DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - Özgür EREN - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü. 63 yaşına giren Erdoğan için Kısıklı'da kısa bir kutlama yapıldı. Saat 14:00 sularında evinden çıkan Erdoğan kendisini çiçekler ve pankartlarla bekleyen kalabalığı görünce makam aracını durdurdu. Doğum gününü kutlayan yurttaşların yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiçeği kabul edip kutlama için teşekkür etti. Engelli bir çocuk annesiyle bir grup genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan bu sürpriz kutlamanın ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti.

MABEYN KÖŞKÜN'DE DE KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mabeyn Köşkü'nün girişinde de kutlama yapıldı. Çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup Erdoğan'ı girişte karşıladı. "Evet" yazılı dövizler taşıyan gençler, "Allah uzun ömürler versin yazılı" pankartlar açtı. "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" şarkısını söyleyen gençlere Erdoğan ajanda dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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- Bekleyen yurttaşlardan detay

- Cumhurbaşkanının çıkışı

- Makam aracından inerek yurttaşlarla sohbet etmesi

- Çiçeği kabul etmesi

- Hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Mabeyn köşkünün girişindeki kalabalıktan detay

- Cumhurbaşkanının gelişi

- Gençlerin şarkı söylemesi

- Erdoğan'ın gençlere ajanda dağıtması

26.02.2017 - 15.29 Haber Kodu : 170226059

26.02.2017 - 15.30 Haber Kodu : 170226060

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2- BAKAN MÜEZZİNOĞLU: TAYYİP ERDOĞAN DİKTATÖR OLACAKMIŞ…, YAHU ARKADAŞ, KOMİK OLMA

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, ()

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sultangazi'de düzenlenen "Rumeli-Balkan Buluşması" etkinliğinde konuştu. 16 Nisan'daki referandumla ilgili konuşmasında Müezzinoğlu, "Bunlar hiç utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına 'hayır deyin' diyerek çıkıyor. Niye 'hayır', senin tuzakların devam etsin diye mi. Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış… Yahu arkadaş, komik olma" dedi. Sultangazi Sahra Düğün Salonu'nda gerçekleşen kahvaltılı toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

MİLLETİN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI NE DİYORSA O OLACAK"

Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Milletin yüzde 50'sinden fazlası ne diyorsa o olacak. Bunun karşısında nasıl durursun. Daha güçlü milli irade, daha güçlü bir milletin sistemi olacak. Çünkü bugüne kadar milletin sistemi değildi. Ne zaman isterlerse milletin ümüğünü sıkacaklar ama onlara kimse dokunmayacak. Yok kardeşim, millete kimse dokunmayacak. Millet ne istiyorsa o olacak. Onun için 'bu tarihi bir dönüşümdür' diyoruzö dedi.

'TAYYİP ERDOĞAN DİKTATÖR OLACAKMIŞ, KOMİK OLMA'

"Hayır" kampanyasını eleştiren Müezzinoğlu, "Bunlar hiç utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına 'hayır deyin' diyerek çıkıyor. Niye 'hayır', senin tuzakların devam etsin diye mi? Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış… Yahu arkadaş, komik olma. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden bugüne hep seçimle geldi. Milletten başka kimseye eyvallahı olmadı. Hep milletin huzurundaö diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu için aldığı hapis cezası ve siyaset yasağını hatırlatan Müezzinoğlu, "Sen milletin getirdiği Büyükşehir Belediye Başkanı'nı 'şiir okudu' diye görevinden alan diktatör anlayışsın. 1 milyon 50 bin oy alan Belediye Başkanı'nı görevden alırken diktatör olmadın, arkadan alkış tuttun. Sonra ömür boyu siyaset yasağı, sonra 'milletvekili olamazsın' dedin, sonra yüzde 47 oy almış partisine ve başkanına kapatma davası ve ömür boyu siyasi yasaklı olmasına ilişkin dava açtın. Bunun neresi milli iradeö şeklinde konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN NETİCEDE FANİDİR"

Vatandaşlara referandumda 'evet' oyu kullanmaları çağrısında bulunan Müezzinoğlu, "Ne olur, bu bir siyasi parti seçimi değil, bu milletin geleceğinin seçimidir. Bu büyük milletin dünyaya 'ben de varım' deyişidir. Dolayısıyla bir seçimin ötesinde bir şeydir. Tayyip Erdoğan'la alakası yoktur. Tayyip Erdoğan neticede fanidir ama millet bakidir" dedi. Konuşmasının ardından, Balkan ve Rumeli Derneklerini temsilen Müezzinoğlu'na çiçek ve plaket takdim edildi. Müezzinoğlu, daha sora toplantıya katılan dernek temsilcileri ile anı fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü :

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-Salondan ve toplantıya katılanlardan görüntüler

-Bakan Müezzinoğlu'nun konuşması

-Bakan'a çiçek ve plaket takdim edilmesi

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

26.02.2017 - 13.27 Haber Kodu : 170226044

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3 - DEKORATİF VAZODAN UYUŞTURUCU ÇIKTI..

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dekoratif vazolar içine saklanmış 2 kilo 586 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Y. (27) tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada," İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 Şubat 2017 tarihinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Bakırköy İlçesi'nde bulunan bir kargo firmasında yapılan aramada, dekoratif vazolar içine zulalanmış şekilde 2 kilo 586 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.Y.(27) isimli erkek şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü: (Polis kamerası)

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Vazalordan görüntü

Ele geçirilen uyuştucular

Genel ve detaylar

26.02.2017 - 15.12 Haber Kodu : 170226058

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4- BAĞCILAR'DA DUVARLARINDAKİ ÇATLAKLAR NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNALARLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA / İSTANBUL

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde devam eden metro hattı çalışmalarının yakınındaki 4 binanın zemininde ve duvarlarında dün çatlaklar oluşmuş, bina boşaltılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ölçüm ekiplerinin sokak ve binalarda başlattığı hasar tespit çalışması devam ederken, bazı bina sakinleri bugün de kalan eşyalarını görevliler gözetiminde aldı. Bu arada, hırsızlık ihtimali nedeniyle sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı, özel güvenlik görevlileri nöbete başladı.

"BELEDİYEDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

23 daire ile 4 işyerinin risk altında olduğu belirlenmişti. Evlerindeki eşyaları almaya gelenlerden Figen Yıldız, "Zaruri eşyalarımızı aldık. Girişte ve bodrumlardaymış çatlaklar. Geç duyduk biz. Gece olmuş. Hissetmedik. Belediyeden yardım bekliyoruz, mağduruz. Otele yerleşeceğiz. Belediye karşılayacak. 25 senelik emeğimiz burası" diye konuştu. Yetkililer, inceleme ve binalardan alınacak numunelerin ardından hasarın hangi boyutta olduğunun, hasarın da neden kaynaklandığının netleşeceğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Tahliye edilen binalar

-Eşyalarını alıp dışarı çıkanlar

-Figen Yıldız röp

-Çalışma yapan ekipler

-Zabıta ekipleri

-Sokak giriş ve çıkışındaki bariyerler

-Özel güvenlik görevlileri

-Sokakta bekleyenler

-Metro çalışması

-Detaylar

26.02.2017 - 15.11 Haber Kodu : 170226057

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5- GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR

İstanbul,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Avrupa Gazeteciler Derneği yarın saat 15.00'te İstanbul'da basın toplantısı için bir araya gelecek. Toplantıda gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiği, gazeteciliğin ve dayanışmanın suç olmadığı vurgulanacak. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için çağrı yapılacak. Türkiye'de halkın haber alma hakkının önündeki engellerin kaldırılması, gazetecilik mesleğinin hedef gösterilmeden, saldırıya uğramadan, tutuklanmadan yapılabilmesi için bir araya gelen meslek örgütlerinin basın toplantısı TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılacak. Toplantı TGC , Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından düzenleniyor. Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, IPI İngiltere Ulusal Komitesi, BBC İskoçya Sorumlu Müdürü Sandy Bremner, ARTICLE 19 program sorumlusu Georgia Nash, İsveç PEN Genel Sekreteri Anna Livion Ingvarsson, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Savunu Danışmanı Sophie Busson, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ) Başkanı Otmar Lahodynsky konuşacak.

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6- SAHTE İÇKİDEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber: İstanbul

Çatalca'da pazardan aldığı sahte içkiyi içen F.D. hayatını kaybetti. Olayın ardından sahte içki sattığı belirlenen F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Çatalca 'da metil alkol alması sonucu F.D. hayatını kaybetti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D.'nin zehirlenmesine sebep olan sahte içkinin nerede satıldığı ile ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın araştırmaları sonucunda sahte içkilerin, Çatalca İlçesi'nde Perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan F.Ç. tarafından satıldığı tespit edildi. F.D.'nin ölümünden bu yana tezgah açmayan F.Ç. yakın takibe alındı. F.Ç.'nin pazar malzemelerini ve sahte içkileri taşıdığı araç, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada; pet şişe ve bidonlara doldurulmuş litrelerce sahte içki, çeşitli markalara ait kaçak içki ile çok sayıda kaçak gıda maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü dökümü:

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Ele geçirilen sahte içkilerden görüntü

Diğer kaçak gıda maddelerden görüntü

Genel ve detaylar

26.02.2017 - 12.44 Haber Kodu : 170226039

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7- TEOG SINAVI STRESİNE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, ()

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavına hazırlanan öğrenciler, yoğun ders ve kurs stresini işaret dili kursu ile attı.Avcılar Belediyesi Kent Enstitüsü Denizköşkler Gençlik Merkezi ile Firuzköy Gençlik Merkezi'nde ücretsiz sınava hazırlık eğitimi verilen öğrencilerin yoğun programdan uzaklaşmaları ve stresten kurtulmaları için farklı yöntem denendi. Görevliler 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine önerilen 5 kurstan birini işaretlemelerini istedi. Öğrencilerin büyük bölümü, ilgi duydukları, işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurabilecekleri 'Türk İşaret Dili Kursu'nu tercih etti. Bunun üzerine sınav stresini yaşayan öğrenciler, sessiz dünyayı daha iyi anlayacak, engelli bireylerle daha kolay iletişim kurmalarına yardımcı olacak kursa katılmaya katıldı. İlk derste eğitmenin işaretlerle öğrettiği alfabeyi eğlenerek öğrenen öğrenciler, stresten kurtulmaları aynı zamanda farklı bir beceri öğrendikleri için memnun olduklarını söyledi. Bir öğrenci, işaret dilini işitme sorunu ile karşılaşan dede ve büyük annesine öğreterek onlarla daha iyi anlaşabileceği için mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kursa katılanlardan görüntüler

-Kursiyerlerin görüşleri

-Eğitmen konuşurken

26.02.2017 - 10.20 Haber Kodu : 170226016