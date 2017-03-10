DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere alınacak bekçiler sözlü sınavlarda ter döktü.

İçişleri Bakanlığı çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilatı'nı güçlendirme kararı alındı. Bu kapsamda 5 bin 392 olan kadro sayısı kademeli olarak arttırılacak. Sonraki süreçte alınacak yeni bekçi sayısı 7 bine çıkarılacak. Bakanlık açıklamasına göre bekçilerin 69'u Diyarbakır, 40'ı Hakkari, 49'u Mardin, 1'i Şanlıurfa, 121'i ise Şırnak'ta görev yapacak. İstanbul'da 700, Şırnak'ta ise 100 çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başlatılan süreçte ilk aşama tamamlandı. Başvuruların tamamlanması ardından Bakanlık talimatı ile bu akşama kadar sözlü sınavlar tamamlanıyor.

YAZILI SINAVA DA GİRECEKLER

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçede alınacak 10 bekçiden biri olabilmek için Türk vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu, İstanbul'da en az 1 yıl oturan 30 yaşından yukarı olmayan görev yapmaya engel bir hastalığı bulunmayan 147 adayın başvurduğunu söyledi. Kaymakam Doğan, Avcılar'daki her mahallede 1 olmak üzere toplam 10 bekçinin alınacağını açıkladı. Kaymakam Hususi Doğan'ın başkanlığında aralarında Emniyet Müdürü Hakan Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin'in de bulunduğu komisyon bugün adayları sözlü sınava aldı. 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar önümüzdeki günlerde İstanbul il genelinde 39 ilçede sözlü sınavı geçen diğer adaylarla birlikte yapılacak yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Sınav sonunda 700 bekçi göreve başlayacak.

100 üzerinden 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı sözlü sınavının sonuçları, başvurunun kabul edildiği ilçe kaymakamlığının internet adresinden ilan edilecek. Sözlü sınavı heyecanla bekleyen adaylardan Fikret Kaplan, çocukluğunda polis olmayı arzu ettiğini, bir süre güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını, vatana, millete daha iyi hizmet etmek amacıyla bekçi olmak için başvurduğunu anlattı. 6 çocuk babası Cemil Boğatur ile gelen diğer aday Ferit Boğatur da, başarılı olması halinde polislerle birlikte mahallede huzur ve güvenliği sağlamak için çaba harcayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

Adaylardan görüntüler

Adaylar beklerken

Adaylarla röportaj

Babası ile gelen aday ile röportaj

Kaymakam ve diğer komisyon üyeleri

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9- HAİN PLANI SURİYELİ KARDEŞLERİN SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI DEŞİFRE ETTİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın İstanbul'da terör saldırısı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

TEM ekipleri sosyal medyada bazı kişilerin yoğun şekilde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG ve YPJ'yi öven paylaşımlar yapması üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti. Ekipler, Arnavutköy'de Suriye uyruklu Muhammed K.A. ve S.K.A isimli iki kardeşin kimliğini tespit etti. TEM Özel Tim ekipleri şüphelilerin Arnavutköy'de kaldıkları eve geçtiğimiz pazar günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Muhammed K.A.(22) ve S.K.A.(19) isimli kardeşler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed K.A. ve S.K.A. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



SALDIRI HAZIRLIĞI

Şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde bir sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın bir bölge sorumlusuyla yaptığı yazışmanın fotoğrafı bulundu. Yazışmada gözaltına alınan Muhammed K.A.' nın bir ismi açıklanmayan bölge sorumlusuyla İstanbul'da bir saldırı hazırlığı hakkında konuştuğu ortaya çıktı.



İŞTE O DİYALOGLAR...

Muhammed K.A. ile terör örgütü PKK'nın ismi açıklanmayan bölge sorumlusu arasında geçen konuşmada dikkat çeken diyaloglar şöyle:

Bölge sorumlusu: Npcaz heval 1 ay sonra

Muhammed K.A.: Evet

Bölge sorumlusu: Heval npcaz, canlı bomba mı silahlı saldır mı ney heval Cihan heval

Muhammed K.A.: Canlı bomba

Bölge sorumlusu: Nerede heval heyecanlandım heval nerede olacak nereye olacak heval ekser kanimi akacak

Muhammed K.A.: İstanbul a

Bölge sorumlusu: Nereye saldırı olacak heval heval güvenmiyon mu bana niye yazmıyon

Muhammed K.A.: Bende bilmiyorum

Bölge sorumlusu: 1 ay sonra ne zaman heval

Muhammed K.A.: Ben sana anlamadım bir kere daha söyle heval

Bölge sorumlusu: Ne zaman olacak tam tarih ne zaman heval?

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklanan Muhammed K.A'nın fotoğrafı

-Yazışmanın fotosu

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10- TELEKOM'U İŞGALE GİDEN ALBAY: FİİLİ OLARAK OFSAYTTA KALDIM

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ'nü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmek için kışladan çıktıkları belirtilen 7'si tutuklu 13 askerin yargılanmasına başlandı. Darbecilerin atama listesinde olduğu ileri sürülen ve İstanbul'daki whatsapp grubunda bulunan Albay Nurullah Zeki Atmaca, "Bu işin emir komuta zinciri olduğunu zannettim ama sonra çark ettim. Gruptan da çıktım. Fiil olarak ofsaytta kaldım. Yaşadığım bu zillet düşmanımın başına gelmesin" dedi. Atmaca, kışladan çıkmasının gerekçesini ise "Cumhurbaşkanı sokaklara çıkın diyince ben de ne yapabilirim diye düşündüm" diye savundu.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ve iki gün boyunca devam eden duruşmada savunmasını yapan Albay Nurullah Zeki Atmaca, sözlerine "Kahraman polisimizi ve vatandaşlarımızı hunharca katledenleri lanetliyorum" diyerek başladı. Bulunduğu kışlanın görevinin muhabere hizmet birliği olduğunu belirten Atmaca, "Ben kalkışmanın emir komuta zinciri içinde yapıldığını zannediyordum. Bundan dolayı birliğimdeki mobil emniyet timini hazır bulundurdum. İstanbul'da terör eylemi beklentisi olduğunu üstüm olan komutanım Eyüp Gürler söyledi.

"CUMHURBAŞKANI SOKAKLARA ÇIKIN DİYİNCE..."

İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanının açıklamalarını duyunca söz konusu kalkışmanın emir komuta zinciri içinde olmadığı kanaatine vardığını dile getiren Atmaca, mahkeme başkanı Hulusi Pur'un Telekom'u ele geçirmek için asker sevk ettiği iddiasını sorması üzerine, "Cumhurbaşkanı sokaklara çıkın diyince ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Telekom'u işgal etmek isteyen darbecileri ikna timi olarak gitmek istedim" diye konuştu.

'ÇAMLICA'DAKİ ANTENLERE ACİL MÜDAHALE EDİLMELİ'

Bunun üzerin mahkeme başkanı Pur, 15 Temmuz günü İstabul'daki darbecilerin oluşturduğu whatsapp grubunda olduğunu ve buradan yaptığı paylaşımlarını hatırlattı; "Fakat sizin de dahil olduğunuz bir Whatsapp grubunuz varmış. Adı da 'Yurtta Sulh Biziz' orada şöyle yazmışsınız, 'Çamlıca'daki antenlere acil müdahale edilmeli', daha sonra da 'Küçükçekmece'de olumsuz bir durum var mı? Tim hazır bekletiliyor' demişsin"

Atmaca'da, "Evet saçma sapan bir yazı o. Ancak orası önemsiz bir yer" diyince başkan Hulusi Pur, sinirlenerek, "Ne demek önemsiz bir yer. Bu millet sokağa nasıl çıktı. Yayınlar kesilseydi ne olurdu?" dedi. İddianamede Nurullah Zeki Atmaca'nın darbecilerin atama listesinde yer aldığını ve başarılı olması durumunda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan sorumlu kişi olacağını sorulması üzerine Atmaca, "Efendim, onu yazana sormak lazım. Ne mantıkla yazdılar bilmyorum. Ben daha çok muhabereciyim" yanıtını verdi.

SANIK ALBAY: FİİL OLARAK OFSAYTTA KALDIM

Pur, "Gittiğin yer Türk Telekom ve sen 'antenlere acil müdahale edilmeli' diye mesaj atıyorsun. Başbakan konuşmuş, Cumhurbaşkanı konuşmuş ya da konuşmak üzere. Bunlar tesadüf mü?" şeklinde soru yöneltince, Atmaca da "Tesadüf efendim. Bu işin emir komuta zinciri olduğunu zannettim ama sonra çark ettim. Gruptan da çıktım. Fiil olarak ofsaytta kaldım. Yaşadığım bu zillet düşmanımın başına gelmesin" şeklinde cevap verdi.

"TÜRK TELEKOM'A GİDECEĞİMİZİ BİLMİYORDUM"

Söz alarak savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Yarbay Birol Keskinkılıç, 15 Temmuz günü yaşanan askeri hareketliliği terör saldırılarına karşı yapıldığını sandığını söyledi. Keskinkılıç, "Ben alayın nöbetçi amiriydim. Terör alarmı verilmişti. Olumsuz bir durumun olduğunu anladım ve timi hazır ettim, nöbetçileri uyardım. Alay komutanı Zeki Atmaca ile birlikte kışlanın emniyetini almak için çıktık. Birlikten çıktığımız zaman Türk Telekom'a gideceğimizi bilmiyordum. Polis bizi durdurduğunda komutanım Nurullah Zeki Atmaca'dan öğrendim. Altı kişiyle binayı nasıl alacağız, bu akıl tutulmasıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINDAN AĞLAYAN SANIĞA: KAHRAMANLIK GÖSTEREN ASTSUBAYLAR DA VAR

Tutuklu Astsubay Serdar Uzel de, Alay komutanı Zeki Atmaca'nın emriyle kışladan çıktıklarını belirterek, polisin kendilerini durdurunca emrindeki askerlere silahlarını teslim etmelerini, polise direnmemelerini emrettiğini söyledi. Savunmasına ağlayarak devam eden Uzel, "Bizi önüne kattılar. Bizi resmen sürüklediler. Polislere aracın anahtarını ben verdim" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kanunsuz emir olduğundan şüphelenmişsin madem, 1. Ordu Komutanı'nın da kışlanızdan çıkmayın diye emri var. Neden direnmedin. Nice kahramanlık gösteren astsubaylar da var" dedi. Uzel de, "Bu durumu sorgulayacak durumda değildik" diye cevap verdi.

Diğer sanıklar da emirler doğrultusunda hareket ettiklerini ileri sürerek, darbe girişimine destek vermediklerini söyledi. Duruşma, tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

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11- BEBEK BİSKÜVİSİ KUTUSUNDA 14 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geçtiğmizi çarşamba günü yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu A.R.A.(26) ve M.K.K.(20)'yı durdurarak valizlerinde arama yaptı. Ekipler şüphelilerin valizlerinde bulunan bebek bisküvisi kutusunda 2 kilo 686 gram ağırlığında 14 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu A.R.A. ve M.K.K., Otogar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin valizde arama yapması ve bebek bisküvisi kutusunda uyuşturucu hapları bulması görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin valizi incemelesi

-Valizden çıkan bebe bisküvisi kutusu

-Kutuda bulunan uyuşturucu haplar

-Genel ve detay görüntüler

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12- THY 'AYLA' FİLMİNE SPONSOR OLDU

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Türk Hava Yolları (THY), Kore Savaşı'nda yaşanan ve bir Türk askeri ile 5 yaşındaki Koreli küçük bir kızın hikâyesini beyazperdeye taşıyan "Ayla" filmine sponsor oldu. Türkiye - Güney Kore ortak yapımı olan filme Türk Hava Yolları ulaşım sponsorluğu sağlayacak.

Kore gazisi Süleyman Astsubay ve Koreli yetim kız Ayla'nın yıllar sonra tekrar buluşmasını konu alan film, Türkiye ve Güney Kore diplomatik ilişkilerinin 60. yılı anısına çekildi. T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ve aynı zamanda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 60. yıl programında; ilk kez 2010 yılında Choon Cheon tarafından çekilen belgesel film ile gün ışığına çıkan hikâyenin filmi ve filmin başkahramanları olan Türk askeri ve yetim kızın tekrar buluşmaları da yer alacak. THY'nin Ayla filmine sponsorluğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Bu anlamlı projenin destekçisi olmaktan çok gururluyuz. Bu filmin, Türkiye ve Güney Kore arasında var olan köklü geçmişe, dostane ilişkilere ve keza kültürel alış-verişe önemli katkıları olacağına inanıyoruz" dedi.