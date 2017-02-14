DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI (2)

- REKOR CEZA TALEBİ

* 45 kişi hakkında, "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapis istendi.

Haber: Serpil KIRKESER İstanbul



Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 41'i tutuklu 45 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SORUŞTURMA 8 AYDA TAMAMLANDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Atatürk Havalimanı terör saldırısına ilişkin soruşturmayı 8 ayda tamamladı. 45 kişinin terör saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen 257 sayfalık iddianamede, 41'i tutuklu sanık ile firari Nazım Gasanov, Marat Pshnatov ve Anzar-abu Selbebil kod adlı Rustem Efendie ile biri tutuksuz 45 şüpheli bulunuyor.



Saldırıda yaralanan ve malı zarar gören 207 kişi de iddianamede müşteki olarak yer aldı.

46' ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ



İddianamede şüphelilerin "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri istendi.

HAYATINI KAYBEDEN TERÖRİSTLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI



Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi de hayatını kaybettiği için haklarında ek takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

TUTUKSUZ BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ



Öte yandan iddianamede tutuksuz bir şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Hazırlanan 257 sayfalık iddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin, iddianameyi 15 günde inceleme süresi bulunuyor. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:



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-Havalimanı saldırısı arşiv görüntüleri



14.02.2017 - 12.19 Haber Kodu : 170214065

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2- "ASANSÖR FACİASI DAVASI"NDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

* Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin 25 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

* Savcı, 9 sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, 16 sanığın ise şüpheden uzak somut delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi talep etti.

Haber: Ümit TÜRK Özden ATİK - İstanbul /



İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı Ömer Karakaya esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

4'Ü ASANSÖR FİRMASI, 3'Ü İNŞAAT FİRMASI, 2'Sİ İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞANI 9 SANIĞA CEZA İSTENDİ



Mütalaada, asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile İnşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı bilirkişi raporu doğrultusunda tali kusurlu oldukları belirtildi. Diğer 16 sanık ise kazada kusursuz bulundu.

"ÖNCEDEN BENZER KAZALAR YAŞANDI... TEDBİR ALINMADI"



Mütalaada olayın iş kazası olduğu belirtilerek, "Sorumluların, meydana gelen kazaların önceden önlenmesi konusunda ciddi çalışma içerisinde olmadıkları, asansörlerde sık sık arıza ve kazaların meydana geldiği, olaydan önceki tarihlerde de birçok arıza meydana geldiği, bu süreçte Torunlar GYO çalışanlarıyla GEDA MAJÖR çalışanarı arasında arızalar ve bunların giderilmesi konusunda e-posta yazışmalarının bulunduğu, olay öncesinde benzer kazanın yaşandığı, sanıkların ön gördüğü neticeyi istememelerine rağmen neticenin meydana geldiği" kaydedildi.



Mütalaada olayda sorumluluğu olan 9 sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 16 sanık hakkında ise şüpheden uzak somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Duruşma 11 Mayıs'a ertelendi.



Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2014 yılında meydana gelen asansör kazasında 10 işçi hayıtını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:



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-Olayla ilgili arşiv görüntüler



14.02.2017 - 12.18 Haber Kodu : 170214064_



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3- KAĞITHANE'DE MARKETE MOLOTOFLU SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

* Kağıthane'de maskeli saldırganlar markete molotofkokteylli saldırıda bulundu.



* İçeride kalan çalışanlar ve müşteriler zor anlar yaşadı.



* Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kamera: Zeki GÜNAL - Ozan URAL - İSTANBUL



Kağıthane de yüzleri maskeli kişiler bir markete molotof kokteyli attı. İçeride mahsur kalanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.



Güvenrlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, yüzleri maskeli 5 kişi önce etrafa havai fişek attı ve bir aracın altına el yapımı patlayıcı bıraktı. İçerisinde müşteri ve çalışanların olduğu bir markete molotof kokteyli atarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevredeki vatandaşlar markette bulunanları arka kapıdan dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bir market çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, market ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü



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GÜVENLİK KAMERASI



-Saldırıdan görüntüler

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-Yanan market



-İtfaiye ekipleri



-Bir çalışanın hastaneye kaldırılması



-Polisin güvenlik önlemleri



-Toplanan vatandaşlar



-Ropörtaj



-Genel ve detaylar



14.02.2017 - 11.23 Haber Kodu : 170214036

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4- KADIGİL'E 7 YILA KADAR HAPSİ İSTEMİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /



CHP PM üyesi avukat Sera Kadıgil hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 7 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakılan CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede Kadıgil'in 2010 ve 2011 yıllarında attığı 4 tweet delil olarak yer aldı. Söz konusu tweetlerin suç teşkil ettiği düşüncesiyle soruşturmanın re'sen başlatıldığı hatırlatıldı.

TANINDIKTAN SONRA GÜNDEME GELDİ



İddianamede Kadıgil'in her ne kadar tweetleri 2010 ve 2011 yıllarında paylaşmış ise de sosyal medyada ve katıldığı programlar sonrası tanınmaya başlamasıyla birlikte suça konu tweetlerin sosyal medyada ve basında yeniden yer aldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda "ezan" ve "şehitler" hakkında atılan tweetlerin halkın büyük kesiminin benimsediği İslam dinine yönelik kutsal değerlere hakaret niteliğinde bulunduğu, Van depremine ilişkin yapılan paylaşımlarda ise bölge halkını ayrıştırarak aşağıladığı ve tahrik ettiği iddia edildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Kadıgil'in bu nedenle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"GEÇMİŞTE YAPTIĞIM PAYLAŞIMLAR GÜNDEME GETİRİLDİ"



İddianamede Kadıgil'in ifadesine de yer verildi. İfadesinde, katıldığı televizyon programlarında neden 'hayır' denmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yaptığı için, hedef seçildiğini dile getiren Kadıgil'in, "Bu nedenle geçmişte yapmış olduğum paylaşımlar gündeme getirildi" dediği belirtildi.

ELEŞTİRİ MAHİYETTE BİR MESAJDI... İNCİNENLERDEN ÖZÜR DİLEDİM..



2010 yılında attığı ezan sesine ilişkin tweet hakkında, "O tarihte 25 yaşında üniversite tezi hazırlayan genç bir kızdım. Hiçbir siyasi görevim yoktu. Benim önceden oturduğum eve yakın bir noktada cami vardı. Ezan okuyan müezzin makama uymadan kötü bir şekilde ezan okuyordu. Ezanı hakkıyla okuyamadığı için bu müezzini eleştiri mahiyette bir mesajdır" diyerek kimsenin dini inancına hakaret etme amacının olmadığını, bu konuda daha sonra yanlış anlayanlardan ve samimiyetle incinenlerden özür dilediğini söylediği belirtildi.

VAN DEPREMİNE İLİŞKİN TWEETLER...



Van depremine ilişkin attığı tweetlerin de oradaki halkı aşağılamak maksadıyla değil, aksine ırkçı paylaşımlarda bulunanlara karşı atılmış tweetler olduğunu söylediği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASI AYRILDI



İddianamede Kadıgil'in 15 Temmuz darbe girişimin ardından TRT spikerinin okuduğu bildiriye ilişkin attığı tweetlerin de Cumhurbaşkanına hakaret suçunu teşkil ettiği ancak bu suçun soruşturma usulünün farklı olması nedeniyle dosyasının ayrıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:



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-Kadıgil'in arşiv görüntüsü

14.02.2017 - 10.23 Haber Kodu : 170214026

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5- YAVRU KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN YENİ YÖNTEM DENENİYOR

* TTK'nın özel ekibi çalışmalara destek veriyor







Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul



Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Çalışmaların 9. gününde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TKK)'na bağlı ekip de çalışmalara katılıyor. AFAD ve itfaiyenin çalışmalarına destek veren TTK ekibi ile yeni bir yöntem deneniyor. Su boruları birleştirilerek içinden geçirilecek çelik halatla birlikte yavru köpek kurtarılmaya çalışılacak. Saat 10.00 sıralarında başlayan çalışmalar hayvanseverlerin de desteği ile devam ediyor.







Görüntü Dökümü:



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-Kuyudan görüntü



-Su borularının getirilmesi



-AFAD ekipleri



-Kurulan çadır



-TTK ekipleri



-İtfaiye ekipleri



-Su borularının birleştirilmesi



-Uzatılan su boruları



-Kurtarma çalışmalarını takip eden basın mensupları



-Genel ve detaylar



14.02.2017 - 12.21 Haber Kodu : 170214067



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6- İSTANBUL'DA SÖZDE "PARA YAPAN MAKİNE" ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()



İstanbul'da siyah kağıtları solisyon sürerek özel bir makina ile dolara dönüştürdüklerini söyleyen ve bir işadamına bu sözde dönüştürcü solisyonun alımı için para isteyen Afrika uyruklu 3 dolandırıcı polisin operasyonu ile yakalandı.

ÖNCE İŞADAMINA GÜVEN VERMİŞLER



İstanbul'da polise başvuran İşadamı Salih L.(40) kendisini telefonla arayarak dostluk kurduğu kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İşadamı Salih L., şikayet dilekçesinde "Beni telefonla arayarak işadamı olduklarını ve İstanbul'da yatırım yapmak istediklerini söylediler. Onlarla buluştuk konuştuk, zaman içinde dostluğumuz ilerledi. Daha sonra bana siyah renkte kağıt parçaları gösterip bunların aslında dolar olduğunu ellerinde 2-3 milyon dolarlık siyah kağıt bulunduğunu, anlattılarö dedi.

İŞADAMI "DENEME YAPTILAR KAĞITLAR PARA OLDU"



Güven sağlamak için bir deste siyah kağıt parçasını solüsyonla ıslatıp makinenin içine koyduklarını anlatan Salih L., "Makineyi tekrar açtıklarında içinden dolarlar çıktı. Ben dolarları alıp döviz bürosuna götürüp kontrol ettiğimde gerçek olduğunu öğrendim ve onlara güvendim" dedi.

İNTERNETE BAKINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLAMIŞ



Daha sonra şüphelilere solüsyon almaları için önce 25 bin euro verdiğini anlatan Salih L., "Daha sonra zaman içinde 3 bin dolar, 6 bin 500 EURO, 13 bin dolar, 10 bin lira gibi paraları onlara teslim ettim. Ancak bir türlü paramı geri alamadım. İnternet üzerinden kontrol ettiğimde böyle dolandırıcılık olaylarının olduğunu öğrendim" dedi.

POLİSİN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞÜP YAKALANDILAR



İşadamının polise şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş adamına şüphelilere 150 bin lira vermek istediğini söyleyerek randevu istemesini söyledi. Şüpheliler parayı almak için işadamına Şişli'de bir otelde randevu verdi. Yanlarında sözde düzeneği de getiren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÜZERLERİNDEN KİMLİK PASAPORT ÇIKMADI



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan Kongo uyruklu Ben Joue G.(30), Kongo uyruklu Siyadje Yokedi P.(30) ve kamerun uyruklu Asoum H.(40)'nun üzerlerinden pasaport yada kimlik belgesi çıkmadı.

DÜZENEK DENEYİMLİ DEDEKTİFLERİ BİLE ŞAŞIRTTI



Şüphelilerle birlikte sözde kağıt parçalarını paraya çeviren düzenek ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Göz boyamak için bazı elektrik girişleri yapılan cihazın sadece kapalı kutudan oluştuğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen bir miktar solüsyon maddesi, ne olduğunun anlaşılması için laboratuvarda inceleniyor. Ele geçen siyah renkli kağıtların ise üzerine pudra dökülmüş normal siyah kartonlar olduğu öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü:



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-Düzeneğin görüntüsü



-Şüphelilerin adliyeye sevki



14.02.2017 - 12.20 Haber Kodu : 170214066_



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7- ESENLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

- İki kadının valizlerinde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul



İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 28 Aralık 2016 günü Esenler'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda G.S.(44) ve Makedonya uyruklu K.S.(34) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli kadının emniyetteki işlemleri 30 Aralık 2016'da tamamlanarak adliyeye sevk edildi. G.S. ve K.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri şüpheli kadınların kullandığı bir valizde arama yapması ve valizde bulunan uyuşturucu maddeleri bulması görüntülendi.

Görüntü Dökümü



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(POLİS KAMERASI)



-Polis ekiplerinin valizde arama yapması



-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler



-Genel ve detaylar

14.02.2017 - 10.50 Haber Kodu : 170214033_