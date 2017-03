DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ERDOĞAN: ÖZELLİKLE DE SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜRÜMÜZÜ ADETA YİYİP BİTİRMESİNE GÖZ YUMAMAYIZ (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Televizyonun, internetin, özellikle de sosyal medyanın kültürümüzü adeta yiyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersine bu imkanları kendi kültürümüzü yeni kuşaklara aktarma konusunda etkin bir şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "3. Milli Kültür Şurası" nın açılışına katıldı. Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Öncelikle kültür faaliyetleri adı altında niteliksiz, milli kültürümüze uymayan, kültür hayatımıza katkı sağlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan günlük üretilip, günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız" dedi.

"SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜRÜMÜZÜ ADETA YİYİP BİTİRMESİNE GÖZ YUMAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle gençlerimizi bir ustanın, bir üstadın dizinin dibinde oturtarak gerçek sanat ve kültürü öğrenmeye teşvik etmeliyiz. Benim siyasetteki tecrübem bunu gösteriyor. Kültürün her alanında birikimimizi sahiplenecek değerlerimizi yaşatacak çalışmaları ön plana çıkarmalı ve desteklemeliyiz. Televizyonun, internetin özellikle de sosyal medyanın kültürümüzü adeta yiyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersine bu imkanları kendi kültürümüzü yeni kuşaklara aktarma konusunda etkin bir şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız. " diye konuştu.

2- KILIÇDAROĞLU: (ALMANYA'NIN BOZDAĞ'IN TOPLANTISINI İPTAL ETMESİ ) ASLA VE ASLA DOĞRU DEĞİLDİR

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya'da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya yeri gelir demokrasi dersi verirsiniz hem de bir partinin 2 bakanı gider konuşmak ister, siz o konuşmaları şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz, asla"

" 'Başkanlık sistemini getiriyoruz, terörü önleyeceğiz'. Onun da cevabı gayet basit, siz terörü önlediniz de size engel olan çıktı mı? Kim engel oldu? 15 yıldır iktidardalar. Değerli arkadaşlarım sıfır terörle devralındı ve Türkiye bugün kan gölüne döndü"

" 'Hayır' çıkarsa ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı yerinde oturuyor mu, oturuyor. 'Hayır' çıktığı zaman düşecek mi, hayır. Yine Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de Sivas derneklerinin, federasyonlarının ve vakıfların temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, " 'Evet' 'hayır' kutuplaşması olur mu? İktidar kanadı yani 'evet'i savunanlar böyle bir kutuplaşmaya zemin hazırlamak istiyorlar. 'Hayır' diyenleri teröristler sınıfına koydular. Ben çıktım şunu söyledim; 'evet' diyen de 'hayır' diyen de bizim vatandaşımızdır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Asla ve asla ayrımcılığa, asla ve asla oyunu ve iradesini farklı kullandı diye onu düşman sınıfına koymak bizim vicdanımızın kabul edebileceği bir şey değildir. Bizim ahlakımızın kabul edeceği bir şey değildir. Herkesin iradesine saygılıyız. O iradenin tecellisi de başımızın üstündedir. Bunu bütün arkadaşlarımızın kabul etmesini isterim. Konuşurken, kendi düşüncelerinizi savunurken asla karşıdaki kişiyi hor görmeyiniz. Efendim 'bu işi bilmez' niye bilmesin. Ben biliyorsam o da biliyor. Benim bildiğim farklı onun bildiği de farklı olabilir. O nedenle bizler düşüncelerimizi ifade ederken özgüvenimizle, inanarak; ama karşı tarafından düşüncesine saygı duyarak düşüncelerimizi dile getirmeliyiz. Bakın dün bir olay yaşadık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya'da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya yeri gelir demokrasi dersi verirsiniz hem de bir partinin 2 bakanı gider konuşmak ister, siz o konuşmaları şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz, asla. Onlar da çıkmalı kendi düşüncelerini ifade edebilmeli. Eğer siz yeri geldiğinde dünyaya demokrasi dersi vereceksiniz yeri geldiğinde de Türkiye'den 2 bakanın konuşmasına engel çıkaracaksınız. Asla doğru bulmuyoruz, asla... Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir. Herkesin düşüncesine toplumun her kesimi saygı göstermelidir" dedi.

"İKTİDAR KANADI BİZİM KAVGA ETMEMİZİ İSTİYOR"

Kılıçdaroğlu, "İktidar kanadı bizim kavga etmemizi istiyor, bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kamplaştırmak istiyor, bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Benimle farklı düşünen insan benim kardeşimdir. Aynı toprakta yaşamıyor muyuz, aynı havayı teneffüs etmiyor muyuz, aynı caddelerde sokaklarda gezmiyor muyuz? O zaman niye düşman, niye kamplaşma? Neden birbirimizi öteki gibi algılamak istiyoruz. Buna izin vermemeliyiz. Hep birlikte buna izin vermemeliyiz. Tam tersine bilgili, birikimli, aklı başında, sakin düşüncelerimizi aktarmalıyız. Onların da düşüncelerini dinlemeliyiz. Farklı düşünebiliriz; ama bir arada yaşıyoruz. Bunu kimse unutmasın" ifadesini kullandı.

"NİYE BU BAŞKANLIK SİSTEMİNİ GETİRİYORSUN?"

Koalisyonlar döneminde büyümenin daha hızlı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Söylenen şu; 'Başkanlık sistemini getiriyoruz. Neden? Türkiye koalisyonlardan çok çekti, koalisyon olmasın'. Gayet basit şu soruyu soracaksınız? 15 yıldır bu ülkede koalisyon mu var? Yoksa vardı da biz mi farkında değiliz. İyi de 15 yıldır bu ülkede koalisyon yoksa ve sen de bir daha iktidar olacağını düşünüyorsan niye bu başkanlık sistemini getiriyorsun? Hangi gerekçeyle getiriyorsun? Almanya'ya bakın kaç yıldır koalisyonlarla yönetiliyor; 30 yıldan fazla. İstikrar var mı Almanya'da, var. Büyüme var mı, var. Dış ticaret açığı değil dış ticaret fazlası var mı, var. Bütün Avrupa Birliği'nin patronu oldu mu, oldu. Ne ile oldu, koalisyonlarla oldu. Sorun koalisyon tek parti olmanın ötesinde bir sorun. Sorun bir memleketi akılla mı yöneteceksiniz, ön yargıyla mı yöneteceksiniz? Sorun budur" diye konuştu.

"İŞSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"

Kılıçdaroğlu, "'Başkanlık sistemini getiriyoruz, terörü önleyeceğiz'. Onun da cevabı gayet basit, siz terörü önlediniz de size engel olan çıktı mı? Kim engel oldu? 15 yıldır iktidardalar. Değerli arkadaşlarım sıfır terörle devralındı ve Türkiye bugün kan gölüne döndü. Demek ki bu söylem de doğru değil. 'Ekonomide istikrar olacak'. Enflasyon rakamları yeni açıklandı. Çift rakamlı enflasyona gidiyoruz tekrar. İşsizlik almış başını gidiyor. Ülkeyi kim yönetiyor; 15 yıldır tek parti. Bir sorun var mı tek partinin içinde, hiçbir sorun yok görünüyor. Karar alıyorlar mı, alıyorlar. Parlamentondan istedikleri kanunu çıkarıyorlar mı, çıkarıyorlar. O zaman neden başkanlık sistemi, neden?" ifadesini kullandı.

"HAYIR ÇIKARSA BİNALİ BEY GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK"

Bir davetlinin "Hayır çıkarsa Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekler? Ekonomide büyük istikrarsızlar olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hayır çıkarsa ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı yerinde oturuyor mu, oturuyor. Hayır çıktığı zaman düşecek mi, hayır. Yine Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek. Ne zamana kadar, bir daha ki seçimlere kadar. Başbakan mı düşecek, hayır. Başbakan ve bakanlar yine görevini yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi eskiden olduğu gibi kanun yapacak. Yani bir şey olmayacak. Evet çıkarsa o zaman bizi büyük bir macera bekliyor. Sonu belli olmayan bir macera. Geçen salı günü söyledim, yine söylüyorum; 'En kestirme yol, en iyi bildiğin yoldur'. Bizim 140 yıllık bir parlamenter geleneğimiz var. Demokratik parlamenter rejimimiz var. Bunun aksayan yönleri var elbette. Düzeltilmesi gerekir mi, elbette düzeltilmesi gerekir. Ama bildiğimiz bir yol. 'Başbakanlığı kaldırıyoruz'. Niye kaldırıyoruz başbakanlığı. Kaldırmayalım. Hayır çıkarsa Binali Bey görevinin başında olacak" diye cevap verdi.

"SANDIĞA GİDERKEN DÜŞÜNEREK GİDİN"

"Sandığa giderken düşünerek gidin" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Neden düşünerek gideceğiz. Çünkü demokrasiyi mi istiyoruz?

Her türlü yetkinin bir kişiye verildiği bir tek adam yönetimi mi istiyoruz? Bunun kararını vereceğiz. Bunun a partisiyle, b partisiyle ilgili yok. Anayasanın bir partiyle ilgisi var mı, yok" ifadesini kullandı.

"GÜVEN DUYMAYACAK"

Zamanın kutuplaşma, ayrışma ve kutuplaşma zamanı olmadığını dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu,"Anayasa değişikliği kabul edilirse. Bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini tayin edecek. Düşünün Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini ben tayin ediyorum. Ve sonra bak burası adalet dağıtacak diyeceğiz. En azından diğer partiye mensup arkadaşlar diyecek ki; '15 üyesinin 12'sini CHP'li başkan tayin etti. Adaleti sağlar mı burası?'. Güven duymayacak. Dolayısıyla bu değişikliğin topluma hangi faturalar getirdiğini bilmemiz lazım. Asıl onları konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

"BU YETKİ ATATÜRK'E VERİLMEMİŞTİR"

Seçmene sandığa gitme çağrısı yapan ve CHP'nin bütün sandıklara sahip çıkacağını belirten Kılıçdaroğlu, "80 milyon vatandaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili gönderir. 80 milyonun iradesidir orası. Ama bir kişinin iradesi çıkıyor, hiçbir gerekçe göstermeden bir sabah diyor ki; 'Ben Meclisi feshettim'. Bu yetki 1924 Anayasası görüşülürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmemiştir" diye konuştu.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN OLMADIĞI BİR YERDE YATIRIMCI ÖNÜNÜ GÖREMİYOR"

Kılıçdaroğlu son olarak, "İş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey; bir istikrar, iki can ve mal güvenliğidir. Çünkü can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde yatırımcı önünü göremiyor, yatırım yapamıyor. İkisinin yolu da parlamenter demokratik sistemden geçiyor" dedi.

3- CUMHURİYET GAZETESİ'NİN BULUNDUĞU SOKAKTA SİLAH SESLERİ

- TAKSİDEN ATEŞ AÇILMA ANI KAMERADA

* Taksiden 2 el ateş edildi. Kurşunlardan biri gazetenin karşısındaki mezarlığın duvarına isabet etti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken taksiyle kaçan kişi ya da kişilerin yakalanmasına çalışılıyor.

* Taksiden bina önünde ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Gazetesinin bulunduğu İstiklal sokakta taksiden ateş eden kimliği meçhul kişi ya da kişiler kaçtı. 2 el ateş edildiği kurşunlardan birinin gazete binasının karşısındaki mezarlık duvarına isabet ettiği belirlendi.

Cumhutiyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya "Şişli Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Saat 06.45 sıralarında tam gazetemizin karşısında ticari bir araçtan 2-3 el ateş açılıyor. Polisler incelemelerini yaptılar. Bina karşısında bir adet mermi kovanı bulundu. Emniyet müdürümüzün tespiti alkolik bir şahış olduğuna dair. Fakat onlar incelemelerini sürdürüyorlar. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gazete yetkilileri olarak tüm emniyet yetkililerinin konunun takipçisi olmasını istiyoruz" dedi.

TAKSİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan taksinin bina önünden geçerken ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksinin sağ ön koltuğunda oturan kişinin camdan kolunu çıkararak ateş açtığı görülüyor.

4- BARIŞ YARKADAŞ, CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi'ne destek ziyaretinde bulunan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamada;

"Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik baskılar bir türlü bitmek bilmiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin 11 yazarı ve bir muhabiri aylardan buyana, cezaevinde iddianamesiz bir şekilde tutuluyor.. Her geçen gün bu gazete yeni bir baskı ile karşı karşıya kalıyor. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Gazetesi'nin olduğu sokağın içinde havaya iki el ateş edildiğini ve 9 mm'lik mermiler kullanıldığını öğrendik. Saldırgan ya da saldırganlar, büyük bir rahatlıkla gazetenin olduğu sokağa giriyorlar. Havaya ateş ettikten sonra, kamera kayıtlarından öğrendiğimize göre sakince uzaklaşıyorlar. Belli ki, Cumhuriyet Gazetesi'ne bir gözdağı verilmek ve son dönemde artan etkin gazetecilik faaliyetlerinin önüne geçmek, Cumhuriyet Gazetesi'nin sesini kısmak istiyorlar. Bu sabah Cumhuriyet Gazetesi'nin önüne gelenler, onlara emir verenler, onlara bu emri verdikten sonra arkasında duranlar, silahını sağlayanlar, arabasını sağlayanlar, şunu bilsin ki, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet'in sesidir. Cumhuriyet var oldukça, Cumhuriyet Gazetesi de var olacaktır" dedi.

Barış Yarkadaş, "Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılar her geçen gün artarken, bundan kuşkusuz en büyük payı, muhalif olanlar alıyor. Cumhuriyet Gazetesi de bu muhalif gazetelerin başında geliyor. Her türlü baskıya, engellemeye, zorluğa, yasaklara, mahkeme kararlarına rağmen, gazetecilik yapmakta ısrar eden bu gazetenin arkasında olduğumuzu ve bu gazetenin düşünce, ifade özgürlünü her koşulda savunacağımızı, o saldırıyı yapanlar da mutlaka bilmelidir. Cumhuriyet Gazetesi hiçbir şekilde susturulamaz. Cumhuriyet boyun eğmeyecek, Cumhuriyet teslim olmayacak. Bunun bilinmesi gerekir" diye konuştu. Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamanın ardından, geçmiş olsun dileklerini sunmak üzere, gazete binasına girdi.

5- OKULDA YANGIN ÇIKTI; ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Maltepe'de bir ilköğretim okulunun konferans salonunda çıkan yangın korkuya neden oldu. Okulun içini kaplayan duman nedeniyle görevliler öğrencileri bahçeye çıkardı. Yoğun dumandan bir öğrenci etkilendi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Gülensu mahallesinde bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulunda meydana geldi. Konferans salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle okul içini duman kapladı.

KORKU VE PANİK YAŞANDI

Yangın nedeniyle kısa süreliğe korku ve panik yaşandı. Okuldaki görevliler ve öğretmenler derste olan öğrencileri okulun bahçesine çıkararak tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülerek duman tahliyesi yapıldı.

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın nedeniyle bahçeye çıkarılan bazı çocukların ağladığı görüldü. Çocukları öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Dumandan hafif şeklide etkilenen bir öğrenci tedbir amaçlı ambulansa alınarak müdahale edildi.

AİLELER OKULA GELDİ

Yangın haberini alan bazı velilerin panik halinde koşarak okula geldikleri görüldü. İtfiaye ekipleri ve görevliler aileleri bilgilendirerek önemli bir durum olmadığını söyleyerek panik yapmamaları söyledi. Öğrencilerini alan veliler okuldan ayrıldı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ve sağlık ekipleri okuldan ayrıldı. Okulda eğitime ara verildi öğrenildi.

6- KADINLARIN KORKULU RÜYALARI YAKALANDI;AVM'LERİ KENDİ ARALARINDA PAYLAŞMIŞLAR

İstanbul'da AVM'lerde organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 ayrı şebekeye polis tarafından baskın yapıldı. Baskında aralarında 11 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke elemanlarının, taşıyan, hırsızlık yapan, çalınan malları alışveriş merkezi dışına çıkaran, pazarlayan gibi gruplara ayrıldıkları ve organize bir şekilde çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin 125 kadının çantasını çaldıkları tespit edilirken, evlerinde yapılan aramada 50 kadın çantası, 60 adet cep telefonu binlerce liralık ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Yakalanan 2 hırsızlık çetesinin liderinin kadın olduğu öğrenildi.

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞAN 3 ÇETE TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde Alışveriş merkezlerinden gelen yoğun hırsızlık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından AVM'ler den organize bir şekilde hırsızlık yapan birbirinden bağımsız 3 ayrı çete tespit edildi.

ÇETELER KENDİ İÇİNDE BÖLÜMLERE AYRILMIŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sırasında hırsızlık şebekelerinin çalışma yöntemlerini de ortaya çıkardı. Kendi içinde gruplara ayrılan çete üyelerinin organize bir şekilde çalıştıkları tespit edildi. Hırsızları Alışveriş merkezlerine getiren kişilerin bir grup, içerde hırsızlık yapan kişilerin bir grup, çalınan malları onlardan alarak dışarı çıkaran grubun ayrı kişilerden oluştuğu öğrenildi. Şebeke içinde çalıntı malları pazarlayan ayrı bir bölümünde olduğu belirtildi.

AVM'LERİ ARALARINDA PAYLAŞIYORLARDI

Alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan şebeke üyelerinin AVM'leri kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. Bir grubun hırsızlık amacıyla o gün gittiği Alışveriş merkezine diğer gruplardan kimsenin giriş yapmadığı, her çetenin farklı AVM'lerde hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

11 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİDE GÖZALTINA ALINDI

Polis şebeke elamanlarının kimliklerini tespit etmesini ardından 22 Şubat 2017 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. 8 ayrı ilçede tespit edilen 20 adrese özel harekat polislerinin desteği ile operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7'si kadın 11 erkek 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan yaşı küçük olduğu belirlenen 5 kişi Çocuk şube müdürlüğüne gönderildi. Bu şüpheliler arasında 11 yaşında S.D. adlı bir şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında çetelerin liderleri Bektaş E.(22) ile Birgül K.(23) ile Yaren C.(20) adlı kadınlarda var.

EVLERİNDEN 50 ÇALINTI KADIN ÇANTASI ÇIKTI

Polis baskın yaptığı evlerde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde toplam 30 bin lira nakit para, bin 600 dolar, 60 adet cep telefonu, 50 adet kadın çantası, yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi çıktı. Ele geçirilen İran'lı bir turiste ait çalıntı çantanın değerinin 10 bin dolar olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIKLARI ÇOCUKLARI YAPTIRIYORLARMIŞ

Hırsızlıklarda daha çok çocukları kullandıkları görülüne şüpheliler bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları öğrenildi. Özellikle kadın mağdurları kendilerine kurban seçen şüphelilerin alışverişe dalan kadınların etrafını sardıkları bu sırada yaşı küçük çete üyelerinin cüzdan yada cep telefonlarını alarak kaçtıkları görüldü. Hırsızların ayrıca Alışveriş merkezi girişlerinde bulunan X-Ray cihazlarına çanta bırakan kadınları kendilerini kurban seçtikleri, cihazın diğer ucundan çıkan çantayı alarak kaçtıkları öğrenildi.

125 AYRI HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin 125 ayrı kadının çantasını ya da cep telefonunu çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

