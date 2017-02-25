DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL'DA YOĞUN PROGRAMI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi bugün İstanbul'da 3 programla sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partileriyle bir araya geliyor.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra Hayırlı Üniversiteliler Platformu ile bir araya gelecek ve partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında CHPİstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi,CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik ediyor.



Görüntü Dökümü:

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- Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü

- Salondan görüntüler

- Detaylar

25.02.2017 - 11.04 Haber Kodu : 170225024

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- BARAJLAR YAZA HAZIR; SADECE YÜZDE 12'LİK BOŞLUK KALDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 87.39'a ulaştı. Bir başka değişle İstanbul barajlarının sadece yüzde 12.61'si boş durumda. Darlık ve Istarancalar barajlarında doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Ömerli barajında yüzde 91.25, Terkos 'da 93.59, Alibeyköy barajında yüzde 92.62 doluluk oranlarına ulaştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 37.6'YA İNMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından İstanbul'daki baraj doluluk oranları yüzde 36.37'ye kadar inmişti. Ancak İstanbul'da etkili olan kar yağışı ardından gelen yağmurlarla baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşanmasına neden oldu.

İKİ BARAJ TAMAMEN DOLDU

İstanbul barajlarından Darlık ve Istrancalar barajları tamamen doldu. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Terkos'da yüzde 93.59, Alibeyköy barajında yüzde 92.62, Ömerli'de 91.25 doluluk oranları ölçüldü. İstanbul barajlarında şu anda sadece yüzde 12.72'si boş durumda.

Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:

Baraj adı..............2016 Kasım........................24 şubat 2017

Ömerli .................% 40.57.................................% 91.25

Darlık....................%44.88....................... ………..%100.00

Terkos...................%43.66........................ ……….%93.59

Alibeyköy................%35.65............................... %92.62

Büyükçekmece........ %30.61.............................. %80.54

Sazlıdere..................%32.41...............................%65.04

Istrancalar............... %48.35...............................%100

Kazandere..................%59.28.............................%91.30

Pabuçdere...................%20.91........................ ….%91.62



Görüntü Dökümü:

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-Sırasıyla Kazandere, Ömerli ve Alibeyköy barajlarından havadan görüntüler



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3- YARI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP 12 TAKSİCİYİ GASP ETMİŞ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da 12 taksiciyi gasp eden suç makinesi polis tarafından yakalandı. 2016 yılında Yarı Açık cezaevinden firar eden şüpheli Tekin G.(57)'nin daha önceden gasp dolandırıcılık hırsızlık gibi suçundan 26 kez polise geliş kaydı olduğu ayrıca 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASPÇININ İLGİNÇ YÖNTEMİ

İstanbul'da birbiri ardına yaşanan taksi gaspları üzerine polis alarma geçti. Taksici'lerin ifadelerinden gaspçının olaylar sırasında ilginç bir yöntem izlediği ortaya çıktı. Şüphelinin müşteri gibi bindiği taksi şoförleriyle önce dostluk kurduğu daha sonra cebindeki Türkiye'de hiçbir değeri olmayan bir tomar Peru parasını çıkararak bozdurmak istediğini söylediği öğrenildi. Taksi şoförlerinin yanında para olduğunu ve kendisine yardımcı olmak için para çıkarmalarının ardından şüphelinin harekete geçerek bıçak yada tabanca kullanarak gasp olaylarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelinin bu yöntemi izleyerek yanında çok para olan taksi şoförlerini tespit ettiği belirlendi.

YARI AÇIK CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mağdur taksicilerin ifadeleri üzerine eşkali belirlenen şüpheli önceki gün polis ekipleri tarafından Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Şüpheli Tekin G., Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Tekin G.'nin işlediği suçlar nedeniyle yattığı cezaevinde iyi hal nedeniyle Kırklareli Yarı Açık Cezaevine nakil edildiği, ancak şüphelinin 2016 yılı içinde cezaevinden kaçtığı tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde bir çok kurbanı tarafından teşhis edilen şüphelinin daha önceden dolandırıcılık gasp, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, darp gibi suçlardan 26 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca 9 ayrı mahkeme tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin 05 Aralık 2016 ile 19 Şubat 2017 tarihleri arasında 12 taksi şoförünü aynı yöntemi izleyerek gasp ettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Tekin G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

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4 - OĞUZ GÜNDOĞDU: MARMARA'DAKİ ANORMALİLER BENİ HUZURSUZ ETMİŞTİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

Jeofizik uzmanı Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi'nde Bakırköy önlerinden Tekirdağ açıklarına kadar giden fayın hareketli olduğunu sıkışmalar boşalmalar şeklinde bir hareket geçirdiğini, sahada gördükleri kendisini huzursuz eden bazı anomalilerin tekrar etmediğini söyledi.

Avcılar'da afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında sürdürdüğü, Kent Konseyi'nin de destek verdiği ABAG (AvcılarBelediyesi Afet Gönüllüleri) Projesi'nin son eğitim toplantısı Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi salonunda yapıldı. Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, tüm katılımcılara teşekkür ederken, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, depremin ne zaman ve hangi şiddette olacağı değil, buna ne kadar hazırlıklı olduklarına önem verdiklerini söyledi. Avcılar'daki binaların çoğunun, eski yaşlı, yorgun olduğunu, bunların değişmesi gerektiğini anlattı. Avcılar'daki 7 mahallenin imar planı bulunduğunu, yüzde 95'inde yapılaşma bulunduğunu anlatan Başkan Handan Toprak Benli, 1999 Marmara Depremi ardından yeni binalar için getirilen 4 kat sınırının eski binaların yenilenmesinde önemli sorun olduğunu söyledi. Bu sorunu aşmada büyük aşama kaydettiklerini ifae eden Avcılar Belediye Başkanı, şöyle dedi:

BİNA YENİLEMEDE 4 KAT ENGELİ İBB'DE AŞILACAK

"Avcılar'da 1982 planlarına göre yapılan evler çoğunlukla 6 katlı, ruhsatı olan ve her şeyi ile buna göre altyapısı bulunuyor. 2008 yılındaki düzenleme ile 4 kat sınırı getirildi. Yapılaşmanın yüzde 95 tamamlandığı 7 mahallenin imar planı hazırlandı, Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi. Önümüzdeki ay evlerimizin önündeki imar engeli kalkacak. Evlerimizi mevcut katları ile 'müktesep hak' olarak kabul edilecek, sizler evlerinizi yenileyebileceksiniz. Avcılar'da kat yüksekliklerini arttırmış olmuyoruz. Size kendi haklarınızı teslim etmiş oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, parsel bazındaki çözümlerin bir kentin kentleşmesinde yeterli olmadığını, imar planı yapılmamış kentlerde donatı alanları sorunlarını özellikle okul sorunlarını kültürel ve diğer sosyal donatıların aşılamadığını bildirerek böyle bir çözüm önerdiler.B iz de bu çözümü Avcılar halkının önüne koyacağız. Diğer 3 mahallemizde de çözüm konusunda son aşamadayız."

YARD.DOÇ.DR. GÜNDOĞDU'NUN ENDİŞELERİ

Deprem uzmanı Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi'nde belirlenen yeni bir oluşumun 'Ters fay' olarak çözümlendiğini, buradaki fayın 'Bindirme, sıkıştırma' özelliği bulunduğunu söyledi. Yard.Doç.Dr. Gündoğdu, o bölgede görülen kabarcıkların daha önceki depremlerden kaynaklandığının belirlendiğini, bazı verilerin 1994 kırığının bir parça olsun harekete geçtiğini gösterdiğini vurgularken, "Bunları, kocaman, çok dehşetli kuzey Anadolu fay hattının yaptığı eylemler içerisinde değerlendiriyoruz" dedi.

Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, muhabirinin, bu konudaki sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

Bütün ufak olan kümeleşmelerin ortadaki kırılmasını düşündüğümüz Bakırköy önlerinden Tekirdağ açıklarına kadar giden fayın hareketli olduğunu yani sıkışmalar boşalmalar şeklinde bir hareket geçirdiğini bize anlatıyor. Bu depremin çok uzak bir tarihe kalmayacağının da bir belirtisi aslında.Burada konuştuğumuz şeyler uzaklık yakınlık meselesi haftalar, aylar değil, yıllarca zaman alıyor. Bu belirtiler şahsen beni huzursuz ediyor ayrı konu. Sahada bazı anomaliler de gördük sahada. O anomalilerin tekrarlanması olmadı. Sıkışma oldu ama tekrarlanması oldu ama kıramadı. Bir başka zamana kaldı."

Yard.Doç.Dr. Gündoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin son dönemde dile getirdiği endişelerin çok doğru olduğunu, kentsel dönüşümün yapıların tek tek yenilenmesinden geçemeyeceğini anlattığını kaydederken şöyle dedi:

"Bunları ilk defa bir yetkili insanın söylemesi güzel bir şey. Biz de bunları söyleyip duruyoruz. Dünyada böyle bir kentsel dönüşüm yok. Fikirtepe'yi kendisi anlattı; 10 yılda hukuksal olarak çözememişler. Çünkü baştan kara giden bir şey. Yola çıkarken bazı şeyleri düzeltirsiniz ama hiç bu kadar da boş bırakılarak çözülmez. Devletin, hükümetin ağırlığını koyması gerekir. Hükümet desteği olmadan kentsel dönüşüm çok zor. Avcılar'ı düşünün. Binaların durumu hiç iyi değil. Bütün bunu buradaki gariban halkın üzerine yıkarsanız olmaz. Belediye, hükümet birlikte halletmeli. Belediye planlama yapıp ne yapacağını söylemeli. Bunu yaptılar İBB'ye gönderdiler. Kentsel çözümden başka bir tedavi yok."



Görüntü Dökümü:

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Salondan görüntüler

Belediye başkanı konuşurken

Yardımcı Doç. Dr. Gündoğdu'nun haritadaki anlatımı

25.02.2017 - 10.09 Haber Kodu : 170225017

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5- CHP İSTANBUL İL BAŞKANI: SİYASETİN ÇÖZEMEDİĞİNİ HALK ÇÖZECEK



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 16 Nisan'daki Anayasa Referandumu'na karşı parti olarak değil, halkla birlikte kampanya sürdürdüklerini anlatırken, " Siyasetin çözemediğini halk çözecek" dedi.

Referandum kampanyasını daha önce oturduğu Avcılar'da Marmara Caddesi'ndeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek burada bulunanlarla sohbet ederek başlatan Canpolat, sandıktan çıkacak 'Hayır' oyundan sonra Türkiye'de demokrasinin yeniden kurumsallaşacağını, yeşereceğini, sevginin etkili olabileceğini umut ettiklerini anlattı. CHP İstanbul İl Başkanı, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İstanbul'da yaptırdıkları anketten yüzde 60 oranında 'Hayır' oyu çıktığını vurgularken şöyle dedi:

"İstanbul için yaptığımız bu kez parti için kampanya değil. Bir tarafta saray, bir tarafta tek kişilik bir rejim, bir yönetim, öbür tarafta halk var. CHP bu dönem tercihini halk ile birlikte yaptı. Halka beraber kampanya yürütüyor. Onun için bu CHP kampanyası değil. Türkiye halkının, demokrasi, Cumhuriyet değerleri, daha çok kazanımlarının oluşmasının kampanyası. Halkın iradesinin yeniden halktan alınıp saraya verilmesine karşı yürütülen bir kampanyadır. CHP İstanbul'da ev ev, kapı kapı, işyeri işyeri dolaşacak. Halk çok kararlı. Siyasetle bu işin çözülmeyeceği anlaşıldı. Bu işi halk çözecek. Halk, demokrasinin kurumsallaşması için müthiş bir çaba, kararlılık içerisinde. O kararlılık bize şevk veriyor. O şevk içinde kan ter içindeyiz ama dolaşıyoruz."

Canpolat, ziyaret ettiği bir işyeri sahibinin sandıkta hangi tercihte neden bulunacaklarını bilememekten yakınması üzerine, "Cumhuriyet kurulurken Mustafa Kemal yetkiyi tek kişiden alarak halka verdi. Halk da TBMM'ye verdi. 90 yıllık bir geleneği olan bir meclisle geriye döndüğümüzde bu 150 yıllık bir gelenek. Şimdi diyoruz ki; halkın kendi kendisini yönetmesi gerekiyor. Halk kendi yetkisinin tamamını bir tek kişiye vermemelidir. İsteyen hayır, isteyen evet der. Biz hayır'ın yanındayız. Bizim aradığımız halkın kendi kendini yönetmesi kendi kararını kendisinin vermesi" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı, partililerle birlikte gittiği kahvede bulunan okey oynayan kapatılan askeri okul öğrencileri zor durumda olduklarını anlatınca, konunun takipçisi olduklarını söyledi. Başkan Canpolat, şöyle dedi:

Bize yapılan müracaatların hepsini takip ettik, bir kısmını iade ettirdik. İstanbul'da yaklaşık 3 bine yakın iade edilen var. Öbürlerini ettiremedik. İktidarın karar vermesi gerekir. Bizden başka sesinizi söyleyen yok. Bizim elimizden gelen bu kadar. İç hukuk yolları tükenen davaların büyük bölümü AİHM'de görülüyor. AİHM her an sizinle ilgili karar verebilir. Türkiye'de umudu kesince Batı hukuku. Türkiye'de ona imza atmış. İktidar 'Uymayız' diyor ama yapacakları bir şey yok. Okulların kapatılması iktidar tasarrufunda. CHP olarak diyoruz ki; Askeri okulların tamamını açacağız, yeniden onları askerlerin yetiştiği alan haline dönüştüreceğiz. Askeri hastanelerin de tamamını yeniden askerlere iade ettireceğiz. Çünkü, çatışıyor, mücadele ediyor, geldiğinde oradaki şeyleri görebilmelidir. Askeri öğrencilerin atılıp gelip burada okey oynaması sadece sizin açınızdan değil ülke açısından da üzücü. Sizin suçunuzun olmadığını biliyoruz. Bedeli olanlar dışarıda. Bedelini sizin gibi masum hiçbir günahı olmayan sadece asker olarak bu ülkeye hizmet etmek isteyenler çekiyor."

Görüntü Dökümü:

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CHP İstanbul İl Başkanı esnafı dolaşırken ve sohbet ederken

Canpolat kahvede askeri lise öğrencileri ile konuşurken ve görüşlerini anlatırken

25.02.2017 - 10.09 Haber Kodu : 170225018