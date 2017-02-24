DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'Nİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TEKRAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- İhsan YALÇIN / İSTANBUL

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tekrar adliyeye sevkedildi.

Tutuklama talebiyle dün sevk edildiği mahkemeden serbest bırakılan Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Ali Aligül, Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.



Görüntü Dökümü:

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-Aligül'ün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çıkışı

FEED

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2- YARALAMA OLAYINI ARAŞTIRAN POLİS, SUİKAST SİLAHLARI BULDU

* Eyüp'te bir kişinin silahla yaralanması üzerine soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

* Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde 17 suikast silahı, 8 tabanca, 1 el bombası, 536 mermi ve fişek ele geçirildi.



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3 şüphelinin evlerinde yaptığı aramalarda 9 pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde 17 suikast silahı, 8 tabanca, 1 el bombası, 536 mermi ve fişek ele geçirdi.

Polis, Eyüp Nişanca Mahallesi Balcı Yokuşu Sokak'ta geçtiğiniz pazar günü bir kişinin silahla yaralanması üzerine çalışma başlattı. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda olaya karıştığını belirlediği K.G.(35), Ö.A.(23) ve S.K.(24) olayın erkesi günü yakalayarak gözaltına aldı.



EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler 9 pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde 17 suikast silahı, 8 tabanca, 1 el bombası, 536 mermi ve fişek, 3 dizüstü bilgisayar ile dijital veriler ele geçirildi. Bunun üzerine konuyu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devretti.



SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Gözaltına alınan şüpheliler K.G.(35), Ö.A.(23) ve S.K.(24) Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yapılan detaylı incelemelerinde ruhsatsız silah bulundurmak suçu ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını değerlendiriyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Ele geçirilen tabanca ve tüfekler polis kamerası tarafından görüntülendi. Ekipler evde yaptığı aramalarda bulduğu tabanca, pompalı tüfek, el bombası ve anahtarlık şeklindeki suikast silahlarını bir koltuğun üzerinde topladığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin evde arama yapması

-Silahlar ve tüfeklerin görüntüsü

-Suikast silahları ve el bombasının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

24.02.2017 - 11.34 Haber Kodu : 170224044_

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3- 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 14 EMNİYET PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu toplam 14 polis gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan eski 1. emniyet müdürleri Ömer G. ve Veli Y. ile 3. sınıf emniyet müdürü Aziz B.'nin de bulunduğu 15 polisten 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 1 polis memurunun yakalanması için ekipler çalışmalarını sürüyor. Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.

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4- TÜRK BİLİM HEYETİ ANTARKTİKA'YA GİTTİ

Haber-Kamera Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()

Güney Yarımküre'de bulunan ve içinde tek bir ülke olmayan Antarktika kıtasında kurulacak, 'Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü' çalışmaları için bilim adamlarından oluşan 9 kişilik ön fizibilite ekibi bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antarktika'nın King George Havalimanı'nın olduğu adaya gitti.

Türkiye'nin kutup bilimleri yapan tek merkezi olan İTÜ PolReC'nin oluşturduğu ön fizibilite ekibinin başkanı Doç. Dr. Burcu Özsoy, hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün bölgedeki olumlu yapının içinde olduğu takdirde, bir gün karar mekanizmasının ve sisteminin de içersinde olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bütün dünya ülkeleri bir gün gelecek, yeryüzünde kuraklık yaşandığında Antarktika'ya yönelecek. Çünkü Antarktika dünyanın yüzde 70 tatlı su rezervlerine sahip… Dünya üzerinde yaşanabilecek bu felaket senaryosuna karşın Arktik ve Antarktik coğrafyaları dünya nüfusunun kurtuluşu olarak görülüyor. Türkiye'nin bu denli önemli bir süreçte rol üstlenmesi ve bu coğrafyalarda bilimsel, teknolojik, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla kısa ve orta vadede nasıl var olacağına yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürmesi gerekiyor. "

Burcu Özsoy, çalışmalarına destek veren Cumhurbaşkanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ettiklerini belirterek; " Antarktika'da uçaktan indikten sonra araştırma gemisine geçeceğiz. Çalışmalarımız bu gemide 30 gün sürecek. Özellikle iklim değişiklikleri ve sualtı, su üstü canlılar üzerinde araştırmalar yapacağız" dedi.

ÜYE ÜLKE OLABİLECEĞİZ

Doç. Dr Burcu Özsöy bilimsel çalışmaları bittikten sonra üye ülke statüsüne geçebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir ülkenin hak sahibi olmadığı, 53 ülkenin bayrağı altında yönetilen Antarktika kıtasında, 1961'de yürürlüğe giren, Türkiye'nin de taraf olduğu 'Antarktika Antlaşması' ile sadece bilimsel çalışmalara ve araştırma istasyonlarının faaliyet göstermesine izin veriliyor. Yeraltı ve yer üstü kaynakları 2048 yılına kadar koruma altında olan Antarktika Kıtası'nda alınacak kararlarda 29 ülke oy kullanabiliyor, Türkiye gibi 24 ülke ise gözlemci statüsünde bulunuyor. Biz bu bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra üye ülke sınıfına geçebileceğiz"

Antarktika Kıtası'nın geleceğinde söz sahibi olmak ve ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek için kıtada bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor

İKİSİ KADIN 9 KİŞİ

Ekipte, İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğindeki ön fizibilite ekibinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ersan Başar, Hitit Üniversitesi'nden Öğr. Gör. M. Nurullah Alkan ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Burak Karacık, Dr. Hakan Yavaşoğlu, Arş. Gör. O. Sabri Durak, Arş. Gör. Ayşe Giz Gülnerman Gengeç, Kaptan Özgün Oktar ve Kaptan Sinan Yirmibeşoğlu yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin görüntüsü

-Özsoy'un açıklaması

-Detaylar

24.02.2017 - 10.17 Haber Kodu : 170224030

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5- 16. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY OLDU

* Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl kültürel ve tarihi miras alanında yaptığı çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a verildi.



Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü dün akşam İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece ile sahibini buldu. Ödül törenine başta Koç Ailesi üyeleri olmak üzere iş dünyasından davetliler katıldı. Geceye Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da eşi Sema Doğan ile birlikte katıldı. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu; Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'ın başkanlığını yaptığı Seçici Kurul'un önerdiği 3 aday arasından, 16. Vehbi Koç Ödülü'ne, kültürel ve tarihi miras alanındaki çalışmaları ile Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a takdim edildi.

ÖMERKOÇ: PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY, ALANINDA TÜM DÜNYADA TANINAN İSİMSİZ KAHRAMANLARIMIZDAN BİRİSİ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç törende yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki vakfımız ve ailemiz gibi başka kişi ve kurumlar da kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma yolunda önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Yüzlerce akademisyen geçmişin izini büyük bir titizlikle sürüyor ve ayni titizlikle belgeliyor. Buna rağmen saygısızca yapılmış restorasyonlar, kültürel ve tarihi mirasın derinliğine ve bütünlüğüne karşı yıkıcı müdahaleler gibi can sıkıcı haberler de duymuyor değiliz. Kendi adına konuşma imkânı olmayan bir abideyi, bir tarihi eseri, çok önemli bir koleksiyonu, bazen bir akademisyen, bazen bir bürokrat, bazen bir vatandaş cansiparane korumaya çalışıyor. Ne yazık ki bu isimsiz kahramanlar her zaman muvaffak olamıyorlar. Bugün Vehbi Koç Ödülü'nü alacak kişi bu isimsiz kahramanlardan birisi. Kendisine haksızlık yaptığımı düşünmeyin. Alanında tüm dünyada tanınan hocamızın adını pek çoğumuz daha önce duymamış olabiliriz" dedi.

Ömer Koç, konuşmasını Seçici Kurul'un Prof. Dr. Zeynep Ahunbay için yazdığı gerekçeden bir bölümü okudu.

Koç, "Kendisinin Türkiye'deki eğitim ve kariyer yaşamını uluslararası boyuta taşımasında hem Türkiye koşullarının Cumhuriyet Aydınlanması ile ona sunduğu deneyimin payı vardır, hem de bütün meslektaşlarının teslim ettiği 'dur durak bilmeyen çalışkanlığı' etkendir. Araştırma ve uygulama konularında ilkelere ödünsüz bağlılığıyla bilinen bir bilim insanıdır. Evrensel ilkeleri ülkesinde geçerli kılabilmek için mesleki alanda geliştirdiği bu doğrudan ve ödünsüz tavrı ile kuşkusuz yorulmuş ve yıpranmıştır. Ancak aynı ilkeleri, yetiştirdiği çok sayıdaki öğrencisine aktararak yaşatabilmeyi başarmış, başka bir ifade ile çoğalabilmiştir. Kendisinin örnek kariyeri, kültür mirası bilim alanında ekol oluşturan katkıları ve meslek etiğinde bükülmeyen duruşu ile Vehbi Koç Ödülü ile onurlandırılması, kişisel ölçeğin çok üzerinde, tüm mesleki alanlarda ülkenin çok ihtiyacı olan akılcı ve kararlı tavırları da özendirecektir" diye konuştu.

Ömer Koç konuşmasının sonunda 16. Vehbi Koç Ödülü'nü Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'ın kazandığını açıkladı.

PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY: GELECEKTE TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR MİRASI AÇISINDAN DAHA AYDINLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

16. Vehbi Koç Ödülü'nü alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay hakkında törende kısa bir film de yayınlandı. Filmin ardından Prof. Ahunbay'a ödülü takdim edildi. Prof. Dr. Ahunbay ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "İnsanın ömrü koşturma ile geçiyor. 40 yılı aşkın bir süredir koruma alanında çalışıyorum. Gelecekte Türkiye'nin kültür mirası açısından daha aydınlık olduğunu düşünüyorum. Bu ödüle layık görülmem ya da Kültür Mirası alanında bir ödül verilmesini bu alanda çalışan bütün insanlara verilmiş diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY HAKKINDA

Arkeolojik alanlardan Osmanlı yapılarına çok geniş bir yelpazede kültür varlıklarının korunması konusunda yaklaşım geliştiren ve bunu restorasyon uygulamalarıyla da örnekleyen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çok yönlü birikimi ve deneyimi ile Türkiye sınırlarının dışındaki Osmanlı yapılarından, mimari koruma biliminin kuramsal tartışmalarına kadar çeşitli konularda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) gibi uluslararası kurumların görüşüne başvurduğu, dünyanın önde gelen koruma uzmanları arasında gösteriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanlar

-Ömer Koç'un konuşması

-Ömer Koç'un kazananı açıklaması

-Prof. Dr. Zeynep Ahunbay hakkında hazırlanan kısa filmden görüntüler

-Ödül takdimi

-Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'ın konuşması

-Genel ve detaylar

24.02.2017 - 10.07 Haber Kodu : 170224026



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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- KAPALIÇARŞI'NIN İLK KİREMİTLERİ DÖŞENMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, ()

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi, 554 yıllık Kapalıçarşı'nın 7 ay önce başlayan restorasyonunda ilk kiremitler döşenmeye başladı. 3 aşamada gerçekleştirilecek restorasyonun çatı ve alt yapı çalışmalarının bu yılın sonunda bitirilmesi planlanıyor. Daha sonra çarşı içinde restorasyon ve güçlendirme çalışmalarına geçilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Burası herhangi bir yer değil. Dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan tarihi bir yapı. Bu nedenle restorasyonun en küçük aşamasının bile Anıtlar kurulu ile bilim heyetimiz tarafından onaylanması gerekiyor. Turizmin etkilenmemesi için çalışmalar sırasında oluşan molozları gece sevk ediyoruz" dedi.

İLK KİREMİTLER DÖŞENMEYE BAŞLADI

Yılda yaklaşık 92 milyon kişinin ziyaret ettiği, tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon 6 yıl süren proje hazırlığının ardından 14 Temmuz 2016'da düzenlenen bir törenle başlamıştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamayı içeren restorasyona çatı kısmından başlanmıştı. Yaklaşık 7 aylık titiz çalışmanın ardından Kapalıçarşı'nın ilk kiremitleri döşenmeye başladı. Titizlikle yürütülen çalışmalarda önce eski kiremitlerin kaldırılmasının ardından binanın beton kısmına ulaşıldığı, zamanla oluşan hasarların tamir edilmesinin ardından su geçirmez çatı malzemesiyle kaplanıp üzerine alaturka kiremitle yeni çatının oluşturulduğu öğrenildi.

SU DEPOLARI ÇANAK ANTENLER KALDIRILIYOR

Öte yandan çatıya konan çoğu 1 tonluk su depolarının kaldırıldığı, klima ve çanak antenlerin ise hazırlanan plana göre binaya zarar vermeyecek ve görsel kirlilik yaratmayacak şekilde yerleştirilme işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi. Havadan yaptığımız çekimlerde Kapalıçarşı'nın çatısının klima, çanak anten ve su depolarıyla dolu görüntüsünden yavaş yavaş kurtulmaya başladığı görülüyor. Yoğun bir çalışmanın yaşandığı bölgede işçiler çatı üzerinde yapılan yollarda 10-15 kişilik gruplar halinde tek sıra yürüyerek, çalışmalar sırasında ortaya çıkan molozları bölgeden uzaklaştırıyor.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI DEMİR: BURASI HERHANGİ BİR TARİHİ ESER DEĞİL

Kapalıçarşı'nın restorasyonunu başlatan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaklaşık 7 aydır süren restorasyonu yerinde inceledi. Demir, Kapalıçarşı'nın yılda 91 milyon 200 bin ziyaretçiyle dünyanın en fazla ziyaret edilen yeri olduğunu belirterek "Burası herhangi bir tarihi eser değil. Yaptığımız restorasyonun her aşamasının Anıtlar kurulu ve bilim heyetimiz tarafından onanması gerekiyor. Bu nedenle bölgede çok dikkatli bir çalışma sürdürüyoruz. Turizmin etkilenmemesi için gece gündüz çalışılıyor. Gündüz yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan molozlar, gece çarşı kapandıktan sonra bölgeden uzaklaştırılıyor" dedi

ÇATI VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI BU YIL SONUNDA BİTECEK

Demir "Böylesine önemli bir yeriniz varsa restorasyondan elinizi çekemezsiniz, Bir taraftan çatı ile ilgili çalışıp tarihi çarşımızı yağmurdan ve nemden korumaya gayret ederken, aynı zamanda alt yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Eşzamanlı olarak sürdürülen bu çalışmaların 2017 yılının sonunda birlikte bitirilmesi planlanıyor" diye konuştu.

DAHA SONRA İÇ KISIMLARA MÜDAHALE EDİLECEK

Daha sonra tarihi çarşının iç kısımlarında çalışmaların başlayacağını söyleyen Mustafa Demir "Öncelikle sıkıntılı acil müdahele edilmesi gereken yerler var. Bazı kemerlerde oluşan hasarlar, dükkan tadilatları sırasında ortadan kaybolan taşıyıcı kolonlara müdahale edilecek " dedi.

KAPALIÇARŞI YILLARDIR ALARM VERİYORDU

110 bin 868 metre kare bir alana sahip olan 45 bin metre kare kapalı alanı bulunan ve her gün 300 ile 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı yıllardır alarm veriyordu. Tarihi binanın çatısı adeta bir klima ve çanak anten tarlasına dönerken, tonlarca ağırlıktaki plastik su depolarının gelişi güzel yerleştirilmesi tarihi yapı için büyük tehlike oluşturuyordu. Kapalıçarşı'nın içinde bulunan bazı kemerlerde çökme meydana gelmiş, tavanda oluşan çatlaklar, büyüyerek bazı yerlerde 10 santimetreyi geçmişti. Çökme tehlikesi geçiren iç tavan kemerlerinden bazıları demirle desteklenmişti. 2012 yılında James Bond serisinin filmi "Skyfall"'ın çekimlerine ev sahipliği yapan Kapalıçarşı'nın çatısının durumu çekimler sırasında gündeme gelmişti. O tarihlerde binanın çatısının ve içinin restarasyonun yapılmasına karar verilirken, binanın tarihi bir yapı olması ve gerekli izinler için başlatılan çalışmalar bürokrasinin çarkları arasında kaybolmuş 2016 yılına kadar beklemek gerekmişti.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN Görüntü ile yapılan çalışma

-Fatih Belediye Başkanı ile röp.

-Çarşı çatısının eski halinin havadan görüntüleri

24.02.2017 - 10.59 Haber Kodu : 170224038_

24.02.2017 - 11.01 Haber Kodu : 170224039