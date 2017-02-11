DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA OPERASYON (2)



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL

Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi. Operasyonda 26 iş yerine 10 zırhlı araç ve 60 ekiple baskın yapıldığı belirtildi.

Operasyona çevik kuvvet, özel harekat ekipleri destek verirken, polis helikopteri de havadan görüntü desteği sağladı. Polise ekiplerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alması

-Polis helikopterinden görüntü

-TOMA'nın görüntüsü

-Özel harekat ekiplerinden görüntü

-Çevik kuvvet ekiplerinden görüntü

11.02.2017 - 11.56 Haber Kodu : 170211053

11.02.2017 - 12.23 Haber Kodu : 170211064

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL ETTİ

Haber: İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın Guterres ile tokalaşması

11.02.2017 - 12.24 Haber Kodu : 170211065_

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3- BAKAN ÖZLÜ: TÜRKİYE'Yİ MEVCUT SİSTEMİN ÜRETTİĞİ ARIZALARDAN ARINDIRMAK GEREKİYOR



* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,

"Türkiye'yi, mevcut sistemin ürettiği veya üretebileceği arızalardan arındırmak gerekiyor"

"Türkiye, geçmişte bu iki başlılığın çok sıkıntısını çekti. Hükümetler gaza basmak istedi, Cumhurbaşkanları fren yaptı. Veya bunun tersi oldu. Düşünün, bir genel müdür atanması dahi Cumhurbaşkanının ve Başbakanın mutabakatına bırakılmış durumda"



"Yürütmedeki iki başlı yapıya son vermemiz gerekiyor. Yasama, yargı ve yürütme erklerinin üçünü birden kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bu üç erk arasındaki dengeyi, ilişkiyi ve bağımsızlığı doğru bir şekilde kurmamız, kurgulamamız gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki referandum çok büyük bir önem taşıyor.



Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği'ne üye işadamlarıyla bir araya geldi. Küçükçekmece'de bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıda işadamlarının sorunlarını dinleyen Özlü, yaptığı konuşmada 2016 yılının Türkiye ekonomisi için zor geçtiğini; fakat 2016 yılından son çeyreğinden itibaren toparlanma sürecinin başladığını söyledi. Konuşmasının genelinde KOBİ'lere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Özlü, referandum sürecinde olan Anayasa değişiklik paketiyle ilgili de konuştu.



"OCAK AYINDA ÜMİT VERİCİ RAKAMLAR OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Bir ekonominin yaşayabileceği bütün testleri sadece bir yıllık bir sürede yaşamak zorunda kalındığını ifade eden Faruk Özlü, ekonomik büyümeyle ilgili, "15 Temmuz darbe girişiminin de yaşandığı üçüncü çeyrekte, ekonomimizde bir daralma yaşandı. Ancak öyle görünüyor ki, dördüncü çeyrekten itibaren ekonomimiz yeniden toparlanma sürecine girdi. Sanayi üretimi, ihracat, iç talep gibi göstergelere baktığımızda, gerek son çeyrekte gerek Ocak ayında ümit verici rakamlar olduğunu görüyoruz. Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 1,3 arttı. Sanayi sektörümüz, 2016'ın tamamında ise yüzde 1,8 oranında büyüdü. Sizlerin huzurunuzda, yaşanan bütün bu zorluklara rağmen, yüzde 1,8 oranında büyüyen sanayicilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ"

Kamu maliyesindeki disiplinin, Türkiye ekonomisine büyük direnç kazandırdığını belirten ve AR-GE Reform Paketi ile Sınai Mülkiyet Kanunu'nun, üretimde teknoloji düzeyinin artırılmasında kuvvet alınacak temel dayanaklar arasında olduğunu söyleyen Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi ve TÜBİTAK'ı yapılandırmak gibi köklü reformlar üzerinde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Faruk Özlü ,"Üretim Reform Paketi'nde, yeni sanayi parselleri oluşturmak, parselleri daha uygun şartlarda sanayicinin kullanımına sunmak, şehir içinde kalmış sanayi alanlarının daha uygun yerlere taşınmasını sağlamak için önemli düzenlemeler yapacağız. Yapısal reformların yanında, sanayicilerimizin ve iş dünyamızın kısa dönemde sorunlarını çözecek adımları da attık. Mesela Kredi Garanti Fonu'nun sermayesini artırarak daha fazla kredi hacmi oluşturmasının önünü açtık. Yine Eximbank'ın ihracatçılara daha fazla destek olabilmesi için benzer bir düzenlemeyi hayata geçirdik" şeklinde konuştu.



"AYIN 20'SİNE KADAR SÜRELERİ OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Bakan Özlü, sicil affı ve benzeri düzenlemelerle krediye ulaşımın önündeki birçok engeli kaldırdıklarını da belirterek, "KOSGEB aracılığıyla, KOBİ'lere 50 bin lira faizsiz kredi desteği uygulamasına başladık. 2016'ın sonunda başladığımız bu uygulamaya 250 bine yakın KOBİ başvurdu. Ancak bütçe imkanları nedeniyle sadece 15 bin firmamız bu haktan yararlanabildi. Bunun üzerine bu yıl 2,5 milyar lira bütçeyle bu programı daha da genişlettik. Bunun neticesinde, KOBİ'lerimiz için 10,3 milyar lira faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız. Eğer ilk çağrıda başvurduysanız, yeni başvuru yapmanıza gerek yok. Başvuru yapacak olan KOBİ'lerimizin de ayın 20'sine kadar süreleri olduğunu hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

KOSGEB'in 1992-2002 yılları arasında KOBİ'lere 14 milyon lira destek verdiğini ve bu rakamın 2002-2016 arasında 3,5 milyar lira seviyesine çıktığını da söyleyen Özlü, Bakanlık olarak KOBİ'lere destek vermek amacıyla 2017 yılı bütçesinin 2,1 liradan 2,7 milyar liraya çıktığını ifade etti.





"YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLE EKONOMİYE BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Özlü, konuşmasının son bölümünde anayasa değişikliği için yapılacak olan referanduma değindi. Özlü, Türkiye'yi, mevcut sistemin ürettiği veya üretebileceği arızalardan arındırmak gerektiğini vurgulayarak, "Sizler, hepiniz bir işletmeyi yönetiyorsunuz. Bazılarınız, bunu tek başına yapıyorsunuz, bazılarınız ortaklarınızla yapıyorsunuz. Düşünün, ortaklardan biri Mersin'e, öteki tersine gitmek istese, o işletme bir yere gidebilir mi? O işletme varlığını sürdürebilir mi? Türkiye, geçmişte bunun sıkıntısını çekmedi mi? Evet, Türkiye, geçmişte bu iki başlılığın çok sıkıntısını çekti. Hükümetler gaza basmak istedi, Cumhurbaşkanları fren yaptı. Veya bunun tersi oldu. Düşünün, bir genel müdür atanması dahi Cumhurbaşkanının ve Başbakanın mutabakatına bırakılmış durumda.

Yürütmedeki iki başlı yapıya son vermemiz gerekiyor. Yasama, yargı ve yürütme erklerinin üçünü birden kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bu üç erk arasındaki dengeyi, ilişkiyi ve bağımsızlığı doğru bir şekilde kurmamız, kurgulamamız gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki referandum çok büyük bir önem taşıyor. Bu açıdan, yeni sistemin özellikle ekonomiye büyük güç katacağını düşünüyorum. İş dünyamızın da referandumda oylanacak anayasa değişikliğine büyük destek vereceğine inanıyorum" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Protokolden görüntü

-Toplantının yapıldığı salondan görüntü

-Özlü'nün konuşması

-Genel ve detaylar

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4- OTELİN DÖRDÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda bir otelin 4'üncü katından düştüğü belirtilen kişi ağır yaralandı.

Olay Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokak'ta otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Otel çalışanları sokak içerisinde bir ses duydu. Sesin geldiği yere bakan çalışanlar, otel müşterisi Ceyhun Yılmaz (31)'ın yerde yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otelin dördüncü katındaki odanın penceresinden önce otelin cam sundurmasına ardından da beton zemine düştüğü belirtilen Yılmaz'ın ağır yaralı olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ceyhun Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kişinin ambulansın içerisindeki görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ambulansın içerisinde müdahale etmesi

-Ambulans ve polis aracının gidişi

-Otelden genel ve yakın detaylar

-Otelin dördüncü katındaki pencere

-Otelin sundurmasında görüntü

-Otelin önünden genel ve yakın detaylar



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5- KOCA KOCA BALIKLARI TUTUP TEKRAR GÖLE BIRAKIYORLAR

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL )

Sakarya'da iki genç tarafından sosyal medya üzerinden kurulan "Irie Fishing" grubu üyeleri, tuttukları 10 ile 30 kilogram arasında değişen balıkları öperek tekrar göllere bırakıyor.

Son günlerde hızla büyüyen bu akına. Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da katıldı. Sofuoğlu, oltayla tutulan 18 kilogram ağırlığında bir sazanı Sapanca gölüne geri bıraktı. Sürdürülebilir avcılığa, göllerde yaşanan kaçak balık avcılığına dikkat çekmek isteyen grubun kurucularından Serhat Balta "Biz sportif balıkçılık yapıyoruz. Günlerce uğraşıp tuttuğumuz balıkları onlara zarar vermeden göllere geri bırakıyoruz. Amacımız sürdürülebilir avcılığa ve göllerde yaşanan kaçak avcılığa dikkat çekmek." dedi. Grup önümüzdeki günlerde Romanya'da yapılacak bir balık tutma yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

BALIK AVINDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olan Serhat Balta'nın, yaşadığı şehir Sakarya'daki arkadaşı Taha Tarhan'la birlikte sosyal medya üzerinde kurdukları "Irie Fishing" adlı grup büyük ilgi görüyor. Sapanca bölgesinde bazen haftalar süren kamplar yaparak avlanan gençlerin çektiği görüntüler Sosyal medya üzerinde büyük ilgi görüyor. Hem dronla havadan, su altından ve göl kıyısından çekilen görüntülerden oluşan videolar ise tam bir görsel şölen sunuyor.

DİĞER BALIKÇILARDAN FARKLILAR

İki genci diğer balıkçılardan ayıran önemli bir fark var. Onlar, günlerce olta başında çadırda yattıktan sonra tuttukları 10 - 30 kilogram arasında değişen balıkları, hazırlanan özel balık yataklarına yatırıp suyun içinde yaklaşık 24 saat bekletiyor. Daha sonra balıkları seven gençler, onları öperek tekrar tuttukları göllere uğurluyor.

KENAN SOFUOĞLU DA DESTEK VERDİ

Sezon sonu olduğu için Sakarya'da bulunan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da gençlere katılarak göle balık bırakma seanslarına katıldı. 18 kilo ağırlığında bir sazanı Sapanca Gölü'ne bırakan Kenan Sofuoğlu, gölde bu kadar büyük balıkların yaşadığını bilmediğini söyledi. Sapanca gölünde şu ana kadar tutulan en büyük balık 31 kilogramla bir sazana ait olduğu bildirildi.

AMAÇLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK

"Irie Fishing" grubu üyeleri amaçlarının sportif balıkçılık yapmak ve sürdürülebilir avcılığa ve bölgede zaman zaman yaşanan kaçak avcılığa dikkat çekmek olduğunu söyledi. Sosyal medya grubunun kurucularından Taha Tarhan "Sürdürülebilir avcılık yaparak gelecekteki nesillerin de bu balıkları görmelerini sağlamak istiyoruz. Bir balık için günlerce beklediğimiz oluyor. Onu tutmak kadar yaşadığı sulara tekrar bırakmak da keyifli"

KAÇAK AVCILIGA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Bölgedeki kaçak avcılığa da dikkat çeken Anadolu Üniversitesi , İşletme bölümü öğrencisi Taha Tarhan "Bölgede balık tutan balıkçılar için 40 cm üzerinde 5 balık tutma hakkı var. Ancak kaçak avcılık yapan bazı kişiler, elektroşok cihazları kullanarak bir günde tonlarca balık tutabiliyorlar. Bu da göllerimizdeki balık popülasyonunun hızla azalmasına neden oluyor" dedi.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDELER

Grup kurucularından Serhat Balta ise önümüzdeki günlerde Sakarya Üniversitesi ile birlikte ortak projelere imza atmaya hazırlandıklarını söyleyerek "Sakarya Üniversitesi öğrencilerine sürdürelebilir balıkçılığın nasıl yapılacağını anlatacağız. Onlarla birlikte balık tutup tekrar göle bırakacağız. Amacımız toplumu sürdürülebilir balıkçılığa karşı bilinçlendirmek" dedi.

ROMANYA'DA TÜRKİYEYİ TEMSİL EDECEKLER

Türkiye'de yapılan birçok balık tutma yarışmalarına katılarak derece aldıklarını anlatan Serhat Balta "Önümüzdeki Mayıs ayında Romanya'da yapılacak bir yarışmaya 4 kişi ile katılarak Türkiye'yi temsil edeceğiz. Ülkemiz sportif balıkçılık için adeta bir cennet konumunda ancak bugüne kadar yapılmış pek bir çalışma yok. İlerde uluslararası yarışmaların bizim göllerimizde de yapılması için çalışıyoruz. Turizme büyük katkısı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Balık Avı ve bırakılmaları sırasında çekilen görüntüler

-Kenan Sofuoğlu nun 18 kg lik bir balığı gole bırakması

-Grubun kurucuları Serdar Balta ve Taha Tarhan ile röportaj

11.02.2017 - 11.13 Haber Kodu : 170211048

11.02.2017 - 11.18 Haber Kodu : 170211049

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6- DHMİ GENEL MÜDÜRÜ OCAK: 2017 TOPARLANMA, 2018 SIÇRAMA YILI OLACAK

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, " Geçtiğimiz sene Rusya krizi çok etkiledi sektörümüzü inşallah 2017 toparlanma yılı olacak, 2018 sıçrama yılı olacak" dedi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, kurumunun Florya'daki sosyal tesislerinde yıllık değerlendirme toplantısı yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "2016 yılını değerlendirir misiniz? sorusu üzerine Ocak, "2016 sıkıntılı bir yıldı. Hava trafikleri yönünden tüm Türkiye genelinde dış hat yolcu trafikleri yüzde 15,5 oranında azaldı. 2017'yi iyimser görüyorum. Ocak ayında biraz tahminlerin üzerinde bir düşüş oldu ama 'yılın ortasına doğru toparlayacaktır' diye düşünüyoruz. 'Sezon iyi geçecektir' diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz sene Rusya krizi çok etkiledi sektörümüzü, inşallah 2017 toparlanma yılı olacak, 2018 sıçrama yılı olacak"

KARLA MÜCADELE İÇİN 3.5 MİLYON LİRA HARCAMA YAPTIK

DHMİ Genel Müdürü Ocak, karla mücadele için "Tüm Türkiye genelinde Aralık ve Ocak aylarında iki aylık dönem içerisinde toplam 3,5 milyon liralık bir harcama yaptık. 432 adet personelimiz bu konuyla ilgili çalıştı. 250 civarında da karla mücadele aracımız aktif olarak bu mücadelede yer aldı" dedi.

DHMİ KÜRESEL MARKA OLARAK SÖZ SAHİBİ OLACAK

Ocak, şöyle konuştu:

"DHMİ yurt içi pazarda çok büyük bir birikime sahip oldu. Hem öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlarda, havacılık sektöründeki birikiminde, eğitimde, teknik kontrol hizmetlerinde hem kamu-özel işbirliği dediğimiz modellerle ilgili olarak son derece ciddi birikimlere haiz oldu. Artık yurtiçi pazardaki elde ettiği birikimlerini istiyoruz ki dünya ölçeğinde küresel ölçekte kullansın. Yurtdışı pazarlarına açılsın, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Asya pazarına açılsın. Bunlarla ilgili olarak yeniden yapılanıyoruz. İş geliştirme daire başkanlığı oluşturuyoruz. Yasal alt yapımızı oluşturduk. Arkadaşlarımızı pazar pazar bu işlere kanalize edeceğiz. Ortadoğu pazarına bakan, Amerika pazarına bakan, Avrupa pazarına bakan buradaki iş imkânlarını araştıran, 'havaalanı özelleştirmeleri nelerdir' bunları araştırıp bize getiren arkadaşlarımızla birlikte oturacağız, bunları tek tek değerlendireceğiz ve artık dünya ölçeğinde Devlet Hava Meydanları küresel bir marka olarak adından söz ettirecek"

KARLA MÜCADELE İÇİN YURTDIŞINDA EĞİTİM ALACAĞIZ

Kar sebebiyle yaşanan iptaller ve gecikmeler için DHMİ Genel Müdürü Ocak, şunları söyledi:

"Hep diyoruz ki iyiyiz ama iyi olmak yetmiyor. Yolcu memnuniyeti çok iyi olmayı gerektiriyor. Karla mücadele çok zorlu bir mücadele. Geçtiğimiz haftalarda yaşadıklarımız çok olağanüstü şartlardı. Gidelim bakalım. Biiz daha iyi yapıyoruz ama bizden daha iyi yapanlar varsa neden olmasın? Arkadaşlarımızı oralara da yollayacağız, araştıracağız onları da davet edeceğiz. En iyiyi bulmak, geçmişteki hatalarımızı gelecekte tekrarlamamak için ana hedefimiz. Daha öncelikli kuzey ülkelerine yollayacağız. Çünkü kuzey ülkelerinde çok acımasız karla mücadele şartları var"

3.HAVALİMANI'NDA KUŞLARLA İLGİLİ PROBLEM KALMAYACAK

Üçüncü Havalimanı'na ilişkin bir soru üzerine Ocak, şöyle konuştu:

"Üçüncü havalimanında ÇED raporlarının gerek yatırım, gerekse işletme döneminde çok ağır yükümlülükleri var. Bunları biz de titizlikle takip ediyoruz, firma da titizlikle takip ediyor. Uluslararası danışmanları var bununla ilgili sürekli gözlemler yapıyorlar. Kuş radarlarını sipariş verdiler. Hiçbir problem olmayacak. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kuşları besleyen orada katı atık yakma merkezleri var. Bunlarla da uzun süredir temas halindeyiz. Tesislerini buradan kaldıracaklar ve yeni yerlerine götürecekler. Kuşların da o civarda beslenme imkanları kalmayacak. Çok ciddiye alınıyor bu konu, titizlikle inceleniyor"

ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ GENEL HAVACILIK AĞIRLIKLI

Yapımı süren yeni havalimanı açıldıktan sonra Atatürk Havalimanı'nın durumuna ilişkin diğer bir soruya ise Ocak, şu yanıtı verdi:

"Atatürk Havalimanı'nın ölçeğini bilemeyiz, büyüklüğünü bilemeyiz ancak bütün büyük metropollerde olduğu gibi İstanbul yeni havalimanının da mutlaka bir yedek meydanı olması lazım. Burada genel havacılık, müstakil kargo, uçuş eğitim merkezleri, bakım onarım merkezleriyle ilgili bir bölüm kalacak ama bunun dışındakiler tabii ki büyüklerimizin vereceği bir karardır. Ama şu anda bununla ilgili çalışmalarımızı da özellikle genel havacılık ağırlıklı olarak biz planlamalarımızı yapıyoruz"

HIAVALİMANLARINDA 675 MİLYON LİRALIK GÜVENLİK HARCAMASI YAPILDI

Havalimanlarında yapılan güvenlik harcamasıyla ilgili bir soruya da Ocak, şu yanıtı verdi:

""Son 5 yıl içerisinde DHMİ Genel Müdürlüğü tüm havaalanlarımıza yönelik olarak 675 milyon liralık güvenlik harcaması yaptı. Bu harcamalar personel harcamalarını, sistem ve cihaz harcamalarını da kapsıyor. Bundan sonra da planlamalarımız devam edecek. Güvenlik tabii ki havaalanlarımız için olmazsa olmazlarımız. Ciddi harcamalar yapıyoruz bu konuyla ilgili. Vücut tarayıcıların ihalesi bitti. Avrupa'da dahi çok az meydanda olan vücut tarayıcılar body scanner dediğimiz aletler oldukça pahalı güvenlik sistemleri siparişleri verildi. Atatürk, Antalya, Dalaman, Bodrum gibi bütün önemli dışa açık meydanlarımızda toplam 43 adet body scanner siparişi verildi. Bu yılın sonuna doğru teslim edilecek. 2018'in başından itibaren de kullanılmaya başlanacak."

3. HAVALİMANI 2017 ORTASINDA YAPIMI HIZLANACAK

Ocak, "Üçüncü havalimanı çok büyük bir pazar, çok büyük bir hikaye ve çok büyük bir hayalin hayata geçmesi. Dolayısıyla yurtiçinde de çok büyük bir pazar, yurtdışından da pek çok ülkenin ilgisini çeken bir pazar. İlgi fazlasıyla devam ediyor. Sanıyoruz bu ilgi 2017'nin ortasından itibaren daha da hızlanacak."

Görüntü Dökümü

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-Funda Ocak ve yetkililerden görüntü

-Funda Ocak röportaj

-Genel ve detay görüntü

11.02.2017 - 10.34 Haber Kodu : 170211034