DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(şüphelilerin görüntüsüyle yeniden)

1- FETÖ'DEN ARANAN ESKİ HAKİM VE 2 SAVCI SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

* FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya dün gece Başakşehir'de yapılan operasyonla aynı evde yakalandı.

Haber: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ - İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan eski hakim ve savcıları yakalamak için dün gece Başakşehir'de bulunan 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir evde eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya gözaltına alınırken, ikinci adreste ise eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda boş pasaportlar, farklı kişilere ait nüfus cüzdanları, bilgisayar ve dijital bellekler bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



2 AYDIR EVDEN ÇIKMIYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan hakim ve savcıların bir süredir takip altında oldukları belirtilerek yaklaşık 2 aydır aynı evde yaşadıkları öğrenildi. Yetkililer, şüphelilerin evden hiç dışarı çıkmadıkları, tüm ihtiyaçlarının eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu tarafından karşılandığı belirtirken eski hakim ve savcıların yakalanmamak için hiçbir şekilde telefon kullanmadıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan hakim ve savcıların yakın zamanda yurt dışına kaçaklarının belirlenmesi üzerine operasyon yapıldığı öğrenildi.



PASAPORTLARIN GERÇEKLİĞİ İNCELENECEK

Operasyonda şüphelilerin kaldığı evde ele geçirilen pasaportların gerçek olup olmadığının incelenmesi için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Polis yetkilileri ilk incelemede boş pasaportların gerçeğe çok uygun olduğunu belirtti.



ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemleri devam eden Gündoğdu, Sarıkaya, Çimen ve İrfanoğlu işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü;

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EK

-Şüphelilerin evden çıkarılması

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-Şüphelilerin evdeki fotoğrafı

-Sarıkaya'nın fotoğrafı

-Ele getirilenlerin fotoğrafı

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(geniş haber)

2- İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE 'RÜŞVET' OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri hızlandırdıkları ve öncelik sağlayarak yaptığı iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Arnavutköy merkezli 10 ilçede bulunan 60 adreste hakkında yakalama kararı bulunan 50 kişiden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Aralarında devlet memurlarının da bulunduğu şüphelilerin Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki iş yoğunluğundan yararlanarak, aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri hızlandırdıkları ve öncelik sağlayarak yaptıklarını öne sürülüyor.

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3- JANDARMADAN TERÖR OPERASYONU : 11 GÖZALTI

- Operasyon kameraya yansıdı

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen M.U. yakalanarak gözaltına alındı. M.U.'nun ifadesi doğrultusunda örgüt evi olabileceği değerlendirilen Bahçelievler Yenibosna'daki eve sabaha karşı operasyon düzenledi.

Baskında evde bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının Van'ın Başkale ilçesinden İstanbul'a geldikleri belirlendi. Evde yapılan aramada ayrıca 13 cep telefonu ve PKK terör örgütü ile ilgili notlar yazılı olan not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın anının görüntüleri

-Evde yapılan arama

-Şüphelilerin adliyeye sevki

18.02.2017 - 11.54 Haber Kodu : 170218055

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4- SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

16 Nisan'da yapılacak olan referandum için seçmen listeleri bu sabah itibariyle muhtarlıklarda askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat pazar gününe kadar askıda kalacak ve muhtarlıklar hafta sonları dahil hizmet verecek.

Seçmenler ayrıca YSK'nın "www.ysk.gov.tr" internet adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulayabilecek.

Muhtarlar seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenlerin listelerini muhtarlıklardan YSK'nın internet sitesinde ya da muhtarlarının arayarak kontrol edebileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Muhtarlıklardan görüntü

- Seçmen listelerinin asılması

- Muhtarlar ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Detaylar

18.02.2017 - 12.17 Haber Kodu : 170218070

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5- YUNUS EMRE MESAJLI CUMHURİYET FİLMİNE LAS VEGAS'TA 2 ÖDÜL



Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü nedeniyle , Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan Yunus Emre'nin "Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san!" dizelerinin yer aldığı kısa film, ABD'nin önde gelen dergilerinden Campaigns&Elections'ın uluslararası 2017 Reed ödüllerinde iki ödül birden kazandı. Las Vegas'ta düzenlenen törende 5 dalda finale kalan film hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi online reklam kampanyası seçildi.

Geçen Cumhuriyet Bayramı öncesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanan 2 dakika 12 saniyelik filmde, Cumhuriyet ve demokrasinin birlikte güzel olduğu vurgulanmıştı. Filmde, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in "Bu mücadele başarıya ulaşırsa, hükümet şekli ne olacak?" sorusuna "Zamanı geldiğinde Cumhuriyet olacaktır" yanıtı verdiği vurgulandı. Filmde, Türkiye'nin 1920'lerden bu güne hep doğru yolu gösteren, aynı rota üzerinde ilerlemesini sağlayan 'Cumhuriyet pusulası'nın üzerinde 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler' yazılı oduğu belirtildi. Çeşitli animasyonlarla desteklenen filmde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet; milli iradeye dayalı devlet düzeni, eşit yurttaşların onurlu birliğidir. Cumhuriyet, din ve devlet işlerinin ayrılmasını gerektirir. Demokrasi, cumhuriyet ile en uyumlu yaşam biçimidir. Demokrasi ve cumhuriyet birbirinden güç alır, birbirine değer katar. Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir. Bir rejimin demokrasi olabilmesi için özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı siyasi bir yapı da gerektirir. Çünkü demokrasi çoğunluğun yönetme, azınlığın var olma hakkı demektir. Özetle demokrasi tüm hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı rejimin adıdır. Cumhuriyet ve demokrasiyi ayakta tutan asıl güç insandır. Bugün bize düşen görev, Cumhuriyet ve demokrasinin temel değerlerini hayatımızın her alanında hakim kılmaktır. Bunun için Yunus Emre'ye kulak vermek yeter; Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san! Yani kendin için ne istiyorsan başkası için de aynısını iste. Ve kendine yapılmasını istemediğin ne varsa başkasına da yapılmasına izin verme. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi."

İKİ ÖDÜL KAZANDI

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin önde gelen dergilerinden Campaigns&Elections'ın uluslararası 2017 Reed ödüllerinde 'Cumhuriyet ve Demokrasi' filmi iki ödül birden kazandı. Çok sayıda ülkeden kampanyanın katıldığı Las Vegas'ta düzenlenen törende 5 dalda finale kalan film hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi online reklam kampanyası seçildi. Las Vegas'taki törende büyük ödülleri Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Öykü Ajans adına Necati Özkan birlikte aldı. İmamoğlu yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün , Türk demokrasisi için 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' mottosuyla rotayı çizdiğini belirtirken, "Bu rota sonsuza kadar istikametimizdir. Ödüle layık görülen bu filmi de unutkanlara, genç kuşaklara, tek adamcı fikirlere itibar edenlere, bu rotanın ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırlatması için hazırladık. Daha fazla demokrasi ve daha fazla insan hakları bugün, istisnasız dünyadaki tüm yönetimlerin en fazla ihtiyaç duyduğu iki unsurdur" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Las Vegas'ta iki ödüle layık görülen Cumhuriyet filmi

18.02.2017 - 12.33 Haber Kodu : 170218073_