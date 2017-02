DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FETÖ'NÜN İLK AKADEMİK YAPILANMA DAVASI BAŞLADI

* Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nde aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında açılan ilk dava bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik tamamlanan ilk iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

BYLOCK, BANK ASYA VE 1 DOLARLAR DELİL OLDU

Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 şüpheli hakkında hazırlanan 191 sayfalık iddianamede, şüphelilerin bazılarının kriptolu haberleşme programı olan ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen, "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşısı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, şüphelilerin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu kaydedildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

2- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 70 GÖZALTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde gelen istihbaratlar üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada İstanbul'da 104 şüpheliyi belirledi.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde geniş çaplı operasyon düzenleyen TEM Özel Tim ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ve örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

34 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 70 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri 34 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA MASA ÖRTÜLERİ ARASINDA 9 KİLO 960 GRAM AFYON SAKIZI YAKALANDI

*Atatürk Havalimanı'dan yurtdışına kaçırılmak istenen 9 kilo 960 gram afyon sakızı, bir kolide bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş halde bulundu.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'dan yurtdışına yüklü miktarda uyuşturucu madde kaçakçığı yapılacağını belirledi. Ekipler 6 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'nda yurtdışına giden gönderilerde arama yaptı. Aramalar sırasında bir koli içinde bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş 9 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirdi. Polis ekipleri koli üzerinde yer alan isimleri belirleyerek şüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

4- MALTEPE'DE MESİRE ALANI İÇERİSİNDEKİ RESTORANDA YANGIN

Maltepe Başıbüyük Mesire alanında bulunan bir restoranda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangın, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Mesire alanında bulunan bir restoranda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede ahşap kaplı duvarları sardı. İş yerinde bulunan iki çalışan dışarı çıktı ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ORMANLIK BÖLGEYE SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yanan iş yerinin arka kısmının ormanlık alan olması itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Yangının ağaçlara sıçramasını engelleyen itfaiye erleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

5- BU BANKA BAŞKA.. BURADA HER AY YAKLAŞIK BİN AİLEYE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ VERİLİYOR

Beylikdüzü'nde El Ele Yaşam Derneği ve belediyenin işbirliği ile hizmet veren Gıda Bankası'nda ihtiyaç sahibi yaklaşık bin aileye her ay gıda, temizlik malzemesi, süt ve çocuk bezi veriliyor.

'Gıda bankası' ilçede, yaşamını sürdürebilecek kadar gıdayı temin edemeyen, beslenmelerini sağlayamayan, dul, yetim, kimsesiz, kaza veya kronik hastalıklar sonucu iş göremez hale gelmiş veya geçici sure işsiz kalmış ailelere gıda, temizlik ve giyim temin etmek için 1.5 yıl önce kuruldu. Proje ile açlığın ve yoksulluğun önlenmesi konusunda toplumsal farkındalık yaratılması, yapılan bağışların dil, din, ırk, siyasi düşünce ayrımı yapılmadan gerçek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen tüm ihtiyaç sahiplerinin eşit biçimde yararlanması hedeflendi.

Gıda Bankası Birim sorumlusu Necat Aykanat, zor durumda bulunan ailelerin 18 yaşından büyükler için bazı bilgileri istediklerini, görevlilerin kısa süre içerisinde bunları inceleyerek rapor hazırladıklarını söyledi. Aykanat, " Evde kaç kişi yaşıyorsa bunlardan 18 yaş üstünde kişilerin gelir vergileri isteniyor. Evi kira ise, kira kontrat, gibi bazı evrakları isteyerek bir rapor hazırlıyorlar. Daha sonra dağıtımları yapmak üzere kendilerini Gıda Bankası'na davet ediyoruz" diye konuştu.

Elele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu da bu sistemin nasıl yürütüldüğüne ilişkin şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi ailelerimize puanlar verdik. Tek yaşayan ailelerimize ayda 50, 2 kişilik ailelerimize 60 puan veriyoruz. Her kişi eklendiğinde 5'er puan arttırılıyor. 10 kişiden sonrasını sabitledik. Aileler, 100 puana kadar buradan ürünün altındaki puanlara göre aylık ürünlerini alabiliyor."

Gıda Bankası'na her türlü bağış kabul edildiği ayrıca market ve süpermarketlerde bağış konteynerleri bulunduğu ifade edildi. Gıda bankası raflarında bulunan gıda maddelerinin altında fiyat yerine puanlar bulunuyor. İhtiyaç sahipleri 2 puana süt, 4 puana 1 kilo bulgur, 3 puana 1 kilo un, 4 puana 1 kilo küp şeker, 9 puana 1 litre sıvı yağ, 7 puana 1 kilo nohut, 3 puana sirke, 24 puana 1 kilo çay alabiliyor.

