' başlığı ile Eylül ayından bu yana öğrendikleri dans ve gösterilerinden bölümler sergiledi. Köy Enstitüsü'nün tarihi ve işlevinin barkavizyon ile izletilmesi ardından mandolin ve kemanlarla 'Ilgaz Türküsü' seslendirildi. Başak Tatlıbal, Çiğdem Taştan'ın Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım' deyişinin ardından 'Dansın Nefesi/Semah' beğenildi. Zeybekten, halaya kadar çeşitli halk oyunlarını sergileyen grupların yanı sıra Hilal Sibel Pekel, 'İstanbul Kanatlarımın Altında' şarkısının eşliğinde çağdaş dans sergiledi. Kent Enstitüsü öğrencilerinin mini tiyatro ve Latin Dansi, Kafkas oyunları, Balkan Halk Dansları, Sirtaki oyunları da uzun süre alkışlandı. Ali Şahin ve Hande Topaloğlu, Yunan şarkısını, Çiğdem Taştan ise 'Ederlezi' isimli Balkan halk şarkısını söyledi. Yard. Doç.Dr. Eyüp Uzunkaya'nın yönettiği gösterinin finalde tüm gruplar sahneye gelip otururken, mandolin ve kemanlar eşliğinde Sakine Şahin'in söylediği 'Orda Bir Köy Var Uzakta' isimli şarkıya salondaki 400 kişi eşlik etti. Final gösterisinde konuşan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Avcılar'ın İstanbul'da tek ilçe belediye konservatuvarına sahip sanat ilçesi olduğunu ve sanatçısını yetiştirdiğini, bu yıl kent enstitüsü ve çocuk kulüplerinde 44 bin kişinin eğitim gördüğünü anlatırken,"Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine Laik, demokratik, çağdaş, üretken eğitime kaldığı yerden devam ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Köy Enstitüleri ile ilgili barkavizyon gösterisi

-Kent Enstitüsü gruplarının sergilediği danslar ve gösteriler

-Belediye başkanının konuşmasından bir bölüm

-Semah, Sirtaki, Latin Dansı, Sirtaki, horon, kafkas oyunlarından bölümler

-Finalde Orda Bir Köy Var Uzakta şarkısı söylenirken

-Genel ve detaylar

14.05.2017 - 10.57 Haber Kodu : 170514033

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5 - SİLİVRİ'DE YAĞLI GÜREŞ HEYECANI

Haber- Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞLER / İSTANBUL,

Silivri'de düzenlenen 500'e yakın güreşçinin katıldığı "Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri"nde Recep Kara, başpehlivan oldu. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlediği Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Çetin Ceylan 'Güreş ağası' oldu. 13 kategoride 500'e yakın güreşçi yağlı güreşlere katıldı. Daha önce Silivri'ye bağlı belde statüsünde olan daha sonra 'Mahalle'ye dönüştürülen Kavaklı'daki yağlı güreşleri CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural da izledi. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, güreşin Kırkpınar ile başlayan, Orta Asya'dan çıkmış insan hümanizmini ve sevgisini yayan bu büyük milletin demlenmiş, birikmiş kültürünün en önemli mozaiğinden biri olduğunu söyledi. Başkan Işıklar, "Bizi var eden kültürel değerlerimizi yaşatırsak, millet olarak var olabileceğimizi hiç unutmamamız lazım. Manimiz, türkümüz, koşmamız, yememiz, içmemiz, giyimimiz, güreşimiz, sporumuz hepsi bizi var eden milli değerlerimizdendir" dedi. Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara ödülleri, protokol üyeleri ve güreşlere katılan güreş ağaları tarafından verildi. Dereceye giren pehlivanlara birçok kişi ve kuruluş tarafından da çeşitli ödüller verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Etkinliğe katılanlardan görüntü

-Belediye başkanı Işıklar'ın konuşması

-Etkinlikten görüntü

-Ödül verilmesi

-Genel ve detaylar

14.05.2017 - 13.04 Haber Kodu : 170514065



