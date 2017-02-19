DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN MÜEZZİNOĞLU: -EVET- DEMEK VİCDANIMIZIN GEREĞİDİR, -HAYIR- DEMEK VİCDANIMIZIN SESİDİR

Haber: Arzu KAYA / Kamera: Güven USTA, İstanbul



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada "-Evet- demek vicdanımızın gereğidir, -hayır- demek vicdanımızın sesidir. Ama -hayır-da da -evet- te de vicdanı ve aklımızı iyi değerlendirmemiz lazım..." şeklinde konuştu.

"İPİN UCUNU BİR YERDEN TUTTUK, ARKASI DA GELİR"



Dernek üyeleriyle beraber Zeytinburnu şubesindeki kahvaltıda buluşan Bakan Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmasında, 100'ün üzerinde ülkeden yabancıların Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Yabancılarla ilgili yasal düzenleme, oturma, çalışma izni düzenlemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yabancılar statüsüyle ve Türkiye'nin o yabancılarla ilgili hukukunu şekillendirecek düzeyde çıkarıyorsunuz ama bunun içinde bir bakıyorsunuz ki Batı Trakyalı'nın kalbi inciniyor. Duyguları rencide oluyor. Haklı olarak. Çözümleri bizlere düşüyor. Bu anlamda ikamet teskerelerini inşallah pasaport süresince yani bunun pasaport süresi neyse o süre zarfında, sağlık hizmetlerini almada işte bir adım daha atabilir miyiz ?.. önümüzdeki hafta parlamentoda görüşeceğiz ama ipin ucunu da neticede bir yerden tuttuk, arkası da gelir" dedi.

"AYLAN BEBEKLER SAHİLE VURUNCA..."



Türkiye'de yaşayan yabancı sayısına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bu büyük millet 3 milyon Suriyeli ve onların üzerine diğer farklı ülkelerden gelenlerle birlikte 3 buçuk milyonun üzerinde yabancıyı misafir olarak ülkesinde barındırıyor. İskan ediyor. Sağlık hizmeti veriyor. 24 saat sorunlarını çözüyor. Ve bu anlamda dünyanın hiçbir ülkesinin yapamayacağını, hiçbir milletinin de içselleştiremeyeceği bir tabloyu kendi insanı gibi görerek ve 'bana yapılmasını istemediğim hiçbir davranışı başkasına yapmıyorum' diyen bir anlayışla sahiplendi. Şu anda son rakamları bilmiyorum ama geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanı olduğum dönemde şu cümleyi hep söylüyordum. 155 bin Suriyeli anne bu ay yıldızlı bayrağın altında evladını doğurdu. Ve hiçbir Türk annesinden farklı bir muamele görmedi. Hiç dışlanmadı, ötelenmedi. Bunu ancak bu millet başarabilir. Şimdi o medeniyim diyen Avrupa'ya baktığınızda ancak Aylan bebekler sahile vurunca o fotoğraftan 'Tüh tüh, vah vah' diyorlar" diye konuştu.

"LAİKLİĞİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK DEĞERLENDİRMEDİĞİN SÜRECE..."



Türkiye'den başka ülkelere giden kişi sayısıyla da ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu,"Dünya genelinde 5 milyon insanımız yalnız karın tokluğu için dünyanın değişik ülkelerine gittiler. Sonra bazıları utanmadan sıkılmadan Cumhura değer vermediği için Cumhuriyet elden gidiyor naraları attı. Ya Cumhura sahip çık ki Cumhuriyet de yücelsin. Cumhuru yok farz ederek Cumhuriyet yükselmez. Laikliği inanç özgürlüğü olarak değerlendirmediğin sürece laiklik diktatörlük olur, zulüm olur, eziyet olur, milletin değerlerini ezip geçmek olur. Laiklik elden gidiyor diye daha çok değil daha 10 yıl önce yüzde 47 oy almış bir siyasi partiye tek bir savcı dava açıyor" dedi.







"-HAYIR-DA DA -EVET- TE DE VİCDANI VE AKLIMIZI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM."



Geçmişe takılmak yerine geleceğe bakmak gerektiğine vurgu yapan Bakan Müezzinoğlu, "-Evet- demek vicdanımızın gereğidir, -hayır- demek vicdanımızın sesidir. Ama -hayır-da da -evet- te de vicdanı ve aklımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Yoksa bir kısım hayırcıların korkutma gayretlerine prim vermemeliyiz. 'Cumhuriyet elden gidecek, Laiklik elden gidecek, Atatürkçülük elden gidecek.' Atatürk'ü kullanarak, onun gölgesine yan gelip yatarak Atatürkçülük olmaz. O, milletle beraber büyük işler yaptı. Sen de milletle beraber büyük işler yapmaya soyun bir" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Salondan görüntü



-Bakan Müezzinoğlu'nun konuşması



-Bakan Müezzinoğlu'na tablo ve atkı hediye edilmesi



-Genel ve detaylar

19.02.2017 - 14.31 Haber Kodu : 170219065

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2- BEŞİKTAŞ'TA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul



Beşiktaş'ta bir ceset bulundu. En az iki günlük olduğunu belirlenen ceset Yenibosna'daki Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beşiktaş Müsahip Sokak üzerindeki yıkılmış ev kalıntısı üzerinde saat 11.00 sıralarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin en az iki gündür orada olduğunu belirledi. Üzerinden Doğan Gerçer (38) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan Gerçer'in uzun zamandır dışarıda kaldığını söyleyen Cengiz İrevü "Uzun zamandır dışarıda kalıyordu.3-4 yıldır burada kalıyordu. Annesi ve kız kardeşi geldi.Alıp götürmek istediler ancak o gitmedi.Burayı da yeni keşfetmiş. Yukarıdan bir kişi görmüş polise haber vermiş" dedi.







Görüntü Dökümü:



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Polislerin çalışmaları



Olay yerindeki polis ve sağlık ekibi



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları



Cesedin yıkıntı alanından çıkarılması



Cenaze aracına konulması



Genel ve detaylar







19.02.2017 - 15.58 Haber Kodu : 170219074



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3- (ÖZEL) YÜKSEK TELEVİZYON SESİ, KADIN CİNAYETİNİN PLANLANDIĞININ DELİLİ OLDU

* Savcılık, karısını 4 kez kurşunlayarak öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği iddianamesinde "Cinayet planlı işlendi, çünkü silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini yüksek açtı" dedi.

Özden ATİK, İstanbul



Kağıthane'de boşanma davası açan eşini 4 kez kurşunlayarak öldürdükten sonra teslim olan Recep İnçke'nin ağılaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede Recep İnçke'nin (35) konuşmak için çağırdığı eşi Nisa Ece İnçke'yi (25), dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra kurşunladığı, eşini tasarlayarak öldürdüğü yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtildi. Kağıthane'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatıldı. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016'da Recep İnçke'nin Nisa Ece İnçke'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi'ndeki eve geldiği ifade edildi.

4 KEZ KURŞUNLADI

İddianamede, Recep İnçke'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtildi. Cinayet sonrası Recep İnçke'nin Pendik'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı, Nisa Ece İnçke'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yerde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli Recep İnçke'nin Nisa Ece İnçke'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydedildi. Recep İnçke'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Ruhsatsız silah taşıma"dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Recep İnçke, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü:



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-Öldürülen kadının fotoğrafları

19.02.2017 - 13.20 Haber Kodu : 170219051



19.02.2017 - 13.44 Haber Kodu : 170219057



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4- BANKA SOYMAYA KALKIŞAN ŞÜPHELİ 9 AY SONRA YAKALANDI







Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İstanbul



Beyoğlu'nda 9 ay önce elinde silahla banka soymaya çalışan ancak güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu başarısız olan 43 yaşındaki Fuat E. yakalandı. Olaydan 9 ay sonra yakalanan Fuat E., polise "Ağabey beni unutmamış mıydınız?" dedi. Polis de "Gasp masası hiç bir zaman unutmaz" diye cevap verdi. Fuat E. ifadesinde bankaya yüklü miktarda borcu olduğu için banka soymaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

BİR KİŞİYİ REHİN ALDI



Beyoğlu'nda 20 Mayıs 2016 tarihinde yüzü maskeli, tulumlu, eldivenli silahlı bir kişi, özel bir bankanın Hasköy Şubesi'ni soymak istedi. Ancak bankanın güvenlik görevlisi silahını çekerek şüpheli Fuat E.'yi bankaya girmesini engelledi. Bunun üzerine Fuat E. bir kişiyi rehin alarak ara sokağa girdi. Fuat E., güvenlik görevlisinin kendisini takip etmediğini anlayıca rehin aldığı kişiyi bırakarak kayıplara karıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Asayiş Şubesi Gasp Bürosu dedektifleri, şüphelinin kimliğini belirledi. 9 aydır iz süren gasp masası dedektifleri, dün Kadıköy'de bir iş yerinde 43 yaşındaki Fuat E.'yi yakaladı. Polisi karşısında gören Fuat E. "Ağabey beni unutmamış mıydınız?" dedi. Polis ise " Gasp masası hiç bir zaman unutmaz" diye cevap verdi.

BANKA BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ



"Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden oksun bırakma" suçlarından sabıkalı olduğu belirtilen Fuat E. ifadesinde bankalara yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek " Kredi borçlarımdan kurtulmak için banka soymaya karar verdim. Bir nalburdan tulum, maske ve eldiven aldım. Tanımadığım birinden ruhsatsız tabanca aldım. Bankaya girerken güvenlik görevlisi bana silah doğrulttu. Ben de öldürüleceğim korkusuyla bir şahsı rehin alarak olay yerinden uzaklaştım" dedi. Şüpheli Fuat E. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli, tulum giymiş, elinde eldiven ve tabanca olan şüphelinin bankaya girmek isterken güvenlik görevlisi ile karşılaşıyor. şüpheli Fuat E., güvenlik görevlisinin kendisine silah doğrultması üzerine bir kişiyi rehin alıyor. Tabanca ile rehin aldığı kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli Fuat E. ara sokaklarda rehin aldığı kişiyi bırakarak üzerindeki tulumu çıkarıp atıyor, ardından koşarak ara sokaklardan kaçıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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(Güvenlik kamerası görüntüleri)



-Olay gününe ait şahsın güvenlik kamerası görüntüleri



-Bir şahsı silahla rehin aldığı görüntüler.



-Güvenlik görevlisinin silah çekerek sansı durdurması



-Ara sokaklarda kaçması

Aktüel görüntü



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-Şahsın polisler arasında adliye ye sevk edilmesi

19.02.2017 - 14.51 Haber Kodu : 170219067



19.02.2017 - 14.54 Haber Kodu : 170219068

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5- İBB'NİN ÜSSÜ OLACAKTI ŞİMDİ OTEL, REZİDANS OLACAK

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL, ()



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni hizmet binası yapılacağını duyurduğu ancak sonradan vazgeçtiği Türk Telekom Arena Stadı'nın hemen karşısındaki Seyrantepe arazisine 65 kat yüksekliğe kadar otel, alışveriş merkezi ve rezidans yapılabilmesi için plan değişikliği yapıldı.

İBB'NİN BİRİMLERİ BİR ARAYA GELECEKTİ



İBB'nin müdürlüklerinin ve iştiraklerinin Seyrantepe'de yapılacak yeni yönetim binasında bir araya geleceği duyurulmuş, İBB'nin mevcut kullanımda olan binalarının ise satılacağı iddia edilmişti. 2010 yılında hazırlanan proje görselleri ile birlikte kamuoyuna duyuruldu, ihale düzenlendi. Ancak İBB, 2015 yılında bu projeden vazgeçtiğini açıkladı. İBB mülkiyetindeki arazi 18 Ocak 2017'de İBB'nin iştiraki olan İMAR A.Ş. mülkiyetine geçirildi. Bu değişikliğin ardından düzenlenen ilk İBB Meclisi'nde, Seyrantepe'ye yönelik plan değişikliği gündeme geldi.

PLAN NOTU EKLENDİ



68 bin metrekare büyüklüğündeki araziye yönelik plan notu "ofis, çarşı, otopark, kongre ve kültür merkezi, kreş ve belediye hizmet alanı vbö olarak sınırlandırılmıştı. Ancak İBB Meclisi'nde yapılan plan değişikliği ile bu plan notuna "iş merkezi, büro, alışveriş merkezi, rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, apart otelö fonksiyonları da eklendi. Bir kısmının metro istasyonu olarak düzenleneceği, Türk Telekom Arena Stadyumu arasında yaya tünellerinin inşa edileceği araziye 65 kat yüksekliğe kadar bina yapılabilecek.

"CUMHURBAŞKANI'NIN 'DİKİNE' GİDİYORSUNUZ"



İBB'nin CHP'li meclis üyeleri teklife red oyu kullandı. Meclis oturumunda söz alan CHP'li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, "Bu teklif İstanbul halkıyla dalga geçmek gibi. Önce 'Belediye Başkanlığı binası olacak', sonra 'vazgeçtik' denildi. Şimdi ise 'rezidans ve AVM olsun' deniyor. Bu durum İstanbul'a yakışmıyorö diyerek teklifin geri çekilmesini önerdi. CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ ise, "Sayın Cumhurbaşkanı dikine mimariye karşıyım diyor, siz onun söylediğinin 'dikine' gidiyorsunuzö diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehircilik Şurası'ndaki dikey mimariye yönelik sözlerini hatırlattı.

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6- "ŞİKEDE KUMPAS" DAVASI YARIN SİLİVRİ'DE BAŞLIYOR...

* "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi'nin karşısına bulunan duruşma salonunda yarın başlıyor.

*Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada aralarında eski polis müdürlerinin de olduğu 15'i tutuklu 108 sanık yargılanıyor.

* Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Emanuel Emenike gibi isimlerin de bulunduğu 75 kişinin müşteki olduğu davada 91 kişi de mağdur sıfatıyla yer alıyor.

*İddianemede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul



FETÖ/PDY'nin "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava yarın Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda başlıyor.

5 GÜN SÜRECEK...



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın ilk duruşmaları 5 gün sürecek.

15'İ TUTUKLU 108 SANIK YARGILANIYOR



Bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan davada, aralarında eski milletvekili İhsan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 15'i tutuklu 108 sanık yer alıyor. Kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar hakkında 5 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

ATFEDİLEN SUÇLAMALAR...



Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlamalar ise şöyle: "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme."

75 KİŞİ MÜŞTEKİ... 91 KİŞİ MAĞDUR...



İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu gibi isimlerin yer aldığı kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların bulunduğu 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

İLK KUMPAS AZİZ YILDIRIM'A...



İddianemede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtildi. Önce Zaman Gazetesi'nde, Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, ardından da FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının haretekete geçirildiği vurgulanıyor.

Görüntü Dökümü:



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-Davayla ilgili arşiv görüntü

19.02.2017 - 12.14 Haber Kodu : 170219037



19.02.2017 - 12.15 Haber Kodu : 170219038

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7- (ÖZEL) MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KARAYOLUNDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber:Cengiz ÇOBAN / İstanbul



Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde kasksız bir motosiklet sürücüsü, yaptığı hareketlerle kendini ve trafikte ilerleyen araçları tehlikeye düşürdü. İşte o anlar cep telefonunun kamerasına yansıdı.

ZAMAN ZAMAN ELLERİNİ BIRAKARAK DEVAM ETTİ



Balıkesir Edremit D-230 karayolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.Görüntülerde kask takmayan motosiklet sürücüsü, motosikletin koltuğunun üzerine yatarak yola devam ediyor.Bu yolculuk bu şekilde kilometrelerce devam ediyor.Yatarak motosikleti kullananan sürücü bu şekilde önünde seyreden araçları da solamaya çalışıyor. Zaman zaman ellerini de bırakarak devam eden sürücü , adeta kazaya davetiye çıkardı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ



Karayolunda bu şekilde yol alan motosiklet sürücüsü, daha sonra oturur pozisyona geçerek yola devam ediyor. Motosiklet sürücüsü yaptığı bu tehlikeli hareketlere bir de kırmız ışıkta geçerek son noktayı koydu.

Görüntü Dökümü



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-Görüntüleri çeken vatandaşın aracın hız ibresini çekmesi



-Yatarak motosiklet kullanan sürücü



-Bu şeklide solama yapması



-Elleri bırakması



-Ayaklarını kaldırması



-Kırmızı ışıkta geçmesi



-Vatandaşın olayları anlatması



-Genel ve detaylar

19.02.2017 - 16.28 Haber Kodu : 170219077

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8- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 62'si tutuklandı.

SORUŞTURMAYI GAZİOSMANPAŞA CUMHRİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜYOR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nca yapılan yazılı açıklamada, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gaziosmanpaşa Sarıgöl, Bursa Mahallesi ve Karadeniz Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 31 Ocak ve 11 Şubat 2017 tarihleri arasında operasyonlar yapıldığı belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE DİĞER MALZEMELER



Yapılan operasyonlarda, 4 kilo 957 gr sentetik kannabinoid maddesi, 30 kilo 98,4 gr esrar maddesi, 10 adet ecstasy tablet, 256 gr uyuştucu olduğu değerlendirilen madde, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet, 3 adet hassas terazi, 4 adet tabaca ve 88 adet fişek, 2 adet pompalı av tüfeği, 27 adet kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 TL para , 100 TL sahte para ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

62 KİŞİ TUTUKLANDI



Operasyonda örgüt yöneticilerinin de içinde bulunduğu 65 kişinin yakalandığı, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 62'sinin tutuklanarak cezaevine konulduğu açıklamada belirtildi.

Görüntü Dökümü: (polis kamerası)



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-Operasyondan görüntü



-Ele geçirilen uyuştucu ve diğer malzemelerden görüntü



-Genel ve detaylar

19.02.2017 - 11.24 Haber Kodu : 170219026





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9-ÜMRANİYE'DE 2B ARAZİLERİNE İMAR PLANI

Ezgi ÇAPA / İSTANBUL, ()



Ümraniye'nin Hekimbaşı, Kazım Karabekir, İnkılap ile Esenkent mahallelerini ilgilendiren imar planı düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden AK Parti ve CHP'li üyelerin oybirliği ile geçti. Ümraniye'de 2B arazileri üzerinde bulunan yaklaşık 750 hektarlık alanı kapsayan Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri için hazırlanan imar planı onaylandı. İBB Meclisi'nde görüşülen bir diğer plan da 2008 yılında Maltepe'den Ümraniye'ye geçen imarsız bölge oldu. Esenkent Mahallesi'nde, Organize Sanayi Bölgesi ile TEM Otoyolu arasında kalan 53 hektarlık plansız alana yönelik plan teklifi de İBB Meclisi'nden oybirliği ile geçti. Bu kararların ardından, Ümraniye Belediyesi alt ölçekli plan olan 1/1000 ölçekli planları hazırlayacak. İBB Meclisi'nde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can "TBMM'de çıkartılan kanunla vatandaşlar tapularını aldılar. Yıllardan beri beklediğimiz 2B arazileri tapularına kavuştu. Şimdi de bu mecliste imar planlarını çıkardık. O mahallelerde büyük mutluluk yaşanıyorö ifadelerini kullanarak planların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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10-GÜVENLİK GÖREVLİSİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-



Sultangazi'de, güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Akın Kendir, yolda yürürken akli dengesi olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Olay, dün saat 14:00 sıralarında, Zübeyde Hanım Mahallesi 1429 Sokak üzerinde meydana geldi. Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Akın Kendir, evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada akli dengesi olmadığı öne sürülen Müslüm A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kendir, çevredekiler tarafından apar topar özel bir hastaneye götürüldü. Kendir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Polis, Müslüm A.'yı gözaltına aldı, Akın Kendir'in ölümüne sebep olan pompalı tüfeğe de el koydu. Adli Tıp Kurumu'na otopsi için götürülen Kendir'in cenazesi buradan ailesi tarafından alındı. Gazi Cemevi'ne getirilen Akın Kendir'in cenazesi, defnedilmek üzere Sivas'ın Zara İlçesi'ndeki Deredam Köyü'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:



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-Akın Kendir'in fotoğrafları



-Genel ve detaylar

19.02.2017 - 17.30 Haber Kodu : 170219097