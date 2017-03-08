DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TEKMECİ SALDIRGANA ZORLA GETİRME KARARI

* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen davanın 4. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu katılmadı.

* Mahkeme, Çakıroğlu hakkında "zorla getirme kararı" çıkarıldı.

* Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya "zorla getirilme kararı" çıkarıldı.

Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

TERZİ VE ÇAKIROĞLU DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen davanın 4. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve mağdur Ayşegül Terzi katılmazken, sanık ve mağduru avukatları temsil etti. Terzi'nin annesi, babası ve kardeşinin de izlediği duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti. Duruşma salonunda ise çevik kuvvet polislerinin yanı sıra çok sayıda polis memuru hazır bulundu.

RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazıldığını ve istenilen raporun mahkemeye gelmediğini belirtti. Hakim İbrahim Uyanık, "Sanık Çakıroğlu bir süre gözlem altında kaldı, henüz rapor gelmedi. Onların sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

"TUTUKLANSIN" TALEBİ

Duruşmada söz alan Terzi'nin avukatlarından Birsen Baş Topaloğlu, "Sanık duruşmalardan bağışık tutulmadı. Duruşmalardan kaçmaktadır. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. Bir diğer avukatı Bahar Ünlüer Öztürk ise, "Duruşmalara katılmamaktadır. Hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULSUN"

Sanık avukatı Şemsi Dak, Çakıroğlu'nun duruşmalardan kaçmadığını belirterek, "Bir önceki celse müvekkilimin gözlem altına alınmasına karar verilmişti. İşlemin ne kadar süreceği belli olmadığından kendisine bu celse davetiye gönderilmemiştir. Dolayısı ile müvekkilimin mahkemeye icabet etmemesi söz konusu değildir. Duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyorum. Tutuklama nedenleri ortada yoktur" şeklinde konuştu.

ÇAKIROĞLU'NA ZORLA GETİRME

Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu için Adli Tıp Kurumu raporunun dönüşünün beklenmesine ve hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verdi. Sanık Çakıroğlu'nun duruşmalardan vareste tutulma talebinin yerinde görülmediğini belirten mahkeme, talebin reddine karar verdi. Mahkeme, Çakıroğlu'nun duruşmaya katılma noktasında bir mazeret ileri sürmediğini kaydederek duruşma gün ve saatinde hazır edilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuklama talebini reddeden mahkeme duruşmayı 3 Mayıs tarihine erteledi.



Görüntü Dökümü:

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-Duruşmaya gelen kadın gruplarının görüntüsü

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2- YAŞAR BÜYÜKANIT TABURCU OLDU

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, taburcu edildi.

Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Büyükanıt tedavisinin ardından saat 10.30 sıralarında taburcu edildi.

Tekerlekli sandalye ile aracına kadar götürülen Büyükanıt, hastaneden ayrılırken gazetecilere el salladı.

Görüntü Dökümü

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-Büyükanıt'ın hastaneden çıkışı

-Aracına binişi

-El sallaması

08.03.2017 - 11.01 Haber Kodu : 17030803

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3- İSTANBUL MERKEZLİ 32 İLDE FETÖ OPERASYONU (1)

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri ve askerlerden sorumlu sivil yapılanmasına yönelik 32 ilde eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı bulunan 142 kişiden 40'ı İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu öne sürülüyor.

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4- FETÖ'DEN TUTUKLANAN ESKİ HAKİM VE SAVCILARA "RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKTEN" DAVA

Haber: Serpil KIRKESER İstanbul

Terör Örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik dava kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Şubat ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya hakkında"Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlarından dava açıldı. Gündoğdu ve Sarıkaya'nın "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, Adnan Çimen'in de "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Adnan Çimen yakalandığında üzerinde sahte kimlik, Gündoğdu ve Sarıkaya'nın kaldıkları evde de sahte pasaportlar ele geçirilmişti.

HAKİM VE SAVCILAR 17 ŞUBATTA YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Sadrettin Sarıkaya ile Dursun Ali Gündoğdu Başakşehir'de , Adnan Çimen'in ise Bakırköy'de 17 Şubat'ta yakalandığı hatırlatıldı. İddianamede, Adnan Çimen'in yakalandığından 'Ramazan Karaaslan" isimli kişinin kimlik bilgilerini taşıyan ancak kendi fotoğrafının yapıştırılmış olduğu hüviyet cüzdanını polise ibraz ettiği belirtildi. Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandıkları evde, 'Hasan Kılıç' adına düzenlenmiş pasaport ile ilk yaprakları yırtılmış 2 adet pasaportun ele geçirildiği belirtilen iddianamede, pasaportlardan 'Hasan Kılıç' adına düzenlenen pasaportun hakkında FETÖ soruşturması nedeniyle Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan eski Cumhuriyet Savcısı FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Hasan Kılıç'a ait gerçek pasaport olduğu kaydedildi.

"KİMLİK VE PASAPORTLAR SAHTE ÇIKTI"

İlk yaprakları yırtılmış sahte pasaportlarda Hülya Şahin ve Fuat Koçyiğit isimli şahıslara ait pasaport seri numaralarının kullanıldığı kaydedilen iddianamede, söz konusu pasaportlar ile kimliğin sahte olduğu vurgulandı.



EVİNDE GÜLEN'E AİT KİTAPLAR ÇIKTI

Şüpheli Dursun Ali Gündoğdu ile Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandıkları evin şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu tarafından şüphelilere tedarik edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli İrfanoğlu'nun evinde yapılan aramada FETÖ Silahlı Terör Örgütü yöneticisi Fetullah Gülen'e ait kitapların ele geçirildiğinin kaydedildi.



EVİ TEDARİK EDEN İRFANOĞLU'NUN DOSYASINA YETKİSİZLİK KARARI

İddianamede, "Şüpheli İrfanoğlu'nun alınan ifadesinde Dursun Ali Gündoğdu ile Sadrettin Sarıkaya'nın arandığını bilmediğini beyan etmiş ise de ülkemizde yaşanan 17 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerindeki darbelerin yoğun bir şekilde medya gündeminde olması, evde yaşanan Sadrettin Sarıkaya'nın sık sık MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırması sebebiyle gündemde olması, ayrıca şüphelilerin yakalandıkları evin ilk etapta Dursun Ali Gündoğdu tarafından 2012 yılında Adalet Bakanlığı'nın Emlak Konut ile yapmış olduğu sözleşme ile alıp, 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde teyzesinin oğlu şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu'na devretmesi hususiyetleri bir arada düşünüldüğünde hayatın doğal akışına aykırıdır. Şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'Terör örgütü kurmak veya yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçları açısından dosyanın yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir" denildi.



İSTENEN CEZALAR

Şüpheli Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Adnan Çimen'in ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ

"Selam Tevhid'de Kumpas" yaptıkları iddiasıyla 54 hakim ve savcı hakkında açılan davanın firari hakimi Dursun Ali Gündoğdu ile firari savcıları Sadrettin Sarıyaka ve Adnan Çimen 17 Şubat 'ta yakalanmıştı. Meslekten ihraç edilen eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de saklandıkları evde, firari savcı Adnan Çimen'de Bakırköy'de sokakta yürürken gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ev tedarik ettiği iddia edilen Erol Yılmaz İrfanoğlu da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Gündoğdu ve Sarıkaya hakkında yakalandıkları sırada evde çıkan 2 sahte pasaport sebebiyle ve Adnan Çimen'in üzerinde bulunan nufüs cüzdanın sahte olması sebebiyle haklarında soruşturma başlatılmıştı.

20 ŞUBAT'TA TUTUKLANMIŞLARDI

Öte yandan 20 Şubat'ta Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılan Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya haklarında açılan Selam Tevhid'de Kumpas davası kapsamında 'Darbeye teşebbüs' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Savcıların ve hakimin görüntüleri (Arşiv)

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- BANLİYÖ HATLARI 2018 YILI SONUNDA GERİ DÖNÜYOR

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Yenileme çalışmaları nedeniyle 2013 yılında son sefer yapıldıktan sonra 2 yıllığına kapatılan İstanbul'un banliyö hatlarının açılışı 2018 yılı olarak planlanıyor.

GEBZE'DEN HALKALI'YA 105 DAKİKADA GİDİLECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projeyle ilgili süreç içinde büyük zorluklar yaşandığını belirterek projenin bitim tarihini 2018 yılı sonu olarak vermişti. Ayrılıkçeşme-Gebze ve Kazlıçeşme-Halkalı arasında toplam 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanmasının ardından Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada, Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakikada seyahat edilebilecek.

Proje çalışmaları sırasında ortaya çıkan aksaklıklar üzerine uzun yıllar adeta patika yol haline gelen tren hatlarında, bugünlerde çalışmalara hız verildi.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Pendik arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren tren hattı 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Hizmete açılan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi olarak 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılının Haziran ayında sonuçlandırılması planlanmıştı.

BİTMEYİNCE YAPIMI ÜSTELENEN FİRMAYA EK SÜRE VERİLDİ

Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Bir türlü tamamlanamayan hat için Ulaştırma Bakanlığı tarafından projeyi üstlenen firmaya ek süre verilmişti.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

İnşaatının başlamasının ardından yaklaşık 4 yıl geçen ve bu süre içinde rayların sökülmesinin ardından uzun yıllar adeta terk edilmiş patika yol gibi bekleyen banliyö tren hattında bugünlerde çalışmalar hızlandı. Hattın pek çok bölümünde çalışmalar eşzamanlı olarak yürütülüyor. Şu anda yeni İstasyonların yapım ve rayların döşeneceği zeminin sağlamlaştırma işlemleri yapılırken bu işlemlerin tamamlanmasının ardından rayların döşenme işlemine geçilecek.

TREN HATTI ÜZERİNDE BİZANS KALINTILARI BULUNDU

Öte yandan yapılan çalışmalar sırasında Maltepe, İdealtepe mevkiinde tren hattının geçtiği bölümde Bizans dönemine ait bazı kalıntılar bulundu. Bu bölümde tam tren hattın ortasında çıkan eserlerle ilgili çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde devam ediyor. Müze tarafından koruma altına alınan eserlerin hattın güzergahını değiştirip değiştirmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hattın havadan görüntüsü

08.03.2017 - 11.28 Haber Kodu : 170308047_

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6- THY KADIN YOLCULARINI UNUTMADI

Haber.Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE -İSTANBUL-

Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle ekonomi sınıfından bilet alan 150 kadın yolcuyu business sınıfında uçurdu.

THY, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için iç hatlarda 15 ,dış hatlarda 135 kadın yolcusunu check-in kontuarında ve uçak içinde süpriz yaparak business sınıfta uçurdu. Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katı E kontuarında kadın yolcular için çiçekli özel bir giriş hazırlandı. Ad ve soyadları liste de bulunan kadın yolculara business sınıfına uçurulacağı bilgisi verilerek süpriz yapıldı.Aynı uygulama iç hatlarda 15 yolcuya yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kontardan çiçekli geçiş görüntüsü

-8 Mart Dünya kadınlar günü yazsı görüntüsü

-Kadın yolcunun cheick-in yapılma görüntüsü

08.03.2017 - 09.17 Haber Kodu : 170308010