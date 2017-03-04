DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : BİZ BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİYLE ÜLKEMİZE SIÇRAMA YAPTIRTALIM İSTİYORUZ (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Şu anda Cumhurbaşkanıyım, 2019'un Ağustos'una kadar Cumhurbaşkanıyım. Hükümet 2019'un Kasım'ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu süreç bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok ama biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz"

"Kadınların kıyafetleriyle değil tıpkı erkekler gibi kafalarının içindeki fikirle değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Bunun için siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir ayrımla uğraşmadık. Başı açık-başı kapalı ayrımı asla yapmadık. Tam tersine böyle davrananların karşısına dikildik"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ'in İstanbul'da düzenlediği 6. Uluslararası Kadın Buluşmasına katıldı.

"BAŞI AÇIK-BAŞI KAPALI AYRIMI ASLA YAPMADIK"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınların kıyafetleriyle değil tıpkı erkekler gibi kafalarının içindeki fikirle değerlendirilmesi

gerektiğini söyledik. Bunun için siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir ayrımla uğraşmadık. Başı açık-başı kapalı ayrımı asla yapmadık. Tam tersine böyle davrananların karşısına dikildik" dedi.

"VATANDAŞLARIMIN ARASINDA ASLA BİR AYRIMI KABULLENEMEM"

Erdoğan, "Eğer bir barış devletini konuşuyorsak, eğer özgürlüklerin egemen olduğu bir devleti konuşuyorsak, o zaman bu ülkede, kimse kusura bakmasın, herkes istediği gibi giyinir, kimse buna müdahale edemez, istediği gibi inancını yaşar, kimse buna müdahale edemez. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, cinsiyetine, şekline şemaline bakılmaksızın bu ülkenin vatandaşlarının tamamı da birinci sınıf hizmete layıktır. Olayın aslı budur. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak vatandaşlarımın arasında asla bir

ayrımı kabullenemem. Gereği neyse onu da yaparım. Şayet bunu kabullenemeyen varsa, öyle iki yüzlülükle, riyakarlıkla, alavere dalavereyle değil, mertçe, yiğitçe çıksın ortaya, söylesin fikrini" diye konuştu.

"İKİ KESİME ÇOK GÜVENİYORUM; BİRİSİ GENÇLERİMİZ, DİĞERİ KADINLARIMIZ"

Referanduma değinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsterih olun, rahat olun, devletin ve siyasetin özellikle zayıf şekilde inşa edilmiş yapısı içinden kendilerine gizli iktidar gücü devşirenlerin inşallah sonu geliyor. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara, milletimiz ben inanıyorum ki 16 Nisan'da nihai tokadını vuracak, son sözünü söyleyecektir. Bu konuda iki kesime çok güveniyorum; birisi gençlerimiz, diğeri kadınlarımız" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZE SIÇRAMA YAPTIRTALIM İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Cumhurbaşkanıyım, 2019'un Ağustos'una kadar Cumhurbaşkanıyım. Hükümet 2019'un Kasım'ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu süreç bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok ama biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz. Biz şu 14 sene içerisinde ne tür engellerle karşılaştığımızı gayet iyi biliyoruz. Ama

diğerlerinin böyle bir durumu oldu mu? Yok. Onların dikili ağacı yok bu ülkede. Onlar çukur eşmekle meşgul, onlar yer altına konaklama yerleri yapmakla meşgul, onlar Hakkari'ye gidip başkalarının paçavralarıyla miting yapmakla meşgul, biz ise bayrağımızla yürümekle meşgulüz" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar



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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON İLE GÖRÜŞEREK SALONDAN AYRILDI

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ başkanı kürsüde konuşmasını sürdürürken gelen telefon üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak salondan çıktı. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona döndü.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ'in düzenlediği "6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor. Haliç Kongre Merkezi'ndekti program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon gelmesi üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak dışarı çıkarken HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kürsüdeki konuşmasını sürdürdü. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona geri döndü.

Görüntü Dökümü:

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/// POOL VE AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE///

- Erdoğan'ın telefonla konuşarak salondan çıkışı

- Erdoğan'ın dönüşü

- Detaylar

04.03.2017 - 13.37 Haber Kodu : 170304069_

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3- BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN ALMANYA VE HOLLANDA'YA TEPKİ

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

"Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Sevsinler sizin işinize geldiği zaman hukuk, işinize geldiği zaman guguk devleti anlayışınızı. Bunlar iki yüzlü değil bunlar çok yüzlü çok; fır fır dönüyorlar"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'nde düzenlenen 'Seçim Koordinasyon Merkezi' toplantısında konuştu.

ALMANYA VE HOLLANDA'YA TEPKİ

Bakan Müezzinoğlu, Almanya ve Hollanda'ya iptaller nedeniyle tepki gösterdi.

Müezzinoğlu, "Türkiye'nin 3. havalimanından, 3. boğaz köprüsünden, Marmaray'dan, Avrasya Tüneli'nden rahatsız olanlar, hastanelerinden kalkınmasından 2023 hedeflerinden rahatsız olanlar, işte şimdi Almanya'da ve Hollanda'da yeni örnekler çıkarıyorlar" dedi. Bakan Müezzinoğlu, "Diyorlar ki, daha önce izin vermiştik ama biz AK Parti'den, Türkiye'de 'evet' çıkmasından, 'evet çıkınca Türkiye'nin hedeflerinden korkuyoruz. Kusura bakmayın size salonları kapatıyoruz. Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Sevsinler sizin işinize geldiği zaman hukuk, işinize geldiği zaman guguk devleti anlayışınızı. Bunlar iki yüzlü değil bunlar çok yüzlü çok; fır fır dönüyorlar" dedi.

"AYNI SALONLARI CHP'YE HDP'YE VERİYORLAR"

Mehmet Müezzinoğlu, "Aynı salonları CHP'ye veriyorlar, HDP'ye veriyorlar. Aynı salonları PKK ve zaten diğer terör örgütlerine veriyorlar. Bir taraftan bize 'biz PKK'yı terör örgütü kabul ettik' diyorlar ancak diğer taraftan her türlü numara var. Niye? Bunlar mazlum ve mağdur milletleri bu şekilde sömürerek medeniyiz diyorlar. Şimdi buna ilk defa itiraz eden bir Türkiye Cumhuriyeti devleti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Artık dünyayı, mazlumları istediğiniz gibi sömüremeyeceksiniz diyen bir anlayış var" diye konuştu.

"16 NİSAN'DA İPİN UCU MİLLETİN ELİNDE OLACAK"

Bakan Müezzinoğlu konuşmasında önemli bir süreçten geçildiğini belirterek 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemini anlattı. .

Milletin değerlerine sahip çıkmak adına 18 maddelik bu anayasa değişikliğini milletin önüne getirdiklerini kaydeden Müezzinoğlu, "Özü itibariyle bu işin tek cümlelik tarifi nedir derseniz; 'ey hayırcılar' hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak. Bu ipin ucu zaman zaman ordunun elinde oldu, zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nin elinde oldu. Bazen sermayenin, medyanın elinde oldu. Hiç kusura bakmayın artık bundan sonra ipin ucu milletin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

YARGI SİYASALLAŞACAK ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Mehmet Müezzinoğlu, muhalefetin anayasal değişikliğiyle yargının siyasallaşacağı ve Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı şeklindeki eleştirilere de yanıt verdi.

Müezzinoğlu, "Bir Cumhurbaşkanı 5 yıllık döneminde en fazla 3 tane Anayasa Mahkemesi üyesini atayabiliyor. 12 yılı dolmadan üye eksilmiyor. 3 dönem sonra yani 15 yıl sonra ancak tamamı değişebiliyor" diye konuştu.

"MİLLETİN TEMSİLCİLERİ ORAYA LAYIK OLANLARI ATASIN"

"Belki sen cumhurbaşkanı olacaksın. Çık milletin karşısına geç, sen ata" diyen Bakan Müezzinoğlu, "Milletin vicdanına inan, milletin temsilcileri oraya layık olanları atasın. Layık olanları atamadıysa da hesabını soracağın muhatabın var. Kime soracaksın? Parlamentoya, seçtiğin Cumhurbaşkanına soracaksın. Önümüzdeki dönemde bu iftiralara ve dedikodulara prim vermeden daha büyük Türkiye, muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak hızlı ve güçlü bir sistem olacak. Bu sistemde millet var. İçerdeki 'hayırcılar' bu sistemden korkuyor. Dışarıdakiler de büyük Türkiye'den korktukları için hayırcıların yanında yer alıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Müezzinoğlu ve katılımcılar

-Partililerden görüntüler

-Müezzinoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

04.03.2017 - 13.24 Haber Kodu : 170304068



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4- DAKİKALAR SONRA SUYUN ALTINDAN ÇIKARILDI; NEFES ALINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Üsküdar sahilinde denize atlayan 18 yaşındaki genci kurtarmak için görevliler ve çevredekiler seferber oldu. Dakikalar sonra su altından çıkarılan gencin yaşadığı anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında Üsküdar sahilinde meydana geldi. 18 yaşındaki Ferhat Satılmış montunu çıkarıp bir süre bekledikten sonra denize atladı. Denize atlayan genci gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Bu sırada çevredekiler denizdeki genci kurtarmak için seferber oldu. Denize atlayan İsmail Özdağ, tüm çabasına rağmen genci denizden çıkaramadı.

DALGIÇLAR DENİZDEN ÇIKARDI

Kısa süre olay yerine gelen polis ekipleri, deniz polisinin gelmesi beklendi. Bir süre sonra gelen deniz polisine bağlı dalgıçlar denize atlayarak genci yaklaşık 10 dakika sonra suyun altından çıkardı. Bota çıkarılan gence hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

KALP MASAJI YAPILDI

Denizden çıkarılan gence sağlık ekipleri dakikalarca boyunca müdahale etti. Kalp masajı yapılan gencin nefes alması üzerine hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldrıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ferhat Satılmış'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Genci kurtarmak için denize atlayan İsmail Özdağ, "Çevredekiler 'denize biri atladı. Yüzme bilen var mı' dediler. Atladım hemen suya ama çıkaramadım. Suyun yüzeyindeydi geri çıktım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Denize atlayan genç ile röp

-Deniz polisi ve dalgıçlardan görüntü

-Dalgıçların denize atlaması

-Denizden çıkarılması

-Sağlık ekiplerini kalp masajı yapması

-Gencin ambulansa konması

-Çevredeki meraklı vatandaşların telefonla çekim yapması

-Genel ve detay görüntüler

04.03.2017 - 11.50 Haber Kodu : 170304051

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5 - SİLİVRİ'DE FUHUŞ OPERASYONU

* Operasyonda yabancı uyruklu 13 kadın yakalandı. Kadınların bazılarında AİDS tespit edildi.

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Jandarma ekiplerinin Silivri'de düzenlendiği fuhuş operasyonunda zorla çalıştırıldığı belirlenen 13 kadın yakalandı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Silivri'de bazı otel, kafe, restoran ve müzikhollere baskın yaptı. Yapılan operasyonda Özbekistan, Fas, Gürcistan, Ukrayna, Suriye ve Azerbaycan uyruklu 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Sağlık kontrolüne gönderilen kadınların bazılarında Hepatit C ve AİDS taşıyıcı mikrobu tespit edildiği belirtildi. Yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Baskın düzenlenen mekânların işletmecileri hakkında, "zorla fuhuş yaptırmak" ve "cinsel istismar" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan arama yapılan yerlerde şişelerce TAPDK bandrolsüz içki ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

04.03.2017 - 11.26 Haber Kodu : 170304048

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6- BODRUM KATINDAKİ UÇAĞA POLİS İNCELEMESİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan bodrumunda bulunan, bir gazetenin promosyon kampanyası ile verdiği 2 kişilik 'Fisher Super Koala' hurda uçak polis tarafından incelendi.

Ambarlı Mahallesi'ndeki depo olarak kiralanmak istenen bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan, sahibi çevrede tanınmayan binanın bodrum katının bazı bölümlerinde örümcek ağları bulunan iki kişilik uçak olduğu görüldü. Bazı bölümleri ahşap, tek motorlu, ultralight yani hafif uçak olduğunu görenler kimseyi inandıramadı. Bina sakinleri yıllardan bu yana aynı yerde oturmalarına rağmen bundan haberleri olmadığını ve kapının dar olmasına rağmen içeri nasıl ve kimler tarafından getirildiğinden haberleri bulunmadığını söyledi.

Duyanların bile inanamadığı bodrumdaki hurda uçak ile ilgili değişik iddialar ortaya atılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı ile gönderilen sivil ekip, dün binaya gelerek inceleme yapmak istedi. Bina sakinlerinin daha önce ip ile bağlı olan ancak, uçağa gösterilen aşırı ilgi ve ziyaretçi sayısının fazlalığı nedeniyle zincir bağlayıp kapısını kilitlediği binanın bodrumuna giren polisler, incelemelerini tamamladıktan sonra ayrıldı.

Gövdesi, arka küçük tekerleği ve bazı küçük parçaları bulunan, paraşütü bile arkasında bulunan motor, ön tekerleri sökülen uçağın 'Rotax' motorlu ve 'Fisher Super Koala' tipi ahşap uçağın Tercüman Gazetesi'nin promosyon kampanyası kapsamında 1989'da Sibel Can'ın yaptığı çekilişle Bursalı Sacide Yıldız'a verildiği, bunun daha sonra amatör havacı Birol Yağcı'ya 20 bin liraya satıldığı belirtildi. Yağcı'nın bir süre kullandığı ve uçmayı öğrendiği, kırıma uğradığı bu uçağı yine havacılığa meraklı Savaş Bora'ya verdiği ortaya çıktı.

Havacılık eğitimi bulunan Bora, uçağın üzerinde bir süre çalıştı. Bora, kendisine telefonla ulaşan muhabirine, bu uçaklardan ikisini o tarihte Saim Biray'ın Türkiye'ye getirdiğini, birisinin Samsun'a götürüldüğünü, diğerinin promosyon rekabeti sırasında kupon karşılığı çekilişle okuyuculara verilmek üzere Tercüman Gazetesi'ne verildiğini anlattı. Savaş Bora, o tarihte 'Gökkuşağı Hava Eğitim Merkezi'ne götürülen uçağın Sibel Can'ın yaptığı çekilişle Bursa'da oturan Sacide Yıldız'a teslim edildiğini, talihli okuyucunun daha sonra bunu Birol Yağcı'ya sattığını söyledi. Bora, Yağcı'nın kullandığı ve uçmayı öğrendiği bu uçağın, kırıma uğraması üzerine kendisine verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kırıma uğrayan uçağı aldık İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarına götürerek elden geçirdik. Uçmaya hazırlandı. Ekonomik krize girmiştim, İngiltere'de çalışmak için Türkiye'den ayrılmam gerekiyordu. Uçağı bırakacağım, emanet edebileceğim bir kişiyi ararken değişik araç ve parçalara meraklı koleksiyoner Nur Nabi Çamer bunu benden istedi. Kayınbabasının veya onun tanıdığı bir yere götüreceğini söyledi. Bu arkadaşımın önerisi ile kayınbabasının veya tanıdığının Avcılar'da oturduğu binanın bodrum katına kamyonetle taşındı. Neresi olduğunu hatırlamam imkansız. Yıllar sonra Türkiye'ye döndüm. Halen İzmir'deyim. Uçağı alan arkadaşa bağlantıyı 6 yıl önce yitirdim. Uçağın nerede olduğunu yaptığınız haberi gören bir tanıdığımın göstermesi üzerine yıllar sonra gördüm ve hemen tanıdım."

Bora, bina sakinlerinin hurda uçak enkazından rahatsız olduğu hatırlatılınca, "İnanın ben de ne yapılabileceği konusunda hiç bir şey diyemiyorum. Bu konuda Nur Nabi Çamer'in bulunması veya ona ulaşılması gerek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bodrum katındaki uçağın görüntüleri

-Uçağın İTÜ laboratuvarındaki fotoğrafları

-Uçak ile ilgili inceleme yapılırken

-Uçak ve bodrum kapısı ölçülürken

-Binanın genel görüntüleri

-Bina sakinleri konuşurken