DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL()

İstanbul'da etkili olan sis, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkiledi. THY, saat 10.10 itibariyle sefer sayısında iptalin 56 olduğunu bildirdi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada saat 11.00 itibariyle sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte seferlerin normale dönebileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

" İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı meydanında görülen yoğun sis nedeniyle 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında saat 10:10 itibariyle 56 seferimiz iptal edilmiştir. Meydandaki hava koşullarına bağlı olarak gecikmeli gerçekleştirilen seferlerimizin saat 11:00 itibarı ile normale dönmesi öngörülmektedir. Atatürk Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerimiz ise sorunsuz gerçekleştirilmektedir.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçusları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz"



Görüntü Dökümü:

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-Sabiha Gökçen havalimanından görüntü

-Rötarı göstren tabeladan görüntü

-Yolculardan görüntü

-Uçaklardan görüntü

-Sis

-Genel ve detay görüntüler

01.03.2017 - 09.11 Haber Kodu : 170301015

01.03.2017 - 10.54 Haber Kodu : 170301032_

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(ek bilgi ve görüntüle)

2- DENİZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

- Şehit Hatları ve İDO seferlerini iptal etti.

- İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor.

Şehir Hatları tüm seferlerin sis nedeniyle iptal edildiği açıkladı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da, tüm iç hat deniz otobüsü ve araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun bazı dış hat seferlerin de iptaller yaşanıyor.

Görüntü dökümü:

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-Eminönü'de iskelelerden görüntü

-Sisten görüntü

-İptal sefer tabelasından görüntü

-Genel ve detaylar

01.03.2017 - 09.12 Haber Kodu : 170301016

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(ek görüntü)

3- İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber- Kamera : Ozan URAL-Ramazan EĞRİ -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'da sis etkili oluyor. Görüş mesafesi bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yollardaki ışıklı panolarda sis yazısıyla sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde adeta görünmez hale geldi. Taksim Meydanı'nda sis altında kaldı.

Görüntü dökümü:

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-Yollardaki sis

-Araçlar

-Sis uyarısı

-Köprü

-Taksim Meydanı'nın görüntüsü

-Sis altında yürüyenler

01.03.2017 - 09.13 Haber Kodu : 170301017

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4- MİT TIR'LARININ DURDURULMASI GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASI BAŞLADI (1)

Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / Kamera : İdris TİFTİKÇİ, İstanbul

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın 4.celsesi başladı.

KAPALI DURUŞMAYA SANIKLARIN EŞLERİ ALINMADI

İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya sanıklar Erdem Gül ve Enis Berberoğlu katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Diğer celselerde izleyici olarak duruşma salonuna alınan Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise bu kez salona alınmadı. CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker destek için adliyeye geldi. Bu arada geçen celse hakkında zorla getirilme kararı verilen tanık gazeteci Soner Yalçın da adliyeye geldi. Soner Yalçın da mahkeme salonuna alındı.

SAVCI, BERBEROĞLU'NUN MÜEBBET HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Davanın bir önceki celsesinde savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapsi talep edilmişti. Ayrıca sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yılda kadar hapisleri istenmişti.



Görüntü Dökümü

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-Enis Berberoğlu'nun adliyeye girişi

-Erdem Gül'ün adliyeye girişi

-Aslı Gül ve Dilek Dündar'ın adliye içinde bekleyişleri fotoğraf ve video.

-CHP'li Milletvekilleri adliye içinde beklerken..

01.03.2017 - 10.56 Haber Kodu : 170301031

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5- JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU

* Bizans dönemine ait olduğu belirtilen mozaikleri 1 milyon dolara satacaktı.

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikleri satmak isteyen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.O.Y. isimli kişinin, Türkiye'ye yurtdışından yasadışı yollarla mozaik soktuğu ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Ekipler yaptıkları fiziki takip sonucunda, mozaiklerin bulunduğu araca Sarıyer Zekeriyaköy'de operasyon düzenlendi. Operasyonda; üzerinde azize resimlerinin bulunduğu ve değişik renkte taşlarla yapılmış 2 adet mozaik ele geçirildi. İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne incelenmek üzere gönderilen mozaiklerin, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirildi.

Tarihi eser, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı olması sebebiyle koruma altına alındı.

Olayla ilgili olarak yakalanan A.O.Y.'nun mozaikleri 1 milyon dolara satacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin kaçak tarihi eseri Türkiye'ye nasıl soktuğu ve bağlantıları araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Jandarmanın araca düzenlediği operasyon

-Ele geçirilen mozaikler

-Genel ve ve detaylar

01.03.2017 - 09.56 Haber Kodu : 170301021