DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN KAYA, MİNİBÜSTE SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ KIZI ZİYARET ETTİ

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

"Türkiye'de hiç kimsenin kılık kıyafetinden ötürü, inançlarında ötürü bu tarz bir saldırıya uğramasını kabul etmemiz mümkün değil"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, başörtülü olduğu gerekçesiyle minibüste başka bir kadının saldırısına uğradığı belirten genç kızı evinde ziyaret etti.

Bakan Kaya, yaklaşık yarım saat kaldığı evden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kaya, "Kızımızı ziyaret ettik. Olayı ilk duyduğumda bir anne olarak çok üzüldüm.16 yaşında bir çocuk. Kıyafetinden ötürü minibüste yaşadığı çirkin saldırıyı buradan nefretle bir kez daha kınıyorum. 16 yaşında bir çocuk ve gelecek hayalleri olan bir çocuk .Olayın ertesi günü aileyi arayıp geçmiş olsun dileklerim iletmiştim. Annesi de çok üzgündü. Ekiplerimiz de çalışmarına başladı psikolojik olarak da destek sağladık. Şu anda adli süreç başlamış durumda ve biz bakanlık olarak sürecin takipçisi olacağız. Türkiye'de hiç kimsenin kılık kıyafetinden ötürü, inançlarında ötürü bu tarz bir saldırıya uğramasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Bakan Kaya, "Bana söz verdi, yarın okuluna başlayacak. İnşallah doktor olacak. Normal hayatına en kısa sürede döner diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Bakanın gelişi

-Açıklama

-Bir vatandaşla sohbet etmesi

-Genel ve detay görüntüler

16.02.2017 - 12.28 Haber Kodu : 170216068

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2- "SELA OKUYAN İMAM'A SALDIRI DAVASI" NDA 2 SANIĞA PARA CEZASI

* "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" dahil 3 ayrı suçu işledikleri iddia edilen 2 sanıktan biri "kamu görevlisine hakaret", diğeri "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek" ten suçlu bulundu. Her ikisi de para cezalarına çarptırıldı.

Hayati KILIÇ, İstanbul

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, ezan ve sela okuyan Küçükçekmece Gültepe Camisi İmamı'nın üzerine yürüyerek engel olmaya çalıştıkları belirtilen, bu nedenle "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme", " kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından yargılanan iki sanık para cezalarına çarptırıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ALAN MAĞDUR İMAM DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan sanıklar K.G. ve N.Y. ile avukatları katıldı. Duruşmaya, şikayetinden vazgeçen mağdur imam katılmadı.

TANIK ANLATTI

Duruşmada dinlenen bir tanık "Ben olay günü sela okunduğunu duyduğumda evden camiye doğru gittim. Camiye vardığımda cami imamı bahçe kapısından dışarı çıkıyordu. İki kişi arkasındaki kalabalıkla birlikte küfür ederek imamın üzerine yürüdüler. -Bu saatte sela mı okunur? Sen ne biçim imamsın?- diyerek hakaret ettiler. Önde gelen iki kişiden birisi imamın yakasından tuttu. İmama küfür etti. Biz araya girdik ayırdık. İmamı uzaklaştırdık. Halen arkadan küfür etmeye devam ettiler. " diye konuştu. İmamın yakasından tutan olarak sanıklardan birini gösteren tanık devamında "Ancak bu kişi olduğundan tam emin değilim" dedi.

Sanıkların son sözü soruldu. Suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep ettiler.

PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan her iki sanığı da beraat ettirdi. Sanıklardan K.G "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", ten 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.

Diğer sanık N.Y'yi "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmekten" suçlu bulan mahkeme 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Sözkonusu ceza da 6 bin lira para cezasına çevrildi.

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3- "NÖBETÇİ YAYIN YÖNETMENLİĞİ DAVASI"NDA MÜTALAA

- Prof. Dr. Beyza Üstün ve gazeteci Murat Çelikkan'ın 7,5'er yıla kadar hapisleri istendi

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle Prof.Dr. Beyza Üstün ve gazeteci Ekrem Murat Çelikkan'ın ayrı ayrı yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların "Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçundan 1,5'er yıldan 7,5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Prof. Dr. Beyza Üstün ve gazeteci Ekrem Murat Çelikkan'ın ayrı ayrı yargılandıkları dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmayan sanıkları avukatları temsil etti. Her iki davada sanık olan kapatılan gazetenin Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkındaki dosya ise ayrılarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AYRI AYRI MÜTALAA VERİLDİ

Mahkeme Savcısı Ömer Karakaya, her iki dava için mütalaasını açıkladı. Prof. Dr. Beyza Üstün hakkında verilen mütalaada, 21 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem'de yayımlanan yazılara yer verilerek tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK'nın eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik PKK'nın propagandası mahiyetinde olduğu ifade edildi. Prof. Üstün'ün o tarihte nöbetçi yayın yönetmeni olduğu belirtilerek Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2. maddesi uyarınca 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

SON SAVUNMALARINI YAPACAKLAR

25 Mayıs 2016 tarihinde Özgür Gündem'in nöbetçi genel yayın yönetmenliğini üstlenen Murat Çelikkan hakkında verilen mütalaada da, gazetenin o tarihteki içerik ve görsellerinde PKK terör örgütü eylemlerinin propagandasının yapıldığı belirtilerek Çelikkan'ın TMK'nın 7/2. maddesi uyarınca 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi. Ancak mütalaada, her iki sanık hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik etmek, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. Her iki dava, sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için 16 Mayıs tarihine bırakıldı.

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4- ZEYTİNBURNU'NDA "İÇKİ ŞİŞESİ KAPAĞI" OPERASYONU



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri Zeytinburnu'nda bir iş yerinde sahte içki şişelerine ait kapak yapıldığını ve depolandığını belirleyerek 10 Şubat günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 16 bin şişe kapağı ve 3 kapak montaj makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda E.Y., M.Ü., M.K. ve Pakistan uyruklu A.J. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçtiğimiz gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., M.K. ve Pakistan uyruklu A.J. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin iş yerinde arama yapması ve sahte kapakları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin iş yerine girmesi

-İş yerinde hazırlanan kapaklar

-Kapak montaj makinasının çalışması

-Kolilerde bulunan kapaklar

-Genel ve detaylar



16.02.2017 - 11.33 Haber Kodu : 170216044_

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5- FATİH'TE YANGIN PANİĞİ

Haber: Emel ÇINAR İSTANBUL

Fatih'te bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binadakiler panik yaşadı. Çevredekiler ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına pencereden girerek yangına müdahale etti. Yangın çıkan dairede kimsenin olmadığı belirlenirken üst katta oturan bir kadın baygınlık geçirdi. Kadın itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarıldı. Kadın hastaneye götürülürken mahallede korkuya neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Evden çıkan dumanlar

-İtfaiyenin gelmesi

-Yaşlı kadının kurtarılması

-Yangının söndürülmeye çalışılması

16.02.2017 - 11.31 Haber Kodu : 170216041