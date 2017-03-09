DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- POLİSE SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BİR KİŞİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nin Okmeydanı'nda polis ekiplerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 23 Şubat perşembe günü DGH'ın Şişli ve Okmeydanı sorumlusunun 20 yaşındaki C.E. olduğunu tespit etti.

3 TABANCA VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine C.E.'nin adresine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda 3 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan C.E.'nin polis ekiplerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ile 'Ruhsatsız tabanca satın almak, taşımak ve bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

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2- NİŞANLANINCA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ: KADIN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR

* Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı

* Sanık: Pişmanım, parmağında yüzüğü görünce kendime hakim olamadım

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bağcılar'da 3 yıl önce Hilal Gülçek'i (20) tabancayla iki el ateş ederek öldüren tutuklu sanık Emrah Selçuk'un yargılandığı dava karara bağlandı. Karar duruşmasında "Pişmanım. Her şey bir anda gelişti. Parmağında yüzüğü görünce kendime hakim olamadım" diye savunma yapan sanık Emrah Selçuk "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulamadı.

SAVCI MÜTALASINI AÇIKLADI

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Selçuk hazır bulundu. Savcı Cevdet Bozkurt'un duruşmada açıkladığı mütalaasına göre 23 Kasım 2015 yılında meydana gelen olay şu şekilde meydana geldi:

Emrah Selçuk, Bağcılar'da aynı tekstil atölyesinde çalıştığı Hilal Gülçek'e ilgi duymaya başladı. Emrah Selçuk birçok kez Hilal Gülçek'e arkadaşlık teklif etti ancak reddedildi. Olaydan yaklaşık 3 gün önce Hilal Gülçek'in başkasıyla nişanlandığını öğrenen Emrah Selçuk'un psikolojisi bozuldu, Hilal Gülçek'i öldürmeye karar verdi. Bir adet ruhsatsız silah temin eden Emrah Selçuk, otomobil kiralayarak olay günü saat 08.00'de Bağcılar Ebubekir Camii önüne aracı park etti. Hilal Gülçek'in işe gidiş güzergahı olan yere giden Emrah Selçuk, Hilal Gülçek'in geldiğini görünce onu bir süre takip etti. Emrah Selçuk, kolundan tutup çektiği Hilal Gülçek ile önce konuştu ve aralarında itiş kakış başladı. Emrah Selçuk belinden tabanca çıkararak Hilal Gülçek'in hayati bölgesi olan baş ve vücut kısmına iki el ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Emrah Selçuk Üçyüzlü Metro İstasyonu önünde bulunan polislere teslim oldu.

"SOĞUKKANLICA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Sanık Emrah Selçuk'un soğukkanlıca eylemi gerçekleştirdiği, sanığın eylemi tasarlayarak ve planlayarak yaptığı mütalaada vurgulandı. Mütalaada sanık Emrah Selçuk'un "Tasarlayarak öldürme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarında cezalandırılması istendi.

"PARMAĞINDA YÜZÜĞÜ GÖRÜNCE KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Son sözü sorulan sanık Emrah Selçuk "Yaptığım işten çok pişmanım. Her şey bir anda gelişti. Parmağında yüzüğü görünce kendime hakim olamadım. Bir anlık öfke ve sinir ile benim geleceğim elimden alındı" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Emrah Selçuk'u "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi de uygulamayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Selçuk, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezası ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı. Emrah Selçuk'un tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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3 - SAVCI, HASAN CEMAL'İN 13 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

* Gazeteci Hasan Cemal :

"2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim."

Hayati KILIÇ, İstanbul

Gazeteci Hasan Cemal'in 15 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan "Hasan Cemal'in Çekilme Günlüğü" başlıklı yazısında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İddianamede, 7 buçuk yıla kadar hapis cezası istenen Hasan Cemal için savcı, suçun zincirleme işlendiğini belirtip ceza üst sınırını yükseltip 13 yıla kadar hapis cezası istedi.



HASAN CEMAL VE AVUKATI KATILDI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Hasan Cemal ile avukatı Fikret İlkiz katıldı. Duruşmada ifade veren Hasan Cemal, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek "O dönem zaten barış savunuluyordu. Barışın yolu açılmak isteniyordu. Dağın yolu kapatılmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı. Şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim. Beraatimi istiyorumö dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Dava ile ilgili mütalaa veren duruşma savcısı, sanık Hasan Cemal'in T24 isimli internet sitesinden yayınlamış olduğu yazılarda terör örgütü PKK'nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini övücü ve meşru gösterici nitelikte olduğu, bu suretle terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediğini belirtti. Savcı, Hasan Cemal'in "örgüt propagandası yapmak" suçunu , yazı dizisi halinde devam ettirdiği gerekçesiyle 1 yıl 10 aydan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcının verdiği mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için sanık avukatına süre veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Cemal'in T24 internet sitesinde 15 Mayıs 2013'de yayınlanan "Hasan Cemal'in Çekilme Günlüğü" başlıklı yazısında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- ÇAMLICA KULESİNDE 200 METRE AŞILDI



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo kulesi inşaatında 200 metre aşıldı. Betonarme bölümün son metreleri yapıldığı kulede, önümüzdeki günlerde 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan oluşan antenlerin yer alacağı bölümün yapımına geçilecek. 170 milyon liraya mal olacak kule, tamamlandığında 365.5 metreyle dev boyuta ulaşacak.

KULENİN BETON BÖLÜMÜNÜNDE SON METRELERE GELİNDİ

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca'da yapılmasına karar verilen kule inşaatı için bölgedeki ağaçlar taşınmıştı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda betonarme inşaatta 200 metre geçildi. Kulenin toplam uzunluğu 202.5 metre olan betonarme kısmının son metrelerinin yapımına devam ediliyor. İstanbul'un yeni kulesi artık şehrin pek çok yerinden görülebiliyor.

165 METRELİK ÇELİK KISIMIN YAPIMINA BAŞLANACAK

Betonarme kısmın önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından kulenin üzerine 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan bir kule daha inşaa edilecek. Antenler bu yapı üzerinde bulunacak.Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Kulenin 170 milyon liraya mal olması bekleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 176'ncı ve 180'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörlerin kullanılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle kulenin görüntüsü

09.03.2017 - 10.59 Haber Kodu : 170309040

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5- JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da sahte içki imalatı yapılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda ürettiği sahte içkileri motosikletiyle gittiği çevre köylerde satan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, fiziki takibe başladı. Takip sırasında, gece geç saatlerde eve giriş çıkış yapan çok sayıda kişinin olduğu ve ev sahibi S.V.'nin motosikletiyle çevre köylere plastik şişelere doldurulmuş sahte içki sattığı tespit edildi.

DEPOYU İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞ

Adrese yapılan baskında imalathane olarak kullanılan evin yanındaki depoda 17 litre sahte şarap, 1 litre sahte rakı, 18 varil sahte rakı üretiminde kullanılan hammadde ve damıtma kazanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.V. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen kaçak içki

-Varillerdeki rakı hammadesi

-Genel ve detaylar

09.03.2017 - 11.08 Haber Kodu : 170309043

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6- HADIMKÖY'DE 20 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Hadımköy'de durdurduğu bir kamyonda inceleme yaptı. Ekipler, kamyonda bulunan 14 tank içinde toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Polis olayla ilgili C.Y., M.B., F.O. ve B.E.'yi gözaltına aldı. Ekipler, akaryakıt tankları içinden numune alarak incelemeye yolladı. Ele geçirilen 20 bin litre akaryakıta el koyulurken şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin kaçak akaryakıttan numune alması

-Kaçak akaryakıt tanklarıyla dolu kamyonun görüntüsü

-Forklift yardımıyla tankların taşınması

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2017 - 11.15 Haber Kodu : 170309045

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7- İSPANYOL FLAMENKO HOCASINDAN 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' ÇAĞRISI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İstanbul'a 15 yıl önce gelen ve aşık olduğu Işıl Karaman Reina ile evlenerek Türkiye'ye yerleşen flamenko hocası Manuel Reina, kadınlar sayesinde var olduğunu anlatırken, "Kadına şiddete kesinlikle hayır" çağrısı yaptı.

İstanbul'da evlenen ve biri kız iki çocuğu olan Manuel Reina, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen gösteriye katıldı. muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Reina, bugüne kadar 700'den fazla öğrencisi olduğunu, bunlardan bir bölümünün zorlanınca bıraktığını, bir bölümünün başka işlerle uğraşınca vazgeçtiğin ancak, en az yüzde 20'lik bölümünün çok iyi flamenko yaptığını hatta bazılarının kendisi gibi eğitmen olduklarını söyledi. Doğup büyüdüğü Sevilla'yı Adana'ya benzeten Reina " 1 ay dışında memleketim Sevilla'da sürekli sıcak havanın yaşanıyor.Hatta yazın 50 derece sıcağa rağmen insanların nasıl göbek bağladığına şaşırıyorum." dedi.

Türkiye ve dünyada kadınlara şiddetin mutlaka durdurulması gerektiğini anlatan İspanyol dansçı Manuel Reina, şöyle dedi:

"Bir annem var; beni doğurdu, adam etti. Bir kız kardeşim var, bana ağabeylik yaptı. Bir eşim var bana büyük bir aile verdi. Bir kızım var o da bana babalık duygusu verdi. Kadınlar olmasa bu dünyada ben hiçbir şey olmayacaktım. Babaanne ve anneanneyi unutmayalım. Onlar da bana torun olmanın keyfini verdi. Kadınsız hayat olmaz. Kadınlara saygı, yüzde 100 saygı. Kadınlara şiddete kesinlikle hayır."

İstanbul'da tek kadın belediye başkanının bulunduğunu ve Handan Toprak Benli'nin Avcılar'da görev yaptığını öğrenince şaşırdığını belirten Reina, Yıldız Kenter Sahnesi'ni tamamen dolduran seyircilere zaman zaman Türkçe espriler yaptı. Manuel Reina, izleyicilerden gösteriyi beğendikleri zaman İspanyolar gibi 'Oley' diye bağırmalarını istedi. Gösteri sonunda İspanyol dans ekibi, izleyicilerle selfie çekti.

Görüntü Dökümü:

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-İspanyol dansçının kadına şiddete karşı mesajı

-Danslardan görüntüler

-İzleyicilerden görüntüler

09.03.2017 - 09.49 Haber Kodu : 170309022