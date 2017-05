DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - YARALI ATIN YOL ORTASINDA 5 SAATLİK BEKLEYİŞİ

* Ümraniye'de bir minibüsün çarpması sonucu yaralanan at için çevredekiler seferber oldu.

* Yol ortasında yatan yaralı ata uzun süre yardım gelmedi.

* Yardım bekleyişi sırasında çevredekiler gözyaşı döktü.

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Ümraniye'de servis minibüsünün çarptığı at saatlerde yol ortasında yardım bekledi

Ümraniye Akdeniz Caddesi'ndeki olay saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

İnşaattan çaldıkları ahşap kalıpları at arabasıyla kaçırmaya çalışan 4 kadın, polisi görünce hızlanmaya başlayınca karşı yönden gelen Halim Gençkurt'un kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı. At arabasındaki kadınlar kazadan yara almadan kurtulurken, çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına savrulan at yaralandı.



SAATLERCE YARDIM BEKLEDİ

Cam kesiklerinden dolayı kan kaybeden at için polis ve çevredekiler seferber oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini defalarca arayan polis, her seferinde "ekipler sevk edildi" yanıtını aldı.

Bu sırada yoldan geçen mobil sağlık ekipleri durup atın yaralarına tampon yaptı. İlçe belediyelerini arayan polisler yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildi. Bu sırada yol ortasında yatan yaralı ata su verildi, üzeri örtüldü. Bazı kişiler atın başını okşadı. Yardımın gelmemesi çevredekileri isyan ettirdi.

İnternetten veteriner telefonları arayan vatandaşlar ilgilenecek bir veteriner hekim de bulamadı. İnşaat malzemelerinin çalındığı firmanın şikayetçi olması üzerine dört kadın, gözaltına alındı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Uzun bir bekleyişin ardından olay yerine itfaiyenin kurtarıcı aracı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner ekibi geldi.Gelen ekipler yerdeki yaralı ata ilk müdaheyi yerde yaptı. Atın yaralı yerleri dikiş atılarak iğne yapıldı.

Kurtarmaya çalışmalarına katılan Hale Bayrak , atı uzun süre sevip öptü. Kendisinin de atı olduğunu söyleyen Bayrak, "Sabah 05.30 beri buradaymış. Hiç müdahale edilmemiş. Çok vakit kaybedilmiş"diye konuştu

Yaralı at yaklaşık 5 saat sonra olay yerinden alınarak Avcılar'da bulunan İstanbul Üniversite Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Atın tedavisinin burada yapılacağı belirtildi.

2- 77 OLAYDAN ARANAN "HAYALET" LAKAPLI ASYA YAKALANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da son iki ay içinde gerçekleştirdiği 7 kapkaç olayında yaklaşık 200 bin lira çaldığı iddia edilen "Hayaletö lakaplı Asya B.(26) gözaltına alındı. Şüphelinin Türkiye'de gerçekleştirdiği 77 olay nedeniyle de polis tarafından uzun süredir arandığı ortaya çıktı. Hakkında yaklaşık 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kısa bir süre önce burun estetiği olan kadın hırsızın, bankamatiklerden para çeken kişilerin arkasında durarak kart şifrelerini öğrendiği daha sonra çantalarını çalarak ele geçirdiği kartları boşalttığı öğrenildi. Şüpheli birlikte yakalandığı 7 suçtan aranan ağabeyi ile birlikte adliyeye sevk edildi.

YAKALAMAK İÇİN 20 GÜN PUSUDA BEKLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uzun süredir peşlerinde oldukları Asya B.'nin Bağcılar bölgesinde olduğunu tespit etti. Yakalanmamak için sık sık adres değiştiren şüpheliyi yakalamak için bulunduğu tahmin edilen bölgede 20 gün boyunca pusu kuruldu. Sonunda şüpheli Asya B.'nin oturduğu ev tespit edildi. Polis, dün sabaha karşı yaptığı baskında Asya B.'yi yakalamak için harekete geçti. Eve yapılan baskında kaçmaya çalışan Asya B. ile aynı evde bulunan ve polis tarafından aranan ağabeyi Derman B.(35) ile birlikte gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

BANKAMATİKLERDE FARK ETTİRMEDEN KART ŞİFRELERİNİ ÖĞRENİYORMUŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler sorguya alındı. Şüpheli Asya B.'nin gerçekleştirdiği olayla sırasında şüphe çekmemek için şık giyindiği, başörtüsü taktığı ve bankamatiklerde para çeken kişilerin arkasında sıraya girdiği tespit edildi. Özellikle kredi kartlarıyla para çeken yabancı uyruklu kişileri tercih eden şüphelinin kurbanlarına fark ettirmeden kart şiflerini öğrendiği belirtildi. Daha sonra kurbanlarını bir süre takip eden ve çantalarını yankesicilik yöntemiyle çalan Asya B.'nin ele geçirdiği kredi kartlarından para çektiği ayrıca aynı kartları kullanarak kuyumculardan yüklü miktarda altın ziynet eşyası aldığı belirlendi.

SON İKİ AY İÇİNDE 200 BİN LİRA ÇALMIŞ

Şüphelinin son bir yıl içinde 7 olayda aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca aralarında Konya, Nevşehir, Ankara, Isparta, İzmir, Denizli, Edirne, Yalova, Aksaray illerinin bulunduğu bir çok yerde gerçekleştirdiği 77 olay nedeniyle arandığı öğrenildi. Kadın hırsız Asya B.'nin ayrıca daha önceden hakkında açılan 17 ayrı davadan yaklaşık 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

YAKALANDIĞI AVM'DEN POLİS KILIĞINA GİREN KARDEŞİ KURTARMIŞ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada ilginç bir detayda ortaya çıktı. Şüpheli Asya B.'nin yaklaşık 5 ay önce İstanbul'da bir AVM'de hırsızlık yaparken özel güvenlik görevlilerine yakalandıktan sonra polis kılığına giren erkek kardeşi tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. O olay sırasında sahte bir polis kimliği göstererek sözde Asya B.'yi karakola götürmek için özel güvenlik görevlilerinden teslim alan erkek kardeşi Ulaş B.'nin onun kaçmasını sağladığı belirlendi. Ancak Ulaş B.'nin kız kardeşini bıraktıktan sonra durumdan şüphelenen özel güvenlikçiler tarafından AVM'den çıkarken yakalandığı ve polis süsü vermek suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

AVUKATI İLK DEFA YÜZÜNÜ GÖRMÜŞ

Davalarını takip eden özel avukatının bile polislere yüzünü ilk defa gördüğünü söylediği "hayaletö lakaplı Asya B.'nin bir süre önce burun estetiği yaptırdığı belirlendi. Polis yetkililileri Asya B.'nin özel bir hastanede burun estetiği olduğu, bununla eşkalini değiştirerek yakalanmaktan kurtulmayı amaçladığının değerlendirildiğini söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Asya B. ile ağabeyi Derman B. adliye ye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3- KAMYON KASASINDAN ÇIKAN POLİSLERDEN İŞ HANINA KAÇAK SİGARA BASKINI



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçak sigara satıcılarının yakalanmamak için çeşitli noktalara gözcüler koydukları baskınlardan erken haberdar olduklarını belirleyerek yeni bir yöntem kullandı. Operasyona katılan polis ekipleri belirli bir bölgeye kadar polis araçlarıyla gelerek bir kamyonun kasasında baskın yapılacak iş hanına gitti. İş hanının önüne gelince kamyon kasasındaki polisler kaçak sigara satışı yapılan iş hanına baskın düzenledi.

Önceki gün yapılan operasyonda 19 kaçak sigara satıcısı yakalanırken, yapılan aramalarda 80 bin paket kaçak sigara ile kaçak sigara satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 685 liraya el konuldu. Polis ekipleri kaçak sigaraların yaklaşık piyasa değerinin 800 bin lira olduğunu ileri sürdü. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan kaçak sigara satıcılarının Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



4- HRANT DİNK'İN BÜYÜDÜĞÜ YUVASI KAMP ARMEN YENİDEN YAPILICAK



Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, ()

Gazeteci Hrant Dink'in de aralarında bulunduğu öksüz ve yetim çocuklara yuva olan Kamp Armen'in (Tuzla Ermeni Yetimhanesi) yeniden inşa edilmesi için önünde engel kalmadı.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Yeni bir bina inşa edilmesi için 8 Nisan'da yıkılan Kamp Armen'in yeniden inşası için gerekli olan imar değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oybirliği ile kabul edildi. 2015'te Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'na iade edilen Kamp Armen'in arazisi Vakfın da isteği doğrultusunda "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanıöna alındı. Böylelikle yetimhane binası yeniden inşa edilebilecek.

İNŞAATIN BAŞLAMASI İÇİN GEREKLİ ADIM ATILDI

Bir kısmı Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'na, küçük bir kısmı is Tuzla Belediyesi'ne ait olan arazi için yapılan plan değişikliğine göre, bu alanda "Halk eğitim merkezi, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları v.b. gibi eğitim yapıları kültür merkezleri, sinema-tiyatro-sergi-konser- konferans salonları v.b kültürel yapılar, sosyal yardım birimleri v.b. işlevler, kütüphane, yurt, huzurevi, yetiştirme yurdu, rehabilitasyon, güçsüzler evi, v.b.gibi tesisler" yer alabilecek. Öte yandan plan notlarına "Konut ve ticari birimler yer alamaz" ibaresi de eklendi. 4 bin 840 metrekare alanda hazırlanan projede, yıkılan kamp binasının yeniden yapılması ve yeşil alanın korunması öngörülüyor.

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

" Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz"

"Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum"



İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı

"ANNE, KİŞİYİ KENDİSİNDEN DAHA ÇOK TANIYANDIR"

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Annelik, sadece, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik vardır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsalidir"

"BU ÜLKENİN HER BİR ANNESİNİ KENDİ ANNEM GİBİ GÖRÜYORUM"

"İdareciler ve yöneticiler olarak bizler de, annelerimizden öğrendiğimiz sabrı ve fedakârlığı kendimize şiar edinmek; insanlarımızı herhangi bir karşılık beklemeden, yürekten sevmek durumundayız. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz.

Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum.

Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

6- OĞLUNA İSABET EDEN MAGANDA KURŞUNU NEDENİYLE İŞSİZ KALAN BAKICI ZEYNEP ANNENİN BURUK 'ANNELER GÜNÜ'



Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Gazi Mahallesi'nde maganda kurşunu ile yatağa bağlı kalan ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda 7 ay tutulan oğlu Ahmet Emre Çavuş için hastaneden ayrılamayınca Zeynep Çavuş bakıcı annelik görevini de bırakmak zorunda kaldı. Çavuş, hastanede yaşadığı ikinci 'Anneler Günü'nünde buruk olduğunu söyledi.

Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda taşeron firmada bakıcı anne 2 çocuk annesi Zeynep Çavuş, serseri bir kurşunun tüm yaşamları gibi oğlunun göğüsten alt tarafını felç ettiğini söyledi. 2 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen bu olaydan sonra ikinci anneler gününü de hastanede geçireceklerini belirten anne Çavuş, "Haftanın 7 günü 24 saat oğlum Ahmet Emre'nin yanındayız. Anneler Günü'nde sağlığına kavuşmuş oğlumun evimde bana sarılmasını isterdim. Buruk bir duygu" dedi. Bakırköy, Avcılar ile Sultangazi Belediyesi'nin çeşitli tarihlerde desteklerde bulunduğu, çeşitli politikacı ve sanatçıların destek sözü verdiği koyu Beşiktaş taraftarı oğlu Ahmet Emre Çavuş'u felç eden ve fizik tedavi ile sağlığına kavuşması için yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi eşi Bülent Çavuş ile mücadele ettiklerini anlatan gözü yaşlı anne şunları anlattı:

"ÇOCUKLAR GELİP ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORDU"

"Oğlum 7 ay yoğun bakımda kaldı. Onun yanında kalmak zorunda olunca işimden ayrılmak zorunda kaldım. Çocuk Esirgeme'deki bakıcı annelik işimi, oradaki çocukları çok seviyordum. Anneler gününde nöbetim varsa bu günü geçirmek çok güzeldi. Düşünsenize bir sürü çocuğunuz var gelip anneler gününüzü kutluyorlardı. O çok farklı bir duyguydu. İşimi çok seviyordum. Emre'nin sağlığına kavuşmasını işime dönmeyi çok istiyorum. Çok özlüyorum yuvayı."

Zeynep Çavuş, gelen kurşun ile lise öğrencisi oğlunun bir süre öncesine kadar Şişli'de yataklı tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatıldığını kendileri gibi birçok hastanın zor durumda kaldığını, geldikleri Gaziosmanpaşa Küçükköy'deki hastadeye alışmaya çalıştıklarını söyledi. Oğlu Ahmet Emre Çavuş'un fizik tedaviye olumlu yanıt verdiğini, hissettiği vücut bölgesinin giderek aşağı inmeye başladığını belirten Zeynep Çavuş, şöyle dedi:

"TIKANMIŞ DURUMDAYIZ"

"Bütün doktorlar Emre'nin fizik tedavi ve zamanla ayağa kalkacağını söylüyor. Türkiye şartlarında Emre gibi çok ağır hastalara kapsamlı fizik tedavi veremiyor. SGK'nın ize verdiği yataklı fizik tedavi yılda 1 ay. O kota dolunca çıkmaz zorundasınız. Ama bu tür hastaların fizik tedavilerinin aksamaması gerekiyor. Yöneldiğiniz özel hastaneler karşılanması mümkün olmayan çok yüksek fiyatlarda. Çünkü 1-2 ay değil 1 yıl yatırıyorsunuz. Haliyle düşük gelirli insanlar bunu karşılayamıyor. Biz de hastane masraflarını karşılama konusunda tıkanmış durumdayız. Ben işsiz kaldım, çalışamaz oldum. Babanın bir ayağı hastanede, bir ayağı işte. Haliyle hastane masraflarını karşılamada o kadar zorlanıyoruz ki."

7- ÇARESİZ HASTA KIZININ BAŞINDAN 22 YILDIR AYRILMAYAN ANNE 'ANNELER GÜNÜ'NE KARŞI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Küçükçekmece'de 22 yıldan bu yana 14 çeşidi bulunan ölümcül 'NCL' hastası kızının başından ayrılmayan 44 yaşındaki anne Kadriye Hacıoğlu; "Anneler Günü'nü, bayramları, özel günleri sevmiyoruz. Çünkü çoğumuzun kayıpları var. Bu hastalık yüzünden çocuklarımızı kaybettik. Başkaları için güzel, anlamlı gün olabilir ama bizim için acı bir gün" dedi.

Kadriye Hacıoğlu, aralarında akrabalık bağı bulunmayan eşinden dünyaya getirdiği iki kızından Cemre Nur ve ardından Melis'te 'beyincik erimesi' olarak da nitelendirilen NCL (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) hastalığına yakalandı. Hacıoğlu, sağlıklı doğum ve gelişim gösteren, yaşıtları gibi konuşmaya, yürümeye başladığı halde bir süre sonra adım atamaz, el boyun başta olmak üzere tüm vücudu işlev göremez hale gelen iki kızına dünyada çok nadir görülen, adını daha önce hiç duymadığı ölümcül NCL teşhisi konulması ile yıkıldı. İki kızdan Melis, bitkisel hayata girdikten sonra yaşama veda ederken, Kadriye Hacıoğlu, başından bir an ayrılmadığı, oksijen tüpü ve solunum cihazına bağlı kızı Cemre Nur'u yaşatabilmek için çaresizlik içerisinde kıvranırken, bu hastalık ile ilgili tedavideki gelişmeleri kendi çabalarıyla geliştirdiği İngilizce ile izlemeye çalıştı.

Yataktan kalkamayan bilinci açık olmayan kızı Cemre Nur'un saçını her gün tarayarak ona hastalığın simge renkli mavi renkli toka takan Kadriye Hacıoğlu, yaklaşan 'Anneler Günü'nü kendisi gibi bütün hasta çocuk annelerinin sevmediğini söyledi. Hacıoğlu, "NCL hastalarının anneleri adına ortak bir şey söylemek istiyorum; Anneler Günü'nü, bayramları, özel günleri sevmiyoruz. Çünkü çoğumuzun kayıpları var. Bu hastalık yüzünden çocuklarımızı kaybettik. Başkaları için güzel, anlamlı gün olabilir ama bizim için acı bir gün. Yani gelmesini istemediğimiz günlerden biri" dedi.

Kızı Cemre Nur'un 21 yaşına girdiğini, onun başucunda böyle 20 yıl 'Anneler günü'nün geçtiğini belirtirken, "Ben küçük kızımı da kaybettim aynı hastalıktan. O yüzden bizim acımız, kalp ağrımız daha çok. O yüzden biz bu günleri sevmiyoruz yaniö diye konuştu. Henüz tedavisi bulunmayan kızı ile aralarında özel bir bağ bulunduğunu anlatan Kadriye Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"TEK İSTEĞİMİZ ENZİMİN GETİRİLMESİ"

"Çocuklarımız hasta; beyin, vücut olarak yıkıma uğramış olsa da hala duyguları var, hissediyor, Işığı, gürültüyü, bizi algılıyorlar. Şimdiye kadar devletten hastalığımızla ilgili bir şey istemedik. Tek isteğimiz her türlü imkanın bulunduğu Türkiye'de de genetik ile ilgili hastalıkla ilgili araştırmanın yapılması. Bizim için zaman çok önemli. Bekleyecek zamanımız da yok. Anneler Günü'nde 'NCL tip 2' hastası erken aşamadaki çocuklar için bir hediye anlamında haber var. Geçtiğimiz hafta bir şirketin geliştirdiği 'Cerliponase ALFA BMN 190' isimli enzim ABD'de onay ve ruhsat aldı. 2 ay içinde de Avrupa'da da onay alacak. Ondan sonra burada Hacettepe Üniversitesi'nde enzimin verileceğini biliyoruz. Türkiye'de bu hastalıktan etkilenen 17 aile var. Bu anneler gününde diğer NCL anneleri ile ortak karar olarak devlet ve Sağlık Bakanlığı'ndan bu enzimin getirebilmesi için işlemlerin hızlandırılmasını rica ediyorum."

Anne Hacıoğlu, çocukların sağlıklı gelişim gösterirken 2 veya 4 yaşından itibaren ortaya çıkarak hızla ilerlediğini görme, sonra yutma işlevlerinin yok olduğunu, vücudun yatağa bağımlı hale geldiğini anlattı. Midesinden beslenen kızı için Küçükçekmece Belediyesi'nden belli aralıklarla fizik tedavi için görevli geldiğini, annesi ile 24 saat dönüşümlü başucunda beklediklerini, 2-3 saatte bir pozisyonunu değiştirdiklerini, enfeksiyonlara karşı sürekli temiz tutmak zorunda olduklarını ekledi.

