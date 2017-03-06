DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- 1'İ KADIN 2 MOTOSİKLETLİ SOYGUNCU BÜYÜKÇEKMECE'DE PTT SOYDU

* Motosikletlerine polislerin kullandığı çakar takan silahlı soyguncular PTT şubesinin kasasındaki yaklaşık 600 tl'yi alıp kaçtı. Soyguncuların PTT'ye gelişi güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ersan SAN, İstanbul

Büyükçekmece'de motosikletli 2 soyguncu PTT şubesini soyup kaçtı. Ellerinde silah, başlarında kask bulunan biri kadın 2 soyguncu saat 09.30 sıralarında çalışanları silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra kasadan bulanan yaklaşık 600 tl'yi alıp yine motosikletle olay yerinden kaçtı. Güvenlik birimleri, PTT'ye gelişi ve kaçışları sırasında çakarlı motosiklet kullanan soyguncuları yakalamak için bölgede çalışma yapıyor. Siyah kıyafet giyen soyguncuların birlikte bindiği motosikletin PTT şubesine gelişi bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis soygunculardan birinin kadın olduğunu görgü tanıklarının anlatımı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tespit etti.

Görüntü Dökümü :

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-Güvenlik kamerasından motosikletin gelişi

-Olay yeri

-Polislerin incelemesi

06.03.2017 - 12.10 Haber Kodu : 170306039_

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2- ÜLKÜ OCAKLARI ESKİ BAŞKANLARINDAN REFERANDUM AÇIKLAMASI

"80 sonrası görev yapmış 10 eski ocak genel başkanı olarak, ülkücü tavrımız gereği referandumda 'hayır' diyeceğiz"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

1980 sonrası Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan 10 isim referandumda "Hayır" diyeceklerini açıkladı.

Ülkü Ocakları eski genel başkanları Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk basın toplantısı düzenledi.

Grup adına konuşan ve birçok ilde neden "Hayır" oyu vereceklerini seçmenlere anlatacaklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, "Türk milleti, egemenliğin bir kişiden alınıp millete verilmesi için ödenen bedelleri unutmamalıdır. Türk milletinin egemenliğine sahip çıkması ve çocuklarına özgür bir gelecek bırakabilmesi için şimdi 'hayır' demesi yetecek, geç kalınması durumunda ise çok daha fazlası yetmeyecektir. Karakterinde tarafsızlık olmadığını söyleyenler ve 'Cumhurbaşkanı tek adam olacak' diyenler, milletin tek adamdan büyük olduğunu anlasınlar diye, bizler; 80 sonrası görev yapmış 10 eski ocak genel başkanı olarak, ülkücü tavrımız gereği referandumda 'hayır' diyeceğiz. Yürekten bağlı olduğumuz ve onunkinden ayrı bir gelecek düşünmediğimiz milletimizin de 'hayır' demesini istiyoruz. Biliyor ve bildiriyoruz ki; şimdi 'hayır' demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısından detay

-Atilla Kaya'nın açıklaması

-Eski ülkü ocakları başkanlarından detay

-Genel ve detaylar

06.03.2017 - 12.44 Haber Kodu : 170306049

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3- DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ DAVASINDA MÜTALAA...(1)

* SAVCI, ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ HANEFİ AVCI'NIN BERAATİNİ İSTENDİ...



Özden ATİK, İstanbul,

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu Devrim Karargah terör örgütü davasında sona gelindi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7. celsesi görülen duruşmada Savcı Bilgin Uysal esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Hanefi Avcı hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer sanıklardan bir kısmı hakkında hapis cezası talep edilirken; bir kısmı hakkında da beraat talep edildi. 69 sanıklı Devrimci Karargah davası, Yargıtay 16. Ceza Daire'sinde 2015 yılında bazı sanıklar yönünden kısmen bozulmuştu.

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4- TÜMAMİRAL METİN ÖZEL'İN KAÇIRILMASINA İLİŞKİN 9 SUBAYIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Ümit TÜRK, İstanbul

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i konutundan alarak Maltepe Askeri Cezaevine kapattıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 5 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Müşteki Emekli Tümamiral Mesut Özel de avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

İDDİANAMADEN

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarınca hazırlanan 190 sayfalık iddianamede, şüpheliler Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, Üsteğmen İsa Demirbilek, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş'ün tutuklu olduğu, şüpheliler Binbaşı Mustafa Köroğlu ve Kurmay Albay Uğur Yıldız'ın firari olduğu, Üsteğmen Orhan Arı ile Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran'ın ise tutuksuz şüpheli olarak yer aldı. Tümamiral Mesut Özel de müşteki sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Zafer Gümüş'ün kalkışma öncesi 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldığı, burada kalkışmaya iştirak etmeyecek ya da karşı faaliyette bulunacakları değerlendirilen üst rütbeli askerleri etkisiz hale getirmek için yapılacak planların ele alındığı, bu çerçevede de, Tümamiral Mesut Özel'in konutundan zorla alınarak 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapattıkları kaydedildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Tüm şüpheli askerler hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs eden ve Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet il "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ise 11 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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5 - JANDARMADAN ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

* 93 kilogramı eroin, toplam 112 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, açığa çıkarılan şebekenin iç piyasanın yanısıra uyuşturucunun Avrupa ülkelerine sevkini de gerçekleştirdikleri belirlendi.

İhsan YALÇIN, İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine uluslararası uyuşturucu ticareti yapan İran asıllı S.J.G.'yi 2 ay takibe aldı. S.J.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine de eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

'VADİ' İŞ BAŞINDA

Şirinevler Meydanı'nda yakalanan S.J.G.'nin üzerinde 6,5 kilogram afyon sakızı bulundu. Şüphelinin evinde ve diğer iki adreste yapılan aramalarda ise 93 kilogramı eroin olmak üzere toplam 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda narkotik köpeği 'Vadi' de kullanıldı.

NAKLİYE ARAÇLARIYLA AVRUPA'YA GÖNDERİYORLAR

Yurtdışından temin edilen uyuşturucu maddelerin, S.J.G.'nin organize ettiği torbacılar vasıtasıyla iç piyasaya dağıtıldığı, nakliye araçlarıyla da başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gönderildiği belirlendi. S.J.G ile yakalanan diğer 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Bu arada operasyon anı da jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarmanın operasyon anı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Vadinin arama yapması

-Genel ve detaylar

06.03.2017 - 10.25 Haber Kodu : 170306017_

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6- BİSİKLET YEDEK PARÇALARININ BULUNDUĞU DEPODA YANGIN

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL

Sultangazi'de sanayi sitesinde bisiklet yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını söndürürken, işyerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 11:30 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, bisiklet yedek parçalarının bulunduğu depoda çıktı. Dumanlar deponun tamamını sardı. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına aldı. Görgü tanıkları, depoda yoğun dumanların yükseldiğini ve bunun üzerine durumu hemen itfaiye ekiplerini bildirdiklerini söyledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı depoda maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler

-Çevredeki kalabalıktan detay görüntü

-Yanan depodan detaylar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Genel görüntüler