DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- "ISLAK İMZA KUMPASI" DAVASI BAŞLADI...(1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin açılan dava başladı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 sanık katıldı. Şikayetçiler Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk de duruşmada hazır bulundu. Dursun Çiçek'in avukatlığını kızı irem Çiçek üstlendi. Duruşma kimlik sorgularının tamamlanmasının ardından iddianame okunmasıyla devam ediyor.

18'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 sanığın "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından 8,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Görüntü

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-Dursun Çiçek ve kızı İrem Çiçek mahkeme salonu önünde beklerken

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2- TORPİDO GÖZÜNDEKİ 2. YEDEK KONTAK ANAHTARINA DİKKAT

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da park halindeki lüks otomobilin çalınmasıyla ilgili biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerin içinde torpidodaki gizli bölmeye konan 3.yedek anahtarı kullanarak birkaç dakika içinde çaldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

ÇALMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Ümraniye ve Pendik bölgelerinde çalınan iki lüks otomobilin peşine düşen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Polis güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin park halindeki otomobilin camını kırdıklarını daha sonra eğilerek torpidoda bulunan 3.yedek anahtarı alarak aracın kapılarını açıp hızla kaçtıklarını gördü.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDILAR

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalar sürerken çalınan araçlardan biri Ümraniye'de seyir halinde olduğu tespit edildi. Polis düzenlediği operasyonda hırsızlar Hakan A.(39) ile Dilara Y.(20)'yi çaldıkları aracın içinde yakaladı. Araçta yapılan aramada çok sayıda sahte plaka bulundu.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis yetkilileri olayla ilgili kimliği belirlenen bir kişinin daha arandığını söyledi.

ARAÇ SAHİPLERİ BİLMİYOR HIRSIZLAR BİLİYOR

Araç sahiplerinin bir çoğunun haberi olmadığı ikinci yedek anahtar yaklaşık bir yıl önce hırsızlar tarafından keşfedilmişti. Bir markanın torpido gözünde bulunan aracın içinde kilitli kalınması durumunda kullanılmak üzere torpido gözünde gizli bölmeye konan anahtarı kullanan hırsızlar bugüne kadar onlarca otomobil çaldı. Artan hırsızlık olayları üzerine distribütör firma bir açıklama yaparak müşterilerini uyarmıştı. Firma ikinci yedek anahtarla ilgili bilgilerin kullanım kılavuzunda yer aldığını belirtmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

21.02.2017 - 11.49 Haber Kodu : 170221056

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3- KADIKÖY'DE KORSAN KİTAP OPERASYONU KAMERADA



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat günü Kadıköy'de korsan kitap operasyonu düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 35'i sahte bandrollü, toplam 5 bin 710 korsan kitap ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili şüpheli 5 kişi hakkında işlem başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kitapçıda yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Arama yapan polis ekipleri rafların arka taraflarında da gizli bölmeler olduğunu belirleyerek, bu bölmelere saklanmış kitapları da ele geçirmesi kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin operasyona gidişi

-Ekiplerin arama yapması

-Gizli bölmeden çıkan kitaplar

-Genel ve detay görüntüler

21.02.2017 - 11.21 Haber Kodu : 170221037

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4-"ŞİKE SORUŞTURMASINDA KUMPAS DAVASI"NDA 2. DURUŞMA

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Güven USTA İstanbul /

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddialarına ilişkin aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 108 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmada başka soruşturmalardan tutuklu olan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ve Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile 33 tutuksuz sanık hazır bulundu. Müştekileri ise avukatları temsil etti. Duruşmayı başlatan mahkeme başkanı Ali Öztürk, tutuklu sanıklardan Necmettin Karapınar'ın reddi hakim talebini aldı. Sanık Karapınar, iddianamenin KHK kapsamında özetlenmesinin yasaya aykırı olduğunu, mahkemenin de bu kapsamda iddianameyi özetlenmesinin tarafsızlığına gölge düşüreceği iddiasıyla reddi hakim talebinde bulunduğunu açıkladı. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddi hakim talebini geri çevirdiğini belirterek, iddianamenin okunmasına devam etti.

Görüntü Dökümü:

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- Duruşma salonun dışından detaylar

- Duruşma salonu önünde bekleyen askerler

- Genel ve detay görüntüler

21.02.2017 - 11.07 Haber Kodu : 170221035

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5- ŞENTOP; ANAYASA'YI ACEMİ ŞOFÖR ARABASINA BENZETTİ: ASIL ÇÖZÜM YENİ ANAYASA'DA



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop,mevcut anayasayı çift direksiyon ve mekanizmalı acemi şoför arabasına benzetirken, "AK Parti, cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağda oturan adamı önce etkisiz hale getirdi, sonra arabadan aşağı attı. Sağ tarafta adam yok. 15 Temmuz'da birileri çift mekanizması bulunan arabanın boş olan o sağ tarafa oturmak istedi. Kapıyı açmaya çalıştılar hep beraber tekrar aşağı attık" dedi. Şentop Türkiye'nin halkın oyları ile seçilmiş bir meclisin sivil bir anayasa yapacağı bir günü hasretle beklediğini söyledi.

Avcılar Kültür, Sanat, Eğitim Vakfı (AKSEV) tarafından Avcılar'daki kamu kuruluşlarında çalışanlara yönelik anayasa değişikliğini konu alan konferans düzenlendi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan başta olmak üzere kamu kuruluşlarında çalışanların yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Burak Ali Tepe ve partililerin de ilgi gösterdiği konferansta konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, referanduma götürülen anayasada değişiklik içeren maddeleri anlattı. Türkiye'de 1982 Anayasası yürürlüğe girdiğinden bu yana üzerinde 18 ayrı değişiklik yapıldığını, yüzde 70'lik bölümünün değiştirildiğini anlattı. Prof.Dr. Şentop, "Aslında bütün sorunumuzun çözümü yeni anayasa yapmaktadır. Türkiye'nin halkın oyları ile seçilmiş bir meclisin sivil bir anayasa yapacağı bir günü hasretle beklediğini burada ifade edeyim. Anayasa ile ilgili sorunlarımızın çözüleceği gün, o gündür. Biz vesayetin tam anlamı ile tasfiyesi için bu anayasa değişikliğini yapıyoruz" dedi.

Türkiye'de tüm çabalara rağmen vesayetin tasfiye edilemediğini ifade eden Şentop, bir tarafta seçime girerek, yerel yönetimlere, parlamentoya seçilenler, hükümet, diğer tarafta ise seçime ihtiyacı olmayan asker, sivil, yüksek bürokratlar, yargı anayasa mahkemesinin oluşturduğu bir iktidar alanı oluşturulduğunu temel kararları da bu kesimin verdiğini söyledi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acemi sürücü eğitimi verilen araçlar var. Dışarıdan baktığınızda normal trafikte seyreden araçlar gibidir. Bu araca biz anayasa diyoruz. Dışarıdan baktığınızda başka ülkelerin anayasalarından bir farkı yok. Fakat bunun içinde diğerlerinden farklı olarak sağ tarafında oturan kişinin de araca kumanda etmesine imkan veren aparat, mekanizmalar var yani gaz pedalı, fren, debriyaj var. Bazılarında direksiyona yön veren alet de var. Dışarıdan bakarsanız aracı sol tarafta oturan kullanıyor gibi görünür. Ama sağ tarafta oturan eğitmen kritik yerlerde buna müdahale ediyor. Hızlı giderse yavaşlatıyor veya hızlandırıyor, bazen onu devre dışı bırakarak, hatta 12 Eylül 1980'de olduğu gibi araçtan atarak devre dışı bırakarak 12 Mart 1960'ta olduğu gibi sağ taraftan aracı yönetmeye başlıyor. Bizim istediğimiz bu araç normal trafikte seyreden araçlar gibi olsun. Bugün hükümeti değil meclisi millet seçiyor. Böyle olunca dışarıdan bu meclis içindeki dengeleri değiştirerek hükümet kurdurup, değiştirebiliyorsunuz. AK Parti cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağda oturan adamı önce etkisiz hale getirdi, sonra arabadan aşağı attık, Sağ taraf boş. Fakat biri oturursa araca kumanda edebileceği mekanizma duruyor. 15 Temmuz'da birileri boş olan o sağ tarafa oturmak istediler, kapıyı açmaya çalıştılar hep beraber tekrar aşağı attık. Esas başarı yapmamız gereken o mekanizmaları sökmek."

Anayasa maddelerindeki değişikliklere ilişkin eleştirilere yanıtlar veren, bunun ilk kez dile getirilmediğini anlatan Prof.Dr. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 35 günlük başbakanken 20 Nisan 2003'te bir televizyon programında başkanlık veya yarı başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini, 1988 yılı Nisan ayında çıkardıkları 'Teklif' dergisinde o tarihte AK Parti İl Başkanı Erdoğan'dan da görüş aldıklarını "Prensip olarak başkanlık sistemi daha doğru" dediğini anlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Prof.Dr. Şentop'un konuşmasından görüntüler

-Salonda bulunan izleyicilerden görüntüler

21.02.2017 - 09.55 Haber Kodu : 170221018



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6- YAŞLI VE DESTEĞE İHTİYACI OLAN AİLELERE EVDE TEMİZLİK

Haber-kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul )

Avcılar'da, kimsesiz, maddi durumu iyi olmadığı, sosyal güvencesi bulunmadığı veya engelli durumda olduğu için evlerinde temizlik yapamayan 22 aileye evlerinde temizlik hizmeti verilmeye başlandı.

Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, 'Evde Temizlik' hizmeti başlattı. Yaşlı, kimsesiz, ekonomik durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan aile veya bireylere destek olmak amacıyla oluşturulan ekip, evlere giderek temizlik yapmaya başladı. Belediye görevlileri yapılan başvuruları değerlendirmeye aldı. Kısa sürede başvuru sayısı 22'ye ulaştı. Gerekli tespitlerin yapılması ardından bu evlere giderek yerleri silip, süpüren, perde, halıları yıkayan, varsa birikmiş bulaşık ve çamaşırları yıkayan görevliler bu işin ayrı bir manevi haz verdiğini söyledi.

İkisi de görme engelli 8 yıllık evli özel bir firmada santral operatörü İbrahim Çolak ile eşi Gülten Çolak, gelerek evin her yerini temizleyen görevlilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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Görevliler evde, mutfakta temizlik yaparken

İbrahim Çolak ile eşi Gülten Çolak'tan görüntüler

21.02.2017 - 11.50 Haber Kodu : 170221058_