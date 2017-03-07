DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, CHP eski Milletvekili Oktay Ekşi, meslektaşları ve yakınları katıldı. Emeç'in mezarı başında dualar okundu.

"ARKALARINDAKİ KARANLIK HALEN AYDINLANMAMIŞTIR"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila anma töreninde bir konuşma yaptı. Çetin Emeç'in bir ekol olduğunu belirten Bila, "Çetin Emeç'i mezarı başında anarken onun gibi Türk basının en etkin gazetecileri, yazarları, yönetmenleri, Türkiye'yi sarsacak isimleri oldukları için karanlık güçler tarafından Abdi İpekçi, Uğur Mumcu da dahil olmak üzere katledilen aydınlarımızı saygıyla anmak isterim. Meslektaşlarımızın, okurlarımızın, halkımızın kalbine gömülmüş bu değerli meslek büyüklerimizin gazetecilik anlayışları, bizlere olduğu gibi genç meslektaşlarımıza da örnek olmalıdır. Çetin Emeç'i de, Abdi İpekçi'yi de, Uğur Mumcu'yu da çok değerli bilim ve düşün insanlarımızı, aydınlarımızı, genç meslektaşlarımızı da şehit edenler Türkiye'de demokrasiyi askıya almak, ülkemizi karanlığa gömmek isteyen güçlerdir. Bazılarının tetikçileri ortaya çıkarılmış olsa da arkalarındaki karanlık halen aydınlanmamıştır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dua okunması

-Anmadan detay

-Anmaya gelenler

-Fikret Bila'nın konuşması

-Genel ve detaylar

07.03.2017 - 11.59 Haber Kodu : 170307057

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2- SİNAN ERCAN MEZARI BAŞINDA ANILDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

7 Mart 1990'da silahlı saldırı sonucu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'le birlikte öldürülen şoförü Sinan Ercan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sinan Ercan'ın eşi Ayşe Ercan, ablası İlknur Yardım, ağabeyi Murat Ercan ve yakınları katıldı.

Bezmi Alem Valide Sultan Camii İmamı Celalettin Şensoy tarafından mezarı başında dua okunurken, Sinan Ercan'ın eşi Ayşe Ercan, "27 yıl oldu Sinan'ı kaybedeli. İyisiyle, kötüsüyle bir 27 yıl geçirdik. O vefat ettiğinde ufacık bir oğlumuz vardı. Allah'a çok şükür onu büyüttük. Ama hiç kolay olmadı, bizim için de çok zor oldu. Onu hiçbir zaman da unutmadık. Acısı her zaman içimizde. Nur içinde yatsın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlıktan görüntü

-Yakınlarının görüntüsü

-Sedat Ergin ve Fikret Bila'ın gelişi

-Dua edilmesi

-Başsağlığı dilenmesi

-Eşi Ayşe Ercan ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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3- HDP MİLLETVEKİLİ KERESTECİOĞLU YARGILANIYOR

* Savcılık "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği iddia ettiği

Kerestecioğlu'nun 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyor.

Arzu KAYA, İstanbul

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

"NEYİN SUÇ OLUP, NEYİN OLMADIĞINI BİLECEK BİR HUKUKÇUDUR"

Anadolu 6. Asliye Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Filiz Kerestecioğlu katılmazken, Kerestecioğlu'nu çok sayıda avukatı temsil etti. Duruşmada söz alan avukat Canan Arın, Kerestecioğlu'nun hukuk fakültesi mezunu olduğunu belirterek, "Neyin suç olup, neyin suç olmadığını bilecek bir hukukçudur. Bu dava siyasi bir davadır" dedi. Bir diğer avukat Cevriye Arın da suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek olay tarihinde Kerestecioğlu'nun yasal haklarını kullandığını ifade etti.

HAKİM: BÜYÜK BİR TESADÜF OLMUŞ

Kerestecioğlu'nun 30 yılını avukatlık mesleğine ve şiddet gören kadınlara adadığını söyleyen avukat Fatma Hoşgör Tekeşin ise gözleri dolarak savunma yaptı. Delil aranmadan iddianame hazırlandığını belirten avukat Tekeşin, "Müvekkilim hakkında açılan tek dava mahkemenizdeki bu davadır. Mevcut deliller ile derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Bu dava 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce oldu" dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi Gülperi Güneş ise gülümseyerek, "Büyük bir tesadüf olmuş" dedi ve katibine, "Hiç düşündünüz mü bugünü verirken" diye sordu. Avukat Tekeşin savunmasında devamla, "Savunmasının alınması dahi onun cezalandırılması anlamına gelmektedir" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, avukatların savunmalar doğrultusunda dosyanın incelenmesine ve Filiz Kerestecioğlu'nun savunmasının alınıp alınmamasına yönelik değerlendirmenin bir sonraki celse yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy Altıyol Boğa Meydanı'nda Filiz Kerestecioğlu'nun eyleme katıldığı belirtildi. Eylemin yüze yakın kadınla gerçekleştiği belirtilen iddianamede, kalabalığın yoğun araç ve yaya trafiğini aksatabileceği nedeniyle emniyet görevlilerinin gösterinin yapılabileceği müsait bir alan olmadığı, bu sebeple dağılmaları yönünde uyarılarda bulundukları anlatıldı. Uyarılara rağmen Kerestecioğlu'nun da arasında bulunduğu grubun dağılmadığı kaydedilen iddianamede, Kerestecioğlu'nun "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği kaydedildi. Kerestecioğlu hakkında 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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4- MAHKEME "KATLİAM NİTELİĞİNDE EYLEM" DEDİ; KARARINI AÇIKLADI

* Döviz Bürosu sahibi eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi ve kızının öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin açılan dava karara bağlandı.

* Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığı "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Betül ve Ferize Yıldız'ın kasten öldürmek" ve "Adnan Yıldız'a karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı, bir sanığın ise beraatine karar verdi.

* Mahkeme heyeti, 3 yıl önce meydana gelen eylemin katliam niteliğinde olduğunu belirtti, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı.

* Müşteki sanıklar Adnan Yıldız ve oğlu Kemal Yıldız'ı, meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Bakırköy'da 3 yıl önce eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi Ferize Yıldız (58) ve kızı Betül Yıldız'ın (35) öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz, İhsan Şimşek, Oktay Güneş hazır bulundu. Öte yandan şikayetçi sanıklar eski milletvekili Adnan Yıldız ve Kemal Yıldız ile şikayetçi Kamil Yıldız da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet Savcısı Bülent Kalemci 5 Aralık 2016 tarihinde verdiği mütlaasını tekrarladığını açıkladı.

"CAN ALMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Beşir Artukoğlu gasp amacıyla olay yerine gittiklerini belirterek "Olay esnasında beklemediğimiz bir karşılık üzerine olayın seyri bambaşka bir noktaya gitti ve çatışma o şekilde gelişti. Can almak gibi bir niyetimiz yoktu. Düşüncemiz dahi olmadı. Avukatım benim için etkin pişmanlık ve iyi hal telep etmiş ise de ben avukatımın bu talebine katılamıyorum. Etkin pişmanlık ve iyi hal talep etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, beraatlerini istedi.

ADNAN YILDIZ VE OĞLU MEŞRU MÜDAFADAN BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, katılan sanık Adnan Yıldız'ın Mehmet Beşir Artukoğlu'na karşı "silahlı yaralama" suçundan, katılan sanık Kemal Yıldız'ı da Mehmet Beşir Artukoğlu'na karşı "silahla yaralama" suçundan ve Mehmet Doğu Yeşilel'i de "kasten öldürme" suçlarından meşru müdaafa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

SANIK MURAT TUYMAZ TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Tutuklu sanıklardan Murat Tuymaz'ın "Nitelikli yağmaya teşebbüs","Adnan Yıldız'ı kasten öldürmeye teşebbüs", "Ferize Yıldız ve Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine ve tahliyesine karar verildi.

3 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'i "Nitelikli yağmaya teşebbüs" ," Adnan Yıldız'ı öldürmeye teşebbüs", "Ferize Yıldız'ı kasten öldürmek" ve "Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 28'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

"KATLİAM NİTELİĞİNDEKİ EYLEM"

Mahkeme heyeti, katliam niteliğindeki eylem nedeniyle sanıklar hakkında iyi hal indirimi yapılmadığını da tutanağa geçirdi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanıklardan Oktay Güneş " 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

İDDİANAME

İddianameye göre 16 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheliler Mehmet Doğu Yeşilel, Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz ve İhsan Şimşek, Oktay Güneş, Adnan Yıldız'ın döviz büfesine ait paralarını yanında taşıdığını öğrendi ve bu parayı almak için birlikte hareket etti. Olayda ölen şüpheli Mehmet Doğu Yeşilel ile olayda yaralanan şüpheli Mehmet Beşir Artukoğlu, bir motosiklet ile olay günü sabah erken saatlerde Adnan Yıldız'ın oturduğu apartmana yakın bir yere giderek beklemeye başladı. 08.30 sıralarında Adnan Yıldız, 08.35 sıralarında kızı Betül Yıldız (35) evden çıktı. Şüpheliler Yeşilel ve Artukoğlu para taşıdıklarını düşündükleri Betül Yıldız'a doğru yöneldi. Çıkan olayda Mehmet Doğu Yeşilel, Betül Yıldız'ı ve silah sesi üzerine evden çıkan annesi Ferize Yıldız'ı silahla öldürdü, Adnan Yıldız'ı da yaraladı. Silah sesi duyan Kemal Yıldız, babasının silahını alarak evden çıktı ve Mehmet Doğu Yeşilel'i öldürdü, Artukoğlu'nu da yaraladı. Olayda Adnan Yıldız da Mehmet Beşir Artukoğlu'nu yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'da olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında dava açmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

07.03.2017 - 11.48 Haber Kodu : 170307050

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5- SİLİVRİ'DE BONZAİ OPERASYONU

* Bonzaiyi kiralık araçlarla evlere servis ediyorlardı

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İSTANBUL

Silivri'de düzenlenen bonzai operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Silivri'de uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen İ.K. ve H.Ş'yi takibe aldı. Şüphelilerin Esenyurt'tan temin ettikleri bonzaileri araç kiralayarak Silivri, Gümüşyaka ve Selimpaşa'da evlere servis yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.K'nin evinde kuru sıkı tabanca ve buna ait 12 şarjör ile 12 kuru sıkı fişek, H.Ş'nin evinde de 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve buna ait 5 fişek buldu. Operasyon sırasında evde bulunmayan şüphelilerden İ.K. Silivri'de bir otelde, H.Ş. ise çalıştığı inşaatta gözaltına alındı. İ.K. ve H.Ş. ile uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere araç temin ettikleri iddia edilen A.İ. ve F.S. tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin yakalanmamak için bir ay içerisinde yaklaşık 20 farklı araç kiraladıkları ve sürekli adres değiştirdikleri, zanlıların yakalanmasında bonzai sattıkları bir müşterinin babasının verdiği bilgilerin etkili olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Şüphelilerin görüntüsü

07.03.2017 -10.41 Haber Kodu : 170307034

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6- İBB: MOLOZ DÖKÜLEN KİLYOS PLAJINDAN 10 BİN 150 KİLO ATIK TOPLANDI

Haber: İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekipleri, molozların döküldüğü Kilyos Plajı'nda atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizlik ekipleri ve Atık Yönetimi Müdürlüğü temizlik ekipleri olarak toplam 121 personelin katıldığı çalışmada dün Kilyos sahilinden 1.450 poşet yaklaşık 10.150 kg atık topladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, poşetler ve poşetlenemeyen ytong tahta plakalar vb. büyük malzemeler iş makinesi ile kamyonlara yüklenecek, sonrasında kalan atıkları toplama çalışması devam edecek. Atıkların kaynağı ile ilgili denetim teknesi ile denizden yapılan araştırmada, sahile vuran atıklara benzer şüpheli yük taşıyan herhangi bir gemi tespit edilemedi. Kontroller ve araştırmalar devam ediyor. Ayrıca Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, atıkların kara kaynaklı olabileceği şüphesiyle de araştırmalarını sürdürüyor.

Büyük bir bölümü tamamlanan temizleme çalışmalarına şuanda 85 personelle devam ediliyor.

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7 - AVCILAR'DA ANKET YAPACAKLARA 'SERTİFİKA ŞARTI' GELİYOR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk pazartesi günü düzenlenen 'Esnaf Buluşması'nda, anket yapacaklara ücretsiz eğitimle 'sertifika' verilmesi gündeme geldi. 'Anket yapıyorum' diyerek yoldan geçen kadın ve genç kızlara rahatsızlık verenler olduğu yönündeki şikayetler üzerine, toplantıyı yöneten Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli böyle davranışlarda bulunanların hareketlerine göz yumulmayacağın söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bu konuda kısa sürede harekete geçeceğini anketörlük kursu açacağını ve şirketlerin göndereceği görevlilere, sertifika verileceğini belirten Başkan Toprak Benli, şunları söyledi:

"Avcılar'da anketörlük yapanları ücretsiz hizmet içi eğitime alır, sertifikasyon eğitimine tabi tutarız. Psikolog ve danışmanlarımızın vereceği kursta davranış ve iletişim bilgileri alırlar. Aykırı davrananın da sertifikasını iptal ederiz. 'Anket yapacağım' diye kızlarımızı tacize varan, onları engelleyen davranışlar içerisinde olunmasına izin vermeyiz. Kurumlar adına eğitim görenler varsa aldıkları sertifikaları bize gösterir, onlara kimlik veririz.

RAMAZAN DAVULCULARI ÖRNEĞİ

Biz, her Ramazan öncesi davulcularımızı toplarız. Belediye konservatuarımızdaki ritm hocaları davulcuları ritm dersine tutar, onlara yaka kartı ve kıyafet veririz. Kıyafet ve yaka kartı olmayanlar 450 bin nüfuslu ilçede davul çalamaz. Avcılar'da kaç anketör var ki? Bunu suçu önlemek için de yapıyoruz. Başka maksatla gelen kişi suç işler. Belediyenin verdiği kıyafet yaka kartı varsa. Kent enstitüsü olan Avcılar'da geçen yıl 37 bin kişiyi eğitime almıştık. Bu yılki hedefimiz 45 bin kişi. İstanbul'a yakışan bir kent olmak zorundayız. İstanbul Üniversitesi ve özel üniversitelerle 50 binden fazla öğrenci buraya gelip gidiyor. Sanat ile yaşayan bir kent yaratmak istiyoruz. Hedefimiz esnafımızın da işlerinizi kolaylaştırmak."

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'da özel kıyafetli Ramazan davulcularının ramazan öncesi gösterisi

-Belediye Başkanı ramazan davulcuları ile birlikte

-Esnaf toplantısından görüntüler

-Güzellik salonu işletmecilerinden biri konuşurken

-Belediye başkanı kurs projesini anlatırken