DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2





MÜZAKERECİ POLİS İKNA ETTİ.

* Ortaköy viyadüğünün korkulaklarına çıkıp, çevresindekileri kendini aşağıya bırakmakla tehdit eden kişiyi eyleminden müzakereci polis vazgeçirdi.

Özgür EREN, İstanbul



Polis, kendini viyadükten atacağını söyleyen bir kişiyi ikna edip etkisiz hale getirdi. Olay Beşiktaş Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yaya olarak geldiği viyadüğün demir korkuluklarında duran kişiyi görenler durumu polise bildirdi.



Kimliği açıklanmayan kişi çevresindekilere kendini aşağıya bırakacağını söyledi. Bu sırada olay yerine müzakereci polis de geldi.. Müzakereci polisin korkuluklardaki kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada itfaiye de viyadük altında tedbir alıp, yastık açtı.



Müzakereci polisin yoğun çabası sonucu ikna olan şüpheli niyetinden vazgeçti ve polis merkezine götürlüldü.





Görüntü Dökümü



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Ortaköy Viyadüğünden detay görüntü



intihar etmek isteyen kişiden genel ve yakın detaylar



müzakereci polisten görüntü



itfaiye ekiplerinden görüntü



itfaiye ekiplerinin hava yastığı açması



itfaiye araçlarından detay görüntü



genel ve yakın detaylar

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- ŞİŞLİ'DE AKILALMAZ OLAY

* KALDIRIMDA YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE KEPENK DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul



Şişli'de yerinden çıkan kepenk bir vatandaşın üzerine devrildi. Devrilen kepengin altında kalan kişiyi çevrede bulunanlar kurtardı.



Olay Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin önünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir iş merkezinin tadilat yapılan zemin katındaki kepenkleri kaldırımda yürüyen Osman Artar'ın üzerine devrildi. Çevrede bulunanlar Artar'ı kepengin altından çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Artar'ı ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Olayı gören Hamdi Yazıcıgil 'Yaralının iki ayağıda kırık. buradan geçiyormuş bir anda düşüyor ve altında kalıyor. Burnu ve iki ayağı kırılmış. Ambulans aldı hastaneye götürdü. Buradan çok insan geçiyor" dedi.



Bir başka görgü tanığı Coşkun Bektaş ise "Çat çat diye bir ses geldi, millet bağırmaya başladı. Bir kişi vardı, kaçtı ama kurtaramadı kendini. Belden aşağısı altta kaldı. Ben olayı net olarak gördüm" diye konuştu.



Hastaneden tedavisi devam eden Artar'ın bacaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri devrilen kepengin çevresine güvenlik şeridi çekti. İnşaat sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişide gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:



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- Kaldırımda duran kepenkten görüntü



- İnşaattan görüntü



- polis ekiplerinden görüntü



- gözaltına alınan kişiden görüntü



- polisin güvenlik şeridi çekmesi



- çevredeki vatandaşlar ile röportaj



- olay yerinden genel ve yakın detaylar





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- KANARYA MAHALLESİ'NDE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki çok sayıda adrese eş zamanlı kaçak sigara operasyonu düzenledi. Saat 10.00 sıralarında mahalleye gelen polis ekipleri aramalar başlattı. Çevik kuvvet polisleri arama yapılan yerlerin güvenliğini sağladı. Bir polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda sigaraya el konulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:(ÖZEL)



-Baskın yapılan pasajdan görüntü



-Polis ve zabıta ekipleri



-Çevik kuvvet polisleri



-Polis helikopteri



-Detaylar

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- FATİH'TE UYUŞTURUCU BASKINI

* Fatih'te Jandarma ekipleri tarafından baskın yapılan bir evde piyasa değer 100 bin TL'nin üzerinde 3 kilo 840 gram toz esrar, 585 gram scank isimli uyuşturucu madde ve paketlenmiş halde metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul,



Jandarma ekipleri tarafından, İstanbul genelinde piyasa sürülmek üzere olan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te, A.A. isimli bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit ederek baskın düzenledi. İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İmla isimli narkotik köpeğinin de katıldığı baskında, evin çeşitli yerlerine saklanmış, bir kısmı satışa hazır halde 3 kilo 840 gram toz esrar, 585 gram scank isimli uyuşturucu madde ve paketlenmiş halde metamfetamin ele geçirildi. Arama yapılan evde şüpheli bir kişi yakalandı. Baskın esnasında evde bulunmayan şüpheli A.A., arkadaşına aratılarak acil eve gelmesi istendi. Arkadaşının aramasından şüphelenmeyen A.A., evin bulunduğu sokakta tertiplenen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Piyasa değeri 100 bin TL'yi aşan uyuşturucu maddeler imha edilirken, A.A. ve evde yakalanan diğer kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın bağlantılı olduğu kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı.





Görüntü Dökümü:



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(Jandarma kamerasından)



- Baskından görüntüler



- Köpeğin görüntüsü



- Yakalanan uyuşturucu maddeler

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- SİLİVRİ'DE TERMİK SANTRALE KARŞI 'SERBEST KÜRSÜ'LÜ TEPKİ







İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul



Silivri'de 480, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde ise 64 hektar alanı kapsayacak termik santrale tepkiler dinmedi. Silivri'de bir araya gelen çeşitli kesimlerden toplananlar tarıma elverişli bu alanda kurulacak termik santralin çevre katliamına yol açacağını savundu.

CHP VE AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ KATILDI



Termik santrale karşı çıkanlar Silivri Çevre Derneği'nin çağrısı üzerine Silivri sahilinde 'Termik Santrala Hayır' sloganı altında 'Serbest Kürsü' adı verilen etkinlik düzenlendi. etkinliğe , CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, eski İstanbul Çevre İl Müdürü Yavuz Çengel, Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mübeccel Çeşmecioğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.







"KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI"



Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, hükümetten santral kararın yeniden gözden geçirilmesini istediklerini anlatırken, bilim adamlarının da katılımıyla kısa süre önce yaptıkları toplantıda endişelerin dile getirildiğini söyledi. Başkan Işıklar, endişe ve tepkileri sürerken geçen hafta içerisinde Resmi Gazete'de acele kamulaştırma kararıyla sürecin başladığını vurguladı. Çerkezköy Termik Santrali ismiyle duyurulan Çayırdere Mahallesi'sinin Silivri'nin 5 kilometre batısında, Çerkezköy ilçe merkezinin 7 kilometre doğusunda kaldığını anlatan Başkan Işıklar, şöyle konuştu:



"Yapılması düşünülen santralin kapladığı alan Çerkezköy kısmında 4 bin 850 dönüm, Silivri kısmında 5 bin 450 dönüm toplamda 10 bin dönüm alanı kaplıyor. Silivri merkez E-6 Karayolu'nun üstüyle beraber toplam 6 bin 100 dönüm, yani Silivri'nin merkez yerleşiminden daha büyük 10 bin dönüm alana termik santral yapılması planlanıyor. Ülkemizin enerji, enerji çeşitliğine, enerjide bağımlılıktan kurtulmaya ihtiyacı var. Ama dünyada çok fazla enerji çeşidi var. Ülkemiz güneş enerjisi konusunda büyük bir potansiyele sahip. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'mizde (TÜRAM) yaptığımız küçük bir solar santralle tarım alanımızın enerjisini oradan sağlıyoruz. Bitkiler için bir tesis kurmayı planladık, iki küçük pervaneyle de onu karşılayabildiğimizi görünce çok sevindik. Belediye olarak hem güneş hem rüzgâr enerjisi üretebileceğimizi ispat etmiş olduk. Trakya Su Havzası'nın en önemli yerinde bulunuyoruz. Buradaki su havzası Lüleburgaz'a kadar bir çanak şeklinde. Burası bizim her şeyimiz. TÜRAM'da 3 üniversiteyle 8 yıldır koyduğumuz değer gibi bizim bitmek tükenmek bilmez, sonsuza kadar sürecek bir zenginliğimiz ortaya çıktı."



Türkiye'nin petrolü olmadığını ancak, 'Allah vergisi' yer üstündeki zenginliğin çok fazla olduğunu anlatan Silivri Belediye Başkanı Işıklar, milletvekillerinden konuyu tekrar meclise getirmelerini istedi. Başkan Işıklar sözlerinin son bölümünde, termik santralin Malkara kömürü ile çalıştırılamayacağını, Tekirdağ Limanı'ndan taşınacak kömürün 350 kilometrelik Trakya havzasının en önemli yeri Halaçlı bölgesinde olan su havzasından çıkarılarak su ile yıkanarak ekonomik değerinin arttırılarak kullanılmasına da karşı olduklarını ekledi.



Zonguldak Çatalağzı Termik Santralinde 2 yıl çalışan bir işçi bu tür tesislerin 5 kilometre çevresinde hava ve doğanın kirlendiğini ifade ederken, bir başka bölge sakini Tekirdağ'ın Pınarhisar İlçesi'nde yıllar önce yapılan çimento fabrikasının çevreyi nasıl kirlettiğini anlattı.

Görüntü Dökümü:



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- Belediye Başkanı konuşurken



- Diğer konuşmacılardan görüntüler

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- (yeniden) NİHAT ZEYBEKCİ TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU'NA KATILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.



İş formunda konuşan Zeybekci, iki ülkenin toplam nüfusunun 110 milyon olduğunu ve bu rakamın çok büyük potansiyeli barındırdığını, iki ülkenin birbirini inanılmaz şekilde tamamlayan ekonomiler olduğunu vurgulayarak, bu iki ülkenin aralarındaki ticaret hacminin 1,2 milyar dolar denildiğinde başlarının öne düştüğünü belirtti.



Zeybekci, bundan ders çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Bu yüzden, değerli Başbakan Yardımcım (Rustam Azimov) da burada, dedik ki 2017 yeni bir seferberliğin başladığı yıl olsun. Tarımdan tekstile, konfeksiyondan elektrik-elektronik ve kimyaya, turizmden makine sanayi ve lojistiğe kadar 9-10 ayrı sektör belirledik. Bunları hacim ve önem sırasına göre yeniden bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu. Çok sık bir araya geleceklerini kaydederek, karma ekonomi toplantısını önemsediklerini ve bu yılın ilk yarısında hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. İki ülke arasında 1995 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının yenilenmesi ve güncellenmesi gerektiğini dile getiren Zeybekci, bu yönde adımlar atılmasını kararlaştırdıklarını ifade etti. Çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgili bir anlaşmayı derhal gerçekleştirmekle ilgili çalışma yapılması talimatı verdiklerinin altını çizerek, ulaştırma alanında üzerinde çalışmaları yapılan anlaşmanın onaylanması için de çalışmaya karar verdik" dedi.



Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov'un kendisine iki ülke arasındaki mevcut 1,2 milyar dolarlık ticaret hacminin kendiliğinden oluştuğunu söylediğini belirterek, "İnşallah bundan sonra bu rakamı katlayacağız. Destek vermeye başladıktan sonra hızlı bir şekilde ilerleme sağlanacak. İş dünyası temsilcileri ile karşılıklı olarak çok ziyaret yapacağız. Özbekistan'da daha fazla Türk yatırımının olması talep edildi. Bunun için serbest ticaret anlaşması veya ona benzer etkileri olacak tercihli ticaret anlaşması olması gerekiyor" diye konuştu.



Zeybekci, "Yani Türk şirketleri orada ürettikleri tüm ürünleri Türkiye ve Türkiye üzerinden tüm dünyaya hiçbir sınırlama, gümrük vergisi veya engelleme olmaksızın gönderebilecekleri, satabilecekleri konusunda bir alt yapı oluştuğunu görürse Türkiye'nin Özebekistan'daki yatırımları çok üst düzeyde artacaktır" diye konuştu.



Nihat Zeybekci, "Bu yıl veya en geç 2018'in ilk yarısına kadar Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın tarım, gıda, hizmet, kamu alımları ve elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletileceğinin ve güncelleneceğinin bilinmesini istiyorum. Yani ihracatımızdaki yüzde 49'luk AB payı çok hızlı bir şekilde yüzde 60'lara doğru tırmanma imkanına sahip olacak. Türk hizmet sektörü şirketleri AB'de veya AB'deki hizmet sektörlerinde, kamu alımlarında çok önemli avantajlara sahip olacak. Tabii ki AB'deki şirketler de Türkiye'de bu avantajlara sahip olacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü:



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- Bakandan detay



- Salondan detay



- Zeybekci'nin konuşması



- Genel ve detaylar

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- TÜRKİYE'DEKİ SOYDAŞLARIN ÇİFTE SEÇİM HEYECANI







İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul



Bulgaristan'daki seçimlerde de oy kullanma hakkı olan bu ülke vatandaşı soydaşlar, 21 gün içinde 2 kez sandığa gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Türkiye'de 16 Nisan'daki Anayasa referandumu için seçmen listelerine itiraz süresi dün sona ererken, Bulgaristan göçmeni Türklerin Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak parlamento seçimlerinde yurt dışından oy kullanmak için 'zayavleniya' olarak nitelendirilen 'seçim formlarını' doldurmaları için tanınan süre yarın akşam doluyor.



Bulgaristan seçimlerine giren 3 Türk partisinden seçim işbirliği yapan Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) dışındaki iki parti; Dost Birliği Partisi ile Hürriyet ve Şeref Halk Partisi' üyeleri (HŞHP) Avcılar'da bir kulüpte bir araya gelirken, 26 Mart seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan soydaşların formlarını doldurmalarına yardımcı oluyor. Türkiye'de en fazla 35 sandıkta oy kullanabilecek soydaşlar için Avcılar'da çalışma yapan Dost Birliği Partisi temsilcisi Bilal Kılıç, Avcılar'ın yanı sıra Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi ilçelerde oturanların da burada oy kullanacağını söyledi. Türkiye'deki soydaşları astıkları pankartla ve bastırdıkları el ilanları ile 28 Şubat'a kadar beyanname doldurmaya çağırdıklarını anlatan Kılıç, "Amacımız, seçim günü mümkün olduğunca kuyrukların az olması, kısa sürede oy kullanılması ve maksimum oy düzeyine ulaşmakö dedi.







TÜRKİYE'DE 35 SANDIK AÇILACAK



Bulgaristan'da 1989'daki göçte Türkiye'ye 350-400 bin soydaşın geldiğini, bunların 180-200 bin oy potansiyeli bulunduğunu anlatan Dost Birliği Partisi temsilcisi şöyle dedi:



"Göçmen kitle bu potansiyeli maksimum değere ulaştırmış olsa Bulgaristan'daki Türkler'in varlıklarını kimliklerini çok ciddi biçimde etkileyebiliriz. Bulgaristan'dan göç eden insanlarımız 2 ay önce cumhurbaşkanı için 35 bin oy kullandı. Ancak, 26 Mart'ta parlamento seçimi çok önemli. Avcılar'da 4 binin üzerinde oy kullanılmasını bekliyoruz. Alınan karara göre Türkiye'de ancak 35 sandık açılabilecek. Bu insanımızı sıkıntıya sokuyor. Maksimum oyu Bulgaristan'a gönderip oradaki Türklerin kimliklerine sahip çıkması hayatlarında değişiklikler yapması için katkımız olmasını amaçlıyoruz. HÖH bir önceki seçimde Türkiye'den giden 100 bin oyun da desteği ile 38 milletvekili çıkarmış, koalisyona girmişti. HÖH, 4 bakanlık aldı. Türklere valilikler, müşteşarlıklar verdi. Bize göre HÖH Bulgaristan'daki Türklerin iş aş, ve ekonomik durumuna duyarsız kaldı. Bulgaristan Türklerine çok daha sahip çıkacak bir oluşum ortaya çıkartabilmek için Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile Dost Birliği Partisi ittifak yaptı seçime oy pusulasındaki 13'üncü tercihteki adaylarla girecek."



İki parti, Bulgaristan seçimlerinde 1985'teki asimilasyon politikasının en küçük kurbanı Türkan bebeğin unutulmadığını öne çıkarıldı. Dost Birliği Partisi temsilcisi Bilal Kılıç, Türkiye'deki soydaşlar olarak 3 hafta içerisinde 2 kez sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını anlatırken, "Önce 26 Mart'ı geçirelim Dost Birliği'ni parlamentoya sokalım, sonra soydaşlar 16 Nisan'daki referandumda kendi düşüncelerine göre 'Evet' veya 'Hayır'a kullanacakö dedi.



Bulgaristan'da daha önce kabul edilen 2 seçimde oy kullanmayan seçmenin 3'üncü seçimde oy kullanma hakkının iptal edilme kararının anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:



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- Bulgaristan'da oy kullanacak soydaşların beyannamelerini doldurmaya yardımcı olan göreviler



- Dost Birliği Partisi seçim afişleri



- Dost Birliği Partisi temsilcisi Bilal Kılıç'ın açıklamaları



- Seçimde oy kullanacak soydaşlar için son tarihin 28 Şubat olduğunu gösteren pankart



- Soydaşlardan görüntüler