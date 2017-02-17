DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- 1 MİLYON KİŞİNİN TÜM BİLGİLERİ BU ŞEBEKEDE ÇIKTI

* İstanbul'da 13 milyon liralık "siber dolandırıcılık" operasyonu...

* Şebekeden ele geçirilen hard disklerde, yaklaşık 1 milyon kişinin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, adresleri ile kullandıkları kredi kartları bilgileri çıktı.

Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan çok sayıda kişi, banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini ve harcama yapıldığını belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri bunun üzerine çalışma başlatarak bir şebekeyi belirledi. Ekipler, şebekeyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şubat ayının ilk haftası farklı tarihlerde şebekeye düzenlediği operasyonlarda toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, 10 haddisk, bir miktar para ile çok sayıda flash bellek ve cep telefonları ele geçirildi.

ŞEBEKE ELEMANI BANKADA İŞE BAŞLAMIŞ

Polis ekipleri şebeke üyesi İsmail Y.'nin bankada işe başladıktan sonra yüksek limitli banka müşterilerinin bilgilerini şebekeye ulaştırdığını belirledi. İsmail Y. ve şebeke lideri olduğu iddia edilen Metin E.'nin geçmişte bir çağrı merkezinde birlikte çalıştıkları tespit edildi.



BANKA ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ ARAMA YAPILIYOR

Polis ekipleri şebekenin çalışma sistemini şu şekilde belirledi. Şebeke internet üzerinden özel bir sistemle kendi kullandığı numarayı bankaların çağrı merkezi numaraları gibi göstererek aramalar yapıyor. Şebeke elemanları kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra aradıkları kişinin tüm kişisel bilgilerini telefonda doğrulayıp güven oluşturuyor. Bunun üzerine 'Hesabınızdan şüpheli işlemler yapılmış, işlemlerin iptali için cep telefonunuza gelen şifreyi bizimle paylaşın' diye gelen şifreleri alarak hesaplarındaki paraları internet bankacılığı üzerinden şebekenin diğer üyelerine yolladığı ve kısa sürede çok sayıda el değiştirerek paranın çekildiği belirlendi.



1 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ ŞEBEKEDE

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdiği hard disklerde yaptığı incelemede yaklaşık 1 milyon kişinin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, adresleri ile kullandıkları kredi kartlarının ilk ve son 4 hanelerinin olduğu bilgileri buldu. Polis ekipleri ele geçirdiği dijital verileri incelemeye devam ediyor.



1 YILDA YAKLAŞIK 13 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis ekipleri şebeke üyelerinin banka hareketlerinde yaptığı incelemelerde ilk belirlemelere göre 1 yılda yaklaşık 13 milyon liralık hareket belirledi. Bunun üzerine Tapu Müdürlükleri ve ilgili birimlere şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan ev ve araçların bilgilerini istedi.



11 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden

Şebeke lideri olduğu iddia edilen Metin E. ve bankada çalışan şebeke üyesi İsmail Y.'ninde aralarında bulunduğu 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bankamatiklerden para çekmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI- POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin bankamatiklerden para çekmesi

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen bilgisayarlar ve hard diskler

-Ele geçirilen telefonlar

-Genel ve detay görüntüler

17.02.2017 - 13.19 Haber Kodu : 170217088

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2- ZEYTİNBURNU'NDA YANGIN; YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

* Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ -İSTANBUL

Zeytinburnu'nda elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede saat 09.30 sıralarında çıktı.

Oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Küçük, oğlunun işe gitmesinden sonra elektrik sobasını yaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik sobası devrilince evde yangın çıktı. Çevredekiler yangını itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak

Ayşe Küçük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ve polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Evden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Ambulansın gidişi

-Vatandaşların görüntüsü

-Polis ekipleri

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

17.02.2017 - 11.34 Haber Kodu : 170217050_

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3- "DEAŞ'IN İSTANBUL'DAKİ SÖZDE OKULLARI" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ.

* Savcılık 35 sanıklı davada 6 sanık için "Ağırlaştırılmış müebbet", onlar dahil tamamı için 15'er yıl hapis cezası istiyor. İddianamede DEAŞ'ın talimat verdiği, üyesinin TBMM, Siyasi parti il binası ve camide keşif yaptığı belirtiliyor.



Ümit TÜRK, İstanbul

DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütttüğü soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerin TBMM'de, AK Parti İl Başkanlığı'nda ve Küçükçekmece'de bulunan Zeynebiye Camisi'nde eylem amaçlı keşif yaptıkları belirtiliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianemenin kabuluyle birlikte 28 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek ilk duruşmanın 20 Nisan günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine karar verdi.

6 KİŞİ HAKKİNDE "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET", SANIKLARIN TÜMÜ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede 6 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ÖRGÜTÜN SULTANBEYLİ'DEKİ SÖZDE EĞİTİM KURUMLARI

İddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Sultanbeyli'deki örgütlenmesini gözler önüne koyan dehşet verici fotoğraflar ve tespitlere yer verildi. DEAŞ iddianamesinde, İstanbul Sultanbeyli'de 'Ribat eğitim kurumu" ve 'sübyan okulu' adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği belirtildi. İddianamede DEAŞ militanları bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme desleri verdi. İddianamede söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer aldı.

TBMM, AK PARTİ VE CAMİDE KEŞİF YAPTILAR

DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede Selim S., isimli şüphelinin DEAŞ'ın talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde, Ankara'da TBMM'de ve Ak Parti İl Başkanlığı civarında, İstanbul'da da Caferilerin kullandığı Zeynebiye Cami çevresinde keşif amaçlı dolaştığı tespitine yer verildi. Alınan istihbarat sonucu teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin dikkat çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını kısalttığı belirtildi.

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4- "FETÖ'NÜN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI" DAVASI: 6 AKADEMİSYEN TAHLİYE OLDU

* Mahkeme, açığa alınma ve ihraçlara ilişkin rektörlükten belge istedi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasının içinde yer aldığı öne sürülen 13'ü tutuklu 45 akademisyenin yargılandığı davada, mahkeme 6 akademisyenin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 gün süren duruşmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferah Armutçu, Hasan Fehmi Erol, Metin Halaç, Lütfi İlhan Yargıç, Savaş Açıkkaya ve Vedat Demir'in tutuklulukta kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tahliyelerine karar vererek haklarında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti.

Sanıklar Ahmet Edip Müftüoğlu, Enis Güney, Erol Önen, Halim Taşkaya, Hasan Hakan Ulutin, Mustafa Selçuk ve Osman Abalı'nın ise "Bylock kullanıcısı olduklarına dair yapılan tespitler, Bank Asya'daki hesap hareketleri, tanık beyanları, mobil telefon dijital inceleme tutanakları ve aramalarda ele geçirilen ve örgütsel bağ şüphesini ortaya koyan kitap, yayın, eserlerin varlığı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

MAHKEME, AÇIĞA ALINMA VE İHRAÇLARA İLİŞKİN REKTÖRLÜKTEN BELGİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılarak sanıklarla ilgili açığa alınmalarına ve ihraç edilmelerine ilişkin varsa dayanak teşkil eden bilgi ve belgenin de mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 3 Mayıs'a ertelendi.

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde görevli aralarında Prfofesör ve Doçentlerin olduğu 45 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapiz cezası talep ediliyor.



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5- ÜNİVERSİTE ÖZEL GÜVENLİĞİNDEN "AKADEMİSYENLERE İHRAÇ" PROTESTOCULARINA KAMERALI TAKİP

* İTÜ Taşkışla kampüsü'nde "Akademisyenlere ihraç kararları" nı protesto eden grubun, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından kamera ve fotoğraf makinalarıyla izlenip kayıt altına alınması dikkati çekti. Polisin önlem aldığığı eylem olaysız son buldu.

Enver Alas,İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Taşkışla Kampüsü önünde toplanan bir grup, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) akademisyenlerin ihraç edilmesini protesto etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldığı sırada, üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin de kamera ve fotoğraf makinalarıyla eylemcileri görüntülemesi dikkat çekti.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN GRUP

İTÜ'nün yanı sıra farklı üniversitelerden öğrencilerle akademisyenlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup, saat 12.00 sıralarında Taşkışla Kampüsü önünde bir araya geldi. Grup, burada "Sıranın İTÜ'ye gelmesine hayır" ve "Hocama Dokunma" yazılı pankartlar açtı.

AKADEMİSYEN İHRAÇLARINA TEPKİ

Eylemde sık sık "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet", "Ferman devletin üniversiteler bizimdir", "Teslim olmadık teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

"BİZLER ÜNİVERSİTEMİZİ TERK ETMEYECEĞİZ"

İTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceyda Sungur yaptığı konuşmada, "Bugün OHAL ve KHK'larla üniversitelerde ve kamu kurumlarında ciddi saldırılar olmaktadır. Bizler ne üniversitemizi ne yaşam alanlarımızı, ne meydanlarımızı ne de sokaklarımızı terk etmeyeceğiz. Bizler gitmiyoruz, biz kazanacağız" diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPIP DAĞILDILAR

Eylem nedeniyle polisin kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kampüs önünde toplanan grup

-Açılan pankart ve dövizler

-Sloganlar

-Öğrencilerin konuşması

-Ceyda Sungur'un açıklamaları

-Eylemi takip eden basın mensupları

-Polisten görüntüler

-Elinde kamera ve fotoğraf makinası olan Özel güvenlikçiler

-Güvenlikçilerin eylemcileri görüntülemesi

-Genel ve detaylar

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6- PEŞTAMALLİ HIRSIZLAR YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da 5 yıldızlı otellerin spa merkezlerine sözde masaj yaptırmak için giderek, soyunma odalarında bulunan kabinleri soyan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Afyon, Bolu, Uşak, Yalova ve Nevşehir'de bulunan otellerin spa merkezleri ve spor salonlarından da hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada piyasa değeri 20 bin ile 30 bin lira arasında değişen çok sayıda pahalı saat ile bir miktar para ele geçirildi. Polis, pahalı saatlerin satışına aracılık yaptığı öğrenilen 2 kişiyi daha yakaladığı belirtildi.

PEŞTEMALLA HIRSIZLIK YAPARKER YAKALANDILAR

Beşiktaş'ta 8 Aralık 2016 tarihinde mağdur M.T. polise başvurarak spor yaparken dolabının soyulduğunu binlerce lira değerinde saatinin çalındığını söyledi. Polis bu hırsızlık olayını araştırırken 5 yıldızlı otellerin spa ve spor merkezlerinden ardı ardına hırsızlık şikayetleri gelmeye başladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık yapan kişilerin eşkalini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin sahte kimlik göstererek iyi giyimli olarak spa ve spor merkezlerine girdikleri tespit edildi. İçeri girdikten sonra peştamal giyen şüphelilerin dikkat çekmeden rahatça dolaştıkları görüldü. Bu sırada müşterilerin dolapları açıp kaparken kullandıkları şifreleri fark ettirmeden görüp, öğrenen şüphelilerin, kurbanlarının soyunma odalarından ayrılmasının ardından dolapları açarak soydukları ortaya çıktı.

POLİS TAKİP ETTİ, HIRSIZLIKTAN HEMEN SONRA GÖZALTINA ALDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalin ardından kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi takibe aldı. Beşiktaş'ta bir spor merkezine giderek içerde iki saat kalan iki şüpheli çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden içerden çaldıkları iki adet lüks ve pahalı saat çıktı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken evlerinde arama yapıldı. Aramalarda ikinci el piyasa değeri 20 bin ile 30 bin lira arasında değişen lüks saatler ile, 6 bin 500 dolar para ele geçirildi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTILAR

Poliste sorgulanan şüpheliler Sekvan S.(35), ile Abbas Ö.(28)'in eski sabıkalı oldukları ortaya çıktı. Sekvan S.'nin daha önceden 7 kez, Abbas Ö.'nün ise 6 kez hırsızlık suçundan gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerin İstanbul dışında ayrıca Afyon, Yalova, Bolu, Uşak ve Nevşehir illerinde bulunan otellerin spa ve spor merkezlerin den de hırsızlık yaptıklarını belirledi.

ÇALDIKLARINI SEVGİLİLER GÜNÜNDE SEVGİLİLERİNE HEDİYE EDECEKLERMİŞ

Öte yandan 14 şubat 2017 tarihinde yakalanan şüphelilerin gözaltına alınmadan önce sevgililer günü nedeniyle kız arkadaşlarına attıkları WhatsApp mesajında "Size akşam güzel saatler aldık. Hediye edeceğiz.ö diye mesaj attıkları öğrenildi.

İKİSİDE TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan Sekvan S. ile Abbas Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında lüks saatlerin satışına aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.K. ve D.Y. ise savcılıktan serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki



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7- KOBİ'LERE 10.3 MİLYAR LİRA KREDİ

Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: Güven USTA, İstanbul

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İhtiyaç sahibi KOBİ'lerimizi rahatlatmak, onların hayatta kalmalarını sağlamak için, bu ekonomik durgunluk ortamında, onları desteklemek maksadıyla yaklaşık 10.3 milyar liralık bir krediyi önümüzdeki günlerde kendilerine vereceğiz. Ay sonunda vermeye başlayacağız, bu ayın sonunda" diye konuştu

DEİK'İN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 5. Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Bakan Özlü'nün yanı sıra Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev de katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Özlü, "2016 yılında, Azerbaycan ile ikili dış ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 31,3 oranında düşüş kaydederek 2,4 milyar dolara gerilmiştir. İhracatımız yüzde 32,3 oranında azalarak 1,2 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 30,2 oranında azalarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki konjonktürel değişikliklerden daha az etkilenmek ve ekonomik işbirliğimizi daha da derinleştirmek adına Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması hususunda anlaştığımızın altını çizmek isterim. Şu anda anlaşmanın teknik müzakereleri devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirilerek, ikili ticari hacmimizi daha da artırma imkanı elde edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN TİCARETİ

Bakan Özlü, "Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret hacmi de artış trendi içerisinde. 2015 yılında 470 milyon dolara yaklaşan dış ticaret hacminin, 2016 yılında %11 oranında bir artış ile 525 milyon Dolar seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Bu veriler ışığında, 2016 yılında, ülkelerimiz arasındaki yaklaşık dış ticaret hacminin 4,2 milyar dolar düzeyine erişmiş bulunuyor. Ancak toplam 890 milyar dolar milli gelir, 363 milyar dolar civarında ticaret hacmini ifade eden Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'a bu rakamlar yakışmıyor. En kısa sürede bu rakamları artırmak arzusundayız. Hani bir Gürcü Atasözünde derler ya, "süt taştı, nenenin haberi yok" diye; biz Gürcistan'la da Azerbaycan'la da esasen herkesle olduğundan çok daha ileri düzeyde ilişkileri geliştirmiş durumdayız. Bunu daha da ilerletmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"MEVCUT SİSTEMDE YAPISAL BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bakan Özlü toplantının ardından gazetecilere TÜBİTAK Reformu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun yerine kurulacak Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, KOBİ kredileri, bilişim ve AR-GE konusunda açıklamalarda bulundu. Özlü, "Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir ülke olması için mevcut sistemde yapısal bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu yapısal bir reformdur. Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir ülke olmasını amaçlamaktadır. Biliyorsunuz bugüne kadar özellikle Ak Parti döneminde, bizim dönemimizde araştırma geliştirmeye harcadığımız para arttı. Araştırmacı personel sayımızı da artırdık 122 binlerde. Patent sayılarımız arttı. Fakat bu yaptığımız yatırımlarla beraber mütenasip bir şekilde ihracatımız ve imalat sanayimiz içerisindeki teknoloji yoğun ürünlerin oranı artmadı. Hatta azaldı. Mevcut sistemde bir sıkıntı var. Mevcut sistem çok üretken değil, bunun dönüşümünü öngören bir çalışmaydı. Bunu 6 ay çalıştık. Bakanlar Kurulumuza sunduk ve uygun buldu. Gelecek günlerde yasalaştırılacak" dedi.

"BTYK'YI KALDIRIYORUZ"

Faruk Özlü, "Burada bir AR-GE ve teknoloji fonu kuruyoruz. Projeleri desteklemek için büyük bir fon kuruyoruz. Ve yine bilim, teknoloji ve sanayi arasındaki bağı kurmak için de 'Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İcra Kurulu' kuruyoruz, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nu (BTYK) kaldırıyoruz. Esası bu" şeklinde konuştu.

10.3 MİLYAR LİRA KREDİ

Bakan Özlü, KOBİ kredileri konusunda ise "Geçen senenin son ayında bir proje başlatmıştık. Bu projede ihtiyaç sahibi KOBİ'lerin desteklenmesini amaçlamıştık. Geçen yılın son ayında yaptığımız bu çağrıya çok sayıda başvuru geldi. Biz yaklaşık 15 bin KOBİ düşünürken 250 bine yakın başvuru geldi. İhtiyaç sahibi KOBİ'lerimizi rahatlatmak, onların hayatta kalmalarını sağlamak için, bu ekonomik durgunluk ortamında, onları desteklemek maksadıyla yaklaşık 10.3 milyar liralık bir krediyi önümüzdeki günlerde kendilerine vereceğiz. Ay sonunda vermeye başlayacağız, bu ayın sonunda" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Özlü'nün konuşması

- Toplantıdan görüntüler

- Özlü'nün açıklama yapması

- Detaylar

17.02.2017 - 12.16 Haber Kodu : 170217062

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8- HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÜZDE 10 İNDİRİM

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bugün yayınladığı bir genelge ile havacılık sektörüne destek olmak amacıyla, tüm hizmet tarifelerinde yüzde 10 indirime gidildiğini ve Euro olarak belirlenen tüm ücretlerin de TL'ye çevrildiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan'ın onayı ile havacılık sektörünü desteklemek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde 2017 yılı için yüzde 10 indirim yapma kararı alınmıştır. Yeni indirimli ücret tarifesi yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, 2016 yılı hizmet tarifesinde yer alan Euro olarak belirlenen ücretler de, 30.12.2016 tarihli kur dikkate alınarak TL.'ye çevrilmiştir."