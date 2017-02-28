DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE GERGİNLİK

* Protesto için toplanan öğrencilere polis müdahale etti.

* 23 kişinin gözaltına alındığı müdahale, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Haber: Erhan TEKTEN İstanbul

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği öğrencilerden 23'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre dün okulda karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan kavgayı protesto etmek isteyen bir grup, kampüste toplandı.

Dünkü olayların ardından önlem alan çevik kuvvet polisi, gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler yaka-paça gözaltına alındı. Gözaltına alınırken bazı öğrenciler slogan attı. Grubun gözaltına alınması kampüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Görüntü dökümü:

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-CEP TELEFONU KAMERASI

-Öğrencilerin gözaltına alınması

-Sloganlar

-Bazı öğrencilerin gözaltıları protesto için bağırması

-Genel ve detaylar

28.02.2017 - 13.07 Haber Kodu : 170228091

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2- VALİLİĞİ İŞGAL EDEN ASKERLERE YARDIMA GİDEN ASKERLERİN YARGILAMASI BAŞLADI

Hayati KILIÇ, İstanbul

FETÖ / PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i

tutuklu 24 şüpheli askerin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan 1. duruşmaya tutuklu Astsubay Yusuf Yıldız ve tutuksuz yargılanan 19 er katıldı. Duruşmada müşteki Maliye hazinesi avukatı ve müştekiler Gülseren Özbek ile Ayşe Akkuş hazır bulundu. 158 sayfalık iddianamenin okunmasının ardından tutuksuz yargılanan erlerin ifadesi alınmaya başlandı.

"HALK O TANKI DURDURAMAZDI"

Tutuksuz yargılanan er Gökhan Baysa bölükte 2 haftalık er olduğunu belirterek "Yat içtiması yapıyorduk. Bu sırada Uzman Çavuş Alparslan Karademir 5 dakika içerisinde pota altında tam techizatlı olarak toplanmamızı söyledi. Bölükte bir koşuşturmaca vardı. Komutanların hiçbiri çıkmamıştı. Valiliğe terör saldırısı olduğu söylendi. Kasalarla mühimmatı getirip önümüze koydular. 4-5 kişi mühimmatları şarjörlere basarak bize ikişer şarjör dağıttılar. Araçlara bindirdiler. Valiliğe gidip güvenliğini alacağımızı söylediler. Valilik önünde halkın toplandığını gördük. "Asker kışlaya","darbeci askerler" diye bağırıyorlardı. Darbenin ne olduğunu ilk defa duydum. Telefonla polisi arayıp halkın arasında aldığımızı söyledik. Polisler geldi. Kimliklerini göstermesi üzerine silahlarımızı teslim ettik. Bizi karakola götürdüler. "Tankı halk durdurdu" diyorlar. Halk o tankı durduramazdı. Biz kendimiz durduk. Bizim de ailemiz dışarıda. Biz vatani görevimizi yapmak için askere gittik. Halk rahat etsin diye nöbet tuttuk" dedi.



"DARBE OLDUĞUNU BİLSEYDİM ASTSUBAYI ETKİSİZ HALE GETİRİRDİM"

Savunmasını yapan er Hasan Çaylı "Uzman Çavuş Özgür Akkaya -valiliği teröristler basmış polise yardıma gidiyoruz- diyerek Bölüğe silahları dağıttı. 1 günlük askere bile silah verdiler. Kasalarla mühimmatları getirip boş şarjörlere doldurmamızı söylediler. "Neler oluyor" dediğimizde "teröristler valiliği basmış polise yardıma gidiyoruz siz karışmayın " dediler. Tanka binip Topkule Kışlasından çıktık. Araç komutanım Yusuf astsubaydı . Elinde telefon vardı. Telefona bakarak beni yönlendiriyordu. Önümüze ilk gelen polislere yolu açtırıp devam ettik. 2. Polis çevirmesinde Yusuf astsubay araçtan inip polislerle bir şeyler konuştu. Ne olduğunu sorduğumda "onlar da emir almış biz de emir aldık" dedi. "

Ne emri" diye sorduğumda cevap vermedi. Halk önümüze geldi. Araca binip kilitledik. Daha sonra komutan ilerlememizi söyledi. Hareket etmem için zorladı. Emrine itaat etmemi söyledi. Ben de ilerledim. Darbe olduğunu bilseydim Yusuf astsubayı etkisiz hale getirirdim" dedi. Duruşmaya saat 14.00"de kadar ara verildi. Aranın ardından savunmaların alınmasına devam edilecek.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor..İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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3- İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU : 35 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ozan URAL - Çağatay KENARLI - Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah saatlerinde 2 ilçede 600 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda 35 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda belirlediği 40 adreste operasyon düzenledi. 600 polisin katıldığı operasyonda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Yapılan operasyonda 35 kişiyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve henüz miktarı belirlenemeyen esrar, kokain ve uyuşturucu hap çeşitleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Araçların Konvoy halinde ilerlemesi

-Polis ekipleri kağıthane 6 katlı binaya girmesi

-Kustepede arac altlari aramalar

-Narkotim motosiklet polisleri mahalle gezmesi

-Özel Harekat Polisleri evlere girmesi

-Gözaltına alınan kişiler

-Uyusturucu maddeler ve paralar

-Özel Harekat Polisi güvenlik önemi

28.02.2017 - 06.35 Haber Kodu : 170228018

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4- KADIKÖY'DE İMAM HATİP LİSESİ ÖNÜNDE 28 ŞUBAT PROTESTOSU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-

28 Şubat'ın yıl dönümünde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve bir grup, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir açıklama yaptı.

Eyleme katılan öğrenciler, "Başörtüm İlme Engel Değil", "Bu Zulmü Unutmayacağız","İnanç Özgürlüğüne Darbe Şubat 28 "yazılı dövizler taşıdı.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şişman yaptığı açıklamada, "Tarihe '28 Şubat post-modern darbesi' olarak geçen süreci hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlatmanın, bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin, 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Öğrencilerden görüntü

-Öğrencilerin açtığı dövizler

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

28.02.2017 - 12.59 Haber Kodu : 170228087

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5- TURİSTLERE HAMAMDA TACİZ DAVASI: FRANSIZ TURİST O GÜNÜ ANLATTI

* Karaköy'de 2 yıl önce bir hamamda 2 Fransız kadın turiste cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 4 hamam çalışanının yargılandığı davada şikayetçi Floriane Lissonde ifade verdi.

* Olay gününü anlatan yüzü kıpkırmızı olan ve gerildiği görülen şikayetçi Fransız Turist, 2 sanığın kendisinin mahrem bölgelerine dokunduğunu anlattı, "Şikayetçiyim" dedi.

* İddianamede "Basit cinsel saldırı" suçundan 4 tutuksuz sanığın 7'şer yıla kadar hapisleri isteniyor

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Karaköy'de 2 yıl önce bir hamamda 2 Fransız kadın turiste cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 4 hamam çalışanının yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar O.C.,A.K.,İ.K., ve C.A, ile şikayetçi Fransız turist Floriane Lissonde hazır bulundu.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Duruşmada ifade veren Fransız vatandaşı şikayetçi Florine Lissonde (30) olaydan 7 gün önce 4 arkadaşıyla Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Rastgele bir hamama gittik. Kadın ve erkek karışık olarak burayı kullanabileceğimiz söylendi. Kız arkadaşım Zelda Sionneau (şikayetçi) ile soyunma odasına girip üstümüzü çıkardık. Altımızda mayo üstümüzde ise havlu vardı. Erkek arkadaşlarımız başka bir kabine gitti. Biz içerde hiç kadın görmedik. Hep erkekler vardı. Daha sonra içlerinden biri Zelda'yı kese ya da masaj için yanına çağırdı. Ancak Zelda tek gitmek istemedi benimle gitmek istedi. Zelda ile çağıran kişinin yanına gittik" dedi.

"BİZE SAÇMA VE KOMİK GELDİ"

Göğüslerini peştamal ile kapattığını ve omuzlarında da havlu olduğunu anlatan şikayetçi Floriane Lissonde, "Hamam çalışanın iç çamaşırımızı çıkarmamızı istedi, bize saçma ve komik geldi. Çıkarmak istemedik. Hamam kültürünü bilmediğimiz için böyle bir şey olabileceğini düşünerek iç çamaşırımızı çıkardık. Göbek taşına yattığımızda tamamen çırılçıplak kalmıştık.Sanık mahrem yerlerime dokundu. Rahatsız olduğumu söyledim. Biraz İngilizce ve beden diliyle iletişim kurdum ve 'No' dedim. Benimle ilgilenen kişi sanıklardan O.C.'dir" diye konuştu.

"BANA YAPILANIN CİNSEL SALDIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİM"

Olaydan 2 gün sonra şikayette bulunulmasının sorulması üzerine şikayetçi Floriane Lissonde, "Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Erkek arkadaşlarımızın tamamen soyunmadığını onlara farklı bir uygulama yapıldığını öğrendik. Türk arkadaşlarımıza da hamamda yaşadıklarımızı anlatınca 'Anormal' olduğunu söylediler. Hepsini değerlendirdik ve bana yapılanın cinsel saldırı olduğu kanaatine vardım" diye cevap verdi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Arkadaşı Zelda ile kendisine hamamda iki farklı kişi tarafından masaj yapıldığını anlatan şikayetçi Lissonde, "Zelda'nın da mahrem bölgelerine dokunuldu. Bunu kendim gördüm. Kabine geçtiğimde yine çıplak kalmam istendi, aynı şeyleri, tacizi burada da yaşadım. Kabinde bizi taciz eden genç olan iki sanıktır. Kabinde beni taciz eden İ.K.'dır. İlk aşamada bana tacizde bulunan kişi de sanık O.C.'dir. Sanık C.A. ise arkadaşım Zelda'ya kese yapan ve tacizde bulunan kişidir. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede yabancı uyruklu şikayetçiler Zelda S. ve Florine L'nin 4 Mart 2015 tarihinde hamama gittikleri anlatıldı. Burada 4 şüphelinin, şikayetçilere cinsel saldırıda bulundukları iddia ediliyor. Şüphelilerin "Basit cinsel saldırı" suçundan 2'şer yıldan 7'şer yıla kadar hapsi isteniyor.

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6- KAYMAKAMDAN YATALAK KARDEŞE BAKAN KADINA BERBER DESTEĞİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, 9 yıl önce trafik kazası sonucu yatalak hale gelen, eşinin çocuğunu alarak terk ettiği 35 yaşındaki Murat Tuncer'in bakımını ablasının üstlendiğini öğrenince yardım elini uzattı.

Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Ahmet Eraslan ve bazı görevlilerle birlikte ilçedeki kimsesiz çocuk ve yaşlıları ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Doğan, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen Murat Tuncer'i de ziyaret etti. Kaymakam Doğan, ablası Nazan'ın tüm bakımını üstlendiği, 115 kiloya ulaştığı için hareket ettirmede zorlandığı Murat Tuncer'in dışarı çıkartıldığında kullanabilmesi için tekerlekli araba verilmesi için talimat verdi. Kaymakam Doğan, Nazan Tuncer'in kardeşinin saç ve sakal tıraşını kendisinin yaptığını anlatması üzerine ilçede her ay 50'den fazla engelli ve yaşlıya ücret almadan evlerinde giderek ücret almadan tıraş eden berber Öztürk Karahan'ı aradı. Karahan, Kaymakam Hulusi Doğan'ın ricası üzerine Murat Tuncer'in evine giderek düzenli olarak tıraş etmeye başladı.

ABLASI: HALTERCİ HASTALIĞINA YAKALANDIM

Nazan Tuncer, kardeşi Murat'ın 9 yıl önce Zeytinburnu'ndaki bir deri atölyesinde çalıştığını, kar yağışının da etkisiyle meydana gelen 11 aracın karıştığı zincirleme kazada içinde bulunduğu otomobilin köprüden uçtuğunu 'beyin sapının kopması' nedeniyle 2 yıl yoğun bakımda kaldığını anlattı. Tuncer, engelli bakım aylığı aldığı kardeşinin bakımını 3 yıldan bu yana üstlendiğini, yemeğini kendisinin yedirdiğini anlatırken şöyle dedi:

"Her sabah ve akşam 1'er saat masaj yapıyorum. Vücudu ağır. Günlük olarak sol kol ve bacağına yapılması gereken masajın ardından bunların üzerine kum torbasını koymada oldukça zorlanıyorum. Kollarımda 'Halterci hastalığı' denilen rahatsızlıklarım başladı. Kazadan 8 ay sonra eşi sıkıldığını belirterek 1 yaşındaki oğlunu alıp gitti. Boşanma davaları 6 ay önce bitti. Murat'ın 9 yaşındaki okula giden oğlu annesinin yanında. Yaşlı annem bayram tatillerinde, yılbaşında torununu alıp babasının yanına getiriyor. Oğlu babasının yanında 1 gece zor duruyor, tanımıyorum diyor. Hasan'ın sağ tarafı çalışıyor fakat dengesizlik var. Ağzına götürürken eli titriyor. Tek kaldıramıyorum. Oğlumla birlikte banyoya sokuyoruz. Tuvalet ihtiyacı için altına bez bağlıyorum. Kaymakamımız sayesinde tıraşını artık evimize gelen berber yapacak."



Görüntü Dökümü:

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-Kaymakamın ziyaretinden görüntüler

-Berber eve gelip Murat Tuncer'i arkadaşı ile tıraş ederken

-Murat Tuncer'in sağlıklı haldeki fotoğrafları

-Ablası kardeşine bakımını ve yaralanmasını, bakımını anlatırken

28.02.2017 - 11.13 Haber Kodu : 170228046